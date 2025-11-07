Η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης δηλώνει ότι οι ενέργειες του Ισραήλ έχουν προκαλέσει τον θάνατο και τον τραυματισμό χιλιάδων ανθρώπων, ενώ κατοικημένες περιοχές έχουν καταστεί ακατάλληλες για χρήση, ενώ ο κεντρικός κατηγορούμενος είναι ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως μεταδίδει το Πρακτορείο Αναντολού.

Ένα δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης εξέδωσε την Παρασκευή εντάλματα σύλληψης για 37 υπόπτους, μεταξύ των οποίων και εναντίον του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, με την κατηγορία εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονίας στη Γάζα και κατά πλοίου του Global Sumud Flotilla που κατασχέθηκε τον Οκτώβριο.

Τα εντάλματα εκδόθηκαν κατόπιν αιτήματος της Εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης, η οποία δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι, ως αποτέλεσμα της συστηματικής γενοκτονίας και των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας που έχει διαπράξει μέχρι σήμερα το κράτος του Ισραήλ στη Γάζα, χιλιάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, έχουν χάσει τη ζωή τους, χιλιάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί και κατοικημένες περιοχές έχουν καταστραφεί.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της εισαγγελίας Κωνσταντινούπολης για τα εντάλματα

Υπενθυμίζοντας ότι η εξάχρονη Χιντ Ρατζάμπ σκοτώθηκε με 335 σφαίρες από Ισραηλινούς στρατιώτες στις 29 Ιανουαρίου 2024, η δήλωση ανέφερε: «Από τις 7 Οκτωβρίου 2023, τέτοιες ενέργειες συνεχίζουν να κλιμακώνονται καθημερινά. Η επίθεση της 17ης Οκτωβρίου 2023 στο νοσοκομείο Βαπτιστών Αλ Άχλι στοίχισε τη ζωή σε 500 άτομα. Στις 29 Φεβρουαρίου 2024, Ισραηλινοί στρατιώτες κατέστρεψαν σκόπιμα ιατρικό εξοπλισμό».

Στην συνέχεια πρόσθεσε πως «Στις 21 Μαρτίου 2025, το νοσοκομείο Τουρκοπαλαιστινιακής φιλίας βομβαρδίστηκε. Πολλές άλλες υγειονομικές εγκαταστάσεις δέχθηκαν παρόμοιες επιθέσεις. Η Γάζα τέθηκε υπό αποκλεισμό και στα θύματα αρνήθηκε η πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια».

Η δήλωση σημείωσε ότι η κατάσταση αυτή προσέλκυσε το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας και ότι ακτιβιστές που επέβαιναν στο πλοίο Global Sumud Flotilla είχαν σαλπάρει προς τη Γάζα για να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά δέχθηκαν επίθεση από το ισραηλινό ναυτικό σε διεθνή ύδατα.

Προστέθηκε ότι ξεκίνησε αυτεπαγγέλτως έρευνα για την επίθεση αυτή, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Τουρκικού Ποινικού Κώδικα, το άρθρο 15 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και τις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, για τα εγκλήματα «βασανιστήρια», «βαριά λεηλασία», «ζημιά σε περιουσία», «στέρηση της ελευθερίας» και «αεροπειρατεία ή κράτηση μεταφορικών μέσων»».

Η Τουρκία υπέβαλε σε εξετάσεις τους απαχθέντες που απελευθέρωσε το Ισραήλ

Σύμφωνα με τη δήλωση, τα θύματα που κρατήθηκαν από το Ισραήλ μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στην Τουρκία στις 4, 7, 9 και 10 Οκτωβρίου, όπου υποβλήθηκαν σε ιατρικές και ψυχολογικές εξετάσεις στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής της Κωνσταντινούπολης και οι εκθέσεις υποβλήθηκαν στην εισαγγελία.

«Η Εισαγγελία μας έλαβε τις καταθέσεις των ατόμων ως θυμάτων και καταγγελλόντων, και αποστάλησαν επιστολές στην Επαρχιακή Διεύθυνση Ασφάλειας της Κωνσταντινούπολης και στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών με σκοπό την αποκάλυψη της υλικής αλήθειας και τον εντοπισμό των ατόμων που φέρουν ποινική ευθύνη για το περιστατικό κατά τη διάρκεια της έρευνας», ανέφερε η Εισαγγελία.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι νομικοί εκπρόσωποι των θυμάτων υπέβαλαν επίσης αιτήσεις στην εισαγγελία σχετικά με τη διαδικασία, ενώ ο Δικηγορικός Σύλλογος της Κωνσταντινούπολης αριθ. 2 υπέβαλε ποινική καταγγελία την Παρασκευή, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, διαπιστώθηκε ότι οι ισραηλινοί κρατικοί αξιωματούχοι φέρουν ποινική ευθύνη για τις συστηματικές πράξεις «εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας» και «γενοκτονίας» που διαπράχθηκαν στη Γάζα, καθώς και για τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά του Παγκόσμιου Στόλου της Ανθεκτικότητας (Global Sumud Flotilla)», προστέθηκε.

Τριάντα επτά ύποπτοι και ο Νετανιάχου

«Διαπιστώθηκε ότι οι ύποπτοι δεν μπορούσαν να συλληφθούν, καθώς δεν βρίσκονται επί του παρόντος στην Τουρκία. Κατόπιν αιτήματος της Εισαγγελίας, στις 7 Νοεμβρίου 2025, το Ειρηνοδικείο της Κωνσταντινούπολης εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για 37 υπόπτους, μεταξύ των οποίων ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου».

Το ένταλμα συμπεριλαμβάνει τον « υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατζ, τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γβίρ, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εγιάλ Ζαμίρ και τον διοικητή του Πολεμικού Ναυτικού Νταβίντ Σαάρ Σαλάμα, με την κατηγορία «εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας» σύμφωνα με το άρθρο 77 και «γενοκτονίας» σύμφωνα με το άρθρο 76 του τουρκικού Ποινικού Κώδικα», ανέφερε η εισαγγελία.

Η δήλωση πρόσθεσε ότι η έρευνα διεξάγεται με σχολαστικότητα και πληρότητα.