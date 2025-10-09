To NCAA ανοίγει τον δρόμο για στοιχήματα φοιτητών-αθλητών

Η NCAA Division I ενέκρινε μια πρωτοποριακή πρόταση που επιτρέπει στους φοιτητές-αθλητές να τοποθετούν νόμιμα στοιχήματα σε επαγγελματικά αθλήματα, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη χαλάρωση των κανονισμών για τον στοιχηματισμό στην ιστορία του αμερικανικού κολεγιακού αθλητισμού.

Η απόφαση, που ανακοινώθηκε από την Division I Administrative Committee, δεν τίθεται ακόμη σε ισχύ, καθώς απαιτείται η έγκριση και των Divisions II και III. Εφόσον οι δύο κατηγορίες δώσουν το «πράσινο φως», οι νέοι κανονισμοί θα εφαρμοστούν από την 1η Νοεμβρίου 2025.

Προσαρμογή στη νέα εποχή του νόμιμου στοιχήματος

Σύμφωνα με το Associated Press (AP) και το ncaa.org, η πρόταση εγκρίθηκε στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των κανονισμών της ομοσπονδίας, καθώς το νόμιμο στοίχημα σε αθλητικά γεγονότα έχει πλέον επιτραπεί σε 38 Πολιτείες, την Ουάσιγκτον D.C. και το Πουέρτο Ρίκο, με όρια ηλικίας από 18 έως 21 ετών.

Ο Τζος Γουίτμαν, αθλητικός διευθυντής του Πανεπιστημίου του Ιλινόι και πρόεδρος της επιτροπής, δήλωσε:

«Η αλλαγή επιτρέπει στη NCAA, στα συνέδρια και στα μέλη της να επικεντρωθούν στην προστασία της ακεραιότητας των κολεγιακών αγώνων, ενώ παράλληλα προωθεί υγιείς συνήθειες για όσους επιλέγουν να συμμετάσχουν νόμιμα σε στοιχηματισμό επί επαγγελματικών πρωταθλημάτων.»

Η πρόταση είχε την πλήρη υποστήριξη της Division I Student-Athlete Advisory Committee, η οποία υπογράμμισε ότι «οι απαγορεύσεις δεν αποτρέπουν τον κίνδυνο, η εκπαίδευση και η διαφάνεια το κάνουν».

Τι επιτρέπεται και τι όχι

Οι νέοι κανόνες θα επιτρέπουν σε φοιτητές-αθλητές να στοιχηματίζουν μόνο σε επαγγελματικά αθλήματα, όπως NBA, NFL ή Premier League.

Ωστόσο, η απαγόρευση για στοιχήματα σε κολεγιακούς αγώνες παραμένει απόλυτη — οι αθλητές δεν θα μπορούν να ποντάρουν σε αγώνες του δικού τους ή άλλου πανεπιστημίου, ανεξαρτήτως αθλήματος ή κατηγορίας.

Η NCAA επίσης διατηρεί:

Την απαγόρευση κοινοποίησης εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με κολεγιακούς αγώνες.

Την απαγόρευση συνεργασιών ή διαφημίσεων με στοιχηματικές εταιρείες στα τουρνουά της, όπως το March Madness.

Την υποχρέωση εκπαίδευσης των φοιτητών και του προσωπικού σε θέματα υπεύθυνου παιχνιδιού.

Η αλλαγή προωθήθηκε εν μέσω αυξανόμενων περιστατικών παραβίασης των κανονισμών στοιχηματισμού. Τον περασμένο μήνα, τρεις μπασκετμπολίστες της Division I αποβλήθηκαν οριστικά επειδή στοιχημάτιζαν στους δικούς τους αγώνες και επηρέασαν τα αποτελέσματα.

Η NCAA διερευνά επίσης 13 ακόμη παίκτες από έξι διαφορετικά προγράμματα, μεταξύ αυτών των Temple και Arizona State, για υποτιθέμενες παραβάσεις.

Όπως αναφέρει το AP, η NCAA έχει πλέον συστήματα παρακολούθησης ύποπτων στοιχημάτων μέσω συνεργασιών με εταιρείες ανάλυσης δεδομένων και έχει αυξήσει σημαντικά τις εκστρατείες ενημέρωσης για τους κινδύνους του εθισμού και τις νομικές συνέπειες.

Αν οι Divisions II και III εγκρίνουν το μέτρο, θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των κανονισμών στοιχηματισμού στην ιστορία του αμερικανικού κολεγιακού αθλητισμού.

Αν απορριφθεί, η NCAA θα διατηρήσει το ισχύον καθεστώς — πλήρη απαγόρευση στοιχήματος για όλους τους φοιτητές-αθλητές.

Η ομοσπονδία, πάντως, δηλώνει αποφασισμένη να προσαρμοστεί στις νέες κοινωνικές και τεχνολογικές συνθήκες, όπου τα όρια μεταξύ «ψυχαγωγικού στοιχήματος» και «παραβίασης ακεραιότητας» είναι πιο λεπτά από ποτέ.