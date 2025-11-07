Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
07.11.2025 | 17:30
Αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό το Σαββατοκύριακο λόγω Μαραθώνιου
Σάτιρα, ψυχολογικό θρίλερ, δυστοπική φαντασία: H Βουγονία μας επανασυστήνει τον Γιώργο Λάνθιμο
Τα Νέα της Αγοράς 07 Νοεμβρίου 2025 | 17:35

Σάτιρα, ψυχολογικό θρίλερ, δυστοπική φαντασία: H Βουγονία μας επανασυστήνει τον Γιώργο Λάνθιμο

Ο Γιώργος Λάνθιμος επιστρέφει 6 Νοεμβρίου στις ελληνικές αίθουσες.

Σύνταξη
Νομίζετε ότι είστε παραγωγικοί; 11 συνήθειες που σαμποτάρουν την απόδοσή σας

Νομίζετε ότι είστε παραγωγικοί; 11 συνήθειες που σαμποτάρουν την απόδοσή σας

Spotlight

Ο Γιώργος Λάνθιμος, πιστός στο ετήσιο ραντεβού μας στη μεγάλη οθόνη, επιστρέφει έπειτα από τo Kinds of Kindness, με μία ταινία «ωδή» στο υποδόριο χίουμορ, τον παραλογισμό και τα όρια στα οποία φτάνει κανείς. H Βουγονία έχει συσπειρώσει τους απανταχού fans του Λάνθιμου, μας κάνει να μετράμε τον χρόνο αντίστροφα με λαχτάρα για την κυκλοφορία της. Αυτό αποδείχθηκε, άλλωστε, με το sold out στις 31ες Νύχτες Πρεμιέρας, όπου ο εθνικός μας σταρ ανέβηκε στη σκηνή, λέγοντας  συγκινημένος, «έχω κάνει αυτό το πράγμα χίλιες φορές στη ζωή μου, αλλά όταν το κάνω στην Ελλάδα τρέμω ολόκληρος από άγχος και αγωνία».

Και δεν είναι μόνο το ασταμάτητο buzz γύρω από την ταινία, ούτε η ακαταμάχητη υποκριτική χημεία της Emma Stone με τον Jesse Plemons που «απογειώνει» κάθε σκηνή, ούτε καν το πλαίσιο, δηλαδή ένα ψυχολογικό θρίλερ με δόσεις sci-fi που μας κρατάει με κομμένη την ανάσα μέχρι το τέλος. Αυτό που μας κάνει να μετράμε αντίστροφα για τις 6 Νοεμβρίου, όταν η Tanweer θα φέρει στις αίθουσες τη Βουγονία, είναι ο ίδιος ο Λάνθιμος: O πιτσιρικάς που κάποτε έπαιζε τριάρι στην ΑΟ Παγκράτι και έφερε την ομάδα στην 3η θέση της Α1 το 1973, ο έξι φορές οσκαρικός σκηνοθέτης που μας παρέσυρε με το weird wave σε ένα νέο κινηματογραφικό σύμπαν, ο καλλιτέχνης στον οποίο έχει ζητήσει δημόσια συγνώμη ο Σάκης Ρουβάς γιατί όπως είχε πει, «δεν είχα καταλάβει το μέγεθος και το μεγαλείο του», αυτός για τον οποίο η Nicole Kidman έχει αναφέρει πως είναι «huge believer in his cinematic voice».

Από την ωμότητα του Κυνόδοντα στη φαντασμαγορία του «Η Ευνοούμενη» και από το ποιητικό σκοτάδι της Βλήχη στον ξεσηκωτικό σουρεαλισμό του Poor Things, ο Λάνθιμος δεν παύει να επανεφευρίσκει τον εαυτό του, να σπάει τις ίδιες του τις φόρμες, να παντρεύει ετερόκλητα είδη, να φτιάχνει σινεμά που δεν μοιάζει με τίποτα άλλο. Και κάπως έτσι φτάνουμε στη Βουγονία, μία ακόμη αριστουργηματική ταινία που μοιάζει με φυσική συνέχεια, αλλά και με μία ριζική ανατροπή όλων όσων ξέραμε για τον Γιώργο Λάνθιμο.

ΒΟΥΓΟΝΙΑ: Ένα νέο κεφάλαιο στο παράξενα γοητευτικό σύμπαν του Λάνθιμου

«Bugonia» ή αλλιώς Βουγονία, όπως λέμε βοῦς (βόδι) και γένεσις ή γόνος (γέννηση, απόγονος). Πρόκειται για ένα αρχαίο τελετουργικό της Μεσογείου, που βασιζόταν στην πεποίθηση ότι οι μέλισσες γεννιούνταν μέσα από τα κουφάρια νεκρών βοδιών. Αυτή η παραδοξότητα, ανάμεσα σε έναν μακάβριο ρεαλισμό και μία σχεδόν μεταφυσική λογική, τα δυσδιάκριτα όρια μεταξύ πραγματικού και φαντασιακού, καθρεφτίζουν και την αυθεντική αισθητική του Λάνθιμου, μία αρμονική συνύπαρξη μαύρης κωμωδίας και θρίλερ.

Στην Βουγονία, ο Λάνθιμος επαναπροσδιορίζει την κινηματογραφική του ταυτότητα με ευρηματικούς τρόπους που θα εντυπωσιάσουν ακόμη και τους πιο μυημένους fan. Το γνώριμο weird wave ύφος παραμένει, όμως η σάτιρα και το thrilling στοιχείο το αναδεικνύουν, δίνοντάς του πιο έντονο ψυχολογικό βάθος. Για μία ακόμη φορά, οι χαρακτήρες δεν είναι μόνο καρικατούρες ή θύματα μίας παράλογης κατάστασης, αλλά φορείς εμμονών, συμβόλων και παρανοϊκών πεποιθήσεων που μας κάνουν να αμφιβάλλουμε για όσα βλέπουμε, για την πραγματικότητα που μας περιβάλλει.

Το σκηνοθετικό στυλ παραμένει χαρακτηριστικά λανθιμικό, με ακριβές framing, υποδόριο χιούμορ και μία αυστηρά ελεγχόμενη ατμόσφαιρα, αλλά εδώ «απογειώνεται» από μία πιο ζωντανή διάσταση, η οποία συνδυάζει το ανατρεπτικό με το συγκινητικό, την κωμικότητα με το παράλογο. Με λίγα λόγια, η Βουγονία είναι ανένταχτη, όπως και ο δημιουργός της. Δεν είναι μία ακόμη σάτιρα ή ένα ψυχολογικό θρίλερ. Είναι πολλά παραπάνω: H συνέχεια της εξερεύνησης ενός δημιουργού που ξέρει να μας προκαλεί, να μας μαγνητίζει και να μας συναρπάζει, μέσα από μία κινηματογραφική ματιά που έχει πλέον «σφραγίδα» διεθνούς αναγνώρισης.

YouTube thumbnail

Η πλοκή του έργου; Βρίσκεται κάπου ανάμεσα στη δυστοπία και το ψυχολογικό παραλήρημα, ακριβώς εκεί που ευδοκιμεί ο Λάνθιμος, με πρωταγωνιστή έναν μελισσοκόμο με συνωμοσιολογικές τάσεις. Πεπεισμένος πως επίκειται μία εξωγήινη εισβολή, απαγάγει με τη βοήθεια του πιστού του ξαδέρφου, μία CEO φαρμακευτικής εταιρείας, η οποία υποτίθεται πως έχει κάποια εμπλοκή με την επίθεση. Η Βουγονία, ένα φιλμ βίαιο και τρυφερό ταυτόχρονα, γεμάτο παράνοια, ειρωνεία, συγκίνηση και ανθρωπιά, έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και στις 6 Νοεμβρίου θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες από την Tanweer.

OT FORUM – Μπέργκαμ: Οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ είναι πιο ισχυρές από ποτέ

OT FORUM – Μπέργκαμ: Οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ είναι πιο ισχυρές από ποτέ

Νομίζετε ότι είστε παραγωγικοί; 11 συνήθειες που σαμποτάρουν την απόδοσή σας

Νομίζετε ότι είστε παραγωγικοί; 11 συνήθειες που σαμποτάρουν την απόδοσή σας

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Δεύτερη εβδομάδα απωλειών – «Χτυπήθηκαν» οι τράπεζες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Δεύτερη εβδομάδα απωλειών – «Χτυπήθηκαν» οι τράπεζες

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
Τα Νέα της Αγοράς
Η Betsson γίνεται Χορηγός Ονοματοδοσίας του Περιστέρι BC
Τα Νέα της Αγοράς 07.11.25

Η Betsson γίνεται Χορηγός Ονοματοδοσίας του Περιστέρι BC

Η Betsson και η ΚΑΕ Περιστέρι ξεκινούν μαζί ένα νέο ταξίδι, με κοινό στόχο να δημιουργήσουν ένα παράδειγμα συνεργασίας που θα εμπνέει, θα αναπτύσσει και θα αφήσει το αποτύπωμά του στο ελληνικό μπάσκετ.

Σύνταξη
Το Black Friday έφτασε στο SHOPFLIX.gr
Τα Νέα της Αγοράς 07.11.25

Το Black Friday έφτασε στο SHOPFLIX.gr

Και σου φέρνει ακόμα πιο δυνατές προσφορές! Μπες στο SHOPFLIX.gr και διάλεξε όλα όσα έχεις βάλει στο μάτι, πριν τα χάσεις!

Σύνταξη
Η ENTERSOFTONE F&B φέρνει την επανάσταση στην εστίαση με τις νέες λύσεις POINT2ORDER και Kitchen Management System
Τα Νέα της Αγοράς 06.11.25

Η ENTERSOFTONE F&B φέρνει την επανάσταση στην εστίαση με τις νέες λύσεις POINT2ORDER και Kitchen Management System

Με τις νέες λύσεις POINT2ORDER και Kitchen Management System, η ENTERSOFTONE F&B οδηγεί την εστίαση και τη φιλοξενία σε μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία, που συνδυάζει καινοτομία, ευελιξία και βιώσιμη ανάπτυξη.

Σύνταξη
Technogym & New York College: Συνεχίζουμε μαζί για τη νέα γενιά επαγγελματιών wellness
Τα Νέα της Αγοράς 05.11.25

Technogym & New York College: Συνεχίζουμε μαζί για τη νέα γενιά επαγγελματιών wellness

Η συνεργασία της Technogym, brand του Ομίλου Φάις και παγκόσμιος ηγέτης στον χώρο του wellness, με το New York College, συνεχίζεται δυναμικά και φέτος, επενδύοντας στην εκπαίδευση της νέας γενιάς επαγγελματιών fitness & wellness.

Σύνταξη
Το Lake Center γίνεται ο τέλειος προορισμός για αγορές και διασκέδαση
Τα Νέα της Αγοράς 05.11.25

Το Lake Center γίνεται ο τέλειος προορισμός για αγορές και διασκέδαση

Το πρώην Paralimnio «ξανασυστήνεται» ως The Lake Center και μεταμορφώνεται σε ένα Εμπορικό Πάρκο για τα καθημερινά και τα απαραίτητα όπου οι επισκέπτες από τα Ιωάννινα και όλη την Ήπειρο, αλλά και τις γειτονικές περιοχές και χώρες, μπορούν να απολαύσουν shopping, φαγητό και σινεμά.

Σύνταξη
Ο συνταγματικός ρόλος της αυτοδιοίκησης το ζητούμενο για τον δήμαρχο Π. Φαλήρου
Η επιδίωξη 07.11.25

Ο συνταγματικός ρόλος της αυτοδιοίκησης το ζητούμενο για τον δήμαρχο Π. Φαλήρου

«Την διεκδίκηση του Συνταγματικού μας ρόλου να μπορούμε ως Δήμοι να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε πολιτικές που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών» θέλει ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου.

Σύνταξη
Βορίζια: Ποιους βλέπει η ΕΛ.ΑΣ. πίσω από την κατασκευή της βόμβας – Μέσα από τη φυλακή δόθηκε η παραγγελία
Ελλάδα 07.11.25

Βορίζια: Ποιους βλέπει η ΕΛ.ΑΣ. πίσω από την κατασκευή της βόμβας – Μέσα από τη φυλακή δόθηκε η παραγγελία

Νέα στοιχεία για την βόμβα που εξερράγη στο σπίτι ιδιοκτησίας Φραγκιαδάκη και προκάλεσε την επόμενη ημέρα το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια έχει η Αστυνομία

Σύνταξη
Η Betsson γίνεται Χορηγός Ονοματοδοσίας του Περιστέρι BC
Τα Νέα της Αγοράς 07.11.25

Η Betsson γίνεται Χορηγός Ονοματοδοσίας του Περιστέρι BC

Η Betsson και η ΚΑΕ Περιστέρι ξεκινούν μαζί ένα νέο ταξίδι, με κοινό στόχο να δημιουργήσουν ένα παράδειγμα συνεργασίας που θα εμπνέει, θα αναπτύσσει και θα αφήσει το αποτύπωμά του στο ελληνικό μπάσκετ.

Σύνταξη
OT FORUM – Μπέργκαμ: Η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος μπορεί να φέρει ειρήνη και ευημερία στην Ανατολική Ευρώπη
OT FORUM 07.11.25

Μπέργκαμ: Η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος μπορεί να φέρει ειρήνη και ευημερία στην Ανατολική Ευρώπη

Ο υπουργός Εσωτερικών και επικεφαλής του πανίσχυρου Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, μίλησε στο OT FORUM και αναφέρθηκε στις ενεργειακές εξελίξεις στην Ελλάδα και παγκοσμίως

Σύνταξη
«Ο σύζυγός μου παραλίγο να με σκοτώσει, τώρα η Σίντνεϊ Σουίνι με υποδύεται σε μια ταινία» – Η αληθινή Κρίστι Μάρτιν
Σκληρό καρύδι 07.11.25

«Ο σύζυγός μου παραλίγο να με σκοτώσει, τώρα η Σίντνεϊ Σουίνι με υποδύεται σε μια ταινία» - Η αληθινή Κρίστι Μάρτιν

Η Κρίστι Μάρτιν ήταν η πρώτη σταρ του γυναικείου μποξ, αλλά η ενδοοικογενειακή βία που υπέστη σιωπηλά αποκαλύφθηκε μόνο χρόνια αργότερα, όταν ο σύζυγός της την άφησε να πεθάνει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κάμερες στους δρόμους: Από αναβολή σε αναβολή η τοποθέτησή τους στους δρόμους
Ελλάδα 07.11.25

Κάμερες στους δρόμους: Από αναβολή σε αναβολή η τοποθέτησή τους στους δρόμους

Στις αρχές του 2026 τοποθετείται χρονικά η εγκατάσταση των 388 συσκευών παρακολούθησης σε επικίνδυνους οδικούς κόμβους της Αττικής – Το παρασκήνιο μεταξύ Περιφέρειας και αναδόχου

Εύη Σαλτού
Η γαλλική επιχείρηση της Μπάγερν: Ο Κονατέ στο προσκήνιο αντί του Ουπαμεκανό
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Η γαλλική επιχείρηση της Μπάγερν: Ο Κονατέ στο προσκήνιο αντί του Ουπαμεκανό

Το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις με τον Ουπαμεκανό ωθεί τη Μπάγερν Μονάχου σε μια νέα «γαλλική» αναζήτηση στο πρόσωπο του Ιμπραχίμα Κονατέ της Λίβερπουλ, σε ένα μεταγραφικό σενάριο που εμπλέκει κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αλλάζει τακτική για τα ΕΛΤΑ το Υπερταμείο μετά τις σφοδρές αντιδράσεις – Οι τρεις προτεραιότητες που θέτει
Επιδιώκει διαβούλευση 07.11.25

Αλλάζει τακτική για τα ΕΛΤΑ το Υπερταμείο μετά τις σφοδρές αντιδράσεις – Οι τρεις προτεραιότητες που θέτει

Ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου Γιάννης Παπαχρήστου είχε σήμερα συνάντηση με τη διοίκηση των ΕΛΤΑ - Τι αλλάζει στην τακτική για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, η διαβούλευση για το μέλλον τους

Σύνταξη
Ηλιόπουλος σε Βορίδη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Μας λέτε ότι κυνηγάτε ρινόκερους στην Πανεπιστημίου
«Αντιφάσεις» 07.11.25

Ηλιόπουλος σε Βορίδη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Μας λέτε ότι κυνηγάτε ρινόκερους στην Πανεπιστημίου

«Είναι τουλάχιστον αντιφατικό να καταθέτει ο κ. Βορίδης και να τον διαψεύδει ο κ. Βάρρας», επισήμανε ο βουλευτής Α' Αθήνας με τη Νέα Αριστερά, Νάσος Ηλιόπουλος

Σύνταξη
Τι είπε ο Αντετοκούνμπο για το μέλλον του: «Θέλω να παίξω 20 χρόνια στο ΝΒΑ, αν όχι τότε στη Euroleague»
Μπάσκετ 07.11.25

Τι είπε ο Αντετοκούνμπο για το μέλλον του: «Θέλω να παίξω 20 χρόνια στο ΝΒΑ, αν όχι τότε στη Euroleague»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για το μέλλον του τονίζοντας ότι θα ήθελε να αγωνιστεί 20 χρόνια στο ΝΒΑ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Σύνταξη
OT FORUM – Λαζαράκου – Παπακωνσταντίνου : Η εποπτεία μέσω AI και το ψηφιακό ευρώ
OT FORUM 07.11.25

Λαζαράκου – Παπακωνσταντίνου : Η εποπτεία μέσω AI και το ψηφιακό ευρώ

Τι είπε η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου και η υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος Χριστίνα Παπακωνσταντίνου για τις εποπτικές εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης

Σύνταξη
Πώς η Meta πλουτίζει εν γνώσει της από τις διαδικτυακές απάτες
Αποκάλυψη Reuters 07.11.25

Πώς η Meta πλουτίζει εν γνώσει της από τις διαδικτυακές απάτες

H Meta εκτιμά σε εσωτερικά της έγγραφα ότι το 10% των εσόδων προέρχεται από διαφημίσεις για απάτες και απαγορευμένα προϊόντα. Αυτό ίσως εξηγεί γιατί η εταιρεία είναι απρόθυμη να τις κατεβάσει.

Σύνταξη
Αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό το Σαββατοκύριακο λόγω Μαραθώνιου – Πώς θα κινηθεί το Τραμ
Τι θα ισχύσει 07.11.25

Αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό το Σαββατοκύριακο λόγω Μαραθώνιου – Πώς θα κινηθεί το Τραμ

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, η ΣΤΑΣΥ προχωρά σε ενίσχυση των δρομολογίων του Μετρό και αύξηση της συχνότητας διέλευσης των συρμών

Σύνταξη
Η Τεγιάνα Τέιλορ μιλά για την σεξουαλικοποίηση των μαύρων γυναικών από τους «αντιπαθητικούς μ@λάκες»
Οι δύο λευκοί 07.11.25

Η Τεγιάνα Τέιλορ μιλά για την σεξουαλικοποίηση των μαύρων γυναικών από τους «αντιπαθητικούς μ@λάκες»

Η Τεγιάνα Τέιλορ ρωτήθηκε σχετικά με την σεξουαλικοποίηση του χαρακτήρα της στην ταινία «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον - μια κατάσταση την οποία συνέκρινε με την πραγματική ζωή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Με φραπέ, χασάπη, Μυλωνάκη και Σκέρτσο οι επόμενες συνεδριάσεις της εξεταστικής
ΟΠΕΚΕΠΕ 07.11.25

Με φραπέ, χασάπη, Μυλωνάκη και Σκέρτσο οι επόμενες συνεδριάσεις της εξεταστικής

Με απόφαση της ΝΔ, πάντως, έμειναν εκτός λίστας πρόσωπα που πρότεινε η αντιπολίτευση, ενώ απορρίφθηκε και η προοπτική της κατ’ αντιπαράστασης εξέτασης μαρτύρων στην εξεταστική για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΟΤ FORUM – Χριστοδούλου, Φαϊτάκη: Οι τράπεζες δεν είναι ποτέ απέναντι από τις ελληνικές επιχειρήσεις
OT FORUM 07.11.25

Χριστοδούλου, Φαϊτάκη: Οι τράπεζες δεν είναι ποτέ απέναντι από τις ελληνικές επιχειρήσεις

Για τον τρόπο που οι χρηματοδοτήσεις λειτουργούν ως κινητήριο μοχλό για τις επιχειρήσεις μίλησαν οι Κωνσταντίνος Χριστοδούλου (CrediaBank) και Χριστίνα Φαϊτάκη (Karatzas & Partner) στο OT FORUM

Σύνταξη
Το δημογραφικό αλλάζει την αγορά εργασίας – Οι εργαζόμενοι με τα γκρίζα μαλλιά
Οικονομικές Ειδήσεις 07.11.25

Το δημογραφικό αλλάζει την αγορά εργασίας – Οι εργαζόμενοι με τα γκρίζα μαλλιά

Σε μείζον πρόβλημα εξελίσσεται το δημογραφικό (και) για την ελληνική οικονομία οδηγώντας σε μετασχηματισμό, μεταξύ άλλων, την αγορά εργασίας. Η νέα πραγματικότητα θα έχει χρώμα… γκρίζο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

