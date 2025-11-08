newspaper
Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
08.11.2025 | 09:52
Αυτοί οι δρόμοι θα κλείσουν για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Πειραιάς: Στο επίκεντρο της ανάκαμψης της ναυτιλίας
Οικονομία 08 Νοεμβρίου 2025 | 10:20

Πειραιάς: Στο επίκεντρο της ανάκαμψης της ναυτιλίας

Ο Πειραιάς συνεχίζει να ενισχύει τον ρόλο του ως ένα από τα πλέον σύγχρονα και στρατηγικά λιμάνια της Μεσογείου

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ημικρανία: Το αόρατο βάρος που «κουβαλούν» οι περισσότεροι

Ημικρανία: Το αόρατο βάρος που «κουβαλούν» οι περισσότεροι

Spotlight

Καθώς οι διελεύσεις των πλοίων ανακάμπτουν σταδιακά από τη Διώρυγα του Σουέζ και τα πρώτα σημάδια σταθεροποίησης στην θαλάσσια περιοχή της  Ερυθράς Θάλασσας γίνονται ορατά, το λιμάνι του Πειραιά αναδεικνύεται εκ νέου σε κομβικό σημείο εισόδου και διαμετακόμισης φορτίων προς την ευρωπαϊκή ενδοχώρα.

Η προοπτική ομαλοποίησης των θαλάσσιων ροών μεταξύ Ασίας και Ευρώπης ενισχύει τη θέση του ως στρατηγικού ναυτιλιακού κόμβου της Ανατολικής Μεσογείου, ωστόσο, την αισιοδοξία αυτή σκιάζει η αναζωπύρωση της πειρατείας στα ανοιχτά της Σομαλίας, που επαναφέρει ανησυχίες για την ασφάλεια των πλοίων στον Ινδικό Ωκεανό.

Αν και οι επιθέσεις των Σομαλών πειρατών επηρεάζουν περιορισμένα και έμμεσα τις διελεύσεις μέσω του Σουέζ, σε αντίθεση με την ισχυρή επίδραση των Χούθι, εντούτοις δημιουργούν κλίμα αβεβαιότητας, σε μια περίοδο που η παγκόσμια ναυτιλία επιχειρεί να ανακτήσει τη σταθερότητά της και να επαναπροσδιορίσει τις ροές του διεθνούς εμπορίου.

Σε συνάντηση που είχε ο ναύαρχος Ossama Rabiee, πρόεδρος της αρχής της Διώρυγας του Σουέζ  SCA, στην Ismailia με εκπροσώπους 20 ναυτιλιακών εταιρειών και πρακτορείων, παρουσία του αναπληρωτή προέδρου ναυάρχου Ashraf Atwa και μελών του διοικητικού συμβουλίου είπε ότι στο διάστημα Ιουλίου – Οκτωβρίου 2025 καταγράφηκαν 4.405 διελεύσεις πλοίων συνολικής χωρητικότητας 185 εκατ. τόνων, έναντι 4.332 πλοίων και 167,6 εκατ. τόνων την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Μόνο τον Οκτώβριο του 2025 σημείωσε, επέστρεψαν 229 πλοία, το υψηλότερο επίπεδο από την αρχή της κρίσης.

Ο ναύαρχος Ossama Rabiee, πρόεδρος της Suez Canal Authority, κάλεσε τις εταιρείες να ενθαρρύνουν τις ναυτιλιακές γραμμές να επανεκκινήσουν τη διέλευση μέσω της Διώρυγας, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία της CMA CGM να επιστρέψει δύο υπερμεγέθη containerships, χωρητικότητας άνω των 170.000 τόνων το καθένα.

Όπως δήλωσε, «η κίνηση αυτή αποτελεί σαφές μήνυμα εμπιστοσύνης και διευκολύνει τη σταδιακή αποκατάσταση των ροών σε μια περίοδο που η παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά αναζητά σταθερότητα».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της SCA, η Ειρηνευτική Σύνοδος του Σαρμ Ελ Σέιχ συνέβαλε στην εν μέρει αποκλιμάκωση της έντασης, ενώ ιδιαίτερα θετικό χαρακτηρίστηκε το παράδειγμα της CMA CGM, που επανέφερε δύο mega-containerships στη Διώρυγα.

Μεγάλες ναυτιλιακές εξετάζουν επιστροφή στη Διώρυγα

Σε μια σύνοψη της συνάντησης ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ναυλομεσιτικής εταιρείας Clarkson, εξήρε τις προσπάθειες της Αρχής της Διώρυγας του Σουέζ να διατηρεί τακτική επικοινωνία με όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες και τους ενδιαφερόμενους φορείς της ναυτιλιακής κοινότητας. Πρότεινε να μελετηθεί η δυνατότητα προσφοράς κινήτρων που θα συνδέονται με τον αριθμό και τη χωρητικότητα των πλοίων, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η διέλευσή τους από τη Διώρυγα, προβλέποντας μια σημαντική πρόοδο στις αρχές του επόμενου έτους, θεού θέλοντος.

Ο εκπρόσωπος της ναυτιλιακής εταιρείας Maersk, επιβεβαίωσε τη δέσμευση του ομίλου να αυξήσει τις επενδύσεις του στην Αίγυπτο, δεδομένης της απεριόριστης υποστήριξης από την πολιτική ηγεσία. Σημείωσε την εποικοδομητική συνάντηση μεταξύ του προέδρου του ομίλου, κ. Robert Uggla, και του Προέδρου Abdel Fattah El-Sisi τον περασμένο μήνα.

Ο  εκπρόσωπος της Gulf Agency, πάροχος υπηρεσιών ναυτιλίας και logistics, τόνισε την ανάγκη συντονισμού με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) για να διευκρινιστούν οι θετικές εξελίξεις στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας και του Bab el-Mandeb και να μεταδοθούν στην διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα ως άμεσα μηνύματα καθησύχασης.

Ζήτησε επίσης να πραγματοποιηθεί μελέτη για την ενσωμάτωση του ρόλου της Διώρυγας του Σουέζ σε έξυπνα έργα μεταφορών που σχετίζονται με το διαμετακομιστικό εμπόριο με τις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της γαλλικής εταιρείας μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων CMA CGM Egypt & Sudan Cluster, τόνισε τη στρατηγική σχέση μεταξύ της γαλλικής ναυτιλιακής εταιρείας και της Αρχής της Διώρυγας του Σουέζ, θεωρώντας τη Διώρυγα του Σουέζ ως πραγματικό σημείο καμπής στην ανάπτυξη και επέκταση της δραστηριότητας της ναυτιλιακής εταιρείας από περιφερειακή σε παγκόσμια κλίμακα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της CMA CGM επιβεβαίωσε επίσης ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση για τη Διώρυγα του Σουέζ, μια στάση που αντικατοπτρίζεται στη δέσμευση του ομίλου να διέρχεται από τη Διώρυγα. Προέβλεψε αύξηση των ταξιδιών του ομίλου μέσω της Διώρυγας του Σουέζ την επόμενη περίοδο, ειδικά με τα σχέδια επέκτασης του ομίλου και τον αυξημένο όγκο εργασιών μέσω της κατασκευής νέων πλοίων.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της Arabian Gulf Marine Trading Co, επιβεβαίωσε ότι η ναυτιλιακή εταιρεία EVERGREEN είναι έτοιμη να ξαναρχίσει τη διέλευση από τη Διώρυγα του Σουέζ μόλις η κατάσταση στην περιοχή σταθεροποιηθεί πλήρως και μόνιμα.

Ο  εκπρόσωπος της COSCO Shipping Agency, ανέφερε ότι η επόμενη περίοδος θα φέρει ριζικές αλλαγές στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των ναύλων και της μεταβολής της ισορροπίας προσφοράς και ζήτησης. Αυτό, πιστεύει, θα συμβάλει στην επιστροφή πολλών ναυτιλιακών εταιρειών στη Διώρυγα του Σουέζ, ειδικά με την επιστροφή της σταθερότητας στην περιοχή.

Ο εκπρόσωπος της Crystal Shipping Agency, εξήρε τις πολιτικές μάρκετινγκ και τιμολόγησης που υιοθέτησε η Αρχή, οι οποίες, όπως είπε, είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πλοίων που διέρχονται από τη Διώρυγα.

Ο Πρόεδρος της Αρχής της Διώρυγας του Σουέζ έκλεισε τη συνάντηση τονίζοντας την άμεση εξέταση όλων των υποβληθέντων προτάσεων και καλώντας όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες να πραγματοποιήσουν δοκιμαστικά ταξίδια με τα εμπορευματοκιβώτια τους μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

Μέτρα στήριξης και επενδύσεις από τη Διώρυγα

Σημειώνεται ότι η SCA έχει ενεργοποιήσει εκπτώσεις στα τέλη διέλευσης, ενισχύοντας το στόλο των ρυμουλκών  ρυμουλκών ενώ προχωρά και επεκτάσεις. Ήδη ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη του Νότιου Τομέα, καθώς και η βαθυποίηση του δυτικού κλάδου του Port Said μήκους 17 χλμ., ώστε να διασφαλίζεται εναλλακτική διέλευση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Σημειώνεται ότι  έως τον Δεκέμβριο του 2023 πριν το ξέσπασμα των επιθέσεων των Χούθι, από τη διώρυγα του Σουέζ διέρχονταν κατά μέσο όρο 72-75 πλοία ημερησίως, πάνω από 26.000 διελεύσεις ετησίως. Μετά την έναρξη της κρίσης, ο αριθμός των διελεύσεων υποχώρησε δραματικά σε 35-40 πλοία την ημέρα, καταγράφοντας πτώση 45%-50%.

Ο Πειραιάς πρωταγωνιστής στα Ultra-Large Container Ships (ULCS)

Την ίδια ώρα το λιμάνι του Πειραιά συνεχίζει να ενισχύει τον ρόλο του ως ένα από τα πλέον σύγχρονα και στρατηγικά λιμάνια της Μεσογείου, έτοιμο να υποδεχθεί τη νέα γενιά των υπερμεγεθών πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (Ultra-Large Container Ships – ULCS), όπως αναφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Με αιχμή του δόρατος τον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων της PCT, ο Πειραιάς διαθέτει πλέον βάθη έως 18 μέτρα και γερανογέφυρες Super-Post-Panamax, ικανές να εξυπηρετούν πλοία άνω των 24 σειρών στο πλάτος — προδιαγραφές που τον κατατάσσουν στην ίδια κατηγορία με τα μεγαλύτερα λιμενικά hubs της Ευρώπης. Παράλληλα, και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης μπαίνει στο παιχνίδι των mega-ships.

Εντός των επόμενων δύο εβδομάδων αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης για την επέκταση του 6ου προβλήτα.Με το έργο, προϋπολογισμού κοντά στα 200 εκατ. ευρώ, ο ΟΛΘ θα μπορεί να εξυπηρετεί πλοία έως 24.000 TEUs, ενισχύοντας τον ρόλο του ως στρατηγικού κόμβου για τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στροφή στα πλοία-κολοσσούς

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Alphaliner τα ULCS έχουν πλέον ξεπεράσει τα Neo-Sub-Panamax σε συνολική χωρητικότητα, καταλαμβάνοντας την κορυφαία θέση στον παγκόσμιο στόλο.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια οριστική στροφή του κλάδου προς τα πλοία-κολοσσούς, που προσφέρουν οικονομίες κλίμακας, ενεργειακή αποδοτικότητα και μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Το λιμάνι του Πειραιά, με αιχμή του δόρατος τον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων της PCT, αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στη διαχείριση τέτοιων υπερμεγεθών πλοίων.

Το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας με βάθη έως 18 μέτρα και υπερσύγχρονες γερανογέφυρες Super-Post-Panamax, έχει τη δυνατότητα εξυπηρετεί πλοία άνω των 24 σειρών, στέκοντας επάξια απέναντι στα μεγαλύτερα hubs της Ευρώπης.

Η πρόβλεψη που είχε διατυπώσει η Alphaliner ήδη από το πρώτο τρίμηνο του 2025 επιβεβαιώνεται, καθώς το έτος πλησιάζει στο τέλος του.

Οι νεότερες εκτιμήσεις δείχνουν ότι τα πλοία χωρητικότητας άνω των 15.000 TEU θα αγγίξουν συνολική χωρητικότητα άνω των 8,3 εκατομμυρίων TEU (Mteu) έως τα τέλη Δεκεμβρίου.

Συνολικά, 432 πλοία αυτής της κατηγορίας βρίσκονται ήδη σε υπηρεσία, με συνδυασμένη χωρητικότητα που ξεπερνά τα 8 Mteu, καθιστώντας τα πλοία-γίγαντες κυρίαρχη δύναμη στη ναυτιλία γραμμών.

Αντίθετα, τα Neo-Sub-Panamax, πλοία χωρητικότητας μεταξύ 5.100 και 10.000 TEU, αν και παραμένουν πολυάριθμα με περίπου 1.100 μονάδες σε λειτουργία, συνεισφέρουν συνολικά λιγότερο από 8,1 Mteu στον παγκόσμιο στόλο, με περιορισμένη αύξηση της τάξης των 0,3 Mteu μέσα στο έτος.

Η Alphaliner, μέσω του Monthly Monitor, επισημαίνει ότι η στροφή των ναυτιλιακών εταιρειών προς τα ULCS αντικατοπτρίζει τη συνεχή επιδίωξη για οικονομίες κλίμακας, χαμηλότερο κόστος ανά μεταφερόμενη μονάδα και βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση, σε ένα περιβάλλον όπου η πίεση για απανθρακοποίηση και βελτιστοποίηση των δρομολογίων καθίσταται ολοένα εντονότερη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
OT FORUM
Τεχνητή νοημοσύνη: Οι δύο όψεις της – Πώς μεταμορφώνει διπλωματία, άμυνα, ενέργεια και επιχειρήσεις

Τεχνητή νοημοσύνη: Οι δύο όψεις της – Πώς μεταμορφώνει διπλωματία, άμυνα, ενέργεια και επιχειρήσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ημικρανία: Το αόρατο βάρος που «κουβαλούν» οι περισσότεροι

Ημικρανία: Το αόρατο βάρος που «κουβαλούν» οι περισσότεροι

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Euronext: Γιατί αλλάζει τους στόχους για την εξαγορά της ΕΧΑΕ

Euronext: Γιατί αλλάζει τους στόχους για την εξαγορά της ΕΧΑΕ

inWellness
inTown
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, δρόμος για ανάπτυξη – Aπάντηση στις τυφλές εκκλήσεις για «ανταγωνιστικότητα»
Ενάρετος κύκλος 08.11.25

Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, δρόμος για ανάπτυξη – Aπάντηση στις τυφλές εκκλήσεις για «ανταγωνιστικότητα»

Tο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο καλλιεργεί έναν υγιή οικονομικό κύκλο: εξειδικευμένο, υγιές, ασφαλές εργατικό δυναμικό, που οδηγεί σε υψηλότερη παραγωγικότητα, καινοτομία και σε οικονομική σταθερότητα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η τέλεια καταιγίδα προκλήσεων – Η βιομηχανία και το αβέβαιο μέλλον της εργασίας
Κρίσιμο σταυροδρόμι 07.11.25

Η τέλεια καταιγίδα προκλήσεων – Η βιομηχανία και το αβέβαιο μέλλον της εργασίας

Απαιτούνται πολιτικές για τη βιομηχανία που να προωθούν την παραγωγικότητα, να επιταχύνουν την καινοτομία και, κυρίως, να θέτουν τους εργαζόμενους και τις ανησυχίες τους στο επίκεντρο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Υπερταμείο για ΕΛΤΑ: Παραδείγματα από τις μεταρρυθμίσεις στα ταχυδρομεία σε Βρετανία, Ελβετία, Ολλανδία και Ουγγαρία
Νέα ανακοίνωση 07.11.25

Υπερταμείο για ΕΛΤΑ: Παραδείγματα από τις μεταρρυθμίσεις στα ταχυδρομεία σε Βρετανία, Ελβετία, Ολλανδία και Ουγγαρία

«Τα πλάνα μετασχηματισμού των εθνικών ταχυδρομικών οργανισμών είναι πολυετή και πολλαπλών αξόνων», επισημαίνει το Υπερταμείο, φέρνοντας παραδείγματα από μια σειρά χωρών για τα ταχυδρομεία

Σύνταξη
Κίνα: Πώς η ενεργειακή της επανάσταση θα αλλάξει τις αγορές και την παγκόσμια οικονομία
Καθαρή ενέργεια 07.11.25

Πώς η ενεργειακή επανάσταση της Κίνας θα αλλάξει τις αγορές και την οικονομία

Ο δρόμος της Κίνας για την εδραίωσή της ως ισοδύναμη των ΗΠΑ παγκόσμια υπερδύναμη περνάει μέσα από την φθηνή, καθαρή ενέργεια, που αναμένεται να διαταράξει θετικά την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα να αναλάβει δράση κατά του «στόλου-φαντάσματος» της Ρωσίας
Κόσμος 07.11.25

Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα να αναλάβει δράση κατά του «στόλου-φαντάσματος» της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) κάλεσε την Παρασκευή την Ελλάδα να εντείνει τις προσπάθειές της για να περιορίσει τις δραστηριότητες του «στόλου-φαντάσματος» που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να εξάγει πετρέλαιο και να παρακάμπτει τις ευρωπαϊκές κυρώσεις.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
OT FORUM – Μπέργκαμ: Η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος μπορεί να φέρει ειρήνη και ευημερία στην Ανατολική Ευρώπη
OT FORUM 07.11.25

Μπέργκαμ: Η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος μπορεί να φέρει ειρήνη και ευημερία στην Ανατολική Ευρώπη

Ο υπουργός Εσωτερικών και επικεφαλής του πανίσχυρου Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, μίλησε στο OT FORUM και αναφέρθηκε στις ενεργειακές εξελίξεις στην Ελλάδα και παγκοσμίως

Σύνταξη
Αλλάζει τακτική για τα ΕΛΤΑ το Υπερταμείο μετά τις σφοδρές αντιδράσεις – Οι τρεις προτεραιότητες που θέτει
Επιδιώκει διαβούλευση 07.11.25

Αλλάζει τακτική για τα ΕΛΤΑ το Υπερταμείο μετά τις σφοδρές αντιδράσεις – Οι τρεις προτεραιότητες που θέτει

Ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου Γιάννης Παπαχρήστου είχε σήμερα συνάντηση με τη διοίκηση των ΕΛΤΑ - Τι αλλάζει στην τακτική για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, η διαβούλευση για το μέλλον τους

Σύνταξη
Το δημογραφικό αλλάζει την αγορά εργασίας – Οι εργαζόμενοι με τα γκρίζα μαλλιά
Οικονομικές Ειδήσεις 07.11.25

Το δημογραφικό αλλάζει την αγορά εργασίας – Οι εργαζόμενοι με τα γκρίζα μαλλιά

Σε μείζον πρόβλημα εξελίσσεται το δημογραφικό (και) για την ελληνική οικονομία οδηγώντας σε μετασχηματισμό, μεταξύ άλλων, την αγορά εργασίας. Η νέα πραγματικότητα θα έχει χρώμα… γκρίζο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σουηδική ομάδα βγαίνει Ευρώπη μετά από 25 χρόνια και το γιορτάζει με… Νότη Σφακιανάκη (vids)
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Σουηδική ομάδα βγαίνει Ευρώπη μετά από 25 χρόνια και το γιορτάζει με… Νότη Σφακιανάκη (vids)

Η Γκάις τερμάτισε στην 3η θέση του σουηδικού πρωταθλήματος, εξασφάλισε θέση στα προκριματικά του Conference και ο κόσμος της το γιορτάζει με «Ώπα ώπα» από Νότη Σφακιανάκη!

Σύνταξη
Greece Issues Automatic Personal Numbers to All Citizens
English edition 08.11.25

Greece Issues Automatic Personal Numbers to All Citizens

Citizens who had not applied by November 5 now receive a Personal Number automatically, streamlining identification for public services. Corrections are underway to reconcile discrepancies across government records

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 08.11.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

Παρακολουθήστε live στις 11:45 την αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός για την 6η αγωνιστική της Α1 μπάσκετ γυναικών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ανάλυση Sky News: Ο Πούτιν θύμωσε με τον Λαβρόφ γιατί φάνηκε αδύναμος – Ο κορυφαίος διπλωμάτης στο περιθώριο;
Κόσμος 08.11.25

Ανάλυση Sky News: Ο Πούτιν θύμωσε με τον Λαβρόφ γιατί φάνηκε αδύναμος – Ο κορυφαίος διπλωμάτης στο περιθώριο;

Ο Σεργκέι Λαβρόφ, ο μακροβιότερος υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας και παραδοσιακά το «δεξί χέρι» του Βλαντιμίρ Πούτιν, φέρεται να έχει μπει στο περιθώριο.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Οι παράλληλες έρευνες που «τρέχουν» στα Βορίζια – Σε φυλακές εκτός Κρήτης έχουν μεταφερθεί οι δύο τραυματίες
Ελλάδα 08.11.25

Οι παράλληλες έρευνες που «τρέχουν» στα Βορίζια - Τι ψάχνει η ΕΛ.ΑΣ - Σε διαφορετικές φυλακές μεταφέρθηκαν οι δύο τραυματίες

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ επικεντρώνονται στην υπόθεση της βόμβας που εξερράγη το προηγούμενο βράδυ της συμπλοκής σε σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Σύνταξη
Ο Γιάννης διέλυσε τους Μπουλς και έσπασε ένα ιστορικό ρεκόρ (vids, pic)
NBA 08.11.25

Ο Γιάννης διέλυσε τους Μπουλς και έσπασε ένα ιστορικό ρεκόρ (vids, pic)

Ένας... σεληνιασμένος Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς με 41 πόντους, 15 ριμπάουντ και 9 ασίστ, στη νίκη επί των Σικάγο Μπουλς για το NBA Cup και έσπασε -ένα ακόμη- ιστορικό ρεκόρ.

Σύνταξη
Οι νέοι επιλέγουν την μοναξιά: Η άνοδος της εργένικης ζωής και των ψηφιακών συντρόφων
Κόσμος 08.11.25

Οι νέοι επιλέγουν την μοναξιά: Η άνοδος της εργένικης ζωής και των ψηφιακών συντρόφων

Ο κόσμος μπαίνει σε μια εποχή «ύφεσης των σχέσεων». Οι γάμοι και οι οικογένειες μειώνονται, οι άνθρωποι ζουν μόνοι περισσότερο από ποτέ και η εργένικη ζωή μετατρέπεται σε νέα κανονικότητα.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (8/11): Πλήρης δράση στην Ευρώπη, GBL και τένις στο πρόγραμμα
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (8/11): Πλήρης δράση στην Ευρώπη, GBL και τένις στο πρόγραμμα

Δράση από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, ένα ματς της Super League, το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ της Stoiximan GBL και το τουρνουά τένις Hellenic Championship, περιλαμβάνει το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας.

Σύνταξη
Τζέσι Πλίμονς – Πώς ένας αγαπημένος τηλεοπτικός σπασίκλας έγινε «ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»
Ξεχωριστός 08.11.25

Τζέσι Πλίμονς - Πώς ένας αγαπημένος τηλεοπτικός σπασίκλας έγινε «ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του»

Ο Τζέσι Πλίμονς έγινε γνωστός από τη σειρά «Friday Night Lights». Τώρα, διεκδικεί το Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού με την συναρπαστική ερμηνεία του στην ταινία «Bugonia».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ουγγαρία: Ο Τραμπ την εξαιρεί για ένα χρόνο από τις κυρώσεις των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο και αέριο
Συνάντηση με Όρμπαν 08.11.25

Ο Τραμπ εξαιρεί την Ουγγαρία για ένα χρόνο από τις κυρώσεις των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο και αέριο - Το αντάλλαγμα

Η Ουγγαρία κατάφερε να πάρει την εξαίρεση από τις ΗΠΑ και έτσι θα συνεχίζει να εφοδιάζεται με ρωσικό πετρέλαιο και αέριο για ένα χρόνο

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο