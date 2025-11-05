Που έχει «κολλήσει» η διαπραγμάτευση Κορόνα-Βαλένθια – Έτοιμος ο αντικαταστάτης του

Το κενό πόστο του τεχνικού διευθυντή είναι η μεγαλύτερη εκκρεμότητα στο οργανόγραμμα του Παναθηναϊκού σε αυτό το τάιμινγκ. Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα είναι ο βασικός υποψήφιος για τη θέση, όμως πριν έρθει στην Αθήνα, ο Ισπανός παράγοντας προσπαθεί να λύσει το συμβόλαιο του με τη Βαλένθια.

Ο Κορόνα είναι ο εν ενεργεία αθλητικός διευθυντής των «νυχτερίδων», αλλά επιδιώκει να φύγει επειδή με τη νέα τάξη πραγμάτων στο club δεν έχει ουσιαστικές αρμοδιότητες.

Το «In» είχε εξηγήσει ότι ο ιδιοκτήτης της Βαλένθια, Πίτερ Λιμ, αποφάσισε τη διοικητική αναδιοργάνωση και στις 30 Μαΐου προσέλαβε τον Άγγλο Ρον Γκέρλεϊ ως CEO για τη συγκεκριμένη αποστολή. Ο Κορόνα, μέχρι πρότινος στενός σύμβουλος του Λιμ, περιορίστηκε σε εκτελεστικά καθήκοντα και σε διαπραγματεύσεις με ατζέντηδες και ενδιάμεσους.

Επειδή ο 44χρονος Ισπανός επιθυμεί να έχει λόγο στη χάραξη της στρατηγικής και να βρίσκεται στο κέντρο εξουσίας, έψαχνε για νέα δουλειά και αποδέχτηκε την πρόταση του Φράνκο Μπαλντίνι για να εργαστεί στον Παναθηναϊκό.

Πάντως, φαίνεται πως ο Κορόνα αποφάσισε να αφήσει τη Βαλένθια όχι μόνο επειδή αναζητούσε μία καινούργια πρόκληση. Αλλά διότι έχει καταλάβει πως εξαρχής δεν περιλαμβανόταν στον σχεδιασμό του Γκέρλεϊ.

Ο Άγγλος έχει χαρακτηρίσει παρωχημένο το μοντέλο λειτουργίας της Βαλένθια και σκοπεύει να το αλλάξει εκ βάθρων. Με ανακατανομή ρόλων, με πιο πολλά στελέχη και με επέκταση του τμήματος σκάουτινγκ.

Ολλανδός θα πάρει τη θέση του

Η ισπανική εφημερίδα «Super Deporte» αποκάλυψε το σχέδιο του Γκέρλεϊ για τη νέα δομή της Βαλένθια και το ενδιαφέρον είναι πως ο Κορόνα δεν συμπεριλαμβάνεται πουθενά. Απόρροια όχι μόνο της διάθεσης του Ισπανού να φύγει, αλλά και του προϊσταμένου που δεν τον υπολογίζει…

Το ίδιο δημοσίευμα τονίζει ότι ο Γκέρλεϊ έχει προσεγγίσει τον Ολλανδό, Χανς Γκιλχάους, προκειμένου να αναλάβει πόστο στη Βαλένθια. Ο Γκιλχάους έχει παρόμοιο προφίλ με τον Κορόνα και πιο φανταχτερό βιογραφικό, αφού έχει δουλέψει σε Άρσεναλ, Αϊντχόφεν, Σάντερλαντ και Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς.

Οπότε, ήδη ο Γκέρλεϊ έχει αντικαταστήσει στο μυαλό του τον Κορόνα και η απόφαση του παλαίμαχου μεσοεπιθετικού να μετακομίσει στην Αθήνα, μάλλον τον εξυπηρετεί. Περαιτέρω, η μόνη αιτία που ο Κορόνα δεν έχει λύσει ακόμα το συμβόλαιο του με τη Βαλένθια, αφορά την αποζημίωση του.