Πέραμα: Άνδρας απειλεί να πέσει από γέφυρα στη λεωφόρο Σχιστού
Ένας άνδρας απειλεί να πέσει από τη γέφυρα στη συμβολή της λεωφόρου Σχιστού και της οδού Τριπόλεως, στο Πέραμα.
Συναγερμός έχει σημάνει στην ΕΛΑΣ καθώς ένας άνδρας απειλεί να πέσει από τη γέφυρα στη συμβολή της λεωφόρου Σχιστού και της οδού Τριπόλεως, στο Πέραμα.
Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν αποκλείσει την περιοχή και προσπαθούν να τον μεταπείσουν, ενώ έχει κληθεί και διαπραγματευτής.
