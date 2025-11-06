Οι προκλήσεις στον δρόμο της παραγωγικής ανασυγκρότησης

Οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι ανακατατάξεις στις ροές εμπορίου κι ενέργειας, η αστάθεια στις αλυσίδες εφοδιασμού, συνθέτουν ένα σκηνικό αβεβαιότητας και αυξημένου ρίσκου, με τις επιχειρήσεις διεθνώς να κινούνται σε ένα περιβάλλον διαρκούς μεταβλητότητας.

Τα τελευταία η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται σταθερά ανοδικούς ρυθμούς, με τη συμβολή της βιομηχανίας στην παραγωγή, την απασχόληση και τις εξαγωγές να έχει παρουσιάσει αξιοσημείωτη βελτίωση. Ωστόσο, η απόσταση της χώρας από τις αντίστοιχες επιδόσεις σε ΕΕ παραμένει σημαντική κι επομένως η σύγκλιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα καθίσταται επιτακτική.

Προς ένα νέο παραγωγικό μοντέλο

Η αδήριτη ανάγκη για την υιοθέτηση ενός νέου, ανθεκτικού παραγωγικού μοντέλου στην εποχή των νέων τεχνολογιών και της Τεχνητής Νοημοσύνης αλλά και οι προκλήσεις κι ευκαιρίες της ελληνικής βιομηχανίας θα αναδειχθούν στο πλαίσιο του 6ο ΟΤ FORUM που διοργανώνει ο Οικονομικός Ταχυδρόμος με θέμα: «Η επιχείρηση του μέλλοντος: Μετασχηματισμός και παραγωγή προστιθέμενης αξίας».

Το 6ο ΟΤ FORUM θα διεξαχθεί στις 6 και 7 Νοεμβρίου στον φιλόξενο και ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Μικρού Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το 6ο OT FORUM θα μεταδοθεί live streaming από τις ιστοσελίδες του Οικονομικού Ταχυδρόμου (ot.gr) και του in.gr.

Δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα και τους ομιλητές του FORUM

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας και ένας από τους πλέον επιδραστικούς της γενιάς του, θα κληθεί να τοποθετηθεί για την ανάγκη μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας και τις επιδόσεις της, τη χαμηλή παραγωγικότητα, το υψηλό ενεργειακό κόστος αλλά και τους παράγοντες εκείνους που λειτουργούν ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την αύξηση και προσέλκυση επενδύσεων.

Η βιομηχανία, η οποία καταγράφει σημαντικές εξαγωγικές επιδόσεις, έχει καταφέρει να εκτός από το να είναι ο 2ος μεγαλύτερος εργοδότης στη χώρα μετά το εμπόριο, να παρέχει και μέσο μισθό κατά 35% υψηλότερο από τον μέσο μισθό της ελληνικής οικονομίας.

Παρόλα αυτά το έλλειμμα αγαθών επιμένει, ενώ το κόστος ενέργειας και η μεταβλητότητά του συνεχίζει να αποτελεί πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η Ελλάδα παραμένει στις χειρότερες θέσεις στην ΕΕ στο κόστος για τις επιχειρήσεις, γεγονός που πλήττει σοβαρά την ανταγωνιστικότητα σε όλους τους κλάδους.

Το κόστος ενέργειας, ζήτημα επιβίωσης

Όπως έχει τονίσει κατ’ επανάληψη ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος ειδικά για τη βιομηχανία, το κόστος ενέργειας είναι κρίσιμος παράγων ανταγωνιστικότητας, ενώ για την ενεργοβόρο βιομηχανία είναι ζήτημα επιβίωσης.

Ο ίδιος έχει σημειώσει πως ένας άλλος τομέας με μεγάλα περιθώρια βελτίωσης είναι η λειτουργία της πολιτείας: Η πολυνομία, η γραφειοκρατία και η αργή απονομή δικαιοσύνης επιβαρύνουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων, αποθαρρύνουν επενδυτικά σχέδια και επηρεάζουν και αυτά με τη σειρά τους τον πληθωρισμό.

Ανάμεσα στα δομικά προβλήματα της οικονομίας που εμποδίζουν την πρόοδο και την παραγωγική ανασύνταξη, ο πρόεδρος του ΣΕΒ έχει αναδείξει τη χαμηλή παραγωγικότητα και τη μεγάλη διαφορά της με την ευρωπαϊκή.

Για τον κ.Θεοδωρόπουλο η η παραγωγικότητα είναι η δημιουργία προστιθέμενης αξίας και είναι ζήτημα οργάνωσης, τεχνολογίας, επενδύσεων, θεσμών, ποιότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης σε κάθε επίπεδο, λειτουργικότητας των υποδομών και σταθερότητας των κανόνων.

Τρίπτυχο προκλήσεων

«Όταν βελτιώνεται η παραγωγικότητα, δημιουργούνται μεγαλύτερες δυνατότητες για αυξήσεις μισθών, κοινωνική μέριμνα, ανταγωνιστικότερες τιμές για τους καταναλωτές με βιώσιμο τρόπο, και κέρδη που επιτρέπουν την πραγματοποίηση ακόμα μεγαλύτερων επενδύσεων (…) Ο στόχος δεν είναι να δουλεύουμε περισσότερο, αλλά να δουλεύουμε καλύτερα και πιο αποτελεσματικά: με καλύτερα εργαλεία, καλύτερη οργάνωση, καλύτερες δεξιότητες», είχε πει χαρακτηριστικά από το βήμα του ΣΕΒ, πρόσφατα.

Επίσης, ένα κομβικής σημασίας τρίπτυχο-προκλήσεων που αντιμετωπίζει το επιχειρείν είναι η γήρανση του πληθυσμού που οδηγεί σε διαρκή μείωση των ενεργών εργαζομένων, η χαμηλή συμμετοχή στην αγορά εργασίας ιδιαίτερα γυναικών και νέων. 74% όταν στην Ευρώπη ξεπερνάει το 80%, και οι ελλείψεις σε δεξιότητες.

Έτι περαιτέρω, οι επιχειρήσεις καλούνται να εντατικοποιήσουν τις επενδύσεις τους στην τεχνολογία παραγωγής, στη ψηφιοποίηση, στον σχεδιασμό προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία, στην εξωστρέφεια, τη βιωσιμότητα και φυσικά στο ανθρώπινο δυναμικό.

Πηγή: OT