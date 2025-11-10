Betsson: «Όχι στο bullying» μέσα από το Nick Galis Hall.
Η Betsson, μαζί με τον Άρη Betsson και τη Μύκονο Betsson, ένωσαν τις δυνάμεις τους και είπαν «όχι στο bullying».
- Στιγμιότυπα από την εκτύπωση του βιβλίου «Ιθάκη» του Τσίπρα – «Οι μηχανές δουλεύουν στο φουλ»
- Ισόβια ξανά στον 62χρονο που στραγγάλισε και βίαζε την κατάκοιτη μητέρα του
- Ερωτήματα γύρω από τον τραυματισμό μαθητή σε προαύλιο Λυκείου - Εντοπίστηκε με χτύπημα στο κεφάλι
- Η βιβλιογραφία διαψεύδει τους ισχυρισμούς Τραμπ για σχέση παρακεταμόλης και αυτισμού
Ως ονοματοδότης και μεγάλος χορηγός των δύο ομάδων, η Betsson και οι δύο ομάδες έστειλαν ένα δυνατό μήνυμα μέσα από τον αθλητισμό:
«Όχι στον φόβο, όχι στο bullying – Στοίχημα ότι μπορούμε!»
Πριν από την έναρξη του αγώνα του Σαββάτου, 8 Νοεμβρίου, οι παίκτες των δύο ομάδων βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο φορώντας ειδικά μπλουζάκια με το μήνυμα αυτό. Με τη συμβολική αυτή κίνηση, έδειξαν ότι ο αθλητισμός μπορεί να μεταδώσει θετικές αξίες και να γίνει παράδειγμα για όλους.
Με τη δράση αυτή, η Betsson, ο Άρης Betsson και η Μύκονος Betsson ένωσαν τις φωνές τους για έναν κοινό σκοπό: να πουν όχι στον φόβο και στη βία και να αναδείξουν τη σημασία του σεβασμού, της αποδοχής και της ασφάλειας — μέσα και έξω από το γήπεδο.
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ευρύτερης καμπάνιας της Betsson ενάντια στο bullying. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, η Betsson θα υλοποιήσει δράσεις σε όλη την Ελλάδα – σεμινάρια ευαισθητοποίησης σε πόλεις όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και η Κρήτη ενημερωτικά βίντεο από όλες τις ομάδες που υποστηρίζει, καθώς και δυναμική καμπάνια επικοινωνίας που ήδη προβάλλεται καθημερινά στην τηλεόραση.
Παράλληλα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να συμμετέχει σε διαδραστικά activations και fanzone events, μεταδίδοντας ενεργά το μήνυμα κατά του bullying και υπέρ του σεβασμού και της αποδοχής.
Γιατί όλοι μαζί, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά!
- Επίδομα Θέρμανσης: Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις
- Το μήνυμα της Ζάλγκιρις σε Έβανς: «Χαιρόμαστε που σε βλέπουμε να παίζεις μπάσκετ ξανά» (pic)
- Χίλιοι κεραυνοί σε ένα δίωρο στην Αττική – «Δεν έχει τελειώσει η κακοκαιρία» λέει ο Τσατραφύλλιας
- Ράιαν Ρέινολντς: Στο ριμέικ της θρυλικής κωμωδίας δράσης του 1974 «Thunderbolt & Lightfoot»
- ΔΝΤ: Προβλέπει εκρηκτική αύξηση του δημόσιου χρέους στα κράτη της ΕΕ και προτείνει μεταρρυθμίσεις
- Φάμελλος: Υποκριτικά και ρυθμίσεις «χάδι» τα κυβερνητικά μέτρα για τις τράπεζες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις