Η Stoiximan έχει φτάσει σε ένα επίπεδο ωριμότητας, κατορθώνοντας όμως να διατηρήσει τη «φλόγα» της και ενώ συνεχίζει να ξεπερνά τον εαυτό της μέσω της καινοτομίας, είπε ο Νίκος Φλίγκος, CEO της Stoiximan στο ΟΤ FORUM, στο Μικρό Χρηματιστήριο, συζητώντας με τους δημοσιογράφους Χρήστο Κολώνα και Αλέξανδρο Κλώσσα.

Η επιτυχία είναι πρωτίστως θέμα νοοτροπίας, με κεντρικό σημείο αναφοράς τον άνθρωπο, επισήμανε ο Νίκος Φλίγκος.

Η εταιρεία επενδύει και θα συνεχίσει να επενδύει σε νέους ανθρώπους, ενώ η κουλτούρα της βασίζεται στον πειραματισμό και τη συνεργασία, στοιχεία που λειτουργούν ως κινητήριες δυνάμεις της καινοτομίας, ανέφερε ο CEO της Stoiximan.

Πελατοκεντρική φιλοσοφία

Η Stoiximan λειτουργεί με τη φιλοσοφία «digital first – digital only», είπε διευκρινίζοντας ότι η τεχνολογία δεν είναι απλώς εργαλείο, αλλά μέρος του DNA της εταιρείας, η οποία εφαρμόζει μια αυστηρά πελατοκεντρική προσέγγιση. Αυτό μεταφράζεται σε μέτρηση της εμπειρίας του πελάτη με real-time δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά αναλύονται σε hubs συνεργασίας, όπου λύνονται τα προβλήματα, δοκιμάζονται οι λύσεις και, αν κάτι δεν πάει καλά, η εταιρεία προσαρμόζεται άμεσα.

Η μέτρηση επεκτείνεται και στην ικανοποίηση των εργαζομένων, ώστε να σχεδιάζονται συνεχώς ενέργειες που βελτιώνουν τη συνολική εμπειρία.

Επιπλέον, ο Νίκος Φλίγκος σημείωσε ότι ο μετασχηματισμός θεωρείται μια διαδικασία που δεν σταματάει ποτέ.

Τεχνητή νοημοσύνη παντού

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει ενσωματωθεί σε όλα τα πεδία λειτουργίας της Stoiximan και εξελίσσεται ραγδαία, είπε ο Νίκος Φλίγκος ενώ αναφέρθηκε στη θετική προσέγγιση στο ρίσκο και την ανοιχτή ηγεσία που διευκολύνουν την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και ιδεών.

Ένα από τα παραδείγματα που έφερε είναι η αξιοποίηση της AI στην επικοινωνία, όπως συνέβη στην περίπτωση του Ολυμπιακού με το χαρακτηριστικό σποτ σε πρόσφατο ντοκιμαντέρ όπου «πάντρεψε» ιστορικές φυσιογνωμίες της ομάδες αλλά από τελείως διαφορετικές εποχές.

Άλλο παράδειγμα είναι το Responsible Gaming με την AI να παίζει κεντρικό ρόλο. Ένα «predictive AI tool» στέλνει alerts σε περίπτωση υπέρβασης ορίων gaming, ενώ ειδικές ομάδες έρχονται σε επικοινωνία με τους παίκτες.

Γίνεται πιο εξατομικευμένη η εμπειρία όπου μέσω της AI, η εταιρεία έχει προχωρήσει σε εξατομίκευση των προσφορών προς τους πελάτες της, βελτιώνοντας τη συνάφεια.

Ο Νίκος Φλίγκος ενθάρρυνε και άλλες επιχειρήσεις να υιοθετήσουν αυτή την κουλτούρα πειραματισμού (δοκιμή-ρίσκο) και να βρουν τις εφαρμογές της AI που τους ταιριάζουν.

Καταλήγοντας, ο διευθύνων σύμβουλος της Stoiximan τόνισε ότι στο επίκεντρο της φιλοσοφίας της εταιρείας παραμένει ο άνθρωπος. Ευθύνη της Stoiximan είναι η τεχνολογία να διατηρεί ανθρώπινα χαρακτηριστικά, κάτι που επιτυγχάνεται μέσω της προβλεπτικής (predictive) και υπεύθυνης (responsible) χρήσης της.

Ο κλάδος κινείται προς πιο «ζωντανές» δραστηριότητες (π.χ. Live Betting), είπε, αλλά η συνολική εμπειρία οφείλει πάντα να έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο, κατέληξε.

Πηγή: ΟΤ