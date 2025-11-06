Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
05.11.2025 | 15:01
Κανονικά αύριο τα ταξί από τις 6 το πρωί - Αναστολή της απεργίας
Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: «Δεν συνδέεται το σχέδιο δράσης με τις πληρωμές»
Media 06 Νοεμβρίου 2025 | 00:40

Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: «Δεν συνδέεται το σχέδιο δράσης με τις πληρωμές»

Αποκλειστική συνέντευξη στα «ΝΕΑ» του επιτρόπου Γεωργίας της Κομισιόν Κριστόφ Χάνσεν

Σύνταξη
Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:

Αποκλειστική συνέντευξη στα «ΝΕΑ»
Του επιτρόπου Γεωργίας της Κομισιόν Κριστόφ Χάνσεν
«Δεν συνδέεται το σχέδιο δράσης με τις πληρωμές»

• Τ ι λέει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τη στρατηγική της κυβέρνησης, τους ελέγχους, την ΑΑΔΕ, την αξιολόγηση και τη μεταρρύθμιση που πρέπει να γίνει

Νέα διάσταση ως προς τις καταβολές των επιδοτήσεων στους αγρότες

Διαβάστε επίσης • «Θύμα» δήλωσε και ο Αυγενάκης – Τι κατέθεσε στην Επιτροπή

Ποιος φοβάται τον Μαμντάνι;
• Πώς υποδέχθηκε η Νέα Υόρκη και ο κόσμος τον θρίαμβο του 34χρονου δημάρχου

Ενθετο Υγεία
Εμβόλιο – ασπίδα για λοιμώξεις και καρδιά

Προσφυγικό
Και η Ελλάδα υποστηρίζει return hub στην Αφρική

ΕΛΤΑ
Εκχωρήθηκαν 20 κέντρα διανομής…

• Ζωτικό δίκτυο «έφυγε» το τελευταίο δίμηνο
• Διαβάστε επίσης: Τα δύο μέιλ της οργής και μία αποκαλυπτική σύσκεψη στο Μαξίμου
• Αδειασμα και από Σκέρτσο για τους χειρισμούς

Πολιτικό παρασκήνιο
16 Νοεμβρίου στην Αθήνα ο Ζελένσκι
Ενας πρόλογος με… άρωμα Μαρξ και Αλτουσέρ από Τσίπρα

Από την Κίμπερλι
Το «σχήμα 3+1» με το «καλημέρα» στο Μαξίμου

Βορίζια
Νέα σύλληψη, νέα όπλα και νέα κρησφύγετα

Θεσσαλονίκη
Συνεργασία κορυφής κινηματογράφου – θεάτρου

Oλυμπιακός
Το παράξενο deja vu του Μεντιλίμπαρ και οι πιθανότητες πρόκρισης

Ερυθρός Αστέρας – ΠΑΟ 86-68
Με κάτω τα χέρια, προβληματίζει η κακή εικόνα

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη

Vita.gr
Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

Xρηματιστήριο Αθηνών
MSCI: Εκτός MSCI Greece η Metlen – Στον Small Cap οι Cenergy και Viohalco

MSCI: Εκτός MSCI Greece η Metlen – Στον Small Cap οι Cenergy και Viohalco

Media
MEGA: Σημείο αναφοράς και τον Οκτώβριο
Media 03.11.25

MEGA: Σημείο αναφοράς και τον Οκτώβριο

Και τον Οκτώβριο το MEGA επιβεβαίωσε τη ως σταθερό σημείο αναφοράς για το τηλεοπτικό κοινό, ξεχωρίζοντας με προγράμματα ενημέρωσης, ψυχαγωγίας, σάτιρας και μυθοπλασίας.

Σύνταξη
HOTΕΛ ΕΛVIRA: Μυστήριο στο ξενοδοχείο
Media 03.11.25

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Μυστήριο στο ξενοδοχείο

Το HOTΕΛ ΕΛVIRA κλείνει νέο ραντεβού τον Νοέμβριο, καθώς έρχεται στις μικρές οθόνες μας κάθε Πέμπτη και Παρασκευή. Στις 21.00, στο MEGA.

Σύνταξη
Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε: Το MadWalk 2025 αποκαλύπτει το line-up του
inTickets 31.10.25

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε: Το MadWalk 2025 αποκαλύπτει το line-up του

Η βραδιά της μουσικής, της μόδας και της λάμψης επιστρέφει. Το MadWalk 2025 by Three Cents θα «προσγειωθεί» στις 26 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do για ένα ακόμα φαντασμαγορικό fashion & music show.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βρετανία: Δύο κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν κατά λάθος από την ίδια φυλακή
Βρετανία 06.11.25

Αποφυλάκισαν κατά λάθος δύο κρατούμενους

Δύο κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν κατά λάθος από την ίδια φυλακή στη Βρετανία, φέρνοντας σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση, και τώρα αναζητούνται από τις αρχές.

Σύνταξη
Αναφορά Τραμπ σε ενδεχόμενο σχέδιο αποπυρηνικοποίησης με Ρωσία και Κίνα
Μαϊάμι 06.11.25

Αινιγματική δήλωση Τραμπ για αποπυρηνικοποίηση με Ρωσία και Κίνα

«Ενδεχομένως να εργαζόμαστε πάνω σε ένα σχέδιο αποπυρηνικοποίησης, οι τρεις μας», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στη Ρωσία και την Κίνα, χωρίς ωστόσο να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Σύνταξη
ΗΠΑ – shutdown: Οι αρχές ζητούν μειώσεις των πτήσεων λόγω απουσιών και έλλειψης προσωπικού
Shutdown 06.11.25

Οι αρχές των ΗΠΑ ζητούν μειώσεις των πτήσεων

Οι ΗΠΑ διανύουν το πιο παρατεταμένο shutdown στην ιστορία τους και οι ελλείψεις προσωπικού στα αεροδρόμια αναγκάζουν τις αρχές να ζητήσουν από τις εταιρείες να μειώσουν τις πτήσεις τους.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Εκτός τόπου και χρόνου οι εκτιμήσεις για «χαστούκι» της Κομισιόν στην Τουρκία
ΚΚΕ 06.11.25

Εκτός τόπου και χρόνου οι εκτιμήσεις για «χαστούκι» της Κομισιόν στην Τουρκία

«Η Εκθεση της Κομισιόν αντιμετωπίζει με ίσες αποστάσεις τις προκλητικές αξιώσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο», τονίζει το ΚΚΕ, επισημαίνοντας ότι κάθε άλλο παρά αποτελεί "χαστούκι στην Τουρκία".

Σύνταξη
Σλούκας: «Ντράπηκα για την εικόνα μας»
Μπάσκετ 06.11.25

Σλούκας: «Ντράπηκα για την εικόνα μας»

«Υπόσχομαι ότι ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει» δήλωσε ο Κώστας Σλούκας, μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα.

Σύνταξη
Άγιαξ – Γαλατασαράι 0-3: Για πρόκριση οι Τούρκοι, 4η σερί ήττα ο «Αίαντας» (vid)
Champions League 06.11.25

Άγιαξ – Γαλατασαράι 0-3: Για πρόκριση οι Τούρκοι, 4η σερί ήττα ο «Αίαντας» (vid)

Με τρία γκολ του Όσιμεν (τα δύο με πέναλτι) η Γαλατά νίκησε με 3-0 στην Ολλανδία, έφτασε τους 9 βαθμούς κι ελπίζει σε απευθείας πρόκριση. Χωρίς βαθμό παρέμεινε ο Άγιαξ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μπενφίκα – Λεβερκούζεν 0-1: Απόδραση από τη Λισαβόνα για τις «ασπιρίνες» (vid)
Champions League 06.11.25

Μπενφίκα – Λεβερκούζεν 0-1: Απόδραση από τη Λισαβόνα για τις «ασπιρίνες» (vid)

Η Λεβερκούζεν πήρε σπουδαίο «διπλό» (0-1) στη Λισαβόνα επί της Μπενφίκα, με την ομάδα του Μουρίνιο να χάνει τα... άχαστα, με 22 τελικές και 2 δοκάρια και να μένει στο μηδέν μετά από 4 αγωνιστικές.

Σύνταξη
Ιντερ-Καϊράτ 2-1: Οι «νερατζούρι» τα βρήκαν σκούρα αλλά έκαναν το 4 στα 4 (vid)
Ποδόσφαιρο 05.11.25

Ιντερ-Καϊράτ 2-1: Οι «νερατζούρι» τα βρήκαν σκούρα αλλά έκαναν το 4 στα 4 (vid)

Σκληρό καρύδι αποδείχθηκε η Καϊράτ Αλμάτι στο «Σαν Σίρο», όπου έβαλε δύσκολα στην Ιντερ. Είχε δοκάρι και ισοφάρισε, ενώ η Ιντερ λυτρώθηκε στο 47’, πετυχαίνοντας την τέταρτη νίκη της σε ισάριθμα ματς

Βάιος Μπαλάφας
Ο θρίαμβος του Μαμντάνι, οι αναγνώσεις της ελληνικής Κεντροαριστεράς και οι «πολλοί πατέρες» της νίκης
Νέα Υόρκη 05.11.25

Ο θρίαμβος του Μαμντάνι, οι αναγνώσεις της ελληνικής Κεντροαριστεράς και οι «πολλοί πατέρες» της νίκης

Ο Ζοχράν Μαμντάνι ανέτρεψε όλα τα προγνωστικά μέσα σε έναν χρόνο και από τον Ιανουάριο θα είναι ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης - Οι αναγνώσεις για το αποτέλεσμα από τα κεντρικά πρόσωπα της ελληνικής Κεντροαριστεράς

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Τουρκία: Εκπρόσωποι της Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη – Συζήτησαν το σχέδιο εκεχειρίας στη Γάζα
Διπλωματικές κινήσεις 05.11.25

Τουρκία: Εκπρόσωποι της Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη – Συζήτησαν το σχέδιο εκεχειρίας στη Γάζα

Αντιπροσωπεία της Χαμάς είχε συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη με τον επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών. Συζήτησαν τα επόμενα στάδια εφαρμογής της συμφωνίας Τραμπ για τη Γάζα.

Σύνταξη
Χουάν Κάρλος: Έχει «τεράστιο σεβασμό» για τον δικτάτορα Φράνκο, κατηγορεί τον γιο του Φελίπε για προδοσία  
«Δεν είμαι ελεύθερος» 05.11.25

Χουάν Κάρλος: Έχει «τεράστιο σεβασμό» για τον δικτάτορα Φράνκο, κατηγορεί τον γιο του Φελίπε για προδοσία  

Ο έκπτωτος βασιλιάς της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος, μιλάει για όλα στην αυτοβιογραφία του που αναμένεται να φέρει τρικυμία στην Ισπανία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί τελικά να πάρει βραβείο Ειρήνης – Αλλά από τη FIFA
Αθλητισμός και διπλωματία 05.11.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί τελικά να πάρει βραβείο Ειρήνης – Αλλά από τη FIFA

Τι κρύβεται πίσω από τη σχέση Τραμπ-Ινφαντίνο. Γιατί η FIFA ανακοίνωσε τώρα το «Βραβείο Ειρήνης της FIFA»; Και γιατί η πρώτη βράβευση θα γίνει στην κλήρωση του Μουντιάλ στην Ουάσιγκτον;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός 86-68: Κάκιστη εμφάνιση και βαριά ήττα
Euroleague 05.11.25

Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός 86-68: Κάκιστη εμφάνιση και βαριά ήττα

Τη χειρότερη φετινή του εμφάνιση πραγματοποίησε στο Βελιγράδι ο Παναθηναϊκός, χάνοντας από τον Ερυθρό Αστέρα με το... κολακευτικό, έτσι όπως εξελίχθηκε το ματς (η διαφορά έφτασε και το +28), 86-68.

Σύνταξη
Η έκρηξη των δαπανών στην Ευρώπη τροφοδοτεί ένα νέο επικίνδυνο σπιράλ χρέους;
Σε επιφυλακή 05.11.25

Η έκρηξη των δαπανών στην Ευρώπη τροφοδοτεί ένα νέο επικίνδυνο σπιράλ χρέους;

Τα σχέδια δαπανών στην Ευρώπη ωθούν τα επίπεδα χρέους υψηλότερα, τροφοδοτούμενα από τα κίνητρα της Γερμανίας και τους αυξανόμενους αμυντικούς προϋπολογισμούς - Τι ισχύει στην Ελλάδα;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
ΗΠΑ: Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων από την συντριβή αεροσκάφους στο Κεντάκι – Τουλάχιστον 9 νεκροί
ΗΠΑ 05.11.25

Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων από την συντριβή αεροσκάφους της UPS στο Κεντάκι - Τουλάχιστον 9 νεκροί

Το απόγευμα της Τρίτης, ένα αεροπλάνο της UPS, το οποίο μετέφερε εμπορεύματα και δέματα κατέπεσε αμέσως μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Λούιβιλ στο Κεντάκι

Σύνταξη
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

