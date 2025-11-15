newspaper
Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025
15.11.2025 | 10:07
Λεωφορείο έπεσε στις μπάρες στην εθνική οδό - Έξι τραυματίες
Αγγίζει τα 1.000 ευρώ η χρυσή λίρα – Πώς θα ξεχωρίσετε την κάλπικη
Οικονομία 15 Νοεμβρίου 2025 | 11:34

Αγγίζει τα 1.000 ευρώ η χρυσή λίρα – Πώς θα ξεχωρίσετε την κάλπικη

Το ράλι του χρυσού έχει συμπαρασύρει και τις χρυσές λίρες – Ο κίνδυνος να χάσει κάποιος τα χρήµατά του

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Δυναμικά έχουν επιστρέψει οι χρυσές λίρες καθώς η εκτίναξη της τιμής του χρυσού σε διεθνές επίπεδο φέρνει νέα ιστορικά υψηλά και στην ελληνική αγορά.

Πολλοί στην Wall Street εκτιμούν ότι το πολύτιμο μέταλλο έχει λαμπρή πορεία μπροστά για να κατακτήσει το ορόσημο των 5.000 δολαρίων η ουγγιά. Οι στρατηγικοί αναλυτές της UBS σε έκθεσή τους προβλέπουν ότι ο χρυσός θα μπορούσε να φτάσει σε ένα νέο ιστορικό υψηλό των 5.000 δολαρίων κάποια στιγμή το 2026 ή το 2027.

Η JP Morgan Private Bank προβλέπει ότι οι τιμές του χρυσού θα ξεπεράσουν τα 5.000 δολάρια μέχρι το 2026 και θα φτάσουν τα 5.200-5.300 δολάρια. Ο Όμιλος Goldman Sachs διατηρεί μια παρόμοια αισιόδοξη προοπτική, προβλέποντας ότι ο χρυσός θα φτάσει τα 4.900 δολάρια μέχρι το τελευταίο τρίμηνο του 2026.

Οι χρυσές λίρες

Όπως είναι φυσικό η εκτίναξη που καταγράφουν τους τελευταίους μήνες η τιμή του χρυσού έδωσε ανάλογη ώθηση και στην τιμή πώλησης της χρυσής λίρας

Σύμφωνα με στοιχεία, στο τρίτο τρίμηνο 2025, οι ιδιώτες αγόρασαν από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) μόλις 1.714 χρυσές λίρες, ενώ πούλησαν προς την ΤτE 9.365 χρυσές λίρες.

Συνολικά το 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, οι πωλήσεις χρυσών λιρών από την TτΕ προς ιδιώτες έφθασαν τις 5.399, ενώ οι αγορές της από ιδιώτες έφτασαν τις 32.002.

Η τιμή της χρυσής λίρας ακολουθεί ένα ράλι ανόδου ενώ η αγορά και πώλησή της μπορεί να επηρεαστεί από παράγοντες όπως η τιμή του χρυσού, ο τύπος της λίρας (νέα ή παλαιά κοπή) και η ζήτηση της αγοράς.

Χθες η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) πωλούσε την χρυσή λίρα στα 958,21 ευρώ και αγόραζε στα 817,84 ευρώ.

Χρυσές λίρες

Με… ραντεβού

Λίστα αναμονής τηρεί η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) στους εν δυνάμει πωλητές, πάντα υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί τηλεφωνικό ραντεβού προς την ΤτΕ.  Το ραντεβού που δίνει η ΤτΕ για πώληση ή αγορά χρυσών λιρών είναι 15 ημέρες.

Οι συναλλαγές αγοράς και πώλησης χρυσών λιρών πραγματοποιούνται:

  • Στο κεντρικό κατάστημα, Σταδίου 14, Αθήνα, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, στο τηλέφωνο 210 3202788.
  • Στο κατάστημα Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 4, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα τηλέφωνα 2310 591157 -158.
  • Στο κατάστημα Ηρακλείου, 25ης Αυγούστου 25, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα τηλέφωνα 2810 242532.
  • Στο υποκατάστημα Πάτρας, Αγ. Ανδρέου 49-51, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, στα τηλέφωνα 2610-639744, 2610-639742.
  • Για οποιαδήποτε συναλλαγή, ανεξαρτήτως ποσού, απαιτείται η επίδειξη α) του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ή του διαβατηρίου σε ισχύ και β) πρωτότυπου δημόσιου εγγράφου (π.χ. εκκαθαριστικού Εφορίας), ή πρόσφατου λογαριασμού Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας, όπου να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του πελάτη καθώς και γ) αριθμός τραπεζικού λογαριασμού για κατάθεση των χρημάτων.

Μετά την Τράπεζα της Ελλάδος, που παραμένει ο βασικός φορέας επίσημων συναλλαγών χρυσών λιρών, δεύτερο θεσμικό κανάλι είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η μοναδική εμπορική τράπεζα που προσφέρει επίσημα προϊόντα επενδυτικού χρυσού, όπως χρυσές λίρες, μισές λίρες και ράβδους και έχει τα δικά της αποθέματα, ως επίσημος αντιπρόσωπος και διανομέας του βασιλικού Νομισματοκοπείου Μ. Βρετανίας για τη διάθεση χρυσών λιρών Αγγλίας..

Πέρα από τα επίσημα κανάλια συναλλαγών, λειτουργεί κι ένα εκτεταμένο δίκτυο ιδιωτικών αγοραπωλησιών: ενεχυροδανειστήρια, καταστήματα χρυσού αλλά και απευθείας συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών.

Οι επιχειρήσεις αυτές ορίζουν δικές τους τιμές αγοράς και πώλησης, συχνά πιο ευνοϊκές για τους πωλητές σε περιόδους μεγάλης ζήτησης.

Πώς να ξεχωρίσετε τις χρυσές λίρες

Ο κίνδυνος να χάσει κάποιος τα χρήµατά του είναι τεράστιος. Γι’ αυτό οι ειδικοί προτείνουν οι ενδιαφερόµενοι να ακολουθούν µόνο τις απολύτως νόµιµες οδούς.

Αξέχαστη έχει μείνει η ελληνική ταινία – σταθμός «Κάλπικη λίρα» του 1955 με τους αξέχαστους Δημήτρη Χορν και Έλλη Λαμπέτη.

χρυσές λίρες

Σκηνή από την εμβληματική ταινία «Κάλπική λίρα»Μπορεί οι χρυσές λίρες είναι η πιο δημοφιλής επενδυτική επιλογή, πλην όμως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή γιατί οι κάλπικες λίρες που κυκλοφορούν είναι πολλές.

Για να ανιχνεύσει κάποιος τις «μαϊμού» λίρες, χρειάζεται μια ζυγαριά μεγάλης ακρίβειας, που να ζυγίζει μέχρι χιλιοστό του γραμμαρίου, ένα παχύμετρο μηχανολογίας και μια γνήσια λίρα.

Μια χρυσή λίρα μπορεί να είναι λιποβαρής λόγω της χρήσης της ή να φέρει χτυπήματα που επηρεάζουν την τιμή της. Στα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να προσέξει ο ενδιαφερόμενος αγοραστής είναι το βάρος της που είναι 7,989 γραμμάρια, η διάμετρος που είναι 22,05 χιλιοστά, πάχος 1,52 mm και η καθαρότητα του χρυσού που μετρείται στα 22 καράτια.

Πηγή: OT

Τράπεζες
Τράπεζες: Ανεβαίνουν τα έξοδα – Προς νέες κινήσεις εξοικονόμησης

Τράπεζες: Ανεβαίνουν τα έξοδα – Προς νέες κινήσεις εξοικονόμησης

Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025
