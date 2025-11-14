Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Ελληνικός Χρυσός: Η δημιουργία αξίας στον πυρήνα της εταιρικής στρατηγικής
Τα Νέα της Αγοράς 14 Νοεμβρίου 2025 | 08:00

Ελληνικός Χρυσός: Η δημιουργία αξίας στον πυρήνα της εταιρικής στρατηγικής

Η βιώσιμη ανάπτυξη για την Ελληνικός Χρυσός δεν είναι στατική έννοια, αλλά μια διαρκής διαδικασία μετασχηματισμού.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Νευρικό σύστημα: Από τις «πληγές» στη σοφία

Νευρικό σύστημα: Από τις «πληγές» στη σοφία

Spotlight

Σε μια εποχή όπου η Βιωσιμότητα δεν αποτελεί απλή δέσμευση αλλά εργαλείο μετασχηματισμού ολόκληρων κλάδων, η μεταλλευτική δραστηριότητα επικεντρώνεται ολοένα και περισσότερο στη δημιουργία αξίας για όλους τους κοινωνικούς εταίρους. Η Ελληνικός Χρυσός, ως μία ιστορική μεταλλευτική εταιρεία που αναπτύσσει τη μεγαλύτερη μεταλλευτική επένδυση $3 δισ. στα Μεταλλεία Κασσάνδρας στην Χαλκιδική, επενδύει σε ένα μοντέλο λειτουργίας όπου η οικονομική ανάπτυξη συμβαδίζει με τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, την περιβαλλοντική και κοινωνική υπευθυνότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, παρουσιάζει την Έκθεση Βιωσιμότητας για το 2024, αποτυπώνοντας τις επιδόσεις και προτεραιότητές της, για ουσιώδη θέματα που ενδιαφέρουν τους κοινωνικούς της εταίρους.

Σημαντική συνεισφορά στην οικονομία

Το 2024, η Ελληνικός Χρυσός διένειμε συνολικά 439,4 εκατ. ευρώ ενισχύοντας την ελληνική οικονομία, στηρίζοντας τις τοπικές κοινωνίες και προάγοντας υπεύθυνες πρακτικές σε κάθε επίπεδο της δραστηριότητάς της. Από αυτά, 334,3 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν απευθείας σε εργολάβους, προμηθευτές και λοιπούς παρόχους υπηρεσιών, υπογραμμίζοντας τη σημαντική συμβολή της στην εν γένει οικονομική δραστηριότητα και τη δημιουργία έμμεσων και επαγόμενων θέσεων εργασίας. 14,2 εκατ. ευρώ αποδόθηκαν στο Ελληνικό Κράτος, εκ των οποίων 5,1 εκατ. ευρώ διατέθηκαν απευθείας στον Δήμο Αριστοτέλη μέσω μεταλλευτικών τελών (και απορρέουν από τη δραστηριότητα του 2023), ενισχύοντας σημαντικά τα δημόσια έσοδα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής.

Απασχόληση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού

Ως ο μεγαλύτερος εργοδότης της περιοχής, με 2.528 θέσεις εργασίας στο τέλος του 2024 και 112 νέες προσλήψεις μέσα στο έτος, η Ελληνικός Χρυσός επενδύει σε ανθρώπους που εκπαιδεύονται, εξελίσσονται και τους δίνεται η δυνατότητα να ζήσουν και να παραμείνουν στον τόπο τους. Το 2024 καταγράφηκαν 33.291 ώρες εκπαίδευσης, εκ των οποίων 19.605 αφορούσαν αποκλειστικά προγράμματα Υγείας και Ασφάλειας, με τις επενδύσεις στον τομέα αυτό να ξεπερνούν τα 2,6 εκατ. ευρώ.


Άνθρωπος και κοινωνία στο επίκεντρο

Στην Ελληνικός Χρυσός, κάθε κοινωνική δράση θεωρείται ουσιαστική μόνο όταν έχει σχεδιαστεί από κοινού με την τοπική κοινωνία, ώστε να απαντά σε πραγματικές ανάγκες.

Το 2024, η εταιρεία διέθεσε 2,47 εκατ. ευρώ σε 137 δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας, ενισχύοντας έμπρακτα την κοινωνική συνοχή και την ποιότητα ζωής στην περιοχή όπου δραστηριοποιείται. Πάνω από το 90% των επενδύσεων (2,2 εκατ. ευρώ) κατευθύνθηκε αποκλειστικά στον Δήμο Αριστοτέλη, ενώ πραγματοποιήθηκαν 367 δράσεις διαβούλευσης με φορείς, συλλόγους και κατοίκους επιβεβαιώνοντας την προσήλωση της εταιρείας στη δύναμη της τοπικής ανάπτυξης μέσα από ανοιχτό κοινωνικό διάλογο.

Δομές υγείας και παιδείας σε πρώτο πλάνο

Η γνώση είναι η πιο ουσιαστική μορφή ανάπτυξης και για την Ελληνικός Χρυσός αποτελεί προτεραιότητα. Το 2024, η εταιρεία επένδυσε 647.000 ευρώ σε εκπαιδευτικά προγράμματα που ενισχύουν τη μάθηση, την δημιουργικότητα και τις δεξιότητες των νέων, ανοίγοντας τους δρόμους για μια πιο δυναμική ακαδημαϊκή πορεία. Παράλληλα, η εταιρεία διέθεσε πάνω από 203.000 ευρώ για την αναβάθμιση δομών υγείας, τον εκσυγχρονισμό εξοπλισμού και την υποστήριξη ευπαθών ομάδων, ενισχύοντας την ποιότητα ζωής στην τοπική κοινωνία.


Περιβαλλοντική Διαχείριση

Οι επενδύσεις σε μια από τις σταθερές προτεραιότητες της εταιρείας, την ενσωμάτωση πρακτικών και έργων που διασφαλίζουν τη βέλτιστη περιβαλλοντική διαχείριση στη λειτουργία της, ανήλθαν σε 6,7 εκατ. ευρώ. Συνεχίστηκε το πρόγραμμα περιβαλλοντικής αποκατάστασης με τη μεταφορά 288.000 τόνων παλαιών μεταλλευτικών αποβλήτων από την παρελθοντική δραστηριότητα προηγούμενων ιδιοκτητών των μεταλλείων, ενώ η ανακύκλωση νερού αυξήθηκε κατά 19,8%, σε σχέση με το 2023.

Κοινωνία ίσων ευκαιριών

Μέσα από έρευνα στον Δήμο Αριστοτέλη, εντοπίστηκε η ανάγκη περαιτέρω στήριξης των εργαζόμενων μητέρων, ανοίγοντας τον δρόμο για νέα προγράμματα και παροχές, που προάγουν την ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την οικογενειακή ζωή. Το 14,2% του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας είναι γυναίκες, ποσοστό που αυξάνεται σταθερά αντανακλώντας τη δέσμευση της εταιρείας για ίσες ευκαιρίες στην εργασία, μέσα από μία κουλτούρα συμπερίληψης.

Η βιώσιμη ανάπτυξη για την Ελληνικός Χρυσός δεν είναι στατική έννοια, αλλά μια διαρκής διαδικασία μετασχηματισμού. Από τα προγράμματα εκπαίδευσης και στήριξης των τοπικών κοινωνιών, έως τις στοχευμένες περιβαλλοντικές δράσεις και τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών στην εργασία, κάθε πρωτοβουλία αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου βιωσιμότητας, που αποδεικνύει με τρόπο διαφανή και τεκμηριωμένο ότι η σύγχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα μπορεί να είναι ταυτόχρονα οικονομικά αποδοτική, περιβαλλοντικά υπεύθυνη και κοινωνικά δίκαιη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Euronext: Η επόμενη ημέρα της δημόσιας πρότασης – Που στρέφονται τώρα τα βλέμματα 

Euronext: Η επόμενη ημέρα της δημόσιας πρότασης – Που στρέφονται τώρα τα βλέμματα 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Νευρικό σύστημα: Από τις «πληγές» στη σοφία

Νευρικό σύστημα: Από τις «πληγές» στη σοφία

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
Fitch: Βαθμολογεί την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας

Fitch: Βαθμολογεί την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας

inWellness
inTown
Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Τα Νέα της Αγοράς
Υποθαλάσσιο δίκτυο σεισμογράφων στη Σαντορίνη με την υποστήριξη του δικτύου της Vodafone
Τα Νέα της Αγοράς 13.11.25

Υποθαλάσσιο δίκτυο σεισμογράφων στη Σαντορίνη με την υποστήριξη του δικτύου της Vodafone

Η Σαντορίνη αποτελεί έναν από τους πιο εμβληματικούς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως. Κάθε τεχνολογική πρωτοβουλία που ενισχύει την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια της τοπικής κοινότητας έχει ευρύτερο κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα.

Σύνταξη
Το θέατρο πιο κοντά
Τα Νέα της Αγοράς 12.11.25

Το θέατρο πιο κοντά

Ζωντανές μεταδόσεις (live-streaming) παραστάσεων του Εθνικού Θεάτρου σε νέους προορισμούς στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στη Σκιάθο – Μια πρωτοβουλία πρόληψης και αλληλεγγύης!
Τα Νέα της Αγοράς 12.11.25

Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στη Σκιάθο – Μια πρωτοβουλία πρόληψης και αλληλεγγύης!

Η σειρά της Betsson στο YouTube, «Η Betsson στο χωριό σου», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, συνεχίζει το ταξίδι της σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, μεταφέροντας μηνύματα πρόληψης, ετοιμότητας και αλληλεγγύης.

Σύνταξη
«Η ιδιωτική ασφάλιση δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη»
Τα Νέα της Αγοράς 11.11.25

«Η ιδιωτική ασφάλιση δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη»

Ο Γενικός Διευθυντής Ασφαλίσεων της Εθνικής Ασφαλιστικής, κ. Ηρακλής Δασκαλόπουλος, μιλά στο in.gr για το πως η ιδιωτική ασφάλιση θωρακίζει υγεία, περιουσία και επιχειρήσεις, καθώς και για τον ρόλο του κλάδου ως αναπτυξιακού μοχλού της ελληνικής οικονομίας.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός: Στην Ιταλία για την τέταρτη σερί νίκη οι «ερυθρόλευκοι»
Euroleague 14.11.25

Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός: Στην Ιταλία για την τέταρτη σερί νίκη οι «ερυθρόλευκοι»

Μετά το σοκ του τραυματισμού του Κίναν Έβανς ο Ολυμπιακός θέλει να ανασυνταχθεί ψυχολογικά και να πάρει την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του στην Ευρωλίγκα, αντιμετωπίζοντας την Αρμάνι Μιλάνο εκτός έδρας.

Σύνταξη
Valisia Odell και Dramachine: Οι δύο όψεις του ελληνικού dark synth ήχου
Σκοτεινός ήχος 14.11.25

Valisia Odell και Dramachine: Οι δύο όψεις του ελληνικού dark synth ήχου

Πριν την κοινή τους εμφάνιση στο Gagarin, Valisia Odell και Dramachine μιλούν στο in για το μέλλον του DIY, τη μεγάλη ομπρέλα του post-punk και τις ανατολίτικες καταβολές του σκοτεινού ήχου.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Μίλησα με τους «Γάλλους του Τσίπρα»
Editorial 14.11.25

Μίλησα με τους «Γάλλους του Τσίπρα»

Και άλλες ιστορίες, σοφιστείες και απλά παραμύθια... περί rebranding Τσίπρα αλά γαλλικά και άλλων δαιμονίων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Να χαμογελάσεις εσύ!»: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έβαλε φωτογράφο στη θέση του σε πρεμιέρα του Stranger Things
«Χαμογέλα!» 14.11.25

«Να χαμογελάσεις εσύ!»: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έβαλε φωτογράφο στη θέση του σε πρεμιέρα του Stranger Things

Στην πρεμιέρα της 5ης σεζόν του Stranger Things στο Λονδίνο, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αντέδρασε σε φωτογράφο που της φώναξε «Χαμογέλα!», πριν αποχωρήσει εμφανώς ενοχλημένη από το κόκκινο χαλί

Σύνταξη
«Οι ιστορικοί θα παρακάμψουν τη γενιά μας»: Γιατί η Gen Z επιλέγει ενεργά την γελοιότητα
Οι ασόβαροι 14.11.25

«Οι ιστορικοί θα παρακάμψουν τη γενιά μας»: Γιατί η Gen Z επιλέγει ενεργά την γελοιότητα

Σε έναν κόσμο που μοιάζει να καταρρέει κάτω από το βάρος της αβεβαιότητας, η Gen Z επιλέγει να αντιδρά με ειρωνεία, γέλιο και δημιουργική τρέλα.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 22χρονος που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ – Τι λέει φίλος του
Σε κρίσιμη κατάσταση 14.11.25

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 22χρονος που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ - «Κοπανούσε την πλάτη του σε κολόνα»

Ο 22χρονος έμεινε για 3 λεπτά χωρίς οξυγόνο με αποτέλεσμα να έχουν υποστεί βλάβη ζωτικά του όργανα, η οποία ίσως και να είναι μη αναστρέψιμη.

Σύνταξη
Άγιος Δημήτριος: Άφαντοι οι διαρρήκτες που εμβόλισαν και τραυμάτισαν αστυνομικούς
Άγιος Δημήτριος 14.11.25

Άφαντοι οι διαρρήκτες που εμβόλισαν και τραυμάτισαν αστυνομικούς - «Ακούσαμε σειρήνες και μετά πυροβολισμούς»

«Καθόμασταν εδώ στην καφετέρια, ακούσαμε σειρήνες και μετά πέντε πυροβολισμούς. Μετά βγήκα από την καφετέρια και είδα τις δύο μηχανές κάτω» δήλωσε ένας νεαρός, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο όπου έγινε η παράσυρση των μηχανών της ΔΙ.ΑΣ στον Άγιο Δημήτριο

Σύνταξη
Ο Ανδρουλάκης περιμένει τον Μητσοτάκη στη… γωνία για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος – Σήμερα η σύγκρουση στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 14.11.25

Ο Ανδρουλάκης περιμένει τον Μητσοτάκη στη… γωνία για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος – Σήμερα η σύγκρουση στη Βουλή

Στην επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος αναμένεται να απαντήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην «ώρα του πρωθυπουργού»

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πίτερ Χάσεκαμπ: «Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν μάλλον εφησυχάσει»
Κόσμος 14.11.25

Πίτερ Χάσεκαμπ: «Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν μάλλον εφησυχάσει»

«Το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι η έλλειψη προθυμίας για εφαρμογή μεταρρυθμίσεων σε ορισμένες χώρες», λέει στα «ΝΕΑ» ο νέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ)

Μαρία Βασιλείου
Πάνω από 600.000 δολάρια για τρεις πίνακες του Μπομπ Ρος σε δημοπρασία για τη δημόσια τηλεόραση των ΗΠΑ
Culture Live 14.11.25

Πάνω από 600.000 δολάρια για τρεις πίνακες του Μπομπ Ρος σε δημοπρασία για τη δημόσια τηλεόραση των ΗΠΑ

Τρεις πίνακες του Μπομπ Ρος δημοπρατήθηκαν στο Λος Άντζελες για πάνω από 600.000 δολάρια, με τα έσοδα να στηρίζουν δημόσιους τηλεοπτικούς σταθμούς που πλήττονται από περικοπές χρηματοδότησης στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο