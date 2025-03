Ο Γιάξελ Λέντεμποργκ έσπασε επτά ρεκόρ του NCAA σ’ ένα παιχνίδι! (pic)

Ο Γιάξελ Λέντεμποργκ θα μείνει στην ιστορία του κολεγιακού μπάσκετ, καθώς έσπασε επτά ρεκόρ του NCAA, σε ένα μόλις παιχνίδι.

Συγκεκριμένα, ο παίκτης του πανεπιστημίου του Μπέρμινγκχαμ, της Αλαμπάμα, κατέγραψε ενάντια στην Ανατολική Καρολίνα, 30 πόντους, 20 ριμπάουντ, οκτώ ασίστ, πέντε κλεψίματα και τέσσερις τάπες και βοήθησε την ομάδα του να φτάσει στα ημιτελικά της «αμερικανικής περιφέρειας», όπως ονομάζεται το τουρνουά.

Τα τελευταία 20 χρόνια στο NCAA, κανένας παίκτης πρώτης κατηγορίας δεν μπόρεσε να καταγράψει σε παιχνίδι: 30+ πόντους, 20+ ασίστ, 8+ ασίστ, 9+ τάπες και κλεψίματα συνολικά και 40+λεπτά με μηδέν λάθη. Ο 22χρονος τα έκανε όλα αυτά πραγματικότητα σε μία μόνο αναμέτρηση και έγραψε το όνομα του με «χρυσά γράμματα».

In last 20 years, only one DI player has had, over the course of his entire career (same game or not),

a game w/ 30+ pts

a game w/ 20+ reb

a game w/ 8+ ast

a game w/ 9+ stocks (stl+blk)

a game w/ 40+ minutes & 0 TO

That one player is Yaxel Lendeborg. He did it all in one night. pic.twitter.com/Xr0504aE9P

— OptaSTATS (@OptaSTATS) March 15, 2025