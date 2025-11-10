Betsson: «Όχι στο bullying» μέσα από το Nick Galis Hall.

Ως ονοματοδότης και μεγάλος χορηγός των δύο ομάδων, η Betsson και οι δύο ομάδες έστειλαν ένα δυνατό μήνυμα μέσα από τον αθλητισμό:

«Όχι στον φόβο, όχι στο bullying – Στοίχημα ότι μπορούμε!»

Πριν από την έναρξη του αγώνα του Σαββάτου, 8 Νοεμβρίου, οι παίκτες των δύο ομάδων βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο φορώντας ειδικά μπλουζάκια με το μήνυμα αυτό. Με τη συμβολική αυτή κίνηση, έδειξαν ότι ο αθλητισμός μπορεί να μεταδώσει θετικές αξίες και να γίνει παράδειγμα για όλους.

Με τη δράση αυτή, η Betsson, ο Άρης Betsson και η Μύκονος Betsson ένωσαν τις φωνές τους για έναν κοινό σκοπό: να πουν όχι στον φόβο και στη βία και να αναδείξουν τη σημασία του σεβασμού, της αποδοχής και της ασφάλειας — μέσα και έξω από το γήπεδο.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ευρύτερης καμπάνιας της Betsson ενάντια στο bullying. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, η Betsson θα υλοποιήσει δράσεις σε όλη την Ελλάδα – σεμινάρια ευαισθητοποίησης σε πόλεις όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και η Κρήτη ενημερωτικά βίντεο από όλες τις ομάδες που υποστηρίζει, καθώς και δυναμική καμπάνια επικοινωνίας που ήδη προβάλλεται καθημερινά στην τηλεόραση.

Παράλληλα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να συμμετέχει σε διαδραστικά activations και fanzone events, μεταδίδοντας ενεργά το μήνυμα κατά του bullying και υπέρ του σεβασμού και της αποδοχής.

Γιατί όλοι μαζί, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά!