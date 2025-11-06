newspaper
06.11.2025 | 21:26
Έκλεισε το αεροδρόμιο του Γκέτεμποργκ εξαιτίας drones
05.11.2025 | 17:55
Κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο - Πολλές βροχές και κίνδυνος για πλημμύρες
OT FORUM – Μαργώνης, Μιτζάλης: Οι άνθρωποι θα είναι πάντα πρωταγωνιστές στις επιχειρήσεις
OT FORUM 06 Νοεμβρίου 2025 | 20:25

OT FORUM – Μαργώνης, Μιτζάλης: Οι άνθρωποι θα είναι πάντα πρωταγωνιστές στις επιχειρήσεις

Για την αξία των επιχειρηματικών συνεργειών και το αποτύπωμά τους σε οικονομία και κοινωνία μίλησαν ο Γιώργος Μαργώνης, προέδρος και CEO Papastratos και ο Αντώνης Μιτζάλης, Εντεταλμένος Σύμβουλος ομίλου AVAX στο OT FORUM

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Στην προστιθέμενη αξία που έχουν οι συνεργασίες μεταξύ των επιχειρήσεων και στο ρόλο της τεχνολογίας στην επιχείρηση του μέλλοντος αναφέρθηκαν ο Γιώργος Μαργώνης, προέδρος και CEO της Papastratos και ο Αντώνης Μιτζάλης, Εντεταλμένος Σύμβουλος του ομίλου AVAX, μιλώντας στο OT FORUM που πραγματοποιείται στο Μικρό Χρηματιστήριο και στους δημοσιογράφους Ελένη Στεργίου και Γιώργο Μανέττα.

Οι δύο εταιρείες διατηρούν μακροχρόνια συνεργασία, ήδη από το2007 όταν η Papastratos έφτιαξε μαζί με την AVAX το νέο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Αργότερα κατά τη διαδικασία του μετασχηματισμού της καπνοβιομηχανίας από τα παραδοσιακά στα εναλλακτικά προϊόντα, συνεργάστηκαν ξανά, κάτι που επαναλαμβάνεται και αυτή την περίοδο που μεγαλώνει το εργοστάσιο της Papastratos.

Η προστιθέμενη αξία

«Όλα αυτά τα χρόνια υπάρχει πνεύμα συνεργασίας μεταξύ μας», επισήμαναν οι κ.κ. Μαργώνης και Μιτζάλης. «Κάποιες φορές θα διαφωνήσεις, θα δεις τα πράγματα διαφορετικά και εκεί ακριβώς είναι που “δένουν” τέτοιες επιχειρηματικές συμπράξεις. Και έτσι βρίσκεται λύση στο τέλος της ημέρας και έτσι γίνονται πιο δυνατές οι συνεργασίας», επισήμανε ο κ. Μαργώνης.

«Παρά τις διαφωνίες που μπορεί να υπάρξουν, το σημαντικότερο είναι ότι μαζί δημιουργούμε μια προστιθέμενη αξία για τους ανθρώπους μας και την κοινωνία μας, αφήνουμε ένα σοβαρό αποτύπωμα καθώς η συνεργασία μας δημιουργεί μνήμη πάνω στην οποία μπορείς να πατήσεις για να προχωρήσεις σε επόμενη συνέργεια», συμπλήρωσε ο κ. Μιτζάλης.

Αν και με διαφορετικό χαρακτήρα, συγκεκριμένες διαδικασίες και έξτρα δυσκολίες, οι δύο εταιρείες στη σύμπραξή τους «ευτυχώς δεν αντιμετώπισαν εξωτερικές αλλαγές που άλλαξαν τους όρους», σημείωσε ο κ. Μιτζάλης. «Με την Papastratos δεν υπήρξε κάτι τέτοιο, παρά το γεγονός ότι περάσαμε όλοι την πανδημία και υπήρχαν συμβάσεις με όρους και εγγυητικούς όρους».

«Νωρίτερα, δε, περάσαμε και μια περίοδο capital control που χωρίς τους συνεργάτες δεν μπορούσε να προχωρήσει, και μετά τον κορονοϊό, ο πόλεμος στην Ουκρανία επέφερε ένα νέο πλήγμα, οπότε δεν θα προχωρούσε τίποτα εάν δεν υπήρχαν συνεργάτες με βιωσιμότητα», πρόσθεσε ο κ. Μαργώνης.

Οι επενδύσεις

Ο προέδρος και CEO της Papastratos υπογράμμισε τη σημασία της ανταγωνιστικότητας και της διατήρησης της αναπτυξιακής προοπτικής που περνά μέσα από τη βιομηχανία. «Η συνεργασία εξάλλου διέπει την εξωστρέφεια της εταιρείας- η σημερινή Papastratos που ανήκει στη Philip Morris είναι δημιούργημα μιας τέτοιας σύμπραξης από το 1974) – όπως και την καινοτομία. Συνεργαζόμενοι με τη Philip Morris προσπαθούμε είτε στην παραγωγή, στις διαδικασίες, στο supply chain να είμαστε πρωτοπόροι», σημείωσε ο κ. Μαργώνης, τονίζοντας πως για να αναπτύξει κανείς την εταιρεία πρέπει να αντιλαμβάνεται τις ανάγκες του καταναλωτή ή της κοινωνίας για να μπορεί να προσαρμοστεί εγκαίρως. «Γι’ αυτό και επενδύσαμε τα τελευταία 7-8 χρόνια πάνω από 700 εκατ».

«Ο πυρήνας της AVAX βρίσκεται στην κατασκευή υποδομών – είτε δικές μας είτε ΣΔΙΤ είτε υλοποιώντας συμβάσεις ελληνικού δημοσίου και πελατών μας», ανέφερε ο κ. Μιτζάλης. «Τώρα μαζί με partners κατασκευάζουμε τον περιφερειακό Θεσσαλονίκης, το αρδευτικό του Ταυρωπού που κατασκευάζεται είτε με ίδια είτε με δανεισμό, ενώ συνεργαζόμαστε και με κοινωφελή ιδρύματα. Σημασία έχει να διαπιστώνουμε στο πέρασμα των ετών ότι όσα κατασκευάσαμε, βοηθούν στην ανάπτυξη του κράτους, όπως για παράδειγμα η ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου αλλά και η Ρεβυθούσα που έχουν τη σφραγίδα της AVAX στο παρελθόν».

Νέο παραγωγικό μοντέλο

Όπως είπε ο κ. Μαργώνης «υπάρχουν και φωνές απαισιοδοξίας να πάμε πιο γρήγορα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πριν χρόνια είχαμε φτάσει στο ναδίρ. Υπήρξαν βιομηχανίες που δημιουργήθηκαν την περίοδο της κρίσης, όπως είμαστε εμείς, και αυτή την στιγμή έχουν αναπτυχθεί ώστε η μεταποίηση να είναι γύρω στο 10%. Δεν χρειάζεται να τα μηδενίζουμε όλα, έχει γίνει προσπάθεια αλλά υπολειπόμαστε από το 14% του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Η βιομηχανία θέλει χρόνο, αλλά έχει πολλαπλασιαστή για να μην είναι… μονόμπατος ο τρόπος που αναπτύσσεται η χώρα».

«Πρέπει να συμφωνήσω για το ότι πρέπει να βλέπουμε από πού ερχόμαστε. Να θυμόμαστε δηλαδή ότι έχουμε περάσει δύσκολα και έτσι να προχωρήσουμε σε επενδύσεις για μακροχρόνια ανάπτυξη με προοπτική δεκαετίας. Γι’ αυτό χαιρόμαστε όταν βλέπουμε ότι δημιουργούνται εταιρείες με τέτοιο όραμα και έχουν θέσεις εργασίας», σημείωσε ο κ. Μιτζάλης.

«Οι αλλαγές θα συνεχιστούν, αυτό είναι δεδομένο – έχει να κάνει με την τεχνολογική επανάσταση, με το ΑΙ που είναι επιταχυντής εξελίξεων, που θα μας φέρει πολλά θετικά, ανταγωνιστικότητα και πολλά αρνητικά βέβαια για επιχειρήσεις και κοινωνία. Πρέπει να κινούμαστε προσεκτικά – δεν μπορείς να είσαι βασιλιάς σε καμένη γη», σημείωσε ο κ. Μαργώνης.

«Πράγματι, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι μια εταιρεία πρέπει να έχει ένα οικοσύστημα με αποτύπωμα στην κοινωνία», συμπλήρωσε ο κ. Μιτζάλης. «Το ανθρώπινο κεφάλαιο είτε με τεχνολογία είτε χωρίς, θα συνεχίσει να παίζει ρόλο. Με άξονα τους ανθρώπους, οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν προσαρμοστικότητα – και να μην ανησυχούμε: δεν θα γίνουμε όλοι ρομπότ», κατέληξαν οι κ.κ. Μαργώνης και Μιτζάλης.

Πηγή: OT

OT FORUM
OT FORUM – Ανδρουλάκης: Ανάγκη θέσπισης 120 δόσεων για χρέη μικρομεσαίων επιχειρήσεων

OT FORUM – Ανδρουλάκης: Ανάγκη θέσπισης 120 δόσεων για χρέη μικρομεσαίων επιχειρήσεων

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Metlen: Ξεκινά η τρίτη φάση μετασχηματισμού – Νέος ρόλος για Μυτιληναίο

Metlen: Ξεκινά η τρίτη φάση μετασχηματισμού – Νέος ρόλος για Μυτιληναίο

inWellness
inTown
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
Θεοδωράτος (ΣΕΕΝ)-Δεμενόπουλος (ΟΛΠ): Ακτοπλοϊα και λιμενικές υποδομές, καταλύτες ανάπτυξης
OT FORUM 06.11.25

Θεοδωράτος (ΣΕΕΝ)-Δεμενόπουλος (ΟΛΠ): Ακτοπλοϊα και λιμενικές υποδομές, καταλύτες ανάπτυξης

Στο ΟΤ FORUM μίλησαν οι κκ.Διονύσης Θεοδωράτος, πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας και Νεκτάριος Δεμενόπουλος αναπλ. διευθυντής Δημοσίων και Επενδυτικών Σχέσεων ΟΛΠ

Σύνταξη
Atanasov: Η Coca-Cola ανοίγει στην Αθήνα R&D κέντρο
OT FORUM 06.11.25

Atanasov: Η Coca-Cola ανοίγει στην Αθήνα R&D κέντρο

Ο Γενικός Διευθυντής Ελλάδας και Κύπρου της Coca-Cola Τρία Έψιλον Svetoslav Atanasov μίλησε στο OT FORUM για το νέο κέντρο R&D, την ψηφιοποίηση της εταιρείας και την ανάπτυξη

Σύνταξη
Βερέμης (ΣΕΒ) – Δουκίδης (ΟΠΑ): Ξεκάθαρη στρατηγική και ταχύτητα για την προσαρμογή στη νέα τεχνολογία
OT FORUM 06.11.25

Βερέμης (ΣΕΒ) – Δουκίδης (ΟΠΑ): Ξεκάθαρη στρατηγική και ταχύτητα για την προσαρμογή στη νέα τεχνολογία

Στο 6ο ΟΤ FORUM μίλησαν οι κ.κ. Μάρκος Βερέμης, Εταίρος Big Pi Ventures Capital, συνιδρυτής Upstream, πρόεδρος της Επιτροπής Καινοτομίας του ΣΕΒ, Γιώργος Δουκίδης, Καθηγητής ΟΠΑ, Αντιπρόεδρος ΕΣΕΤΕΚ

Σύνταξη
ΟΤ FORUM – Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Δεν πρέπει η ελληνική κοινωνία να ανέχεται μαύρες τρύπες όπως των ΕΛΤΑ
OT FORUM 06.11.25

Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Δεν πρέπει η ελληνική κοινωνία να ανέχεται μαύρες τρύπες όπως των ΕΛΤΑ

«Τα ΕΛΤΑ δεν είναι η μόνη “μαύρη τρύπα”», είπε ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος – Δεν επιτρέπεται να αφήνουμε την οικονομία να αιμορραγεί στο όνομα κάποιων πολιτικών επιδιώξεων, τόνισε

Σύνταξη
Conference League: Το 3/3 έκαναν Σαμσουνσπόρ, Τσέλιε και Μάιντς – Η βαθμολογία της League Phase (pic)
Conference League 06.11.25

Conference League: Το 3/3 έκαναν Σαμσουνσπόρ, Τσέλιε και Μάιντς – Η βαθμολογία της League Phase (pic)

Με νίκες συνέχισαν στο Conference League Σαμσουνσπόρ, Τσέλιε και Μάιντς, μένοντας οι μοναδικές τρεις ομάδες της League Phase με το απόλυτο νικών σε 3 αγωνιστικές – Δείτε τη βαθμολογία της διοργάνωσης.

Σύνταξη
«Υπάρχουν εξτρεμιστές που ψεύδονται για την κλιματική αλλαγή» προειδοποιεί ο Λούλα
COP30 06.11.25

«Υπάρχουν εξτρεμιστές που ψεύδονται για την κλιματική αλλαγή» προειδοποιεί ο Λούλα

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ζήτησε την δημιουργία ενός οδικού χάρτη για να αντιμετωπιστεί το συντομότερο δυνατόν η κλιματική αλλαγή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Το μεγάλο μήλο έπεσε»: Η νίκη του Μαμντάνι ταρακουνάει το Ισραήλ και αποκαλύπτει πολλά για την αμερικανική πολιτική
«Το μεγάλο μήλο έπεσε» 06.11.25

Η νίκη του Μαμντάνι ταρακουνάει το Ισραήλ και αποκαλύπτει πολλά για την αμερικανική πολιτική

Ο Μαμντάνι δεν χρειάστηκε να θυσιάσει την αλληλεγγύη προς τους Παλαιστινίους για να κερδίσει αυτές τις εκλογές, ούτε να υποκύψει στις ατελείωτες ψευδείς κατηγορίες για αντισημιτισμό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Παραμένει στη φυλακή ο Κασιδιάρης – Απερρίφθη το νέο αίτημα αποφυλάκισής του
Πέμπτο κατά σειρά 06.11.25

Παραμένει στη φυλακή ο Κασιδιάρης – Απερρίφθη το νέο αίτημα αποφυλάκισής του

Η απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών γνωστοποιήθηκε σήμερα και ήταν ομόφωνα αρνητική σύμφωνα, απορρίπτοντας εκ νέου το αίτημα υφ’ όρον απόλυσής του από τις φυλακές Δομοκού

Σύνταξη
LIVE: Μπέτις – Λιόν
Europa League 06.11.25

LIVE: Μπέτις – Λιόν

LIVE: Μπέτις – Λιόν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπέτις – Λιόν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Ρέιντζερς – Ρόμα
Europa League 06.11.25

LIVE: Ρέιντζερς – Ρόμα

LIVE: Ρέιντζερς – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρέιντζερς – Ρόμα για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις
Europa League 06.11.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις

LIVE: ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5 HD.

Σύνταξη
Βολιβία: Αποφυλακίστηκε μετά από 4 χρόνια η πρώην πρόεδρος Άνιες – Κατηγορείτο για απόπειρα πραξικοπήματος
Κόσμος 06.11.25

Αποφυλακίστηκε μετά από 4 χρόνια η πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Άνιες - Κατηγορείτο για απόπειρα πραξικοπήματος

Η πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Τζανίνε Άνιες ήταν έγκλειστη εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε την καταδίκη της σε κάθειρξη 10 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος

Σύνταξη
Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση της Κιμ Καρντάσιαν να ανοίξει καταστήματα SKIMS στο Ισράηλ
«Απαίσιος άνθρωπος» 06.11.25

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση της Κιμ Καρντάσιαν να ανοίξει καταστήματα SKIMS στο Ισράηλ

«Η εταιρεία της Κιμ Καρντάσιαν επεκτείνεται στην ισραηλινή αγορά, ενώ η χώρα κατηγορείται για γενοκτονία στη Γάζα», ανέφερε ένας χρήστης του Χ, καταδικάζοντας το νέο επιχειρηματικό πλάνο της influencer.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τροχαίο με εγκατάλειψη του τερματοφύλακα του Υδραϊκού, Θοδωρή Πανάρετου
Πόλο 06.11.25

Τροχαίο με εγκατάλειψη του τερματοφύλακα του Υδραϊκού, Θοδωρή Πανάρετου

Ο τερματοφύλακας Θοδωρής Πανάρετος της ομάδας πόλο ανδρών του Υδραϊκού, έπεσε θύμα εγκατάλειψης σε τροχαίο μετά από το παιχνίδι με τον ΓΣ Περιστερίου, ωστόσο είναι καλά στην υγεία του.

Σύνταξη
Ο κατασταλτικός μηχανισμός του Πούτιν στρέφεται προς τα μέσα: Φιλοπουτινικοί και υπέρμαχοι του πολέμου στο στόχαστρο
Εσωτερική κρίση 06.11.25

Ο κατασταλτικός μηχανισμός του Πούτιν στρέφεται προς τα μέσα: Φιλοπουτινικοί και υπέρμαχοι του πολέμου στο στόχαστρο

Αναλυτές αναφέρουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια εκκαθάριση των υποστηρικτών του ρωσικού καθεστώτος του Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς αντίπαλες ομάδες στρέφονται η μία εναντίον της άλλης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΗΠΑ: Η Νάνσι Πελόζι, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Αμερικανικής Βουλής, τερματίζει την πολιτική καριέρα της
«Γράψαμε ιστορία» 06.11.25

ΗΠΑ: Η Νάνσι Πελόζι, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Αμερικανικής Βουλής, τερματίζει την πολιτική καριέρα της

Έπειτα από περίπου 40 χρόνια πολιτικής καριέρας, η Νάνσι Πελόζι ανακοίνωσε ότι δεν θα επιδιώξει την επανεκλογή της. Η πρόεδρος της Βουλής θεωρείται η πιο ισχυρή γυναίκα πολιτικός στην ιστορία των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Λας Πάλμας 1-3: Το πάλεψε, αλλά ηττήθηκε και πλέον θα τα δώσει όλα στην Ισπανία
Βόλεϊ 06.11.25

Ολυμπιακός – Λας Πάλμας 1-3: Το πάλεψε, αλλά ηττήθηκε και πλέον θα τα δώσει όλα στην Ισπανία

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 3-1 σετ από την Λας Πάλμας στο πρώτο παιχνίδι του β' προκριματικού γύρου του Champions League - Στην Ισπανία η ρεβάνς, φωνές από τους Πειραιώτες για τη διαιτησία.

Σύνταξη
Όταν σου κάνουν τον εργασιακό βίο αβίωτο: Γιατί αυξάνεται το mobbing στους χώρους δουλειάς
Επιθεώρηση Εργασίας 06.11.25

Όταν σου κάνουν τον εργασιακό βίο αβίωτο: Γιατί αυξάνεται το mobbing στους χώρους δουλειάς

Το mobbing, η ηθική και ψυχολογική παρενόχληση στην εργασία, έχει εκτοξευθεί. Ειδικοί από το ΚΕΠΕΑ-ΓΣΕΕ και την Επιθεώρηση Εργασίας, αναλύουν το φαινόμενο και προτείνουν λύσεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΟΤ FORUM – Νίκος Ανδρουλάκης: Ο κλέψας του κλέψαντος από μια γαλάζια συμμορία στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Το ΠΑΣΟΚ η απάντηση στη ΝΔ
ΟΤ FORUM 06.11.25

Ανδρουλάκης: Ο κλέψας του κλέψαντος από μια γαλάζια συμμορία στον ΟΠΕΚΕΠΕ - Το ΠΑΣΟΚ η απάντηση στη ΝΔ

Ζητώ από τους πολίτες να μας εμπιστευτούν για να έχουμε καλύτερες ημέρες», υπογράμμισε, μιλώντας στο OT FORUM, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Οικογένεια, θεραπεία, δημιουργικότητα: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ ωρίμασε και κοιτάζει προς το μέλλον χωρίς φόβο
Επόμενο βήμα 06.11.25

Οικογένεια, θεραπεία, δημιουργικότητα: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ ωρίμασε και κοιτάζει προς το μέλλον χωρίς φόβο

Ο σταρ του Χόλιγουντ Τιμοτέ Σαλαμέ στα 29 του χρόνια μοιάζει έτοιμος για το επόμενο βήμα στη ζωή του και μίλησε στη Vogue για τη δημιουργικότητα, τη φήμη και τα παιδιά.

Σύνταξη
Η Πολωνία ξεκινά στρατιωτική εκπαίδευση για όλους τους πολίτες με στόχο τους 400.000 στρατιώτες
«Σε ετοιμότητα» 06.11.25

Η Πολωνία ξεκινά στρατιωτική εκπαίδευση για όλους τους πολίτες με στόχο τους 400.000 στρατιώτες

Η Πολωνία θα ξεκινήσει πρόγραμμα στρατιωτικής εκπαίδευσης αυτό το μήνα, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου για την εκπαίδευση περίπου 400.000 ατόμων έως το 2026, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Σύνταξη
Σίνδος: Σε λάθος γραμμή o ΟΣΕ με την Hellenic Train τρία χρόνια μετά τα Τέμπη
Αλαλούμ 06.11.25

Σε λάθος γραμμή o ΟΣΕ με την Hellenic Train τρία χρόνια μετά τα Τέμπη

Σύγχυση προκαλούν στο επιβατικό κοινό οι ανακοινώσεις της Hellenic Train και του ΟΣΕ για το περιστατικό της 5ης Νοεμβρίου 2025, με την αμαξοστοιχία 2591 (Θεσσαλονίκη–Λάρισα). Πινγκ πονγκ ευθυνών και στο ίδιο έργο θεατές σχεδόν τρία χρόνια από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
