Ανάρτηση σοκ από τη Μάριον Τζόουνς: Δυσκολεύεται ακόμη και να κατέβει τις σκάλες του σπιτιού της (vid)

Η χρυσή Ολυμπιονίκης του στίβου, Μάριον Τζόουνς δημοσίευσε ένα βίντεο που σόκαρε άπαντες, καθώς τα γόνατά της, όπως ανέφερε κρέμονται από μία κλωστή λόγω του σπάνιου αυτοάνοσου νοσήματος που πάσχει.

Η Αμερικανίδα αθλήτρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram, ένα βίντεο και φαίνεται ότι δυσκολεύεται να περπατήσει και να κατεβεί τις σκάλες. Η 50άχρονη διαγνώστηκε το 2020 με οπτική νευρομυελίτιδα (NMO), ασθένεια η οποία επηρεάζει το νωτιαίο μυελό και τα οπτικά νεύρα.

Στη δημοσίευση της η Τζόουνς αναφέρει χαρακτηριστικά: «Πάντα με ρωτούν: «Είσαι η Μάριον Τζόουνς, κάποτε η πιο γρήγορη γυναίκα στον κόσμο;» Αλλά ποτέ: «Πώς είναι τα γόνατά σου;» Τα γόνατά μου κρέμονται από μια κλωστή, παιδιά. Αλλά είμαστε ακόμα όρθιοι».

Υπενθυμίζεται ότι η Μαριόν Τζόουνς υπήρξε μία αθλήτρια που βρισκόταν στο επίκεντρο της δημοσιότητας για τις επιδόσεις της (Ολυμπιακοί Αγώνες 2000, τρία χρυσά μετάλλια και δύο χάλκινα), μέχρι… να ξεσπάσει το σκάνδαλο του ντόπινγκ, όταν η ίδια ομολόγησε το 2007 ότι είχε κάνει χρήση του αναβολικού τετραϋδρογεστρινόνη κι έτσι αρκετά από τα μετάλλια της της αφαιρέθηκαν.

Τώρα αν το συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας έχει προκύψει και λόγω της χρήσης των αναβολικών είναι κάτι που πρέπει να ειπωθεί είτε από την ίδια είτε από κάποιον ειδικό.

Δείτε το βίντεο που ανέβασε η Μάριον Τζόουνς