Τοντ Σνάιντερ: Πέθανε ο τραγουδιστής του «Alright Guy» σε ηλικία 59 ετών

Ο Τοντ Σνάιντερ, ο επιδραστικός τραγουδιστής και τραγουδοποιός της alt-country μπάντας που δημιούργησε επιτυχίες όπως το Alright Guy, πέθανε σε ηλικία 59 ετών.

Ο θάνατός του ανακοινώθηκε μέσω των επίσημων λογαριασμών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν και δεν δόθηκε η αιτία θανάτου, η οικογένειά του ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι είχε πρόσφατα νοσηλευτεί με πνευμονία.

«Ξυπνούσε κάθε πρωί και άρχιζε να γράφει»

Η δισκογραφική του εταιρεία δημοσίευσε μια δήλωση στα κοινωνικά δίκτυα, γράφοντας: «Η Aimless, Inc. Headquarters με μεγάλη λύπη ανακοινώνει ότι ο ιδρυτής μας, ο folk ήρωας μας, ο ποιητής του κόσμου μας, ο αντιπρόεδρος του τμήματος Abrupt Change, ο αφηγητής, ο αγαπημένος μας Τοντ Ντάνιελ Σνάιντερ έφυγε από αυτόν τον κόσμο[…]Μέσα από τα τραγούδια του μετέδιδε τόση τρυφερότητα και ευαισθησία και έδειξε σε πολλούς από εμάς πώς να βλέπουμε τον κόσμο με διαφορετικό μάτι. Ξυπνούσε κάθε πρωί και άρχιζε να γράφει, προσπαθώντας πάντα να βρει τη θέση του ανάμεσα στους γίγαντες που κοσμούσαν τα ράφια με τους δίσκους του, τους ίδιους γίγαντες που τον άφησαν να μπει στη ζωή τους και τον πήραν υπό την προστασία τους, τους οποίους μελετούσε αδιάκοπα. Guy Clark, John Prine, Kris Kristofferson, Jerry Jeff Walker».

View this post on Instagram A post shared by Todd Snider (@toddsniderlive)

Ο Σνάιντερ είχε μιλήσει στο παρελθόν για τον χρόνιο πόνο που αντιμετώπιζε λόγω σπονδυλικής στένωσης. Νωρίτερα αυτό το μήνα, η ομάδα του ακύρωσε το υπόλοιπο της περιοδείας του, αναφέροντας πριν από μια προγραμματισμένη εμφάνιση στο Σολτ Λέικ Σίτι: «Ο Τοντ υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς ως θύμα βίαιης επίθεσης έξω από το ξενοδοχείο του».

Λίγο αργότερα, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο Σνάιντερ είχε συλληφθεί για διατάραξη.

Κυκλοφόρησαν βίντεο από κάμερες που έδειχναν τον Σνάιντερ να λέει στους αστυνομικούς ότι πονούσε. Όταν ρωτήθηκε αν ήταν άστεγος, απάντησε ότι ήταν «διάσημος», εξηγώντας ότι η μπάντα του είχε φύγει από την πόλη μετά την ακύρωση της συναυλίας.

*Με πληροφορίες από: Guardian