Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
Θαμμένος ζωντανός – Η απίστευτη ιστορία του εργάτη που «νίκησε» τον θάνατο και έμεινε άφραγκος
Stories 17 Νοεμβρίου 2025 | 22:20

Θαμμένος ζωντανός – Η απίστευτη ιστορία του εργάτη που «νίκησε» τον θάνατο και έμεινε άφραγκος

Το 1968 ένας Ιρλανδός εργάτης έγινε είδηση ανά τον κόσμο ως θαμμένος ζωντανός κατακτώντας ένα ρεκόρ με τίμημα κάλπικο και πικρό. Σήμερα ένα νέο ντοκιμαντέρ λέει την ματαιόδοξη ιστορία του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Πάντα υπάρχουν καλοθελητές» λέει η κόρη του Μικ Μένεϊ, του Ιρλανδού εργάτη που θέλησε (μάταια) να ξεφύγει από τη φτώχεια με κάθε τίμημα.

Ο άφραγκος μετανάστης από την Ιρλανδία Μένεϊ αποφάσισε να θαφτεί ζωντανός κάτω από την καρδιά της ιρλανδικής κοινότητας του Λονδίνου, με στόχο να καταρρίψει κάθε ρεκόρ αντοχής.

Ενας από τους εργάτες που έσκαβε λαγούμια στο Λονδίνο, ο Μένεϊ αποφάσισε να γίνει «ο καλύτερος που υπήρξε ποτέ» σε ένα μακάβριο σπορ: την πρόωρη ταφή.

Ο Μικ Μένεϊ κατάφερε να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής παραμένοντας μέσα σε ένα φέρετρο για 61 ημέρες, αλλά η δόξα του αποδείχθηκε φευγαλέα και η περιουσία που περίμενε να προκύψει μετά από το κατόρθωμα του, δεν ήρθε ποτέ.

Τώρα ένα νέο ντοκιμαντέρ ρίχνει φως στα έσχατα της ανθρώπινης ματαιοδοξίας και προσπαθεί να ερμηνεύσει την επιθυμία ενός απλού ανθρώπου να γίνει «κάποιος» γιατί αν κάτι ήθελε ο Μένεϊ ήταν να μιλάνε όλοι για αυτόν ως μέλος μιας ιδιότυπης κάστας, αυτής των «καλλιτεχνών της ταφής» που είχε συστηθεί μέσα στα χρόνια από τολμηρούς που ήταν πρόθυμοι να ζήσουν μέσα σε ένα τάφο διεκδικώνας φήμη και χρήμα σε μακάβριους άθλους αντοχής.

Ήταν 1968 και ο Ιρλανδός εργάτης μόλις και μετά βίας έβγαζε τα προς το ζην. Απελπισμένος αλλα και ματαιόδοξος, ο Ιρλανδός εργάτης πίστευε ακράδαντα πως αν έμενε κάτω από τη γη μέσα σε ένα φέρετρο περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, ο κόσμος θα θυμόταν το όνομά του.

Στις 21 Φεβρουαρίου εκείνης της χρονιάς, φίλοι, υποστηρικτές και τηλεοπτικά συνεργεία ακολούθησαν το φέρετρό του — μήκους 1,9 μέτρων, πλάτους 76 εκατοστών και επενδυμένο με αφρό— σε πομπή στους δρόμους του Κίλμπερν, της καρδιάς της κοινότητας των Ιρλανδών μεταναστών στο Λονδίνο για να γίνουν μάρτυρες στην ταφή του.

Ο Μίνεϊ θάφτηκε ζωντανός σε έναν λάκκο σε ένα εργοτάξιο. Χώμα σκέπασε το φέρετρο, εκτός από έναν σωλήνα για τον αέρα, μέσω του οποίου μπορούσαν να του προμηθεύουν τροφή και υγρά. Ο στόχος του Μένεϊ, για να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ και να διεκδικήσει φήμη και περιουσία, ήταν οι 61 ημέρες.

Αποφασισμένος για όλα

Αυτός ο αξιοσημείωτος άθλος, αλλά και οι οδυνηρές συνέπειές του, αφηγούνται σε ένα ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί στον ιρλανδόφωνο τηλεοπτικό σταθμό TG4 στις 26 Νοεμβρίου. Με τίτλο Beo Faoin bhFód (Θαμμένος Ζωντανός), η ταινία συνδυάζει συνεντεύξεις με την οικογένεια και τους φίλους του Μένεϊ με αρχειακό υλικό ενός γεγονότος που απασχόλησε τα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης.

«Ο πατέρας μου ήταν ένας περήφανος άνθρωπος από το Τίπεραρι», λέει η κόρη του, Μέρι Μένεϊ, στο ντοκιμαντέρ. «Ήταν ένας ακόμη Ιρλανδός, αυτοί που τώρα αποκαλούνται οι “ξεχασμένοι Ιρλανδοί”, που ήταν εκεί [στο Λονδίνο] και εργάζονταν με αξίνες και φτυάρια, στέλνοντας χρήματα πίσω στις οικογένειές τους. Οι καιροί ήταν δύσκολοι τότε».

YouTube thumbnail

Ο Μένεϊ, δυνατός και γεροδεμένος, ήθελε να γίνει πρωταθλητής στην πυγμαχία, αλλά ένας τραυματισμός έβαλε τέλος στο όνειρό του και κατέληξε να σκάβει τούνελ στο Λονδίνο. Όταν ένα ατύχημα τον παγίδεψε για λίγο κάτω από μπάζα, διατήρησε την ψυχραιμία του. Τότε τον κυρίευσε μια νέα φιλοδοξία: να διεκδικήσει το ρεκόρ θαμμένου ζωντανού.

Ζωντανά πτώματα

Η μανία αυτή ξεκίνησε στην Καλιφόρνια τη δεκαετία του 1920 και 4ο περίπου χρόνια μετά, το ανεπίσημο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη διάρκεια μιας πρόωρης ταφής ανήκε  στον Τεξανό Μπιλ Γουάιτ.

Ο Γουάιτ, που αυτοαποκαλούνταν «το ζωντανό πτώμα», είχε κάνει καριέρα από τις ζωντανές ταφές του για να προωθεί επιχειρήσεις αυτοκινήτων και άλλες δουλειές, έχοντας αντέξει 55 ημέρες κάτω από τη γη.

Για να σπάσει το νέο ρεκόρ, ο Μένεϊ, σε ηλικία 33 ετών, συνεργάστηκε με τον Μάικλ «Μπάτι» Σαγκρού, έναν καλλιτέχνη τσίρκου που είχε γίνει ιδιοκτήτης παμπ και ιμπρεσάριος στην ιρλανδική κοινότητα του Λονδίνου.

YouTube thumbnail

Ο Σαγκρού οργάνωσε μια «αγρυπνία» στην παμπ Admiral Nelson, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Μένεϊ κλείστηκε στο φέρετρο. Ένα φορτηγό μετέφερε το φέρετρο σε έναν χώρο που ανήκε στον εργολάβο Μικ Κιν. Μια καταπακτή, που άνοιγε σε μια κοιλότητα κάτω από το φέρετρο (το οποίο ήταν ελαφρώς μεγαλύτερο από ένα κανονικό), χρησίμευε ως τουαλέτα.

«Έκανα έναν υπέροχο ύπνο χθες το βράδυ», είπε ο Μένεϊ, μιλώντας από ένα τηλέφωνο που είχε τοποθετηθεί μέσα στο φέρετρο, σε έναν παρουσιαστή ειδήσεων τη δεύτερη ημέρα του.

Επίσης ο Ιρλανδός καθιέρωσε μια ρουτίνα την οποία και μοιράστηκε με τα media. Ξυπνητήρι στις 7:00 π.μ., ασκήσεις άνω και κάτω άκρων, επάλειψη αλοιφής στο σώμα του, φαγητό, και συζήτηση στο τηλέφωνο.

«Ανάσταση»

Η γραμμή συνδεόταν με ένα τηλέφωνο στο Admiral Nelson, όπου ο Σαγκρού χρέωνε τους θαμώνες για κάθε κλήση. Διασημότητες, όπως ο πυγμάχος Χένρι Κούπερ, συνομίλησαν με τον θαμμένο άνδρα, αλλά το ενδιαφέρον ατόνησε καθώς περνούσαν οι εβδομάδες — ο πόλεμος στο Βιετνάμ και η δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ κυριάρχησαν στην επικαιρότητα.

Παρόλα αυτά, ο Σαγκρού συγκέντρωσε χορευτές, μουσικούς και δημοσιογράφους για αυτό που ονομάστηκε «ανάσταση» του Μένεϊ, μετά από 61 ημέρες, στις 22 Απριλίου.

Το φέρετρο ξεθάφτηκε και μεταφέρθηκε πάνω σε ένα φορτηγό, καθώς τα πλήθη επευφημούσαν την επιστροφή. Όταν αφαιρέθηκε το καπάκι, ο Μένεϊ, φορώντας γυαλιά ηλίου και με γένια, χαμογέλασε πλατιά. «Θα ήθελα να συνεχίσω για εκατό μέρες ακόμα», δήλωσε στον Τύπο. «Είμαι ευτυχισμένος που είμαι ο πρωταθλητής του κόσμου».

Η προδοσία

Βέβαια η περιουσία που περίμενε να έρθει μετά τον άθλο κάτω από το χώμα δεν ήρθε ποτέ. Υπήρξαν ισχυρισμοί ότι ο Σαγκρού εξαπάτησε τον σταρ του. Μια πιθανή παγκόσμια περιοδεία και μια συμφωνία χορηγίας με τη Gillette δεν υλοποιήθηκαν ποτέ.

«Σε όλους τους τομείς της ζωής υπάρχουν άνθρωποι που απλά σε χρησιμοποιούν σαν βαμπίρ», είπε η Μέρι Μένεϊ, η οποία ήταν τριών ετών όταν ο πατέρας της επέστρεψε στην Ιρλανδία. «Γύρισε άφραγκος, δεν είχε λεφτά να αγοράσει έστω ένα μπουκάλι γάλα».

Η φήμη αποδείχθηκε φευγαλέα. Κανένας εκπρόσωπος του Βιβλίου Ρεκόρ Γκίνες δεν κατέγραψε το επίτευγμα του Μένεϊ, ενώ ένας αντίπαλος «καλλιτέχνης της ταφής» ονόματι Τιμ Χέιζ, ο οποίος πέρασε λιγότερο χρόνο κάτω από τη γη σε ένα φέρετρο κανονικού μεγέθους, αμφισβήτησε την πρωτιά του.

Αργότερα το 1968, μια πρώην καλόγρια, η Έμα Σμιθ, θάφτηκε κάτω από ένα λούνα παρκ στο Σκέγκνες για 101 ημέρες.

Ο Μένεϊ βρήκε δουλειά στο συμβούλιο της κομητείας Κορκ και πέθανε το 2003. «Θα μπορούσε να ζήσει μια συνηθισμένη, εργατική, απλή ζωή, αλλά λαχταρούσε την δόξα», λέει η Μένεϊ στον The Guardian. «Το να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ τον έκανε να νιώθει κάποιος».

googlenews

Wall Street
Wall Street: Η πτώση της Nvidia παρέσυρε 560 μονάδες κάτω τον Dow Jones

Wall Street: Η πτώση της Nvidia παρέσυρε 560 μονάδες κάτω τον Dow Jones

Εδώ Πολυτεχνείο
Η σημασία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου στην πτώση της Χούντας: Η επιρροή στα Συντάγματα του 1973 και 1975
Πολιτική 17.11.25

Η σημασία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου στην πτώση της Χούντας: Η επιρροή στα Συντάγματα του 1973 και 1975

Όσο και αν υπάρχουν αρκετοί πρόθυμοι που επιχειρούν να μειώσουν τη σημασία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, η πραγματικότητα λέει πως τα γεγονότα του Νοέμβρη του 73 αποτέλεσαν την αρχή του τέλους για την πτώση της Χούντας

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Πώς μπορείτε να κοιμάστε, Αθηναίοι;» – Πώς ο διεθνής Τύπος κατέγραψε το Πολυτεχνείο
Stories 17.11.25

«Πώς μπορείτε να κοιμάστε, Αθηναίοι;» – Πώς ο διεθνής Τύπος κατέγραψε το Πολυτεχνείο

Από τη «ψύχραιμη» προσέγγιση των mainstream διεθνών Μέσων μέχρι τα ξένα φοιτητικά και επαναστατικά έντυπα, το Πολυτεχνείο αναδεικνύεται στο σημαντικότερο γεγονός αντιδικτατορικής αντίστασης μετά το 1967.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inTown
«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
Χούντα προς Βρυξέλλες: Για τη βία του Νοεμβρίου φταίει ο… Ανδρέας Παπανδρέου
Ντοκουμέντο 17.11.25

Χούντα προς Βρυξέλλες: Για τη βία του Νοεμβρίου φταίει ο… Ανδρέας Παπανδρέου

Τα επιχειρήματα από τη Χούντα για να δικαιολογήσει το όργιο βίας που εξαπέλυσε τις μέρες που προηγήθηκαν της 17ης Νοεμβρίου 1973 ήθελαν τον Ανδρέα Παπανδρέου ηθικό αυτουργό.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Ντικ Βαν Ντάικ στα 100 του χρόνια: «Χορέψτε μέχρι το πρωί και πάντα να αναζητάτε τον ρομαντισμό»
Κάτι ξέρει, ε; 17.11.25

Ο Ντικ Βαν Ντάικ στα 100 του χρόνια: «Χορέψτε μέχρι το πρωί και πάντα να αναζητάτε τον ρομαντισμό»

Ο Αμερικανός ηθοποιός Ντικ Βαν Ντάικ συμπληρώνει τον επόμενο μήνα 100 χρόνια ζωής. Χαρίζει στους Times μερικές από τις συμβουλές που απέκτησε με κόπο για το πώς έφτασε μέχρι εδώ και τις οποίες συμβουλές κατέγραψε στο νέο βιβλίο του «100 κανόνες για να ζήσεις μέχρι τα 100: Ο οδηγός ενός αισιόδοξου για μια ευτυχισμένη ζωή».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η διττή ζωή του Χανς Άσπεργκερ – Ερεύνησε τον αυτισμό με συμπόνια, συνεργάστηκε με τους Ναζί
Ερωτήματα 16.11.25

Η διττή ζωή του Χανς Άσπεργκερ – Ερεύνησε τον αυτισμό με συμπόνια, συνεργάστηκε με τους Ναζί

Ο «πατέρας της νευροδιαφορετικότητας», Χανς Άσπεργκερ, με έδρα τη Βιέννη, ήταν πρωτοπόρος στην εποχή του, αλλά είχε επίσης εμπλακεί στα εγκλήματα του Τρίτου Ράιχ. Το μυθιστόρημα της Βρετανίδας Alice Jolly με τίτλο «The Matchbox Girl» διερευνά αυτές τις αντιφάσεις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιστορίες του Πάπα Λέοντα – Ο θαυμαστής των Blues Brothers «σε αποστολή από τον Θεό»
Leo from Chicago 16.11.25

Ιστορίες του Πάπα Λέοντα - Ο θαυμαστής των Blues Brothers «σε αποστολή από τον Θεό»

Φίλοι και συγγενείς του νεαρού Ρόμπερτ Πρεβόστ μοιράζονται ιστορίες για τις περιπέτειές του στο Σικάγο πριν γίνει επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας στο νέο ντοκιμαντέρ του Βατικανό, Leo from Chicago.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λιστομανία: Η πολιτισμική «έκρηξη» που ξεσκέπασε τον φόβο της κοινωνίας για τον γυναικείο ενθουσιασμό
Liebestraum 15.11.25

Λιστομανία: Η πολιτισμική «έκρηξη» που ξεσκέπασε τον φόβο της κοινωνίας για τον γυναικείο ενθουσιασμό

Στις συναυλίες του Λιστ το 1844, ο γυναικείος ενθουσιασμός προκάλεσε χλευασμό και ηθικό πανικό. Η Λιστομανία αποκαλύπτει πώς η κοινωνία φοβόταν τις γυναίκες όταν καταλάμβαναν δημόσιο χώρο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αντελίνα Τατίλο, η γυναίκα που τόλμησε να μιλήσει για σεξ με το πορνό-σικ περιοδικό της Playmen στην Ιταλία του ’70
Κόντρα με το Playboy 14.11.25

Αντελίνα Τατίλο, η γυναίκα που τόλμησε να μιλήσει για σεξ με το πορνό-σικ περιοδικό της Playmen στην Ιταλία του ’70

Με τη νέα σειρά του Netflix, Mrs. Playmen, —διαθέσιμη στην πλατφόρμα από τις 12 Νοεμβρίου— η αληθινή ιστορία μιας γυναίκας που, μόνη της ενάντια στους πιο συντηριτικούς Ιταλούς, έσπασε τα ταμπού μιας ολόκληρης γενιάς με τα κατορθώματα του Playmen επιστρέφει στο προσκήνιο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πώς ένα κινέζικο εστιατόριο με το όνομα Davé έγινε το επίκεντρο της μόδας στο Παρίσι των 80s
«Complet» 14.11.25

Πώς ένα κινέζικο εστιατόριο με το όνομα Davé έγινε το επίκεντρο της μόδας στο Παρίσι των 80s

Το Davé, το θρυλικό κινέζικο εστιατόριο κοντά στο Palais Royal, ήταν ένα μυστικό γνωστό μόνο σε όσους το γνώριζαν, όπως καλλιτέχνες, συγγραφείς και η ελίτ της μόδας, όπως η Madonna, ο Yves Saint Laurent, ο Allen Ginsberg και αμέτρητοι άλλοι στη δεκαετία του 1980.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σεξ, ναρκωτικά, κόκκινο κρασί και γλυκά – «H ζωή μου ως συγκάτοικος του Μάρτιν Σκορσέζε»
«Χαμένο σαββατοκύριακο» 14.11.25

Σεξ, ναρκωτικά, κόκκινο κρασί και γλυκά - «H ζωή μου ως συγκάτοικος του Μάρτιν Σκορσέζε»

Στο μεταθανάτιο βιβλίο του με τίτλο Insomnia, ο κιθαρίστας του συγκροτήματος The Band, Ρόμπι Ρόμπερτσον, αναπολεί τις καλές και τις κακές στιγμές του Χόλιγουντ της δεκαετίας του 1970, τότε που ζούσε στο ίδιο σπίτι με τον Μάρτιν Σκορσέζε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η κρυμμένη φλόγα της Έλινορ Κόπολα – Oι εξωσυζυγικές σχέσεις του Φράνσις, η μητρότητα, το σινεμά, ο καρκίνος
Νέα αυτοβιογραφία 14.11.25

Η κρυμμένη φλόγα της Έλινορ Κόπολα – Oι εξωσυζυγικές σχέσεις του Φράνσις, η μητρότητα, το σινεμά, ο καρκίνος

Τα χρόνια πριν από το θάνατό της το 2024, η επίσης κινηματογραφίστρια σύζυγος του Φράνσις Φορντ Κόπολα και μητέρα της Σοφίας και του Ρόμαν Κόπολα έγραψε ένα βιβλίο στο οποίο αναπολεί μια ζωή ως μητριάρχη μιας από τις πιο διάσημες οικογένειες του Χόλιγουντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ήταν ωραίο να λούζομαι στο αίμα του εκτελεστή μου» – Δέκα χρόνια μετά, ο τελευταίος όμηρος του Μπατακλάν
Σαν σήμερα 13.11.25

«Ήταν ωραίο να λούζομαι στο αίμα του εκτελεστή μου» – Δέκα χρόνια μετά, ο τελευταίος όμηρος του Μπατακλάν

Δέκα χρόνια μετά τη χειρότερη μεταπολεμική θηριωδία της Γαλλίας, η ανάμνηση των επιθέσεων της 13ης Νοεμβρίου 2015 στο Μπατακλάν παραμένει μια ανοιχτή πληγή. Ο Αρνό Σιμονέν, ένας από τους δώδεκα ομήρους που επέζησαν, θυμάται

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τζακ Σλόσμπεργκ – Η «Νταϊάνα» των Κένεντι κατεβαίνει στην πολιτική αρένα –  Εγγονός του JFK, influencer, «ανόητη χήνα», στιλάτος
Ο άλλος Τζον-Τζον 12.11.25

Τζακ Σλόσμπεργκ – Η «Νταϊάνα» των Κένεντι κατεβαίνει στην πολιτική αρένα –  Εγγονός του JFK, influencer, «ανόητη χήνα», στιλάτος

Ο θρύλος του Κάμελοτ των Κένεντι συνεχίζει να είναι κομμάτι της πολιτικής ιστορίας των ΗΠΑ με τον Τζακ Σλόσμπεργκ, τον μόνο άνδρα εγγονό του Τζον Φ. Κένεντι να διεκδικεί θέση στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τατσούγια Νακαντάι: Πέθανε ο «Όγδοος Σαμουράι» του ιαπωνικού κινηματογράφου
The Human Condition 12.11.25

Τατσούγια Νακαντάι: Πέθανε ο «Όγδοος Σαμουράι» του ιαπωνικού κινηματογράφου

Ο Τατσούγια Νακαντάι, ο ηθοποιός που χάρισε στον Ακίρα Κουροσάβα την πιο σκοτεινή και συγκλονιστική ενσάρκωση ενός «Βασιλιά Ληρ» στο επικό Ran, πέθανε στο Τόκιο σε ηλικία 92 ετών.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Πρόκριση με «6άρα» η Γερμανία (6-0) και με «4άρα» η Ολλανδία (4-0)
Προκριματικά Μουντιάλ 2026 18.11.25

Πρόκριση με «6άρα» η Γερμανία (6-0) και με «4άρα» η Ολλανδία (4-0)

«Σφράγισαν» το «εισιτήριο» για την τελική φάση του Μουντιάλ 2022 ως πρώτες, Γερμανία κι Ολλανδία, ενώ η Πολωνία που κατετάγη δεύτερη στον όμιλό θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στα πλέι οφ.

Σύνταξη
Η Σελένα Γκόμεζ και η Τέιλορ Σουίφτ κρατιούνται χέρι χέρι σε φωτογραφίες που μοιράστηκε ο Μπένι Μπλάνκο
Τρυφερότητα 17.11.25

Η Σελένα Γκόμεζ και η Τέιλορ Σουίφτ κρατιούνται χέρι χέρι σε φωτογραφίες που μοιράστηκε ο Μπένι Μπλάνκο

Με μουσική υπόκρουση το «Be My Baby», ο Μπένι Μπλάνκο μοιράστηκε φωτογραφίες από τον γάμο του με την Σελένα Γκόμεζ - στις οποίες συμπεριέλαβε και την φίλη της αγαπημένης του, Τέιλορ Σουίφτ.

Σύνταξη
Μπενζεμά: «Θα ήθελα να συνεχίσω στη Σαουδική Αραβία, αλλά όχι μόνο για ένα ή δύο χρόνια»
Ποδόσφαιρο 17.11.25

Μπενζεμά: «Θα ήθελα να συνεχίσω στη Σαουδική Αραβία, αλλά όχι μόνο για ένα ή δύο χρόνια»

Αν και οδεύει στα 38 (τα κλείνει στις 19 Δεκεμβρίου) ο Καρίμ Μπενζεμά δείχνει διατεθειμένος να συνεχίσει το ποδόσφαιρο για τουλάχιστον δύο ακόμη και θα ήθελε να ανανεώσει με την Αλ Ιτιχάντ.

Σύνταξη
Το Λούβρο κλείνει αίθουσα που φιλοξενεί ελληνικές αρχαιότητες ως προληπτικό μέτρο
«Απρόβλεπτες εξελίξεις» 17.11.25

Το Λούβρο κλείνει αίθουσα που φιλοξενεί ελληνικές αρχαιότητες ως προληπτικό μέτρο

Σε δήλωση του, το Λούβρο ανέφερε ότι μια τεχνική έκθεση που υποβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα εντόπισε «ιδιαίτερη ευθραυστότητα σε ορισμένες δοκούς που στηρίζουν τα δάπεδα» του δεύτερου ορόφου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δανία: Φιλορώσοι χάκερ έκαναν κυβερνοεπίθεση σε πολιτικά κόμματα την παραμονή των εκλογών
DDoS 17.11.25

Δανία: Φιλορώσοι χάκερ έκαναν κυβερνοεπίθεση σε πολιτικά κόμματα την παραμονή των εκλογών

Την ευθύνη για την κυβερνοεπίθεση ανέλαβαν οι NoName057, φιλορωσική ομάδα χάκερ. Οι αρχές της Δανίας κάλεσαν τους πολίτες να μην ανησυχούν λέγοντας ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Σύνταξη
Αυτό που θέλει ο Μέντι
On Field 17.11.25

Αυτό που θέλει ο Μέντι

Οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν στις προπονήσεις και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει ξεκάθαρο στόχο ενόψει της συνέχειας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Μουζακίτης δεν είναι «Golden Boy», είναι όσα προηγήθηκαν (και δεν είδε κανείς) πλην του Ολυμπιακού…
Ποδόσφαιρο 17.11.25

Ο Μουζακίτης δεν είναι «Golden Boy», είναι όσα προηγήθηκαν (και δεν είδε κανείς) πλην του Ολυμπιακού…

Ολοι είδαν τον Μουζακίτη στην κατάκτηση του Youth League και στην πορεία του τα τελευταία δύο χρόνια στην 1η ομάδα. Κάποιοι τον είχαν ξεχωρίσει από την ομάδας Β, στη Super League 2. Λιγότεροι είχαν εντυπωσιαστεί από την ωριμότητα και το επίπεδο του παιχνιδιού του σε επίπεδο Κ15, Κ17 και Κ19. Αλλά ουσιαστικά σχεδόν κανείς (εκτός Ρέντη) δεν «είδε» αυτό που έγινε πίσω από όλα αυτά τα επιτεύγματα και την πρόκληση της εκκόλαψης ενός Πρωταθλητή Ευρώπης, μεγαλωμένο με ένα περιβραχιόνιο στο χέρι.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
LIVE: Μαυροβούνιο – Κροατία
Ποδόσφαιρο 17.11.25

LIVE: Μαυροβούνιο – Κροατία

LIVE: Μαυροβούνιο – Κροατία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μαυροβούνιο – Κροατία για τη 10η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Ολλανδία – Λιθουανία
Ποδόσφαιρο 17.11.25

LIVE: Ολλανδία – Λιθουανία

LIVE: Ολλανδία – Λιθουανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολλανδία – Λιθουανία για τη 10η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Γερμανία – Σλοβακία
Ποδόσφαιρο 17.11.25

LIVE: Γερμανία – Σλοβακία

LIVE: Γερμανία – Σλοβακία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γερμανία – Σλοβακία για τη 10η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Λύθηκε το μυστήριο: Αυτό ψιθύρισε ο Μπάρον Τραμπ στον Τζο Μπάιντεν την ημέρα της ορκωμοσίας Τραμπ
Κόσμος 17.11.25

Λύθηκε το μυστήριο: Αυτό ψιθύρισε ο Μπάρον Τραμπ στον Τζο Μπάιντεν την ημέρα της ορκωμοσίας Τραμπ

Ο Ερικ Τραμπ βάζει τέλος στις φήμες και τις θεωρίες αποκαλύπτοντας σε τηλεοπτική εκπομπή ότι κάλεσε τον Μπάρον στο τηλέφωνο ένα βράδυ για να μάθει τι ακριβώς ειπώθηκε εκείνη τη στιγμή.

Σύνταξη
Έσπευσε να διαψεύσει τον Τσίπρα για τη συνάντηση με τον Μεντβέντεφ ο Λαφαζάνης, αλλά… μία εικόνα 1000 λέξεις
Πολιτική Γραμματεία 17.11.25

Έσπευσε να διαψεύσει τον Τσίπρα για τη συνάντηση με τον Μεντβέντεφ ο Λαφαζάνης, αλλά… μία εικόνα 1000 λέξεις

Προβληματισμό αν μη τι άλλο γεννά η βιασύνη προσώπων που αναφέρονται στην «Ιθάκη» του Τσίπρα να διαψεύσουν αναφορές και γεγονότα, χωρίς καν να το έχουν διαβάσει. Αρκούσε μία παρανόμως αποκτηθείσα διαρροή για να γίνει μύλος σχετικά με μια συνάντηση που τελικά είναι αποτυπωμένη σε φωτογραφικά ντοκουμέντα.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Σήμερα που ο φασισμός επελαύνει, το μήνυμα του Πολυτεχνείου είναι ανατριχιαστικά επίκαιρο
Νέα Αριστερά 17.11.25

Χαρίτσης: Σήμερα που ο φασισμός επελαύνει, το μήνυμα του Πολυτεχνείου είναι ανατριχιαστικά επίκαιρο

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, επισήμανε ότι το Πολυτεχνείο είναι «όχι ως μια ακόμα επετειακή υποχρέωση, αλλά ως μια ανεξίτηλη υπόμνηση του χρέους που έχουμε απέναντι στα παιδιά μας»

Σύνταξη
«Πέντε σημαντικές ομάδες της Ευρώπης παρακολουθούν τον Χρήστο Τζόλη»
Ποδόσφαιρο 17.11.25

«Πέντε σημαντικές ομάδες της Ευρώπης παρακολουθούν τον Χρήστο Τζόλη»

Ο Χρήστος Τζόλης πραγματοποιεί πολύ καλές εμφανίσεις φέτος με την Κλαμπ Μπριζ, αλλά και την Εθνική, με αποτέλεσμα αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες να παρακολουθούν «στενά» την πορεία του.

Σύνταξη
«Έτσι έγινα το Τέρας» – Ο Τζέικομπ Ελόρντι για τον Φράνκενσταϊν που του άλλαξε τη ζωή
42 κομμάτια μετά 17.11.25

«Έτσι έγινα το Τέρας» – Ο Τζέικομπ Ελόρντι για τον Φράνκενσταϊν που του άλλαξε τη ζωή

Το Netflix ανασταίνει το εμβληματικό Τέρας του Φράνκενσταϊν με τη νέα, λυρική μεταφορά του από τον Γκιγιέρμο ντελ Τόρο. Σε αυτή, ο Τζέικομπ Ελόρντι, βρήκε πολλά περισσότερα από όσα περίμενε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νορβηγία: Αριθμός ρεκόρ πολιτών τάσσεται υπέρ της προοπτικής των υδρογονανθράκων
Ετήσιο βαρόμετρο 17.11.25

Αριθμός ρεκόρ Νορβηγών τάσσεται υπέρ της προοπτικής των υδρογονανθράκων

Η Νορβηγία στην Ευρώπη, εκτός της Ρωσίας, ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου, πηγών ορυκτών καυσίμων που δημιούργησαν τον πλούτο του αλλά που συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη

Σύνταξη
