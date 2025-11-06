Ένας πύθωνας παραλίγο να πνίξει τον οδηγό επιστημονικής ομάδας στην Ινδονησία [βίντεο]

Ένας ανιχνευτής φιδιών γλίτωσε από βέβαιο θάνατο, όταν ένας πύθωνας μήκους έξι μέτρων τυλίχθηκε γύρω από το λαιμό του, αμέσως μόλις τον έσυρε κάτω από το νερό. Ο Χέρου, ένας έμπειρος κυνηγός φιδιών, ήταν μέλος μιας ομάδας που ταξίδευε κατά μήκος ενός ποταμού στο Βόρνεο της Ινδονησίας.

Εντόπισε το τεράστιο φίδι μήκους έξι μέτρων να ξεκουράζεται κοντά στην όχθη του ποταμού και έβαλε το χέρι του στο νερό για να πιάσει το πύθωνα κοντά στο κεφάλι του, όπως μετέφερε η Daily Mail.

Σε τρομακτικό βίντεο της εμπειρίας που τον έφερε κοντά στο θάνατο, φαίνεται το φίδι να τραβά τον Χέρου από τη βάρκα και να τον ρίχνει στο νερό, όπου και εξαφανίζεται κάτω από την επιφάνεια. Αφού βγήκε στην επιφάνεια, ο τρομοκρατημένος οδηγός της επιστημονικής ομάδας, κρατούσε σφιχτά το κεφάλι του πύθωνα για να τον εμποδίσει να τον δαγκώσει.

Ο πύθωνας είναι ένα από τα πλέον δυνατά φίδια στον κόσμο

Ο γιγάντιος πύθωνας άρχισε γρήγορα να τυλίγει το σώμα του γύρω από τον κορμό του οδηγού, πριν τυλιχτεί γύρω από το λαιμό του. Το πλήρωμα του σκάφους, που αρχικά γέλασε όταν ο Χέρου έπεσε στο νερό, αμέσως έσπευσε να βοηθήσει και προσπάθησε να απομακρύνει τον πύθωνα από το λαιμό του.

Χρειάστηκαν δύο άνδρες, ο ένας να κρατάει το κεφάλι του πύθωνα και ο άλλος την ουρά του, για να απελευθερώσουν τελικά τον Χέρου από την λαβή του πύθωνα. Το φίδι τελικά πιάστηκε και μεταφέρθηκε στο σκάφος, όπου το πλήρωμα το φωτογράφισε πριν το απελευθερώσει χωρίς να του προκαλέσει κακό.

Ο Μοχάμεντ Αλίσα, που κινηματογράφησε την τρομακτική αυτή εμπειρία, είπε ότι ο πύθωνας ήταν ο «μεγαλύτερος» και «ισχυρότερος» που είχε δει ποτέ η ομάδα. «Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους και ισχυρότερους πύθωνες που έχουμε συναντήσει. Απελευθερώθηκε μετά. Η αρχή μας είναι να μην βλάπτουμε τα ζωντανά πλάσματα», εξήγησε.

«Η φωτογράφιση γίνεται αποκλειστικά για επιστημονικούς σκοπούς». Ευτυχώς, ο Χέρου βγήκε αλώβητος από την περιπέτεια και δεν υπέστη κανένα τραυματισμό.

Το Βόρνεο της Ινδονησίας φιλοξενεί διάφορα είδη πυθώνων, όπως τον πύθωνα του Μπόρνεο με κοντή ουρά και τον πύθωνα με δικτυωτό δέρμα. Αυτά τα μη δηλητηριώδη φίδια έχουν προσαρμοστεί στα τροπικά δάση και τις πλημμυρικές πεδιάδες του νησιού. Οι πύθωνες με δικτυωτό δέρμα στο Μπόρνεο μπορούν να φτάσουν σε μήκος τα έξι μέτρα, το μεγαλύτερο στον κόσμο, και βρίσκονται σε όλη τη Νοτιοανατολική Ασία.