Η Betsson στο χωριό σου: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στη Σκιάθο – Μια πρωτοβουλία πρόληψης και αλληλεγγύης!

Ο όγδοος σταθμός είναι η Σκιάθος, ένα νησί μοναδικής φυσικής ομορφιάς, όπου η ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών αποτελεί καθημερινή προτεραιότητα. Σε ένα τόπο που υποδέχεται χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο, η ύπαρξη ενός απινιδωτή μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια – γι’ αυτό και η προσφορά της Betsson αποκτά ξεχωριστή σημασία.

Στο νέο επεισόδιο, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επισκέπτεται τη Σκιάθο και παραδίδει έναν απινιδωτή, ενισχύοντας την ασφάλεια και την ετοιμότητα του νησιού απέναντι σε έκτακτα περιστατικά.

Τον απινιδωτή παρέλαβαν ο Δήμαρχος του νησιού, κ. Θοδωρής Τζούμας, και ο κ. Θάνος Τζούμας, μέλος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, οι οποίοι μίλησαν για τη σημασία αυτής της πρωτοβουλίας για την τοπική κοινωνία.

Ο Δήμαρχος τόνισε πως «τα πρώτα κρίσιμα λεπτά είναι καθοριστικά για τη ζωή ενός ανθρώπου. Είναι απαραίτητο να υπάρχει κοντά ένας απινιδωτής, ειδικά σε ένα νησί που φιλοξενεί χιλιάδες επισκέπτες κάθε καλοκαίρι. Η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής είναι προτεραιότητα».

Από την πλευρά του, ο κ. Θάνος Τζούμας επεσήμανε ότι η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης πραγματοποιεί κάθε χειμώνα εκπαιδευτικά προγράμματα για κατοίκους, επαγγελματίες του τουρισμού και ξενοδόχους, με στόχο να μάθουν να χρησιμοποιούν σωστά τον απινιδωτή:

«Τα πρώτα λεπτά είναι κρίσιμα – γι’ αυτό είναι σημαντικό ο καθένας να γνωρίζει πώς να τον χρησιμοποιήσει. Έτσι σώζονται ζωές».

Ο απινιδωτής θα τοποθετηθεί στο σπίτι του μεγάλου λογοτέχνη Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, το οποίο επισκέπτονται χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Η επιλογή του σημείου έχει ιδιαίτερη συμβολική αξία, καθώς συνδέει τον πολιτισμό με τη φροντίδα για τον άνθρωπο – μια πράξη που αντανακλά τον σεβασμό προς τη ζωή και την κοινότητα.

Μέσα από πρωτοβουλίες όπως αυτή, η Betsson αποδεικνύει στην πράξη πως η πρόληψη, η ετοιμότητα και η προσφορά μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να βελτιώσουν τις ζωές των ανθρώπων σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Το ταξίδι της Betsson συνεχίζεται, γιατί κάθε χωριό έχει τη δική του ιστορία – και κάθε κοινότητα αξίζει στήριξη.

Δείτε το νέο επεισόδιο στο επίσημο κανάλι της Betsson στο YouTube:

