science
Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
14.11.2025 | 17:39
Λεωφορείο έπεσε σε στάση στη Στοκχόλμη – Αναφορές για αρκετά θύματα
Σημαντική είδηση:
14.11.2025 | 16:19
Παρίσι: Αστυνομική επιχείρηση στον σταθμό «Μονπαρνάς» – Εκκενώνεται ο σταθμός
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Γερμανία: Μελέτη δείχνει ότι οι εταιρείες στη χώρα είναι ανυπεράσπιστες απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις – Γιατί;
Τεχνολογία 14 Νοεμβρίου 2025 | 17:07

Γερμανία: Μελέτη δείχνει ότι οι εταιρείες στη χώρα είναι ανυπεράσπιστες απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις – Γιατί;

Κυβερνοεπιθέσεις προκάλεσαν ζημίες ρεκόρ στη Γερμανία, ύψους 202,4 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2024

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Άσκηση: Πόση προλαμβάνει τον καρκίνο πεπτικού συστήματος;

Άσκηση: Πόση προλαμβάνει τον καρκίνο πεπτικού συστήματος;

Spotlight

Σύμφωνα με μελέτη της Strategy&, μιας παγκόσμιας επιχειρηματικής μονάδας της PwC, η Γερμανία στερείται ειδικών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας για να αντιμετωπίσει την αύξηση των επιθέσεων που προκάλεσαν ζημίες ρεκόρ ύψους 202,4 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2024.

Μόνο το ήμισυ των αγγελιών για θέσεις εργασίας στον δημόσιο τομέα για ειδικούς στον τομέα της κυβερνοασφάλειας προσέλκυσαν περισσότερες από 10 αιτήσεις ανά θέση

Σύμφωνα με την ανάλυση, εννέα στους δέκα οργανισμούς που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν έλλειψη ειδικών, σε σύγκριση με τα δύο τρίτα το 2023, όπως αναφέρει το Euronews.

«Μόνο πέρσι, η γερμανική υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία και η Εταιρεία Μελετών Ανατολικής Ευρώπης ήταν στόχος κυβερνοεπιθέσεων από το εξωτερικό», δήλωσε ο Λούκας Σάι, συνεργάτης της Strategy& Germany και συγγραφέας της μελέτης.

«Αν θέλουμε να διασφαλίσουμε την ψηφιακή ανθεκτικότητα της Γερμανίας, πρέπει να δράσουμε τώρα και να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν», τόνισε ο Σάι.

Η Ρωσία και η Κίνα αποτελούν ιδιαίτερη απειλή, σύμφωνα με τον Σινάν Σέλεν, πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος της Γερμανίας (BfV).

«Η Γερμανία αποτελεί εδώ και χρόνια στόχο ρωσικών παραγόντων, με αυξανόμενη ένταση», δήλωσε.

Η Bitkom κάνει λόγο για ακόμα μεγαλύτερες ζημίες από κυβερνοεπιθέσεις στη Γερμανία

Σύμφωνα με την ψηφιακή ένωση Bitkom, οι κυβερνοεπιθέσεις προκάλεσαν ζημίες συνολικού ύψους 267 δισεκατομμυρίων ευρώ σε γερμανικούς οργανισμούς το 2024.

Οι κυβερνοεπιθέσεις αντιπροσώπευαν περίπου 179 δισεκατομμύρια ευρώ του συνολικού ποσού, ενώ οι υπόλοιπες ζημίες προκλήθηκαν από κλοπή δεδομένων και εξοπλισμού πληροφορικής, καθώς και από αναλογική και ψηφιακή κατασκοπεία και σαμποτάζ.

Εν τω μεταξύ, μόνο το ήμισυ των αγγελιών για θέσεις εργασίας στον δημόσιο τομέα για ειδικούς στον τομέα της κυβερνοασφάλειας προσέλκυσαν περισσότερες από 10 αιτήσεις ανά θέση, σύμφωνα με τα ευρήματα της Strategy&.

Περισσότερο από το ένα τέταρτο των οργανισμών που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν μείωση των αιτήσεων.

Περισσότερα από τα δύο τρίτα των οργανισμών δήλωσαν ότι οι υποψήφιοι πληρούσαν μόνο εν μέρει ή δεν πληρούσαν καθόλου τις απαιτήσεις.

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι γνώσεις σχετικά με τα πρότυπα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο ή την προστασία των δεδομένων είναι συχνά ανεπαρκείς.

«Οι ειδικοί, που χρειάζονται επειγόντως, συχνά μετακινούνται σε εταιρείες τεχνολογίας που προσφέρουν σημαντικά πιο ελκυστικούς μισθούς», σημειώνει ο Λούκας Σάι, συνεργάτης της Strategy& Germany.

Πού παρατηρείται η μεγαλύτερη έλλειψη;

Η μεγαλύτερη έλλειψη παρατηρείται σε θέσεις κρίσιμες για την ασφάλεια, όπως η διαχείριση κινδύνων, με το 57% των ερωτηθέντων να αναφέρουν το σημαντικότερο κενό σε διευθυντικές θέσεις που έχουν ως στόχο την αναγνώριση ή την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων.

Οι οικονομικοί περιορισμοί επίσης εμποδίζουν τις προσλήψεις: το 78% των οργανισμών του δημόσιου τομέα ανέφερε οικονομικούς λόγους ως την κύρια αιτία ακυρώσεων, σε σύγκριση με το 48% του ιδιωτικού τομέα.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι χαμηλοί ή ανεπαρκείς μισθοί παραμένουν ο σημαντικότερος παράγοντας που οδηγεί στην αποχώρηση του προσωπικού μετά την πρόσληψη.

«Η κατάσταση στον δημόσιο τομέα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη», δήλωσε ο Σάι.

«Οι ειδικοί, που χρειάζονται επειγόντως, συχνά μετακινούνται σε εταιρείες τεχνολογίας που προσφέρουν σημαντικά πιο ελκυστικούς μισθούς», τόνισε.

Σύμφωνα με τη μελέτη, μόνο το 20% περίπου των οργανισμών χρησιμοποιούν στρατηγικά την Τεχνητή Νοημοσύνη για να μετριάσουν την έλλειψη προσωπικού.

Ο Αντρέας Λανγκ, διευθυντής της Strategy& Germany, δήλωσε ότι τα μπόνους και οι επιδοματικές παροχές πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να σταματήσει η μαζική φυγή προς τον κλάδο της τεχνολογίας.

«Οι συνήθεις εργασίες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας μπορούν να γίνουν πιο αποδοτικές μέσω της εξωτερικής ανάθεσης και της αυτοματοποίησης, απελευθερώνοντας έτσι τους εξειδικευμένους επαγγελματίες», υποστήριξε ο Λανγκ.

Ο Σάι προειδοποίησε ότι χωρίς μέτρα όπως στοχευμένα μπόνους, καλύτερες μισθολογικές κατηγοριοποιήσεις ή διεθνείς προσλήψεις, τα εμπόδια σε τομείς κρίσιμους για την ασφάλεια θα παραμείνουν.

«Εάν το κράτος δεν ενισχύσει την εμπειρογνωμοσύνη του στον κυβερνοχώρο, στην χειρότερη περίπτωση θα τεθεί σε κίνδυνο η ικανότητα ολόκληρων θεσμών να δράσουν», δήλωσε ο Λανγκ, «και μαζί με αυτήν και η ψηφιακή ανθεκτικότητα της Γερμανίας».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Παγκόσμιες αγορές: Τεχνολογικό sell -off – Πτώση σε μετοχές, χρυσό, crypto

Παγκόσμιες αγορές: Τεχνολογικό sell -off – Πτώση σε μετοχές, χρυσό, crypto

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Άσκηση: Πόση προλαμβάνει τον καρκίνο πεπτικού συστήματος;

Άσκηση: Πόση προλαμβάνει τον καρκίνο πεπτικού συστήματος;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ηλεκτρισμός
Λογαριασμοί ρεύματος: Όφελος 23% με τα μπλε σε σχέση με τα πράσινα τιμολόγια

Λογαριασμοί ρεύματος: Όφελος 23% με τα μπλε σε σχέση με τα πράσινα τιμολόγια

inWellness
inTown
Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream science
Οι επιστήμονες παρατηρούν για πρώτη φορά την γέννηση ενός σουπερνόβα [βίντεο]
Διάστημα 12.11.25

Οι επιστήμονες παρατηρούν για πρώτη φορά την γέννηση ενός σουπερνόβα

Για πρώτη φορά η επιστημονική κοινότητα κατάφερε να καταγράψει τα πολύ πρώιμα στάδια ενός σουπερνόβα από έναν ερυθρό γίγαντα 500 φορές μεγαλύτερο από τον Ήλιο, αποκτώντας πολύτιμη γνώση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Φυματίωση: Παραμένει η φονικότερη μολυσματική νόσος παγκοσμίως – Με 1,23 εκατομμύρια θανάτους το 2024
Ανακοίνωση ΠΟΥ 12.11.25

Η φυματίωση παραμένει η φονικότερη μολυσματική νόσος παγκοσμίως - Με 1,23 εκατομμύρια θανάτους το 2024

Οι πέντε βασικότεροι παράγοντες κινδύνου για τη φυματίωση είναι ο υποσιτισμός, η μόλυνση από τον ιό HIV, ο διαβήτης, το κάπνισμα και τα προβλήματα υγείας λόγω κατανάλωσης αλκοόλ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Όρμπαν κλιμακώνει τη σύγκρουση με την ΕΕ – Θα μηνύσει την Κομισιόν για την απαγόρευση του ρωσικού αερίου
Απειλές 14.11.25

Ο Όρμπαν κλιμακώνει τη σύγκρουση με την ΕΕ – Θα μηνύσει την Κομισιόν για την απαγόρευση του ρωσικού αερίου

Έχοντας εξασφαλίσει τη στήριξη Τραμπ, αναφορικά με τις εισαγωγές ρωσικού αερίου, ο Όρμπαν θα προσφύγει στο Δικαστήριο της ΕΕ. Υποστηρίζει ότι η απαγόρευση αντίκειται στις αρχές της ΕΕ.

Σύνταξη
Μπαμ και μπουμ
Έτσι είναι δυστυχώς 14.11.25

Μπαμ και μπουμ

Στο κάτω κάτω τα «Μάρμαρα» είναι ευσεβείς πόθοι, ενώ τα «βάρβαρα» είναι καθημερινή πρακτική

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Σάκοτα: «Πολύ καλή ομάδα το Μαρούσι, δύσκολο εκτός έδρας ματς»
Μπάσκετ 14.11.25

Σάκοτα: «Πολύ καλή ομάδα το Μαρούσι, δύσκολο εκτός έδρας ματς»

Ο τεχνικός της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα παραχώρησε δηλώσεις ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης της Ένωσης κόντρα στο Μαρούσι (15/11-18:15) και υπογράμμισε ότι θα είναι μία δύσκολη «μάχη» για την ομάδα.

Σύνταξη
Τέμπη: Στην τελική ευθεία η διαδικασία των εκταφών – Πόσες οικογένειες έχουν πει «ναι» και πόσες «όχι»
Ελλάδα 14.11.25

Τέμπη: Στην τελική ευθεία η διαδικασία των εκταφών – Πόσες οικογένειες έχουν πει «ναι» και πόσες «όχι»

Δέκα οικογένειες φέρεται να έχουν ζητήσει την εκταφή των των δικών τους ανθρώπων προκειμένου να διενεργηθούν όλες οι αναγκαίες εξετάσεις για την αναζήτηση της αιτίας θανάτου τους.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Σεξ, ναρκωτικά, κόκκινο κρασί και γλυκά – «H ζωή μου ως συγκάτοικος του Μάρτιν Σκορσέζε»
«Χαμένο σαββατοκύριακο» 14.11.25

Σεξ, ναρκωτικά, κόκκινο κρασί και γλυκά - «H ζωή μου ως συγκάτοικος του Μάρτιν Σκορσέζε»

Στο μεταθανάτιο βιβλίο του με τίτλο Insomnia, ο κιθαρίστας του συγκροτήματος The Band, Ρόμπι Ρόμπερτσον, αναπολεί τις καλές και τις κακές στιγμές του Χόλιγουντ της δεκαετίας του 1970, τότε που ζούσε στο ίδιο σπίτι με τον Μάρτιν Σκορσέζε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Ελλάδα Κ21 – Γεωργία Κ21
Ποδόσφαιρο 14.11.25

LIVE: Ελλάδα Κ21 – Γεωργία Κ21

LIVE: Ελλάδα Κ21 – Γεωργία Κ21. Παρακολουθήστε στις 17:00 την αναμέτρηση Ελλάδα Κ21 – Γεωργία Κ21 για την 4η αγωνιστική των προκριματικών του Euro Κ21. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Συνελήφθη 17χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό μαθητή στο προαύλιο σχολείου στον Άλιμο
Ελλάδα 14.11.25

Συνελήφθη 17χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό μαθητή στο προαύλιο σχολείου στον Άλιμο

Επιπλέον, συνελήφθη και γονέας για παραμέληση εποπτείας του ανήλικου τέκνου του - Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένα ακόμα άτομο που συμμετείχε στην επίθεση στον 15χρονο στον Άλιμο

Σύνταξη
Σοκαριστική κατάθεση στη δίκη για τον θάνατο Βαλυράκη: «Σφαγιάστηκε», σκοτώθηκε από κάποια εντολή»
Ελλάδα 14.11.25

Σοκαριστική κατάθεση στη δίκη για τον θάνατο Βαλυράκη: «Σφαγιάστηκε», σκοτώθηκε από κάποια εντολή»

Οι συνήγοροι της οικογένειας Βαλυράκη έφεραν στη δικαστική αίθουσα την προπέλα του σκάφους του Σήφη Βαλυράκη και ρώτησαν τον μάρτυρα, εάν ο θάνατος του πρώην Υπουργού θα μπορούσε να επέλθει από τα χτυπήματα της προπέλας.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ολοταχώς για το… χρυσό ο Μουζακίτης: Πάντα πρώτος στην ψηφοφορία για το βραβείο Golden Boy Web
Αθλητισμός & Σπορ 14.11.25

Ολοταχώς για το… χρυσό ο Μουζακίτης: Πάντα πρώτος στην ψηφοφορία για το βραβείο Golden Boy Web

Το Νο1 φαβορί για την κατάκτηση του βραβείου Golden Boy Web 2025 παραμένει ο Χρήστος Μουζακίτης, αφού προηγείται στις προτιμήσεις του κοινού. - Πως μπορείτε να ψηφίσετε.

Σύνταξη
Παρίσι: Αστυνομική επιχείρηση στον σταθμό «Μονπαρνάς» – Δύο τραυματίες
Απειλούσε με μαχαίρι 14.11.25 Upd: 16:49

Παρίσι: Αστυνομική επιχείρηση στον σταθμό «Μονπαρνάς» – Δύο τραυματίες

Αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη στον σιδηροδρομικό σταθμό «Μονπαρνάς» στο Παρίσι. Σύμφωνα με πληροφορίες αστυνομικοί πυροβόλησαν ένα άνδρα που κρατούσε μαχαίρι. Τραυματίας και ένας περαστικός.

Σύνταξη
«Εμείς είμαστε αυτοί που προστατεύουμε το κλίμα»: Αυτόχθονες διαδηλωτές έκλεισαν την είσοδο της COP30 στο Μπελέμ
Βραζιλία 14.11.25

«Εμείς είμαστε αυτοί που προστατεύουμε το κλίμα»: Αυτόχθονες διαδηλωτές έκλεισαν την είσοδο της COP30 στο Μπελέμ

Το έδαφος των Μουντουρούκου καλύπτει σχεδόν 24.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην καρδιά του τροπικού δάσους του Αμαζονίου στη βόρεια Βραζιλία

Σύνταξη
«Έχω βαρεθεί να γράφω για αντιήρωες» – Ο Βινς Γκίλιγκαν του «Breaking Bad», επιστρέφει στην επιστημονική φαντασία
«Pluribus» 14.11.25

«Έχω βαρεθεί να γράφω για αντιήρωες» - Ο Βινς Γκίλιγκαν του «Breaking Bad», επιστρέφει στην επιστημονική φαντασία

Ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης Βινς Γκίλιγκαν παρουσιάζει την πρεμιέρα της σειράς «Pluribus», στην οποία η Ρία Σέιχορν (από το «Better Call Saul») υποδύεται μια γυναίκα που προσπαθεί να σώσει την ανθρωπότητα από έναν «ιό ευτυχίας».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εκδήλωση Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών προς τιμήν των δωρητών του σχεδίου δράσης για την αποκατάσταση της Θεσσαλίας.
Τα Νέα της Αγοράς 14.11.25

Εκδήλωση Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών προς τιμήν των δωρητών του σχεδίου δράσης για την αποκατάσταση της Θεσσαλίας.

Μελίνα Τραυλού, Πρόεδρος ΕΕΕ: «Στη ναυτιλία των Ελλήνων δεν είμαστε των λόγων, αλλά των πράξεων απέναντι στην πατρίδα μας. Όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να μετατρέψουμε τη δοκιμασία σε δημιουργία.»

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο