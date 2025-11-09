Φοβερή φάση στο NCAA: Παίκτης του Μέριλαντ πέταξε το παπούτσι του για να κλέψει τη μπάλα από αντίπαλο (vid)

Μια απίθανη και κωμική φάση μας χάρισε ο Μάιλς Ράις, στο ντεμπούτο του στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ (NCAA) κόντρα στο Τζορτζτάουν.

Ο 22χρονος γκαρντ έγινε viral στα πρώτα του λεπτά συμμετοχής με τη νέα του ομάδα, καθώς κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου, του βγήκε το αριστερό του παπούτσι και στη συνέχεια σκέφτηκε να το πετάξει στον αντίπαλο του ώστε να κλέψει την μπάλα.

Η πρωτότυπη προσπάθειά του δεν βρήκε στόχο, ενώ ο ίδιος χρεώθηκε με φάουλ στη φάση. Το περιστατικό έγινε αμέσως viral στα social media, προκαλώντας γέλιο αλλά και απορίες για αυτή την κίνηση του παίκτη.

Δείτε το απολαυστικό βίντεο από το NCAA