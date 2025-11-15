Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025
Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Δημόσιο χωρίς μονιμότητα
Media 15 Νοεμβρίου 2025 | 01:45

Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Δημόσιο χωρίς μονιμότητα

Για παλιούς και νέους υπαλλήλους • Ποια πρόταση φέρνει η κυβέρνηση με την αναθεώρηση του Συντάγματος, με το βλέμμα και στους κεντρογενείς

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Έλξη: Tι είναι αυτό που κάνει κάποιον «σέξι»;

Έλξη: Tι είναι αυτό που κάνει κάποιον «σέξι»;

Spotlight

Διαβάστε στα «Νέα Σαββατοκύριακο»:

Για παλιούς και νέους υπαλλήλους
Δημόσιο χωρίς μονιμότητα

• Ποια πρόταση φέρνει η κυβέρνηση με την αναθεώρηση του Συντάγματος, με το βλέμμα και στους κεντρογενείς
• Πώς θα συνδεθεί με την αξιολόγηση
• Τι άλλες προβλέψεις θα υπάρχουν και με ποιο χρονοδιάγραμμα
• Ποια είναι η Task Force που δημιουργεί το Μαξίμου
• Ερχεται διάταξη και για το AI

=============

Προδημοσίευση από την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα
Πώς αποφάσισα το δημοψήφισμα
=============

Επέτειος
Αν δεν είχε γίνει το Πολυτεχνείο
• Ενα φανταστικό σενάριο από τον Χρήστο Χωμενίδη

=============

Ενεργειακοί αγωγοί
Η Τουρκία στο… μαύρο δωμάτιο

=============

Αγνή Μπάλτσα στα «ΝΕΑ»
«Στη σκηνή και οι μεγάλοι είναι μικροί»

=============

Νταν Μπράουν
Προδημοσίευση
«Είμαι Γκόλεμ. Δεν ανήκω στον κόσμο σας»

=============

Τζόζεφ Στίγκλιτς στα «ΝΕΑ»
«Επιστρέφουμε σε ένα νέο είδος ψυχρού πολέμου»

Economy
Fitch Ratings: Aναβάθμισε την Ελλάδα σε «BBB» με σταθερές προοπτικές

Fitch Ratings: Aναβάθμισε την Ελλάδα σε «BBB» με σταθερές προοπτικές

Vita.gr
Έλξη: Tι είναι αυτό που κάνει κάποιον «σέξι»;

Έλξη: Tι είναι αυτό που κάνει κάποιον «σέξι»;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα αλλάζει επίπεδο. Κερδίζουμε σε αξιοπιστία»

Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα αλλάζει επίπεδο. Κερδίζουμε σε αξιοπιστία»

inWellness
inTown
Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
Media
Δεν είναι ταμπού, είναι πραγματικότητα: Το Σωματείο ΕΛΙΖΑ μιλάει ανοιχτά για την παιδική κακοποίηση
Media 11.11.25

Δεν είναι ταμπού, είναι πραγματικότητα: Το Σωματείο ΕΛΙΖΑ μιλάει ανοιχτά για την παιδική κακοποίηση

Υπάρχει τρόπος να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από την κακοποίηση; Την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου το Σωματείο ΕΛΙΖΑ - Εταιρεία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού διοργανώνει μια ενημερωτική συζήτηση για την παιδική κακοποίηση.

Σύνταξη
Απάτες μέσω… Διαδικτύου με «άρωμα» ερωτισμού
Ελλάδα 15.11.25

Απάτες μέσω… Διαδικτύου με «άρωμα» ερωτισμού

Με ποιους τρόπους οι επιτήδειοι πουλάνε έρωτα και αποσπούν μεγάλα ποσά από τα θύματά τους, από 2.000 έως και 60.000 ευρώ n Μιλούν οικογένειες θυμάτων και ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Η ΕΕ ετοιμάζει φόρο για τα ανθυγιεινά τρόφιμα και τα αλκοολούχα ποτά – Σχέδιο για την υγεία της καρδιάς
Στόχος η υγεία 15.11.25

Η ΕΕ ετοιμάζει φόρο για τα ανθυγιεινά τρόφιμα και τα αλκοολούχα ποτά – Σχέδιο για την υγεία της καρδιάς

Ο φόρος αναμένεται να τεθεί σε ισχύει τους επόμενους μήνες και εκτός από τα ανθυγιεινά τρόφιμα θα περιλαμβάνει τον καπνό. Θα ενισχύει τον έλεγχο και τα μέτρα πρόληψης με βοήθεια από την ΑΙ.

Σύνταξη
Το ΕΛΚ έσπασε τη «γραμμή αποκλεισμού» της ακροδεξιάς στην Ευρωβουλή – Απρόβλεπτες οι συνέπειες
Ευκαιριακές συμμαχίες; 15.11.25

Το ΕΛΚ έσπασε τη «γραμμή αποκλεισμού» της ακροδεξιάς στην Ευρωβουλή – Απρόβλεπτες οι συνέπειες

Το ΕΛΚ έχει επιλέξει τη συμμαχία με την Ακροδεξιά όταν δεν μπορεί να συνεργαστεί με το Κέντρο. Και βρίσκεται αντιμέτωπο με κριτική ότι μπροστά σε μικρές νίκες θέτει σε κίνδυνο την ίδια τη δημοκρατία

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΠΟΥ: Για πρώτη φορά οδηγίες διαχείρισης του διαβήτη στις εγκύους
Κατευθυντήριες οδηγίες 15.11.25

ΠΟΥ: Για πρώτη φορά οδηγίες διαχείρισης του διαβήτη στις εγκύους

27 συστάσεις για διαχείριση του διαβήτη τύπου Ι, ΙΙ ή κύησης στις εγκύους με συμβουλές για τους θεραπευτικούς στόχους και την συνολική αγωγή πέραν των φαρμάκων

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ο Τραμπ αποκήρυξε την πιστή του, αλλά «παραστρατημένη», βουλευτή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν
Είχε «παραστρατήσει» 15.11.25

Ο Τραμπ αποκηρύσσει δημόσια την «τρελή» Μάγκι

«Το μόνο που βλέπω να κάνει η “τρελή” Μάγκι είναι ΠΑΡΑΠΟΝΑ, ΠΑΡΑΠΟΝΑ, ΠΑΡΑΠΟΝΑ», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, αποκηρύσσοντας δημόσια την άλλοτε πιστή του βουλευτή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν.

Σύνταξη
Γερμανία: Δεν θα απελαθούν όσοι υφίστανται θρησκευτικές η πολιτικές διώξεις, διαβεβαιώνει ο Μερτς
Πρόσφυγες 15.11.25

Δεν θα απελαθούν όσοι διώκονται στην πατρίδα τους, διαβεβαιώνει ο Μερτς

Οσοι διώκονται για πολιτικούς ή θρησκευτικούς λόγους «δεν θα απελαθούν», δηλώνει ο Μερτς, προσθέτοντας ωστόσο ότι οι πρόσφυγες θα πρέπει να επιστρέψουν εκεί όπου τελείωσαν οι συγκρούσεις.

Σύνταξη
Παρέμβαση Τραμπ σε Ταϊλάνδη και Καμπότζη μετά την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών
Εχθροπραξίες 15.11.25

Νέα μεσολάβηση Τραμπ σε Ταϊλάνδη και Καμπότζη

Ο Ντόναλντ Τραμπ, «προκειμένου να συμβάλει στον τερματισμό της βίας», παρενέβη εκ νέου σε Ταϊλάνδη και Καμπότζη μετά την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών στα σύνορά τους.

Σύνταξη
Τα κουκλάκια Labubu αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν σε ταινία
Ταινία 15.11.25

Τα Labubu πάνε Χόλιγουντ

Η Sony Pictures έκλεισε συμφωνία για την παραγωγή ταινίας βασισμένης στα κουκλάκια Labubu, σύμφωνα με δημοσίευμα του Hollywood Reporter, τα οποία έχουν γίνει φέτος μόδα παγκοσμίως.

Σύνταξη
Ο Τραμπ δηλώνει ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του BBC και θα ζητήσει 1 έως 5 δισ. δολάρια αποζημίωση
Δήλωση 15.11.25

Ο Τραμπ θα μηνύσει το BBC για 1 έως 5 δισ. δολάρια

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα κινηθεί νομικά εναντίον του BBC, ζητώντας από 1 έως 5 δισ. δολάρια αποζημίωση, όπως δήλωσε ο ίδιος σε δημοσιογράφους εν πτήσει στο προεδρικό αεροσκάφος.

Σύνταξη
Θεσσαλία: Οι αγρότες αποφασίζουν μπλόκα – Αγανάκτηση και οργή στο συλλαλητήριο της Αγιάς
Ελλάδα 15.11.25

Οι αγρότες της Θεσσαλίας αποφασίζουν μπλόκα - Αγανάκτηση και οργή στο συλλαλητήριο της Αγιάς

Οι διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης για τις αγροτικές επιδοτήσεις δεν έχουν ικανοποιήσει αγρότες και κτηνοτρόφους που προσανατολίζονται σε νέες δυναμικές κινητοποιήσεις και πανθεσσαλικό μπλόκο.

Σύνταξη
Ανατροπή και πρόκριση στο Μουντιάλ για την Κροατία (3-1) – Τρίποντο για την Γερμανία (2-0) – Δείτε τα γκολ
Ποδόσφαιρο 14.11.25

Ανατροπή και πρόκριση στο Μουντιάλ για την Κροατία (3-1) – Τρίποντο για την Γερμανία (2-0) – Δείτε τα γκολ

Η Κροατία «σφράγισε» την είσοδο στα τελικά του Μουντιάλ 2026 (3-1), το πάνω χέρι για την πρόκριση Ολλανδία (1-1) και Γερμανία (0-2) – Όλα τα αποτελέσματα.

Σύνταξη
Πολυτεχνείο: 52 χρόνια από την εξέγερση των φοιτητών – Ξεκινούν οι τριήμερες εκδηλώσεις
Ελλάδα 14.11.25

Πολυτεχνείο: 52 χρόνια από την εξέγερση των φοιτητών – Ξεκινούν οι τριήμερες εκδηλώσεις

Με επίκεντρο το ιστορικό κτίριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Πατησίων ξεκινούν από αύριο οι εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα για την 52η επέτειο από την εξέγερση των φοιτητών κατά της στρατιωτικής χούντας

Σύνταξη
