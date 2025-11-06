newspaper
Οι προκλήσεις στον δρόμο της παραγωγικής ανασυγκρότησης
OT FORUM 06 Νοεμβρίου 2025 | 10:28

Οι προκλήσεις στον δρόμο της παραγωγικής ανασυγκρότησης

Στο ΟΤ FORUM ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος θα μιλήσει για την ανάγκη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, την ανάπτυξη αλλά και το ενεργειακό κόστος που αποτελεί τροχοπέδη για την ανταγωνιστικότητα

Σύνταξη
Spotlight

Οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι ανακατατάξεις στις ροές εμπορίου κι ενέργειας, η αστάθεια στις αλυσίδες εφοδιασμού, συνθέτουν ένα σκηνικό αβεβαιότητας και αυξημένου ρίσκου, με τις επιχειρήσεις διεθνώς να κινούνται σε ένα περιβάλλον διαρκούς μεταβλητότητας.

Τα τελευταία η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται σταθερά ανοδικούς ρυθμούς, με τη συμβολή της βιομηχανίας στην παραγωγή, την απασχόληση και τις εξαγωγές να έχει παρουσιάσει αξιοσημείωτη βελτίωση. Ωστόσο, η απόσταση της χώρας από τις αντίστοιχες επιδόσεις σε ΕΕ παραμένει σημαντική κι επομένως η σύγκλιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα καθίσταται επιτακτική.

Προς ένα νέο παραγωγικό μοντέλο

Η αδήριτη ανάγκη για την υιοθέτηση ενός νέου, ανθεκτικού παραγωγικού μοντέλου στην εποχή των νέων τεχνολογιών και της Τεχνητής Νοημοσύνης αλλά και οι προκλήσεις κι ευκαιρίες της ελληνικής βιομηχανίας θα αναδειχθούν στο πλαίσιο του 6ο ΟΤ FORUM που διοργανώνει ο Οικονομικός Ταχυδρόμος με θέμα: «Η επιχείρηση του μέλλοντος: Μετασχηματισμός και παραγωγή προστιθέμενης αξίας».

Το 6ο ΟΤ FORUM θα διεξαχθεί στις 6 και 7 Νοεμβρίου στον φιλόξενο και ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Μικρού Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το 6ο OT FORUM θα μεταδοθεί live streaming από τις ιστοσελίδες του Οικονομικού Ταχυδρόμου (ot.gr) και του in.gr.

Δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα και τους ομιλητές του FORUM

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας και ένας από τους πλέον επιδραστικούς της γενιάς του, θα κληθεί να τοποθετηθεί για την ανάγκη μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας και τις επιδόσεις της, τη χαμηλή παραγωγικότητα, το υψηλό ενεργειακό κόστος αλλά και τους παράγοντες εκείνους που λειτουργούν ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την αύξηση και προσέλκυση επενδύσεων.

Η βιομηχανία, η οποία καταγράφει σημαντικές εξαγωγικές επιδόσεις, έχει καταφέρει να εκτός από το να είναι ο 2ος μεγαλύτερος εργοδότης στη χώρα μετά το εμπόριο, να παρέχει και μέσο μισθό κατά 35% υψηλότερο από τον μέσο μισθό της ελληνικής οικονομίας.

Παρόλα αυτά το έλλειμμα αγαθών επιμένει, ενώ το κόστος ενέργειας και η μεταβλητότητά του συνεχίζει να αποτελεί πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η Ελλάδα παραμένει στις χειρότερες θέσεις στην ΕΕ στο κόστος για τις επιχειρήσεις, γεγονός που πλήττει σοβαρά την ανταγωνιστικότητα σε όλους τους κλάδους.

Το κόστος ενέργειας, ζήτημα επιβίωσης

Όπως έχει τονίσει κατ’ επανάληψη ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος ειδικά για τη βιομηχανία, το κόστος ενέργειας είναι κρίσιμος παράγων ανταγωνιστικότητας, ενώ για την ενεργοβόρο βιομηχανία είναι ζήτημα επιβίωσης.

Ο ίδιος έχει σημειώσει πως ένας άλλος τομέας με μεγάλα περιθώρια βελτίωσης είναι η λειτουργία της πολιτείας: Η πολυνομία, η γραφειοκρατία και η αργή απονομή δικαιοσύνης επιβαρύνουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων, αποθαρρύνουν επενδυτικά σχέδια και επηρεάζουν και αυτά με τη σειρά τους τον πληθωρισμό.

Ανάμεσα στα δομικά προβλήματα της οικονομίας που εμποδίζουν την πρόοδο και την παραγωγική ανασύνταξη, ο πρόεδρος του ΣΕΒ έχει αναδείξει τη χαμηλή παραγωγικότητα και τη μεγάλη διαφορά της με την ευρωπαϊκή.

Για τον κ.Θεοδωρόπουλο η η παραγωγικότητα είναι η δημιουργία προστιθέμενης αξίας και είναι ζήτημα οργάνωσης, τεχνολογίας, επενδύσεων, θεσμών, ποιότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης σε κάθε επίπεδο, λειτουργικότητας των υποδομών και σταθερότητας των κανόνων.

Τρίπτυχο προκλήσεων
«Όταν βελτιώνεται η παραγωγικότητα, δημιουργούνται μεγαλύτερες δυνατότητες για αυξήσεις μισθών, κοινωνική μέριμνα, ανταγωνιστικότερες τιμές για τους καταναλωτές με βιώσιμο τρόπο, και κέρδη που επιτρέπουν την πραγματοποίηση ακόμα μεγαλύτερων επενδύσεων (…) Ο στόχος δεν είναι να δουλεύουμε περισσότερο, αλλά να δουλεύουμε καλύτερα και πιο αποτελεσματικά: με καλύτερα εργαλεία, καλύτερη οργάνωση, καλύτερες δεξιότητες», είχε πει χαρακτηριστικά από το βήμα του ΣΕΒ, πρόσφατα.

Επίσης, ένα κομβικής σημασίας τρίπτυχο-προκλήσεων που αντιμετωπίζει το επιχειρείν είναι η γήρανση του πληθυσμού που οδηγεί σε διαρκή μείωση των ενεργών εργαζομένων, η χαμηλή συμμετοχή στην αγορά εργασίας ιδιαίτερα γυναικών και νέων. 74% όταν στην Ευρώπη ξεπερνάει το 80%, και οι ελλείψεις σε δεξιότητες.

Έτι περαιτέρω, οι επιχειρήσεις καλούνται να εντατικοποιήσουν τις επενδύσεις τους στην τεχνολογία παραγωγής, στη ψηφιοποίηση, στον σχεδιασμό προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία, στην εξωστρέφεια, τη βιωσιμότητα και φυσικά στο ανθρώπινο δυναμικό.

Πηγή: OT

Ενέργεια
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
Σηκώνει αυλαία το 6ο ΟΤ FORUM: Η επιχείρηση του μέλλοντος
OT FORUM 06.11.25

Σηκώνει αυλαία το 6ο ΟΤ FORUM: Η επιχείρηση του μέλλοντος

Στην πρώτη ημέρα του 6ου ΟΤ FORUM κορυφαίοι εκπρόσωποι της πολιτικής και οικονομικής σκηνής του τόπου τοποθετούνται για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που φέρνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας

Σύνταξη
Καθαρισμοί ρεμάτων και ποταμών στην Βοιωτία
Πολιτική προστασία 06.11.25

Καθαρισμοί ρεμάτων και ποταμών στην Βοιωτία

Το έργο καθαρισμού ποταμών και ρεμάτων στην Βοιωτία από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, έρχεται σε μια περίοδο που η κλιματική κρίση αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Σύνταξη
Ηγέτες συγκεντρώνονται στον Αμαζόνιο για την COP30 – Ανακούφιση από την απουσία των ΗΠΑ
COP30 06.11.25

Οι ηγέτες συγκεντρώνονται στον Αμαζόνιο για το μέλλον του κλίματος - Ανακούφιση από την απουσία των ΗΠΑ

Στη σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα (COP30) που πραγματοποιείται στο Μπέλεμ της Βραζιλίας, δίπλα στη ζούγκλα του Αμαζονίου, οι ηγέτες θα κληθούν να εφαρμόσουν όσα υποσχέθηκαν

Σύνταξη
Φουντώνει η κόντρα για τα λουκέτα στα ΕΛΤΑ – Αντιπολιτευτικοί μύδροι για την κυβερνητική «εξυγίανση»
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

Φουντώνει η κόντρα για τα λουκέτα στα ΕΛΤΑ – Αντιπολιτευτικοί μύδροι για την κυβερνητική «εξυγίανση»

«Μετασχηματισμό με κατεύθυνση την εξυγίανση», βαφτίζει η κυβέρνηση την απόφαση για λουκέτα στα ΕΛΤΑ, η αποία έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων

Σύνταξη
«Κάθε οικογένεια έχει μια κόρη που ονομάζεται Ζηνοβία»: Διεθνές σχέδιο για την «αναγέννηση» της αρχαίας πόλης της Παλμύρας
Συρία 06.11.25

«Κάθε οικογένεια έχει μια κόρη που ονομάζεται Ζηνοβία»: Διεθνές σχέδιο για την «αναγέννηση» της αρχαίας πόλης της Παλμύρας

Με τη στήριξη της UNESCO και του ιδρύματος Aliph ξεκινά η αποκατάσταση της Παλμύρας, με στόχο η πόλη να βγει από τη Λίστα Κινδύνου του Οργανισμού και να ξανασυνδεθεί με την τοπική κοινότητα.

Σύνταξη
Ζoχράν Μαμντάνι: Η ευρωπαϊκή αριστερά και κεντροαριστερά γιορτάζουν – και παίρνουν μαθήματα
«Υπέροχη στιγμή» 06.11.25

Ζoχράν Μαμντάνι: Η ευρωπαϊκή αριστερά και κεντροαριστερά γιορτάζουν – και παίρνουν μαθήματα

Από ενθουσιώδεις έως διθυραμβικές οι αντιδράσεις κομμάτων αριστεράς και κεντροαριστεράς στην Ευρώπη για τη νίκη του Μαμντάνι. Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης έδωσε ελπίδα και στη Γηραιά Ήπειρο

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βραζιλία: Η θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή στο Ρίο φέρνει τον Λούλα σε πολιτικό αδιέξοδο
Πολιτική πίεση 06.11.25

Βραζιλία: Η θανατηφόρα αστυνομική επιδρομή στο Ρίο φέρνει τον Λούλα σε πολιτικό αδιέξοδο

Στη φονική αστυνομική επιχείρηση κατά ναρκοσυμμοριών έχασαν τη ζωή τους 132 άνθρωποι. Ο Λούλα την καταδίκασε ως «μαζική δολοφονία», ενώ βρίσκεται αντιμέτωπος με προσπάθεια εκμετάλλευσης από την αντιπολίτευση

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ασταμάτητος ο Γιόκιτς, «καθάρισε» με νέο triple-double (122-112) – Πρώτη ήττα για τους Θάντερ από τους Μπλέιζερς (121-119)
Μπάσκετ 06.11.25

Ασταμάτητος ο Γιόκιτς, «καθάρισε» με νέο triple-double (122-112) – Πρώτη ήττα για τους Θάντερ από τους Μπλέιζερς (121-119)

Οι Ντένβερ Νάγκετς επικράτησαν των Μαϊάμι Χιτ με 122-112, έχοντας τον Νίκολα Γιόκιτς σε τρομερή κατάσταση με ένα ακόμη triple-double – Οι Μπλέιζερς επικράτησαν 121-119 των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, σταματώντας το σερί των 8 νικών των πρωταθλητών.

Σύνταξη
