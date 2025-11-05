Το Lake Center γίνεται ο τέλειος προορισμός για αγορές και διασκέδαση

Το πιο σημαντικό εμπορικό πάρκο στην Ήπειρο άνοιξε και πάλι τις πόρτες του, προσφέροντας μια ανανεωμένη εμπειρία αγορών και ψυχαγωγίας, με σύγχρονα πολυεθνικά brands και μοντέρνα καταστήματα

Το εμπορικό πάρκο, με νέα επωνυμία και λογότυπο, λειτουργεί με ανακαινισμένους χώρους και υποδέχεται συνεχώς γνωστά και διεθνή brands. Οι νέες επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να εγκαθίστανται σταδιακά στα 10.000 τ.μ. στεγασμένων χώρων του και στόχος είναι ως το τέλος του 2026 να λειτουργεί το πάρκο με την πλήρη ανάπτυξη της νέας δυναμικότητας και ταυτότητάς του.

Όλα τα μεγάλα brands είναι εδώ!

Οι νέες συνεργασίες του Lake Center ξεχωρίζουν και αναβαθμίζουν την καταναλωτική εμπειρία. «Πρεμιέρα» στο πάρκο έχει κάνει ήδη η Pepco, η οποία διαθέτει αξεσουάρ σπιτιού, ρουχισμό για μικρούς και μεγάλους, παιχνίδια και πολλά καθημερινά είδη για όλες τις ηλικίες. Πριν λίγες μέρες άρχισε τη λειτουργία του το νέο Supermarket ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ με εκθεσιακούς χώρους 1.100 τ.μ. και 64 υπαίθριες θέσεις στάθμευσης.

Σύντομα, θα ακολουθήσει μια ακόμα διεθνής εμπορική αλυσίδα, η Sinsay, η οποία ξεχωρίζει για τη μεγάλη ποικιλία σε trendy ρούχα που καλύπτουν κάθε στυλιστική ανάγκη και κάθε ηλικία, για τα πρωτότυπα εποχιακά και διακοσμητικά είδη, καθώς και για τα μοντέρνα αντικείμενα σπιτιού. To κατάστημα της Sinsay αναμένεται να λειτουργήσει προς το τέλος Ιανουαρίου 2026, δίνοντας στους καταναλωτές ακόμα περισσότερες επιλογές σε αγορές προϊόντων για όλη την οικογένεια! Το επόμενο διάστημα πάντως αναμένονται και άλλες αφίξεις – έκπληξη που θα εμπλουτίσουν περαιτέρω το εμπορικό «μείγμα» του πάρκου!

Κάθε επίσκεψη στο Lake Center είναι σχεδιασμένη να αποτελεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία, καθώς οι επισκέπτες μπορούν να συνδυάσουν το shopping με στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης. Οι σύγχρονες κινηματογραφικές αίθουσες της Odeon by TFG συνεχίζουν να προσελκύουν τους σινεφίλ κάθε ηλικίας, προβάλλοντας blockbusters και ταινίες πρώτης προβολής, ώστε να συμπληρωθεί ιδανικά η κάθε βόλτα!

Το Lake Center στην πόλη των Ιωαννίνων ξεχωρίζει δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες του να έχει πρόσβαση σε μια μεγάλη γκάμα επιλογών shopping αλλά και ψυχαγωγίας στον ελεύθερο χρόνο τους και στοχεύει στο να εδραιωθεί ως το νέο hot spot για τις αγορές και την αναψυχή σε όλη τη Βορειοδυτική Ελλάδα.

Στα μεγάλα πλεονεκτήματά του είναι η άμεση σύνδεση με την Εγνατία Οδό, την Ιόνια Οδό και τη νέα περιφερειακή οδό, καθώς η πολύ άνετη στάθμευση στις 370 διαθέσιμες θέσεις πάρκινγκ.