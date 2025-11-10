Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
10.11.2025 | 13:24
Προσωρινές αλλαγές στη Γραμμή 2 του Μετρό από την Τρίτη λόγω έργων
Betsson: «Όχι στο bullying» μέσα από το Nick Galis Hall.
10 Νοεμβρίου 2025 | 13:28

Betsson: «Όχι στο bullying» μέσα από το Nick Galis Hall.

Η Betsson, μαζί με τον Άρη Betsson και τη Μύκονο Betsson, ένωσαν τις δυνάμεις τους και είπαν «όχι στο bullying».

Ποιος υπερ-καρπός ενισχύει το έντερο και προστατεύει την καρδιά;

Ποιος υπερ-καρπός ενισχύει το έντερο και προστατεύει την καρδιά;

Spotlight

Ως ονοματοδότης και μεγάλος χορηγός των δύο ομάδων, η Betsson και οι δύο ομάδες έστειλαν ένα δυνατό μήνυμα μέσα από τον αθλητισμό:
«Όχι στον φόβο, όχι στο bullying – Στοίχημα ότι μπορούμε!»

Πριν από την έναρξη του αγώνα του Σαββάτου, 8 Νοεμβρίου, οι παίκτες των δύο ομάδων βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο φορώντας ειδικά μπλουζάκια με το μήνυμα αυτό. Με τη συμβολική αυτή κίνηση, έδειξαν ότι ο αθλητισμός μπορεί να μεταδώσει θετικές αξίες και να γίνει παράδειγμα για όλους.

Με τη δράση αυτή, η Betsson, ο Άρης Betsson και η Μύκονος Betsson ένωσαν τις φωνές τους για έναν κοινό σκοπό: να πουν όχι στον φόβο και στη βία και να αναδείξουν τη σημασία του σεβασμού, της αποδοχής και της ασφάλειας — μέσα και έξω από το γήπεδο.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ευρύτερης καμπάνιας της Betsson ενάντια στο bullying. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, η Betsson θα υλοποιήσει δράσεις σε όλη την Ελλάδα – σεμινάρια ευαισθητοποίησης σε πόλεις όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και η Κρήτη ενημερωτικά βίντεο από όλες τις ομάδες που υποστηρίζει, καθώς και δυναμική καμπάνια επικοινωνίας που ήδη προβάλλεται καθημερινά στην τηλεόραση.

Παράλληλα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να συμμετέχει σε διαδραστικά activations και fanzone events, μεταδίδοντας ενεργά το μήνυμα κατά του bullying και υπέρ του σεβασμού και της αποδοχής.

Γιατί όλοι μαζί, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά!

Τράπεζες
Beta Securities: Ηπιότερες οι επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών στο γ’ 3μηνο

Beta Securities: Ηπιότερες οι επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών στο γ’ 3μηνο

Vita.gr
Θερμίδες: Πόσες να μειώσεις για να αποφύγεις καρδιακές παθήσεις και διαβήτη

Θερμίδες: Πόσες να μειώσεις για να αποφύγεις καρδιακές παθήσεις και διαβήτη

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Media: Η ευρωπαϊκή αγορά στον αστερισμό των M&A deals

Media: Η ευρωπαϊκή αγορά στον αστερισμό των M&A deals

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος
inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
Τα Νέα της Αγοράς
Μια νέα παροχή που στηρίζει την οικογένεια
Τα Νέα της Αγοράς 10.11.25

Μια νέα παροχή που στηρίζει την οικογένεια

Η NN Hellas εντάσσει επίδομα εξωσωματικής γονιμοποίησης στα Ομαδικά Ασφαλιστικά προγράμματα, προσφέροντας, σε όσες εταιρίες το επιλέγουν, ουσιαστική στήριξη στους εργαζομένους τους που προσπαθούν να γίνουν γονείς.

Σύνταξη
Βlack Friday και αγορά ψυγείου: Το cheatsheet κάθε νοικοκυριού!
Τα Νέα της Αγοράς 10.11.25

Βlack Friday και αγορά ψυγείου: Το cheatsheet κάθε νοικοκυριού!

Ψυγείο δεν αγοράζεις κάθε χρόνο, οπότε μια επιμελής έρευνα αγοράς είναι ακόμα πιο επιτακτική για να μην παρασυρθείς από τις «σειρήνες» της Black Friday. Επειδή, όμως, μπορεί να μην έχεις τη διάθεση ή τον χρόνο να γίνεις… τεχνικός, μαζέψαμε για εσένα τα σημαντικότερα πράγματα που πρέπει να προσέξεις, προκειμένου να επιλέξεις το νέο «μέλος» της οικογένειάς σου, ανάμεσα στις προσφορές της Black Friday!

Σύνταξη
Inchcape Hellas: Ένας αθόρυβος «παίκτης» που διαμορφώνει το μέλλον της κινητικότητας στην Ελλάδα
Τα Νέα της Αγοράς 10.11.25

Inchcape Hellas: Ένας αθόρυβος «παίκτης» που διαμορφώνει το μέλλον της κινητικότητας στην Ελλάδα

Από τις Toyota και Lexus μέχρι την είσοδο της GAC AION, η εταιρεία συνδυάζει τεχνογνωσία, συνέπεια και στρατηγική διορατικότητα, οδηγώντας την ελληνική αγορά αυτοκινήτου σε μία νέα εποχή κινητικότητας.

Σύνταξη
Η Betsson γίνεται Χορηγός Ονοματοδοσίας του Περιστέρι BC
Τα Νέα της Αγοράς 07.11.25

Η Betsson γίνεται Χορηγός Ονοματοδοσίας του Περιστέρι BC

Η Betsson και η ΚΑΕ Περιστέρι ξεκινούν μαζί ένα νέο ταξίδι, με κοινό στόχο να δημιουργήσουν ένα παράδειγμα συνεργασίας που θα εμπνέει, θα αναπτύσσει και θα αφήσει το αποτύπωμά του στο ελληνικό μπάσκετ.

Σύνταξη
Το Black Friday έφτασε στο SHOPFLIX.gr
Τα Νέα της Αγοράς 07.11.25

Το Black Friday έφτασε στο SHOPFLIX.gr

Και σου φέρνει ακόμα πιο δυνατές προσφορές! Μπες στο SHOPFLIX.gr και διάλεξε όλα όσα έχεις βάλει στο μάτι, πριν τα χάσεις!

Σύνταξη
Η ENTERSOFTONE F&B φέρνει την επανάσταση στην εστίαση με τις νέες λύσεις POINT2ORDER και Kitchen Management System
Τα Νέα της Αγοράς 06.11.25

Η ENTERSOFTONE F&B φέρνει την επανάσταση στην εστίαση με τις νέες λύσεις POINT2ORDER και Kitchen Management System

Με τις νέες λύσεις POINT2ORDER και Kitchen Management System, η ENTERSOFTONE F&B οδηγεί την εστίαση και τη φιλοξενία σε μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία, που συνδυάζει καινοτομία, ευελιξία και βιώσιμη ανάπτυξη.

Σύνταξη
Technogym & New York College: Συνεχίζουμε μαζί για τη νέα γενιά επαγγελματιών wellness
Τα Νέα της Αγοράς 05.11.25

Technogym & New York College: Συνεχίζουμε μαζί για τη νέα γενιά επαγγελματιών wellness

Η συνεργασία της Technogym, brand του Ομίλου Φάις και παγκόσμιος ηγέτης στον χώρο του wellness, με το New York College, συνεχίζεται δυναμικά και φέτος, επενδύοντας στην εκπαίδευση της νέας γενιάς επαγγελματιών fitness & wellness.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΔΝΤ: Προβλέπει εκρηκτική αύξηση του δημόσιου χρέους στα κράτη της ΕΕ και προτείνει μεταρρυθμίσεις
Μη βιώσιμο 10.11.25

Εκρηκτική αύξηση του δημόσιου χρέους στα κράτη της ΕΕ προβλέπει το ΔΝΤ - «Πάρτε μέτρα»

Σε έκθεσή του το ΔΝΤ εκτιμά ότι το δημόσιο χρέος στα κράτη της ΕΕ θα φτάσει σε μέσα επίπεδα το 130% μέχρι το 2040, δηλαδή σχεδόν θα διπλασιαστεί σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα

Σύνταξη
Η Ιαπωνία επέπληξε Κινέζο διπλωμάτη εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης για την Ταϊβάν
Κόσμος 10.11.25

Η Ιαπωνία επέπληξε Κινέζο διπλωμάτη εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης για την Ταϊβάν

Κινέζος διπλωμάτης έκανε σχόλια που φαίνεται ότι κατευθύνονταν προς την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, η οποία είχε αναφερθεί στην Ταϊβάν, προκαλώντας την επίπληξή του

Σύνταξη
Π. Μαρινάκης: Δεν θα κάνουμε κανένα σχόλιο για τη συνέντευξη Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 10.11.25

Π. Μαρινάκης: Δεν θα κάνουμε κανένα σχόλιο για τη συνέντευξη Σαμαρά

«Η πολιτική είναι πολιτικές, δεν είναι ταμπέλες» ήταν το καρφί του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, που πάντως τόνισε ότι δεν θα σχολιάσει τη συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος εξαπέλυσε μύδρους κατά της κυβέρνησης.

Σύνταξη
Ουίλιαμ Τέρνερ – Ήταν νευροδιαφορετικός ο ζωγράφος που απεικόνισε το φως όπως κανένας άλλος;
Ο δικός του τρόπος 10.11.25

Ουίλιαμ Τέρνερ – Ήταν νευροδιαφορετικός ο ζωγράφος που απεικόνισε το φως όπως κανένας άλλος;

Ντοκιμαντέρ του BBC διερευνά αν ο Ουίλιαμ Τέρνερ ήταν νευροδιαφορετικός χρησιμοποιώντας σκίτσα, σχέδια και ακουαρέλες του καλλιτέχνη για να δημιουργήσει ένα πρωτότυπο ψυχολογικό πορτρέτο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γουόρεν Μπάφετ: Αποχωρεί ο «Μάντης της Όμαχα» – Η τελευταία του επιστολή προς τους μετόχους
Berkshire Hathaway 10.11.25

Αποχωρεί ο «Μάντης της Όμαχα» - Η τελευταία επιστολή του Μπάφετ προς τους μετόχους

Τέλος μιας εποχής για έναν από τους πιο σημαντικούς επενδυτές στον κόσμο - Ο Γουόρεν Μπάφετ θα απευθύνει μήνυμα στους μετόχους της Berkshire Hathaway σήμερα, Δευτέρα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ανδρουλάκης: Δεν δέχομαι μια τραγωδία να γίνεται reality show για να βγάλει την ουρά της απέξω η κυβέρνηση
Σύσκεψη στο Ηράκλειο 10.11.25

Ανδρουλάκης: Δεν δέχομαι μια τραγωδία να γίνεται reality show για να βγάλει την ουρά της απέξω η κυβέρνηση

«Κυβερνούν τη χώρα από το 2019 και δεν έχουν καταφέρει να δομήσουν ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος, ικανό να διασφαλίσει τη δημόσια τάξη», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο

Σύνταξη
Οι κακές συνήθειες δεν ξεχνιούνται: Ο Sean «Diddy» Combs πιάστηκε μέσα στη φυλακή να πίνει homemade αλκοόλ
Party animal 10.11.25

Οι κακές συνήθειες δεν ξεχνιούνται: Ο Sean «Diddy» Combs πιάστηκε μέσα στη φυλακή να πίνει homemade αλκοόλ

Ο καταδικασμένος για εγκλήματα ράπερ Sean «Diddy» Combs πιάστηκε από σωφρονιστικούς υπαλλήλους να πίνει αλκοόλ που είχε δημιουργηθεί μέσα στη φυλακή - Διαψεύδει την είδηση η νομική του ομάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

