sports betsson
Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
05.11.2025 | 15:01
Κανονικά αύριο τα ταξί από τις 6 το πρωί - Αναστολή της απεργίας
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Που έχει «κολλήσει» η διαπραγμάτευση Κορόνα-Βαλένθια – Έτοιμος ο αντικαταστάτης του
Ποδόσφαιρο 05 Νοεμβρίου 2025 | 21:12

Που έχει «κολλήσει» η διαπραγμάτευση Κορόνα-Βαλένθια – Έτοιμος ο αντικαταστάτης του

Ο Κορόνα προσπαθεί να διακόψει τη συνεργασία του με τη Βαλένθια, ενώ στο Μεστάγια έχουν ήδη βρει τον άνθρωπο που θα τον αντικαταστήσει.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

Spotlight

Το κενό πόστο του τεχνικού διευθυντή είναι η μεγαλύτερη εκκρεμότητα στο οργανόγραμμα του Παναθηναϊκού σε αυτό το τάιμινγκ. Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα είναι ο βασικός υποψήφιος για τη θέση, όμως πριν έρθει στην Αθήνα, ο Ισπανός παράγοντας προσπαθεί να λύσει το συμβόλαιο του με τη Βαλένθια.

Ο Κορόνα είναι ο εν ενεργεία αθλητικός διευθυντής των «νυχτερίδων», αλλά επιδιώκει να φύγει επειδή με τη νέα τάξη πραγμάτων στο club δεν έχει ουσιαστικές αρμοδιότητες.

Το «In» είχε εξηγήσει ότι ο ιδιοκτήτης της Βαλένθια, Πίτερ Λιμ, αποφάσισε τη διοικητική αναδιοργάνωση και στις 30 Μαΐου προσέλαβε τον Άγγλο Ρον Γκέρλεϊ ως CEO για τη συγκεκριμένη αποστολή. Ο Κορόνα, μέχρι πρότινος στενός σύμβουλος του Λιμ, περιορίστηκε σε εκτελεστικά καθήκοντα και σε διαπραγματεύσεις με ατζέντηδες και ενδιάμεσους.

Επειδή ο 44χρονος Ισπανός επιθυμεί να έχει λόγο στη χάραξη της στρατηγικής και να βρίσκεται στο κέντρο εξουσίας, έψαχνε για νέα δουλειά και αποδέχτηκε την πρόταση του Φράνκο Μπαλντίνι για να εργαστεί στον Παναθηναϊκό.

Πάντως, φαίνεται πως ο Κορόνα αποφάσισε να αφήσει τη Βαλένθια όχι μόνο επειδή αναζητούσε μία καινούργια πρόκληση. Αλλά διότι έχει καταλάβει πως εξαρχής δεν περιλαμβανόταν στον σχεδιασμό του Γκέρλεϊ.

Ο Άγγλος έχει χαρακτηρίσει παρωχημένο το μοντέλο λειτουργίας της Βαλένθια και σκοπεύει να το αλλάξει εκ βάθρων. Με ανακατανομή ρόλων, με πιο πολλά στελέχη και με επέκταση του τμήματος σκάουτινγκ.

Ολλανδός θα πάρει τη θέση του

Η ισπανική εφημερίδα «Super Deporte» αποκάλυψε το σχέδιο του Γκέρλεϊ για τη νέα δομή της Βαλένθια και το ενδιαφέρον είναι πως ο Κορόνα δεν συμπεριλαμβάνεται πουθενά. Απόρροια όχι μόνο της διάθεσης του Ισπανού να φύγει, αλλά και του προϊσταμένου που δεν τον υπολογίζει…

Το ίδιο δημοσίευμα τονίζει ότι ο Γκέρλεϊ έχει προσεγγίσει τον Ολλανδό, Χανς Γκιλχάους, προκειμένου να αναλάβει πόστο στη Βαλένθια. Ο Γκιλχάους έχει παρόμοιο προφίλ με τον Κορόνα και πιο φανταχτερό βιογραφικό, αφού έχει δουλέψει σε Άρσεναλ, Αϊντχόφεν, Σάντερλαντ και Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς.

Οπότε, ήδη ο Γκέρλεϊ έχει αντικαταστήσει στο μυαλό του τον Κορόνα και η απόφαση του παλαίμαχου μεσοεπιθετικού να μετακομίσει στην Αθήνα, μάλλον τον εξυπηρετεί. Περαιτέρω, η μόνη αιτία που ο Κορόνα δεν έχει λύσει ακόμα το συμβόλαιο του με τη Βαλένθια, αφορά την αποζημίωση του.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Κλιματική αλλαγή
Τραμπ: Το «αντίδοτο» των 10 τρισ. στην πράσινη οπισθοδρόμηση των ΗΠΑ

Τραμπ: Το «αντίδοτο» των 10 τρισ. στην πράσινη οπισθοδρόμηση των ΗΠΑ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream sports
LIVE: Άγιαξ – Γαλατάσαραϊ
Champions League 05.11.25

LIVE: Άγιαξ – Γαλατάσαραϊ

LIVE: Άγιαξ – Γαλατάσαραϊ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άγιαξ – Γαλατάσαραϊ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 6.

Σύνταξη
LIVE: Ίντερ – Καϊράτ Αλμάτι
Champions League 05.11.25

LIVE: Ίντερ – Καϊράτ Αλμάτι

LIVE: Ίντερ – Καϊράτ Αλμάτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Καϊράτ Αλμάτι για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 7.

Σύνταξη
LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Μπαρτσελόνα
Champions League 05.11.25

LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Μπαρτσελόνα

LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κλαμπ Μπριζ – Μπαρτσελόνα για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA και Cosmote Sport 3.

Σύνταξη
LIVE: Μαρσέιγ – Αταλάντα
Champions League 05.11.25

LIVE: Μαρσέιγ – Αταλάντα

LIVE: Μαρσέιγ – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μαρσέιγ – Αταλάντα για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 8.

Σύνταξη
LIVE: Νιούκαστλ – Αθλέτικ Μπιλμπάο
Champions League 05.11.25

LIVE: Νιούκαστλ – Αθλέτικ Μπιλμπάο

LIVE: Νιούκαστλ – Αθλέτικ Μπιλμπάο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιούκαστλ – Αθλέτικ Μπιλμπάο για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 9.

Σύνταξη
Σπουδαία κίνηση της Νότιγχαμ Φόρεστ: Δωρεά 10.000 λιρών στον φίλαθλο που τα έβαλε με τον δράστη της επίθεσης στο τρένο
Ποδόσφαιρο 05.11.25

Σπουδαία κίνηση της Νότιγχαμ Φόρεστ: Δωρεά 10.000 λιρών στον φίλαθλο που τα έβαλε με τον δράστη της επίθεσης στο τρένο

Στο πλευρό του φιλάθλου που μπήκε ανάμεσα στον υπόλοιπο κόσμο και τον δράστη της επίθεσης στο τρένο μετά το ματς με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στέκεται η Νότιγχαμ Φορεστ, κάνοντας μάλιστα δωρεά ύψους 10.000 λιρών.

Σύνταξη
LIVE: Καραμπάγκ – Τσέλσι
Champions League 05.11.25

LIVE: Καραμπάγκ – Τσέλσι

LIVE: Καραμπάγκ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Καραμπάγκ – Τσέλσι για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 3.

Σύνταξη
LIVE: Πάφος – Βιγιαρεάλ
Champions League 05.11.25

LIVE: Πάφος – Βιγιαρεάλ

LIVE: Πάφος – Βιγιαρεάλ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πάφος – Βιγιαρεάλ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 2.

Σύνταξη
Ολυπιακός: Ο Θεός του ποδοσφαίρου και το 2-0 που δεν ήρθε
On Field 05.11.25

Ο Θεός του ποδοσφαίρου και το 2-0 που δεν ήρθε

Μια ποδοσφαιρική «κλοπή», ένα «ψέμα», μια αδικία από τις λίγες για έναν εξαιρετικό Ολυμπιακό που «αφόπλισε» την PSV αλλά δεν την «τελείωσε» όπως έπρεπε και όπως μπορούσε…

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός 86-68: Κάκιστη εμφάνιση και βαριά ήττα
Euroleague 05.11.25

Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός 86-68: Κάκιστη εμφάνιση και βαριά ήττα

Τη χειρότερη φετινή του εμφάνιση πραγματοποίησε στο Βελιγράδι ο Παναθηναϊκός, χάνοντας από τον Ερυθρό Αστέρα με το... κολακευτικό, έτσι όπως εξελίχθηκε το ματς (η διαφορά έφτασε και το +28), 86-68.

Σύνταξη
Η έκρηξη των δαπανών στην Ευρώπη τροφοδοτεί ένα νέο επικίνδυνο σπιράλ χρέους;
Σε επιφυλακή 05.11.25

Η έκρηξη των δαπανών στην Ευρώπη τροφοδοτεί ένα νέο επικίνδυνο σπιράλ χρέους;

Τα σχέδια δαπανών στην Ευρώπη ωθούν τα επίπεδα χρέους υψηλότερα, τροφοδοτούμενα από τα κίνητρα της Γερμανίας και τους αυξανόμενους αμυντικούς προϋπολογισμούς - Τι ισχύει στην Ελλάδα;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
ΗΠΑ: Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων από την συντριβή αεροσκάφους στο Κεντάκι – Τουλάχιστον 9 νεκροί
ΗΠΑ 05.11.25

Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων από την συντριβή αεροσκάφους της UPS στο Κεντάκι - Τουλάχιστον 9 νεκροί

Το απόγευμα της Τρίτης, ένα αεροπλάνο της UPS, το οποίο μετέφερε εμπορεύματα και δέματα κατέπεσε αμέσως μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Λούιβιλ στο Κεντάκι

Σύνταξη
Λούβρο: Σταρ των social media και πρώην φύλακας μουσείου o ύποπτος για τη ληστεία
Βρήκαν DNA 05.11.25

Λούβρο: Σταρ των social media και πρώην φύλακας μουσείου o ύποπτος για τη ληστεία

Γνωστός των αρχών για διάφορα αδικήματα, τοπικός σταρ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό είναι το προφίλ του Αμπντουλαγέ Ν., ενός από τους υπόπτους για την κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο.

Σύνταξη
LIVE: Άγιαξ – Γαλατάσαραϊ
Champions League 05.11.25

LIVE: Άγιαξ – Γαλατάσαραϊ

LIVE: Άγιαξ – Γαλατάσαραϊ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άγιαξ – Γαλατάσαραϊ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 6.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Δοκίμασαν τον διηπειρωτικό πύραυλο Minuteman III, που μπορεί να φέρει πυρηνικά
Κούρσα εξοπλισμών 05.11.25

ΗΠΑ: Δοκίμασαν τον διηπειρωτικό πύραυλο Minuteman III, που μπορεί να φέρει πυρηνικά

Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση για τα πυρηνικά ανάμεσα στη Ρωσία και τις ΗΠΑ. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι δοκίμασε διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο που μπορεί να φέρει κεφαλές.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ
Champions League 05.11.25

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 2.

Σύνταξη
LIVE: Ίντερ – Καϊράτ Αλμάτι
Champions League 05.11.25

LIVE: Ίντερ – Καϊράτ Αλμάτι

LIVE: Ίντερ – Καϊράτ Αλμάτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Καϊράτ Αλμάτι για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 7.

Σύνταξη
LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Μπαρτσελόνα
Champions League 05.11.25

LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Μπαρτσελόνα

LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κλαμπ Μπριζ – Μπαρτσελόνα για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA και Cosmote Sport 3.

Σύνταξη
The Marbles: Νέο ντοκιμαντέρ για τον επαναπατρισμό των Μαρμάρων του Παρθενώνα – «Κλεμμένη περιουσία»
«Δίκαιο αίτημα» 05.11.25

The Marbles: Νέο ντοκιμαντέρ για τον επαναπατρισμό των Μαρμάρων του Παρθενώνα – «Κλεμμένη περιουσία»

Το ερώτημα είναι ίδιο εδώ και δύο αιώνες, αλλά το πλαίσιο γύρω από αυτό αλλάζει δραματικά. Τώρα ένα νέο, προσωπικό και βαθιά στοχαστικό ντοκιμαντέρ φέρνει δυναμικά στο προσκήνιο το ζήτημα της επιστροφής των Μαρμάρων του Παρθενώνα στην Ελλάδα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Μαρσέιγ – Αταλάντα
Champions League 05.11.25

LIVE: Μαρσέιγ – Αταλάντα

LIVE: Μαρσέιγ – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μαρσέιγ – Αταλάντα για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 8.

Σύνταξη
LIVE: Νιούκαστλ – Αθλέτικ Μπιλμπάο
Champions League 05.11.25

LIVE: Νιούκαστλ – Αθλέτικ Μπιλμπάο

LIVE: Νιούκαστλ – Αθλέτικ Μπιλμπάο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιούκαστλ – Αθλέτικ Μπιλμπάο για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 9.

Σύνταξη
Ακροδεξιός εξελέγη πρόεδρος της Βουλής στην Τσεχία – Ο βουλευτής αδερφός του προειδοποιεί ότι είναι «απειλή»
Τόμιο Οκαμούρα 05.11.25

Ακροδεξιός εξελέγη πρόεδρος της Βουλής στην Τσεχία – Ο βουλευτής αδερφός του προειδοποιεί ότι είναι «απειλή»

«Ο διορισμός του Τόμιο Οκαμούρα στην προεδρία της Βουλής είναι εθνική και διεθνής ντροπή» είπε από την πλευρά του ο απερχόμενος υπουργός Εσωτερικών της Τσεχίας

Σύνταξη
LIVE: Μπενφίκα – Λεβερκούζεν
Champions League 05.11.25

LIVE: Μπενφίκα – Λεβερκούζεν

LIVE: Μπενφίκα – Λεβερκούζεν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπενφίκα – Λεβερκούζεν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 5.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο