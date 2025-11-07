LIVE: Ολυμπιακός – Παρτιζάν

Euroleague

Στο ΣΕΦ οι Ρέτσος, Μπιανκόν και Καμπελά (pics)

Για ακόμη μία φορά το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ολυμπιακού δείχνει έμπρακτα τη στήριξή του στην ομάδα μπάσκετ, καθώς στο ΣΕΦ βρίσκονται οι Ρέτσος, Μπιανκόν, Καμπελά για το ματς με την Παρτιζάν.