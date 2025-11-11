Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Πρώτα η συνέντευξη και μετά το… δείπνο
Ο Σαμαράς και το σύστημα «Τραμπ» • Πώς επιβεβαιώνονται οι ανοιχτοί δίαυλοι του πρώην πρωθυπουργού με τη νέα διοίκηση της Ουάσιγκτον
Ο Σαμαράς και το σύστημα «Τραμπ»
Πρώτα η συνέντευξη και μετά το… δείπνο
• Πώς επιβεβαιώνονται οι ανοιχτοί δίαυλοι του πρώην πρωθυπουργού με τη νέα διοίκηση της Ουάσιγκτον
• Η παρουσία – έκπληξη στην εκδήλωση όπου έδωσε το «παρών» η αμερικανίδα πρεσβευτής και υπουργοί του Τραμπ
• Η συζήτησή του με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
• Ποιοι άλλοι έλληνες επιχειρηματίες και πολιτικοί ήταν παρόντες
• Ποια μηνύματα στέλνει η συνάντηση λίγες ώρες πριν από την προβολή της συνέντευξης που ήταν ήδη γνωστή
Από τον Βασιλιά Κάρολο
Η «απαγωγή» του Ηρακλή
• Τι συνδέει τον βρετανό μονάρχη με το άγαλμα του 1826
• Το θρίλερ της μεταφοράς του στο κάστρο του Ουίνδσορ
Ενθετο
Η αποποίηση κληρονομιάς από ανηλίκους
• Τι προβλέπει το νέο κληρονομικό δίκαιο. Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με διευκρινίσεις και παραδείγματα
Ερευνα ΚΕΠΠΕ
Παραοικονομία 40 δισ. ευρώ στην Ελλάδα
• Κυριαρχεί το μετρητό στην αγορά, παρά τη μεγάλη αύξηση της χρήσης καρτών που τελευταία παρουσιάζει «κόπωση»
Πολιτικό παρασκήνιο
ΝΕΑΡ Κακό χωριό τα λίγα σπίτια
Το rebranding του Στ. Θεοδωράκη με ένα νέο βιβλίο
Απειλήθηκα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ο Σπ. Λιβανός
Νικολά Σαρκοζί
Είναι σκληρή η φυλακή…
• Αποφυλακίστηκε ο πρώην πρόεδρος αδυνατισμένος και φανερά κουρασμένος
Βραβείο Booker
Στον ουγγροβρετανό Ντέιβιντ Σάλεϊ για τη «Σάρκα»
Τι διαβάσαμε
Ο Στόλτενμπεργκ, το βιβλίο του και τα ελληνοτουρκικά
Φιάσκο στο BBC
Μία απολογία και μία συγγνώμη
• Τελεσίγραφο 1 δισ. δολαρίων από τον Τραμπ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Μπενίτεθ
Χρησιμοποίησε 28 παίκτες και «μεγάλωσε» το ρόστερ
Ολυμπιακός
Στο top 5 των ομάδων Champions League με τον υψηλότερο συντελεστή βαθμών στο πρωτάθλημα
