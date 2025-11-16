Η εορταστική λάμψη των εμβληματικών χριστουγεννιάτικων αγορών της Γερμανίας, μιας παράδοσης αιώνων, επισκιάζεται ολοένα και περισσότερο από τον φόβο, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση.

Το 62% των Γερμανών δηλώνει ότι φοβάται να επισκεφθεί στις αγαπημένες τους weihnachtsmärkte, επικαλούμενο τη συνεχή απειλή τρομοκρατικών επιθέσεων που έχουν μετατρέψει τους εορταστικούς δημόσιους χώρους σε σκηνές τραγωδίας.

Η απότομη αύξηση αυτήν της δημόσιας ανησυχίας έρχεται μετά από δυο αιματηρές επιθέσεις, κατά τις οποίες οχήματα οδηγήθηκαν σκόπιμα μέσα σε πλήθη: η επίθεση του Βερολίνου το 2016 στην αγορά της Breitscheidplatz και το πιο πρόσφατο θανατηφόρο περιστατικό στο Μαγδεμβούργο το 2024.

Αυτές οι μέθοδοι, θανατηφόρες και σε κοινή θέα, έχουν παγιωθεί ως μη αντιμετωπίσιμες τη συνείδηση του απλού Γερμανού πολίτη και απειλούν να διαβρώσουν ένα από τα πιο αγαπημένα χειμερινά έθιμα της χώρας.

Η ανησυχία του κοινού δεν περιορίζεται στην προσωπική ασφάλεια, αλλά επεκτείνεται και στη δυσπιστία απέναντι στην ετοιμότητα του κρατικού μηχανικού. Η δημοσκόπηση δείχνει ότι 37% των πολιτών θεωρεί ότι τα τρέχοντα μέτρα ασφαλείας της κυβέρνησης είναι «ανεπαρκή».

«Ανεπαρκή τα μέτρα»

Αν και οι πόλεις σε όλη τη Γερμανία έχουν εγκαταστήσει τσιμεντένια μπλόκα, κινητά φράγματα και έχουν αυξήσει τις περιπολίες της αστυνομίας -μέτρα σχεδιασμένα ειδικά για την αντιμετώπιση επιθέσεων με οχήματα- ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού πιστεύει ότι οι εν λόγω προσπάθειες δεν επαρκούν για να εγγυηθούν την ασφάλεια έναντι ενός αποφασισμένου δράστη.

Ο ψυχολογικός αντίκτυπος των επιθέσεων του 2016 και του 2024 είναι τεράστιος, οι πολιτιστικές και οικονομικές συνέπειες αυτού του φόβου είναι σημαντικές.

Οι χριστουγεννιάτικες αγορές της Γερμανίας αποτελούν έναν σημαντικό οικονομικό μοχλό, υποστηρίζοντας αμέτρητες μικρές επιχειρήσεις, τεχνίτες και πωλητές που βασίζονται στη σύντομη περίοδο των διακοπών για ένα ουσιαστικό μέρος του ετήσιου εισοδήματός τους.