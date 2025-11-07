Σάτιρα, ψυχολογικό θρίλερ, δυστοπική φαντασία: H Βουγονία μας επανασυστήνει τον Γιώργο Λάνθιμο

Ο Γιώργος Λάνθιμος, πιστός στο ετήσιο ραντεβού μας στη μεγάλη οθόνη, επιστρέφει έπειτα από τo Kinds of Kindness, με μία ταινία «ωδή» στο υποδόριο χίουμορ, τον παραλογισμό και τα όρια στα οποία φτάνει κανείς. H Βουγονία έχει συσπειρώσει τους απανταχού fans του Λάνθιμου, μας κάνει να μετράμε τον χρόνο αντίστροφα με λαχτάρα για την κυκλοφορία της. Αυτό αποδείχθηκε, άλλωστε, με το sold out στις 31ες Νύχτες Πρεμιέρας, όπου ο εθνικός μας σταρ ανέβηκε στη σκηνή, λέγοντας συγκινημένος, «έχω κάνει αυτό το πράγμα χίλιες φορές στη ζωή μου, αλλά όταν το κάνω στην Ελλάδα τρέμω ολόκληρος από άγχος και αγωνία».

Και δεν είναι μόνο το ασταμάτητο buzz γύρω από την ταινία, ούτε η ακαταμάχητη υποκριτική χημεία της Emma Stone με τον Jesse Plemons που «απογειώνει» κάθε σκηνή, ούτε καν το πλαίσιο, δηλαδή ένα ψυχολογικό θρίλερ με δόσεις sci-fi που μας κρατάει με κομμένη την ανάσα μέχρι το τέλος. Αυτό που μας κάνει να μετράμε αντίστροφα για τις 6 Νοεμβρίου, όταν η Tanweer θα φέρει στις αίθουσες τη Βουγονία, είναι ο ίδιος ο Λάνθιμος: O πιτσιρικάς που κάποτε έπαιζε τριάρι στην ΑΟ Παγκράτι και έφερε την ομάδα στην 3η θέση της Α1 το 1973, ο έξι φορές οσκαρικός σκηνοθέτης που μας παρέσυρε με το weird wave σε ένα νέο κινηματογραφικό σύμπαν, ο καλλιτέχνης στον οποίο έχει ζητήσει δημόσια συγνώμη ο Σάκης Ρουβάς γιατί όπως είχε πει, «δεν είχα καταλάβει το μέγεθος και το μεγαλείο του», αυτός για τον οποίο η Nicole Kidman έχει αναφέρει πως είναι «huge believer in his cinematic voice».

Από την ωμότητα του Κυνόδοντα στη φαντασμαγορία του «Η Ευνοούμενη» και από το ποιητικό σκοτάδι της Βλήχη στον ξεσηκωτικό σουρεαλισμό του Poor Things, ο Λάνθιμος δεν παύει να επανεφευρίσκει τον εαυτό του, να σπάει τις ίδιες του τις φόρμες, να παντρεύει ετερόκλητα είδη, να φτιάχνει σινεμά που δεν μοιάζει με τίποτα άλλο. Και κάπως έτσι φτάνουμε στη Βουγονία, μία ακόμη αριστουργηματική ταινία που μοιάζει με φυσική συνέχεια, αλλά και με μία ριζική ανατροπή όλων όσων ξέραμε για τον Γιώργο Λάνθιμο.

ΒΟΥΓΟΝΙΑ: Ένα νέο κεφάλαιο στο παράξενα γοητευτικό σύμπαν του Λάνθιμου

«Bugonia» ή αλλιώς Βουγονία, όπως λέμε βοῦς (βόδι) και γένεσις ή γόνος (γέννηση, απόγονος). Πρόκειται για ένα αρχαίο τελετουργικό της Μεσογείου, που βασιζόταν στην πεποίθηση ότι οι μέλισσες γεννιούνταν μέσα από τα κουφάρια νεκρών βοδιών. Αυτή η παραδοξότητα, ανάμεσα σε έναν μακάβριο ρεαλισμό και μία σχεδόν μεταφυσική λογική, τα δυσδιάκριτα όρια μεταξύ πραγματικού και φαντασιακού, καθρεφτίζουν και την αυθεντική αισθητική του Λάνθιμου, μία αρμονική συνύπαρξη μαύρης κωμωδίας και θρίλερ.

Στην Βουγονία, ο Λάνθιμος επαναπροσδιορίζει την κινηματογραφική του ταυτότητα με ευρηματικούς τρόπους που θα εντυπωσιάσουν ακόμη και τους πιο μυημένους fan. Το γνώριμο weird wave ύφος παραμένει, όμως η σάτιρα και το thrilling στοιχείο το αναδεικνύουν, δίνοντάς του πιο έντονο ψυχολογικό βάθος. Για μία ακόμη φορά, οι χαρακτήρες δεν είναι μόνο καρικατούρες ή θύματα μίας παράλογης κατάστασης, αλλά φορείς εμμονών, συμβόλων και παρανοϊκών πεποιθήσεων που μας κάνουν να αμφιβάλλουμε για όσα βλέπουμε, για την πραγματικότητα που μας περιβάλλει.

Το σκηνοθετικό στυλ παραμένει χαρακτηριστικά λανθιμικό, με ακριβές framing, υποδόριο χιούμορ και μία αυστηρά ελεγχόμενη ατμόσφαιρα, αλλά εδώ «απογειώνεται» από μία πιο ζωντανή διάσταση, η οποία συνδυάζει το ανατρεπτικό με το συγκινητικό, την κωμικότητα με το παράλογο. Με λίγα λόγια, η Βουγονία είναι ανένταχτη, όπως και ο δημιουργός της. Δεν είναι μία ακόμη σάτιρα ή ένα ψυχολογικό θρίλερ. Είναι πολλά παραπάνω: H συνέχεια της εξερεύνησης ενός δημιουργού που ξέρει να μας προκαλεί, να μας μαγνητίζει και να μας συναρπάζει, μέσα από μία κινηματογραφική ματιά που έχει πλέον «σφραγίδα» διεθνούς αναγνώρισης.

Η πλοκή του έργου; Βρίσκεται κάπου ανάμεσα στη δυστοπία και το ψυχολογικό παραλήρημα, ακριβώς εκεί που ευδοκιμεί ο Λάνθιμος, με πρωταγωνιστή έναν μελισσοκόμο με συνωμοσιολογικές τάσεις. Πεπεισμένος πως επίκειται μία εξωγήινη εισβολή, απαγάγει με τη βοήθεια του πιστού του ξαδέρφου, μία CEO φαρμακευτικής εταιρείας, η οποία υποτίθεται πως έχει κάποια εμπλοκή με την επίθεση. Η Βουγονία, ένα φιλμ βίαιο και τρυφερό ταυτόχρονα, γεμάτο παράνοια, ειρωνεία, συγκίνηση και ανθρωπιά, έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και στις 6 Νοεμβρίου θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες από την Tanweer.