Στην προστιθέμενη αξία που έχουν οι συνεργασίες μεταξύ των επιχειρήσεων και στο ρόλο της τεχνολογίας στην επιχείρηση του μέλλοντος αναφέρθηκαν ο Γιώργος Μαργώνης, προέδρος και CEO της Papastratos και ο Αντώνης Μιτζάλης, Εντεταλμένος Σύμβουλος του ομίλου AVAX, μιλώντας στο OT FORUM που πραγματοποιείται στο Μικρό Χρηματιστήριο και στους δημοσιογράφους Ελένη Στεργίου και Γιώργο Μανέττα.

Οι δύο εταιρείες διατηρούν μακροχρόνια συνεργασία, ήδη από το2007 όταν η Papastratos έφτιαξε μαζί με την AVAX το νέο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Αργότερα κατά τη διαδικασία του μετασχηματισμού της καπνοβιομηχανίας από τα παραδοσιακά στα εναλλακτικά προϊόντα, συνεργάστηκαν ξανά, κάτι που επαναλαμβάνεται και αυτή την περίοδο που μεγαλώνει το εργοστάσιο της Papastratos.

Η προστιθέμενη αξία

«Όλα αυτά τα χρόνια υπάρχει πνεύμα συνεργασίας μεταξύ μας», επισήμαναν οι κ.κ. Μαργώνης και Μιτζάλης. «Κάποιες φορές θα διαφωνήσεις, θα δεις τα πράγματα διαφορετικά και εκεί ακριβώς είναι που “δένουν” τέτοιες επιχειρηματικές συμπράξεις. Και έτσι βρίσκεται λύση στο τέλος της ημέρας και έτσι γίνονται πιο δυνατές οι συνεργασίας», επισήμανε ο κ. Μαργώνης.

«Παρά τις διαφωνίες που μπορεί να υπάρξουν, το σημαντικότερο είναι ότι μαζί δημιουργούμε μια προστιθέμενη αξία για τους ανθρώπους μας και την κοινωνία μας, αφήνουμε ένα σοβαρό αποτύπωμα καθώς η συνεργασία μας δημιουργεί μνήμη πάνω στην οποία μπορείς να πατήσεις για να προχωρήσεις σε επόμενη συνέργεια», συμπλήρωσε ο κ. Μιτζάλης.

Αν και με διαφορετικό χαρακτήρα, συγκεκριμένες διαδικασίες και έξτρα δυσκολίες, οι δύο εταιρείες στη σύμπραξή τους «ευτυχώς δεν αντιμετώπισαν εξωτερικές αλλαγές που άλλαξαν τους όρους», σημείωσε ο κ. Μιτζάλης. «Με την Papastratos δεν υπήρξε κάτι τέτοιο, παρά το γεγονός ότι περάσαμε όλοι την πανδημία και υπήρχαν συμβάσεις με όρους και εγγυητικούς όρους».

«Νωρίτερα, δε, περάσαμε και μια περίοδο capital control που χωρίς τους συνεργάτες δεν μπορούσε να προχωρήσει, και μετά τον κορονοϊό, ο πόλεμος στην Ουκρανία επέφερε ένα νέο πλήγμα, οπότε δεν θα προχωρούσε τίποτα εάν δεν υπήρχαν συνεργάτες με βιωσιμότητα», πρόσθεσε ο κ. Μαργώνης.

Οι επενδύσεις

Ο προέδρος και CEO της Papastratos υπογράμμισε τη σημασία της ανταγωνιστικότητας και της διατήρησης της αναπτυξιακής προοπτικής που περνά μέσα από τη βιομηχανία. «Η συνεργασία εξάλλου διέπει την εξωστρέφεια της εταιρείας- η σημερινή Papastratos που ανήκει στη Philip Morris είναι δημιούργημα μιας τέτοιας σύμπραξης από το 1974) – όπως και την καινοτομία. Συνεργαζόμενοι με τη Philip Morris προσπαθούμε είτε στην παραγωγή, στις διαδικασίες, στο supply chain να είμαστε πρωτοπόροι», σημείωσε ο κ. Μαργώνης, τονίζοντας πως για να αναπτύξει κανείς την εταιρεία πρέπει να αντιλαμβάνεται τις ανάγκες του καταναλωτή ή της κοινωνίας για να μπορεί να προσαρμοστεί εγκαίρως. «Γι’ αυτό και επενδύσαμε τα τελευταία 7-8 χρόνια πάνω από 700 εκατ».

«Ο πυρήνας της AVAX βρίσκεται στην κατασκευή υποδομών – είτε δικές μας είτε ΣΔΙΤ είτε υλοποιώντας συμβάσεις ελληνικού δημοσίου και πελατών μας», ανέφερε ο κ. Μιτζάλης. «Τώρα μαζί με partners κατασκευάζουμε τον περιφερειακό Θεσσαλονίκης, το αρδευτικό του Ταυρωπού που κατασκευάζεται είτε με ίδια είτε με δανεισμό, ενώ συνεργαζόμαστε και με κοινωφελή ιδρύματα. Σημασία έχει να διαπιστώνουμε στο πέρασμα των ετών ότι όσα κατασκευάσαμε, βοηθούν στην ανάπτυξη του κράτους, όπως για παράδειγμα η ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου αλλά και η Ρεβυθούσα που έχουν τη σφραγίδα της AVAX στο παρελθόν».

Νέο παραγωγικό μοντέλο

Όπως είπε ο κ. Μαργώνης «υπάρχουν και φωνές απαισιοδοξίας να πάμε πιο γρήγορα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πριν χρόνια είχαμε φτάσει στο ναδίρ. Υπήρξαν βιομηχανίες που δημιουργήθηκαν την περίοδο της κρίσης, όπως είμαστε εμείς, και αυτή την στιγμή έχουν αναπτυχθεί ώστε η μεταποίηση να είναι γύρω στο 10%. Δεν χρειάζεται να τα μηδενίζουμε όλα, έχει γίνει προσπάθεια αλλά υπολειπόμαστε από το 14% του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Η βιομηχανία θέλει χρόνο, αλλά έχει πολλαπλασιαστή για να μην είναι… μονόμπατος ο τρόπος που αναπτύσσεται η χώρα».

«Πρέπει να συμφωνήσω για το ότι πρέπει να βλέπουμε από πού ερχόμαστε. Να θυμόμαστε δηλαδή ότι έχουμε περάσει δύσκολα και έτσι να προχωρήσουμε σε επενδύσεις για μακροχρόνια ανάπτυξη με προοπτική δεκαετίας. Γι’ αυτό χαιρόμαστε όταν βλέπουμε ότι δημιουργούνται εταιρείες με τέτοιο όραμα και έχουν θέσεις εργασίας», σημείωσε ο κ. Μιτζάλης.

«Οι αλλαγές θα συνεχιστούν, αυτό είναι δεδομένο – έχει να κάνει με την τεχνολογική επανάσταση, με το ΑΙ που είναι επιταχυντής εξελίξεων, που θα μας φέρει πολλά θετικά, ανταγωνιστικότητα και πολλά αρνητικά βέβαια για επιχειρήσεις και κοινωνία. Πρέπει να κινούμαστε προσεκτικά – δεν μπορείς να είσαι βασιλιάς σε καμένη γη», σημείωσε ο κ. Μαργώνης.

«Πράγματι, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι μια εταιρεία πρέπει να έχει ένα οικοσύστημα με αποτύπωμα στην κοινωνία», συμπλήρωσε ο κ. Μιτζάλης. «Το ανθρώπινο κεφάλαιο είτε με τεχνολογία είτε χωρίς, θα συνεχίσει να παίζει ρόλο. Με άξονα τους ανθρώπους, οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν προσαρμοστικότητα – και να μην ανησυχούμε: δεν θα γίνουμε όλοι ρομπότ», κατέληξαν οι κ.κ. Μαργώνης και Μιτζάλης.

Πηγή: OT