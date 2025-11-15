ΗΣΑΠ: Ακινητοποιημένοι για 10 λεπτά οι συρμοί την Κυριακή – Ο λόγος

Σε μία συμβολική στάση εργασίας θα προχωρήσουν και φέτος την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025 οι εργαζόμενοι στη γραμμή 1 του ΗΣΑΠ στη μνήμη του συναδέλφου τους Πέτρου Γιάμαλη, που έχασε τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε στη γραμμή.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των σωματείων εργαζομένων στην ΣΤΑΣΥ, οι συρμοί της γραμμής 1 θα ακινητοποιηθούν από τις 11:15 έως τις 11:25 το πρωί, μετά από επιμνημόσυνη δέηση που θα τελεστεί στις 11:00 στο σημείο του δυστυχήματος στο Νέο Ηράκλειο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «παρά τις υποσχέσεις για την άμεση και πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, η δικογραφία παραμένει στάσιμη και καμία ποινική ευθύνη δεν έχει αποδοθεί έως σήμερα. Η πολύχρονη αυτή καθυστέρηση συνιστά προσβολή για τον Πέτρο, την οικογένειά του καθώς και για όλους τους εργαζόμενους που απαιτούν δικαίωση».

Το εργατικό δυστύχημα

Το τραγικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή του εργαζόμενου της ΣΤΑΣΥ είχε συμβεί τα ξημερώματα της Τρίτης 16 Νοεμβρίου 2021, όταν μισθωμένο όχημα λείανσης γραμμών άρχισε να κινείται εκτός ελέγχου στη γραμμή καθόδου από την Κηφισιά.

Τρία άτομα που επέβαιναν σε αυτό πήδησαν στις γραμμές εν κινήσει και τραυματίστηκαν, ενώ ένας εξ αυτών, ο 41χρονος εργοδηγός της ΣΤΑΣΥ Πέτρος Γιάμαλης εξέπνευσε.

Το βαγόνι συνέχισε να κινείται εκτός ελέγχου για να συγκρουστεί σε συρμό που είχε τοποθετηθεί στην περιοχή του Αγίου Νικολάου για να σταματήσει την πορεία του.