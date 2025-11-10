Το μήνυμα της Ζάλγκιρις σε Έβανς: «Χαιρόμαστε που σε βλέπουμε να παίζεις μπάσκετ ξανά» (pic)
Το υπέροχο μήνυμα της Ζάλγκιρις Κάουνας για την επιστροφή του Κίναν Έβανς στην αγωνιστική δράση με τη φανέλα του Ολυμπιακού
Λίγο πριν το ταξίδι της στην Ελλάδα για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, η Ζάλγκιρις Κάουνας δεν ξέχασε έναν δικό της άνθρωπο. Η λιθουανική ομάδα αφιέρωσε μια συγκινητική ανάρτηση στα social media στον Κίναν Έβανς, ο οποίος ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την πρώην ομάδα του.
Μάλιστα, η ανάρτηση συνδυάζεται και με την εξής λεζάντα: «Μετά από 533 ημέρες εκτός παρκέ, ο πρώην γκαρντ της Ζάλγκιρις, Κίναν Έβανς, επιστρέφει στη δράση. Χαιρόμαστε που σε βλέπουμε να παίζεις μπάσκετ ξανά, Κίναν».
Δείτε την ανάρτηση της Ζάλγκιρις για την επιστροφή του Έβανς:
After 533 days off the court, former Zalgiris guard Keenan Evans is back in action. Great to see you hooping again, Keenan! ✊🏼 pic.twitter.com/azrGVqEu2z
— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) November 9, 2025
Ο Αμερικανός γκαρντ, που τη φετινή σεζόν φορά τη φανέλα του Ολυμπιακού, δείχνει σταδιακά να βρίσκει ρυθμό μετά την επιστροφή του από τον σοβαρό τραυματισμό του. Η εμφάνισή του απέναντι στην Καρδίτσα, όπου σημείωσε 15 πόντους και εντυπωσίασε με την ενέργειά του, άφησε αισιόδοξα μηνύματα για τη συνέχεια της σεζόν και επιβεβαίωσε πόσο σημαντικός μπορεί να αποδειχθεί για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Με μέσο όρο 13,4 πόντους, 2,7 ριμπάουντ, 3,7 ασίστ και 1,2 κλεψίματα στη Euroleague, ο Έβανς δείχνει πως έχει πολλά ακόμη να προσφέρει. Το βράδυ της 12ης Οκτωβρίου, θα συναντήσει εκ νέου γνώριμα πρόσωπα, καθώς ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Ζάλγκιρις στο ΣΕΦ για τη 10η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, σε μία βραδιά που θα έχει και συναισθηματικό χαρακτήρα.
