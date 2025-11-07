Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
Black Friday 2025: Πώς να βρεις το ιδανικό ψυγείο για τις ανάγκες σου
Τα Νέα της Αγοράς 07 Νοεμβρίου 2025 | 11:45

Black Friday 2025: Πώς να βρεις το ιδανικό ψυγείο για τις ανάγκες σου

Η καλύτερη περίοδος για να αποκτήσεις το νέο σου ψυγείο έρχεται. Θα προλάβεις;

Η Black Friday πλησιάζει και, αν σκέφτεσαι να αλλάξεις ψυγείο, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Οι προσφορές σε ψυγειοκαταψύκτες θα είναι πολλές και… δυνατές! Αλλά το ψυγείο δεν είναι μια αγορά της στιγμής. Είναι μια ακριβή συσκευή που θα μείνει στην κουζίνα σου για χρόνια και οφείλεις να την επιλέξεις προσεκτικά. Το δύσκολο λοιπόν στη φετινή Black Friday δεν θα είναι να βρεις καλή τιμή. Θα είναι όμως να διαλέξεις το ψυγείο εκείνο που θα αντέξει για χρόνια. Θα καλύψει τις ανάγκες σου. Θα είναι ποιοτικό αλλά και οικονομικό με ελάχιστη κατανάλωση.

Η Black Friday όμως έχει μια ιδιαιτερότητα. Δημιουργεί ενθουσιασμό. Όλοι βιάζονται να αγοράσουν. Αυτό είναι ωραίο όταν μιλάμε για ακουστικά, για μικρές συσκευές ή για gadgets. Δεν είναι όμως το ίδιο όταν μιλάμε για ψυγείο. Το ψυγείο δεν είναι όπως είπαμε παρορμητική αγορά. Είναι αγορά που θα κουβαλάς για καμιά δεκαετία  σίγουρα. Μπορεί και παραπάνω, αν δεν αλλάξουν οι ανάγκες σου. Γι’ αυτό, ακόμη κι αν βρεις black friday προσφορές σε ψυγειοκαταψύκτες, χρειάζεται πρώτα να ξέρεις τι ψάχνεις.

Μίνι οδηγός αγοράς

Πριν καν ανοίξεις κάποιο e shop, ή επισκεφτείς ένα κατάστημα, οφείλεις να μετρήσεις. Το πιο συνηθισμένο λάθος στα ψυγεία δεν είναι ότι κάποιος πήρε λάθος μάρκα. Είναι ότι πήρε λάθος μέγεθος. Πρέπει να ξέρεις το ύψος που χωράει στην κουζίνα σου. Πρέπει να ξέρεις το πλάτος. Πρέπει να ξέρεις το βάθος. Και πρέπει να αφήσεις και λίγο αέρα γύρω από τη συσκευή για να αναπνέει. Έτσι θα αποφύγεις το κλασικό σενάριο που έρχεται το καινούργιο ψυγείο και δεν περνάει από το ντουλάπι ή δεν ανοίγει η πόρτα επειδή χτυπάει στον πάγκο.

Αφού ξεκαθαρίσεις τον χώρο, έρχεται η απόφαση για τον τύπο. Οι περισσότεροι θα ψάξουν Black Friday ψυγεία και θα καταλήξουν σε… ψυγειοκαταψύκτη. Είναι η πιο πρακτική λύση, ειδικά για το ελληνικό νοικοκυριό. Χωρίζει σωστά ψύξη και κατάψυξη. Έχει χώρους που μπορείς να οργανώσεις. Βρίσκεις πολλά μοντέλα σε προσφορά.

Αν όμως έχεις μεγαλύτερη οικογένεια ή μαγειρεύεις πολύ και θες να βλέπεις τα πάντα μπροστά σου, τότε ένα ψυγείο ντουλάπα ή ένα γαλλικού τύπου ψυγείο θα σε βολέψει περισσότερο. Μην αποφασίσεις με βάση την τιμή μόνο. Αποφάσισε με βάση τον τρόπο που ζεις.

Μετά έρχεται η χωρητικότητα. Εδώ χρειάζεται ειλικρίνεια. Αν μένεις μόνος ή με άλλο ένα άτομο, δεν χρειάζεσαι ψυγείο 500 λίτρων επειδή απλώς ήταν σε Black Friday προσφορά. Για δύο άτομα αρκεί άνετα κάτι γύρω στα 250 με 300 λίτρα. Για οικογένεια τριών ή τεσσάρων ατόμων καλύτερα να κοιτάξεις προς τα 350 με 450 λίτρα. Αν αγοράζεις χονδρικά ή αν έχεις μεγάλο καταψύκτη ξεχωριστά, τότε πας πιο πάνω. Η χωρητικότητα πρέπει να ταιριάζει στις συνήθειές σου. Όχι στις προσφορές της Black Friday ημέρας.

Ενεργειακή κλάση και λειτουργίες

Κάτι ακόμη που παραβλέπουν πολλοί πριν την αγορά ψυγείου στην Black Friday είναι η ενεργειακή κλάση. Το ψυγείο δουλεύει συνέχεια. Άρα όσο πιο αποδοτικό είναι, τόσο λιγότερο θα το πληρώνεις στον λογαριασμό ρεύματος. Αν βρεις black friday προσφορές σε ψυγειοκαταψύκτες που είναι σε καλύτερη ενεργειακή κατηγορία από το παλιό σου, τότε εκεί αξίζει να δώσεις λίγα ευρώ παραπάνω. Γιατί αυτά τα ευρώ θα τα πάρεις πίσω από την κατανάλωση μέσα στον χρόνο. Αντίθετα, αν κυνηγήσεις μόνο τη χαμηλότερη τιμή και πάρεις ένα ψυγείο με χαμηλή ενεργειακή απόδοση, θα νομίζεις ότι κέρδισες στη Black Friday, αλλά θα το πληρώνεις μετά κάθε μήνα. Μην ξεχνάς το εξής: Η ενεργειακή κλάση του πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο υψηλή. Μιλάμε για ιδανικά Α ή Β. Μια καλή ενεργειακή απόδοση σημαίνει λιγότερη κατανάλωση ρεύματος, μικρότερος οικολογικός αντίκτυπος, χαμηλότερος λογαριασμός κάθε μήνα.

Πάμε τώρα στις λειτουργίες. Στη Black Friday θα δεις πολλά μοντέλα με No Frost. Δεν είναι τυχαίο! Πάρε No Frost και εσύ! Θα σε γλιτώσει από την απόψυξη.

Θα δεις επίσης ψυγεία με ζώνες φρεσκάδας, με ελεγχόμενη υγρασία, με multi air flow. Αυτά δεν συγκαταλέγονται στα περιττά έξτρα. Είναι πράγματα που κρατάνε το φαγητό περισσότερο. Αν αποθηκεύεις συχνά λαχανικά ή αν κάνεις προετοιμασία φαγητού για όλη την εβδομάδα, αυτές οι λειτουργίες έχουν νόημα. Δεν είναι όλα τα χαρακτηριστικά μάρκετινγκ.

Black Friday offers

Και φτάνουμε στο κομμάτι των προσφορών. Στη Black Friday οι λιανέμποροι θα βγάλουν όντως πολύ καλές τιμές σε ψυγεία. Κυρίως σε μοντέλα που είναι από την προηγούμενη χρονιά ή σε μοντέλα που έχουν απόθεμα και θέλουν να… «διώξουν» για να φέρουν τα καινούργια. Αυτά λοιπόν είναι και τα καλύτερα deals. Μιλάμε για αληθινές προσφορές καθώς υπάρχει λόγος που μειώνεται η τιμή. Αντίθετα, όταν βλέπεις κάτι πολύ καινούργιο με ελάχιστη διαφορά στην τιμή, μην περιμένεις θαύμα. Εκεί πληρώνεις την τεχνολογία και το design.

Για να είσαι σίγουρος ότι αυτό που βλέπεις είναι προσφορά και όχι απλώς καλή παρουσίαση, προετοιμάσου σωστά μέσω έρευνας. Θυμήσου ή ψάξε ποια τιμή είχε το ψυγείο που κοιτάς τον Οκτώβριο. Δες ποια τιμή έχει τώρα. Αν η διαφορά είναι μικρή, δεν είναι Black Friday ευκαιρία. Είναι απλώς μία από τις πολλές εκπτώσεις του Νοεμβρίου. Αν όμως βλέπεις ουσιαστική μείωση και αν το μοντέλο είναι αυτό που σε βολεύει σε διαστάσεις, χωρητικότητα και ενεργειακή κλάση, τότε μην το αφήσεις.

Κάτι τελευταίο και σημαντικό. Μην αγοράζεις ψυγείο από κατάστημα που δεν γνωρίζεις. Έλεγξε αν έχει διεύθυνση. Αν έχει όρους επιστροφής. Αν δίνει εγγύηση. Το ψυγείο δεν είναι καλώδιο να το πάρεις από όπου να ’ναι. Είναι μεγάλη συσκευή. Θέλει σωστή μεταφορά. Θέλει εγκατάσταση. Θέλει και εξυπηρέτηση αν χρειαστεί. Οι black friday προσφορές σε ψυγεία αξίζουν μόνο όταν συνδυάζονται με ασφάλεια αγοράς.

Η Black Friday 2025 λοιπόν είναι καλή ευκαιρία να αλλάξεις ψυγείο. Όχι επειδή το λένε οι διαφημίσεις, αλλά επειδή αυτή την περίοδο οι αλυσίδες ρίχνουν όντως τιμές σε μεγάλα προϊόντα για να αδειάσουν στοκ και να μπεις στο site τους. Αν πας προετοιμασμένος, μετρημένος και ξέροντας τι θες, θα βρεις συσκευή που θα σε εξυπηρετεί για χρόνια. Αν πας απλώς να πάρεις το φθηνότερο που θα δεις μπροστά σου, μπορεί να χάσεις την ευκαιρία μιας πραγματικά καλής αγοράς.

Καλές black friday αγορές!

