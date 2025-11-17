Έλαβε 34 μισθούς συναδέλφων του από λάθος – Αρνείται να τα επιστρέψει, παραιτήθηκε και αγόρασε αυτοκίνητο

Απίστευτη τροπή πήρε η ιστορία ενός εργάτη εργοστασίου στη Ρωσία, όταν είδε στον τραπεζικό του λογαριασμό να εμφανίζεται ξαφνικά το ποσό των 7 εκατ. ρουβλίων, που αντιστοιχούν σε περίπου 75.000 ευρώ. Ο Βλαντιμίρ Ριτσαγκόφ, που εργαζόταν στη Severavtodor.

Ο εργαζόμενος ανέμενε ότι θα λάμβανε απλώς το επίδομα άδειάς του. Αντί γι’ αυτό, βρέθηκε να έχει λάβει κατά λάθος τους μισθούς… 34 συναδέλφων του.

Την περίοδο εκείνη –τον Ιανουάριο– ο Ριτσαγκόφ βρισκόταν σε πενθήμερη άδεια άνευ αποδοχών ως επικεφαλής τμήματος της εταιρείας στο Χάντι-Μανσίσκ.

«Δικό μου δικαίωμα να τα κρατήσω»

Όπως περιγράφει ο ίδιος, σύμφωνα με την εφημερίδα «The Sun», λίγη ώρα μετά την απρόσμενη «έκπληξη» άρχισε να δέχεται επανειλημμένα τηλεφωνήματα από το λογιστήριο, το οποίο τον ενημέρωσε ότι είχε γίνει λάθος μεταφορά μέσω τραπέζης. Ο εργαζόμενος πρότεινε να επιστραφεί σταδιακά το ποσό με παρακράτηση του 20% του μισθού του, όμως η εταιρεία απέρριψε την πρόταση.

Μετά από δική του έρευνα στο διαδίκτυο, ο Ριτσαγκόφ κατέληξε ότι εφόσον επρόκειτο –όπως υποστήριζε– για «τεχνικό λάθος», δεν ήταν υποχρεωμένος να επιστρέψει τα χρήματα. Όπως είπε, «όταν έμαθα ότι η μεταφορά έγινε λόγω τεχνικού σφάλματος, θεώρησα πως έχω το δικαίωμα να τα κρατήσω».

Η εταιρεία, ωστόσο, υποστηρίζει ότι το σφάλμα στο λογισμικό καθιστά υποχρεωτική την επιστροφή του ποσού, καθώς επρόκειτο ξεκάθαρα για χρήματα που προορίζονταν για άλλο παράρτημα και άλλους εργαζόμενους.

Απειλές, φυγή και… νέο αυτοκίνητο

Ο Ριτσαγκόφ υποστηρίζει ότι οι πιέσεις από τη διοίκηση κλιμακώθηκαν σε απειλές, με αποτέλεσμα να ξοδέψει άμεσα τα χρήματα αγοράζοντας καινούργιο αυτοκίνητο. Στη συνέχεια άλλαξε αριθμό τηλεφώνου και μετακόμισε σε άλλη πόλη με την οικογένειά του, φοβούμενος –όπως είπε– για την ασφάλειά του.

Παρά την αποχώρησή του, η Severavtodor κατέθεσε αγωγή, ενώ οι τραπεζικοί του λογαριασμοί πάγωσαν. Αρχικά του αποδόθηκαν κατηγορίες συνεργασίας με λογίστρια για πιθανή απάτη, τις οποίες όμως η εισαγγελία απέρριψε λόγω έλλειψης στοιχείων.

Στα δικαστήρια η διαμάχη – Το Ανώτατο Δικαστήριο αναλαμβάνει

Δύο βαθμοί δικαιοσύνης έχουν ήδη δικαιώσει την εταιρεία, κρίνοντας ότι το ποσό δεν αποτελεί μισθό και ότι ο πρώην επικεφαλής τμήματος οφείλει να το επιστρέψει. Η υπόθεση, όμως, έφτασε μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο έκανε δεκτή την προσφυγή του Ριτσαγκόφ και θα εξετάσει την υπόθεση.

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ρόμαν Τουνταντσκόφ, ήταν κατηγορηματικός, λέγοντας ότι «δεν υπήρξε κανένα μπόνους ή επιπλέον μισθός. Ήταν μια λανθασμένη μεταφορά. Έχουμε δικαστική εντολή και λειτουργούμε πλήρως εντός του νομικού πλαισίου».

Την ίδια στιγμή, ο Ριτσαγκόφ επιμένει πως δικαιούται τα χρήματα και δεν σκοπεύει να τα επιστρέψει. Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου θα κρίνει αν ο εργαζόμενος θα καταφέρει τελικά να κρατήσει το ποσό ή αν θα αναγκαστεί να το επιστρέψει.