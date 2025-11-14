Σύμφωνα με μελέτη της Strategy&, μιας παγκόσμιας επιχειρηματικής μονάδας της PwC, η Γερμανία στερείται ειδικών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας για να αντιμετωπίσει την αύξηση των επιθέσεων που προκάλεσαν ζημίες ρεκόρ ύψους 202,4 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2024.

Μόνο το ήμισυ των αγγελιών για θέσεις εργασίας στον δημόσιο τομέα για ειδικούς στον τομέα της κυβερνοασφάλειας προσέλκυσαν περισσότερες από 10 αιτήσεις ανά θέση

Σύμφωνα με την ανάλυση, εννέα στους δέκα οργανισμούς που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν έλλειψη ειδικών, σε σύγκριση με τα δύο τρίτα το 2023, όπως αναφέρει το Euronews.

«Μόνο πέρσι, η γερμανική υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία και η Εταιρεία Μελετών Ανατολικής Ευρώπης ήταν στόχος κυβερνοεπιθέσεων από το εξωτερικό», δήλωσε ο Λούκας Σάι, συνεργάτης της Strategy& Germany και συγγραφέας της μελέτης.

«Αν θέλουμε να διασφαλίσουμε την ψηφιακή ανθεκτικότητα της Γερμανίας, πρέπει να δράσουμε τώρα και να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν», τόνισε ο Σάι.

Η Ρωσία και η Κίνα αποτελούν ιδιαίτερη απειλή, σύμφωνα με τον Σινάν Σέλεν, πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος της Γερμανίας (BfV).

«Η Γερμανία αποτελεί εδώ και χρόνια στόχο ρωσικών παραγόντων, με αυξανόμενη ένταση», δήλωσε.

Η Bitkom κάνει λόγο για ακόμα μεγαλύτερες ζημίες από κυβερνοεπιθέσεις στη Γερμανία

Σύμφωνα με την ψηφιακή ένωση Bitkom, οι κυβερνοεπιθέσεις προκάλεσαν ζημίες συνολικού ύψους 267 δισεκατομμυρίων ευρώ σε γερμανικούς οργανισμούς το 2024.

Οι κυβερνοεπιθέσεις αντιπροσώπευαν περίπου 179 δισεκατομμύρια ευρώ του συνολικού ποσού, ενώ οι υπόλοιπες ζημίες προκλήθηκαν από κλοπή δεδομένων και εξοπλισμού πληροφορικής, καθώς και από αναλογική και ψηφιακή κατασκοπεία και σαμποτάζ.

Εν τω μεταξύ, μόνο το ήμισυ των αγγελιών για θέσεις εργασίας στον δημόσιο τομέα για ειδικούς στον τομέα της κυβερνοασφάλειας προσέλκυσαν περισσότερες από 10 αιτήσεις ανά θέση, σύμφωνα με τα ευρήματα της Strategy&.

Περισσότερο από το ένα τέταρτο των οργανισμών που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν μείωση των αιτήσεων.

Περισσότερα από τα δύο τρίτα των οργανισμών δήλωσαν ότι οι υποψήφιοι πληρούσαν μόνο εν μέρει ή δεν πληρούσαν καθόλου τις απαιτήσεις.

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι γνώσεις σχετικά με τα πρότυπα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο ή την προστασία των δεδομένων είναι συχνά ανεπαρκείς.

Πού παρατηρείται η μεγαλύτερη έλλειψη;

Η μεγαλύτερη έλλειψη παρατηρείται σε θέσεις κρίσιμες για την ασφάλεια, όπως η διαχείριση κινδύνων, με το 57% των ερωτηθέντων να αναφέρουν το σημαντικότερο κενό σε διευθυντικές θέσεις που έχουν ως στόχο την αναγνώριση ή την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων.

Οι οικονομικοί περιορισμοί επίσης εμποδίζουν τις προσλήψεις: το 78% των οργανισμών του δημόσιου τομέα ανέφερε οικονομικούς λόγους ως την κύρια αιτία ακυρώσεων, σε σύγκριση με το 48% του ιδιωτικού τομέα.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι χαμηλοί ή ανεπαρκείς μισθοί παραμένουν ο σημαντικότερος παράγοντας που οδηγεί στην αποχώρηση του προσωπικού μετά την πρόσληψη.

«Η κατάσταση στον δημόσιο τομέα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη», δήλωσε ο Σάι.

«Οι ειδικοί, που χρειάζονται επειγόντως, συχνά μετακινούνται σε εταιρείες τεχνολογίας που προσφέρουν σημαντικά πιο ελκυστικούς μισθούς», τόνισε.

Σύμφωνα με τη μελέτη, μόνο το 20% περίπου των οργανισμών χρησιμοποιούν στρατηγικά την Τεχνητή Νοημοσύνη για να μετριάσουν την έλλειψη προσωπικού.

Ο Αντρέας Λανγκ, διευθυντής της Strategy& Germany, δήλωσε ότι τα μπόνους και οι επιδοματικές παροχές πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να σταματήσει η μαζική φυγή προς τον κλάδο της τεχνολογίας.

«Οι συνήθεις εργασίες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας μπορούν να γίνουν πιο αποδοτικές μέσω της εξωτερικής ανάθεσης και της αυτοματοποίησης, απελευθερώνοντας έτσι τους εξειδικευμένους επαγγελματίες», υποστήριξε ο Λανγκ.

Ο Σάι προειδοποίησε ότι χωρίς μέτρα όπως στοχευμένα μπόνους, καλύτερες μισθολογικές κατηγοριοποιήσεις ή διεθνείς προσλήψεις, τα εμπόδια σε τομείς κρίσιμους για την ασφάλεια θα παραμείνουν.

«Εάν το κράτος δεν ενισχύσει την εμπειρογνωμοσύνη του στον κυβερνοχώρο, στην χειρότερη περίπτωση θα τεθεί σε κίνδυνο η ικανότητα ολόκληρων θεσμών να δράσουν», δήλωσε ο Λανγκ, «και μαζί με αυτήν και η ψηφιακή ανθεκτικότητα της Γερμανίας».