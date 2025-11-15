Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Δημόσιο χωρίς μονιμότητα
Για παλιούς και νέους υπαλλήλους • Ποια πρόταση φέρνει η κυβέρνηση με την αναθεώρηση του Συντάγματος, με το βλέμμα και στους κεντρογενείς
- «Σας ευχαριστώ για την συμπαράσταση στο πένθος μου» – Το συγκινητικό μήνυμα της Αγγελικής Νικολούλη
- «Οχι άλλοι άδικοι πόλεμοι», το μήνυμα Μαδούρο στον αμερικανικό λαό
- Πολύνεκρη έκρηξη σε αστυνομικό τμήμα στο ινδικό Κασμίρ
- Το AfD ζητά από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να χαρακτηρίσουν τρομοκρατικές τις αντιφασιστικές ομάδες
Διαβάστε στα «Νέα Σαββατοκύριακο»:
Για παλιούς και νέους υπαλλήλους
Δημόσιο χωρίς μονιμότητα
• Ποια πρόταση φέρνει η κυβέρνηση με την αναθεώρηση του Συντάγματος, με το βλέμμα και στους κεντρογενείς
• Πώς θα συνδεθεί με την αξιολόγηση
• Τι άλλες προβλέψεις θα υπάρχουν και με ποιο χρονοδιάγραμμα
• Ποια είναι η Task Force που δημιουργεί το Μαξίμου
• Ερχεται διάταξη και για το AI
=============
Προδημοσίευση από την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα
Πώς αποφάσισα το δημοψήφισμα
=============
Επέτειος
Αν δεν είχε γίνει το Πολυτεχνείο
• Ενα φανταστικό σενάριο από τον Χρήστο Χωμενίδη
=============
Ενεργειακοί αγωγοί
Η Τουρκία στο… μαύρο δωμάτιο
=============
Αγνή Μπάλτσα στα «ΝΕΑ»
«Στη σκηνή και οι μεγάλοι είναι μικροί»
=============
Νταν Μπράουν
Προδημοσίευση
«Είμαι Γκόλεμ. Δεν ανήκω στον κόσμο σας»
=============
Τζόζεφ Στίγκλιτς στα «ΝΕΑ»
«Επιστρέφουμε σε ένα νέο είδος ψυχρού πολέμου»
- Πληρώνουμε ακριβά τη δημόσια υγεία – Έκθεση του ΟΟΣΑ
- Απάτες μέσω… Διαδικτύου με «άρωμα» ερωτισμού
- Τι πρέπει να κάνετε αν δεν λάβατε την επιστροφή ενοικίου
- «Shoot the People»: Ντοκιμαντέρ για τη ζωή και το έργο του φωτογράφου, κοινωνικού ακτιβιστή, Μίσαν Χάριμαν
- Ψηφιακή επικοινωνία: Μπορείς να βάλεις «φρένο» στα μηνύματα;
- Tesla προς τους εργαζομένους: Το 2026 θα είναι μια δύσκολη χρονιά
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις