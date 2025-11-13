Υποθαλάσσιο δίκτυο σεισμογράφων στη Σαντορίνη με την υποστήριξη του δικτύου της Vodafone

Κάτω από τα νερά του Αιγαίου, η τεχνολογία των οπτικών ινών μετατρέπεται σε «όργανο» παρακολούθησης των σεισμικών δονήσεων του θαλάσσιου πυθμένα. Στη Σαντορίνη, η Vodafone Ελλάδας και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών συνεργάζονται για να δημιουργήσουν ένα υποθαλάσσιο εικονικό δίκτυο σεισμογράφων, ένα πρωτοποριακό «εργαλείο» που θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη σεισμική δραστηριότητα γύρω από το νησί.

Πρόκειται για μια καινοτόμο πρωτοβουλία, όπου η τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών συνδέεται άμεσα με την επιστήμη και την πολιτική προστασία. Η ιδέα ξεκίνησε μέσα από την ανάγκη για παρακολούθηση, με μεγαλύτερη ακρίβεια, της σεισμικής δραστηριότητας που καταγράφεται γύρω από τη Σαντορίνη, ιδιαίτερα μετά το κύμα έντονης σεισμικής δραστηριότητας που άρχισε να γίνεται αισθητό από τις αρχές του 2025.

Η Vodafone προχώρησε στην παραχώρηση ζεύγους οπτικών ινών από το εκτεταμένο υποθαλάσσιο καλώδιό της, το οποίο συνδέει την Αττική με τα νησιά των Κυκλάδων, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Ένα έργο υποδομής το οποίο αποκτά τώρα έναν δεύτερο, επιστημονικό, αλλά και κοινωνικό ρόλο. Η Vodafone και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών αξιοποιούν την υποθαλάσσια υποδομή για να ενισχύσουν τη σεισμολογική παρακολούθηση της περιοχής, προσφέροντας πολύτιμα δεδομένα που δεν μπορούν να συλλεχθούν από τα χερσαία δίκτυα.

Από την τεχνολογία στη γνώση

Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται, γνωστή ως Κατανεμημένη Ακουστική Ανίχνευση (Distributed Acoustic Sensing – DAS), μετατρέπει την οπτική ίνα σε συνεχείς σεισμολογικούς αισθητήρες. Μέσω παλμών φωτός που ταξιδεύουν μέσα στο καλώδιο, κάθε μικροσκοπική κάμψη ή δόνηση καταγράφεται με ακρίβεια, δημιουργώντας ένα «εικονικό» δίκτυο σεισμογράφων που εκτείνεται κάτω από τη θάλασσα.

Με αυτό τον τρόπο το καλώδιο δεν είναι πια απλώς μέσο επικοινωνίας, αλλά εξελίσσεται σε επιστημονικό εργαλείο μεγάλης εμβέλειας, ικανό να ανιχνεύει σεισμούς μικρού μεγέθους και κινήσεις μαγματικών ρευστών που θα μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητες.

Τεχνολογία για την επιστήμη και την κοινωνία

Η Σαντορίνη αποτελεί έναν από τους πιο εμβληματικούς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως και κάθε τεχνολογική πρωτοβουλία που ενισχύει την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια της τοπικής κοινότητας έχει ευρύτερο κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η Vodafone Ελλάδας επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να αξιοποιεί την τεχνολογία της προς όφελος της κοινωνίας, επενδύοντας όχι μόνο στην ψηφιακή συνδεσιμότητα, αλλά και στη γνώση, την καινοτομία και την ασφάλεια.

Το δίκτυο υποθαλάσσιων εικονικών σεισμογράφων είναι ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση: μια έμπρακτη απόδειξη ότι η τεχνολογία μπορεί να υπηρετήσει τη γνώση, την πρόληψη και, τελικά, την ανθεκτικότητα των κοινωνιών και των ανθρώπων απέναντι στις φυσικές προκλήσεις.

Δείτε το σχετικό βίντεο: Ένα τμήμα του δικτύου Vodafone μετατρέπεται σε εικονικό δίκτυο σεισμογράφων. – YouTube