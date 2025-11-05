Αποθήκευση, το επόμενο μεγάλο στοίχημα προς την ενεργειακή μετάβαση και ανεξαρτησία

Από το 2019 έχει συντελεστεί μία κοσμογονία στην ελληνική αγορά ενέργειας, καθώς μέσα σε λίγα χρόνια, ο λιγνίτης -που μονοπώλησε την παραγωγή ενέργειας στη χώρα μας για δεκαετίες- έχει δώσει τη θέση του στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, δηλαδή την παραγωγή ενέργειας κυρίως από φωτοβολταϊκά και αιολικά.

Μέσα σε λιγότερο από έξι χρόνια, οι ΑΠΕ αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% της ημερήσιας παραγωγής ενέργειας καθιστώντας την Ελλάδα πρωτοπόρο στον τομέα των ΑΠΕ όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως.

Έχοντας λοιπόν αυξήσει τόσο πολύ την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και για να αντιμετωπιστεί η στοχαστικότητά τους – το γεγονός δηλαδή ότι δεν υπάρχει παραγωγή όταν δεν έχει ήλιο ή αέρα – ο Όμιλος ΔΕΗ προχωρά με ταχείς ρυθμούς στην κατασκευή έργων αποθήκευσης.

Τα έργα αποθήκευσης

Πριν από μερικές ημέρες, ο Όμιλος ΔΕΗ ανακοίνωσε την έναρξη κατασκευής ενός νέου Σταθμού Ηλεκτροχημικής Αποθήκευσης Ενέργειας, BESS, στο Αμύνταιο στην περιοχή του ΑΗΣ Αμυνταίου. Ο νέος σταθμός θα αποτελείται από μπαταρίες συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 50 MW και χωρητικότητας 200 MWh και θα έχει τη δυνατότητα να τροφοδοτεί το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας με ισχύ 50 MW για 4 ώρες.

Πρόκειται για το τρίτο έργο αποθήκευσης στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας που ανακοινώνεται μέσα σε λίγους μήνες.

Συγκεκριμένα, η κατασκευή του σταθμού στο Αμύνταιο ξεκινά, ενώ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η κατασκευή δύο ακόμα σταθμών ηλεκτροχημικής αποθήκευσης ενέργειας (BESS) στη Δυτική Μακεδονία, στις περιοχές του ΑΗΣ Καρδιάς και του ΑΗΣ Μελίτης, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 98 MW και χωρητικότητας 196 MWh.

Ο Όμιλος σκοπεύει να κατασκευάσει στην πρώην λιγνιτική περιοχή έργα αποθήκευσης ενέργειας 860 MW, τα οποία θα δημιουργήσουν πάνω από 1.300 θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή και εκατοντάδες κατά τη λειτουργία.

Στις αρχές του καλοκαιριού, ο Όμιλος ΔΕΗ ξεκίνησε και την κατασκευή ενός ειδικού πιλοτικού υβριδικού έργου στην Αστυπάλαια, το οποίο θα συνδυάζει την ηλιακή ενέργεια και την ηλεκτροχημική αποθήκευση. Ο υβριδικός σταθμός θα αποτελείται από ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, ισχύος 3,53MW, και από μια μονάδα αποθήκευσης συνολικής χωρητικότητας 14,12 MWh.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος ΔΕΗ από το 2019 λειτουργεί ένα πρωτοποριακό υβριδικό σταθμό στην Ικαρία, ο οποίος συνδυάζει την αιολική και υδροηλεκτρική ενέργεια και ο οποίος μέσω της αντλησιοταμίευσης έχει τη δυνατότητα να καλύψει έως το 30% των ενεργειακών αναγκών του νησιού.

Πέραν των έργων αποθήκευσης που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ήδη κατασκευάζεται μια μονάδα BESS ονομαστικής ισχύος 25 MW και χωρητικότητας 55 MWh στη Βουλγαρία.

Ο ρόλος των έργων αποθήκευσης στην ενεργειακή μετάβαση

Ο ρόλος που επιτελούν οι μονάδες αποθήκευσης ενέργειας για το σύστημα είναι εξαιρετικά σημαντικός, καθώς αποσκοπούν στην υποστήριξη της λειτουργίας των παρακείμενων φωτοβολταϊκών σταθμών και συμβάλουν στην ευστάθεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, βελτιστοποιώντας τη διαχείριση της παραγωγής των σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, μεγιστοποιώντας τον βαθμό συνεισφοράς τους και αξιοποιώντας στο έπακρο το δυναμικό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

Ουσιαστικά, η θέση που καταλαμβάνουν οι μπαταρίες είναι επικουρική των έργων καθαρής ενέργειας που αναπτύσσει ο Όμιλος και ο ρόλος τους καθίσταται καταλυτικός στην ομαλή λειτουργία και διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Ομίλου. Οι μπαταρίες απορροφούν την πλεονάζουσα ενέργεια κατά τις ώρες τις ημέρας που υπάρχει παραγωγή που δεν καταναλώνεται και τη διοχετεύουν στο σύστημα τις νυχτερινές ώρες.

Τα έργα αποθήκευσης ενέργειας που ήδη υλοποιούνται στη χώρα μας θα καθορίσουν το μέλλον του συστήματος ενέργειας. Οι εν λόγω επενδύσεις θα διασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή χρήση της παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και, επιπλέον, την ευστάθεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Η ΔΕΗ είναι πρωτοπόρος και σε αυτή τη διαδικασία, καθώς το επενδυτικό πλάνο του Ομίλου περιλαμβάνει σημαντικές επενδύσεις σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.

Ταυτόχρονα, όμως, οι μπαταρίες συμβάλουν και στην «ενεργειακή ανεξαρτησία» της Ελλάδας σε πολλαπλά επίπεδα (εθνικό, οικονομικό, γεωπολιτικό, περιβαλλοντικό, επενδυτικό).

Είναι αυτονόητο ότι όσο λιγότερο εξαρτημένη είναι μία χώρα ενεργειακά – ειδικά σε εποχές γεωπολιτικών αλλαγών, όπως αυτή που βιώνουμε – τόσο ισχυρότερη είναι η θέση της στη διεθνή σκακιέρα και η διαπραγματευτική της δύναμη.

Στο χαρτοφυλάκιο αποθήκευσης του Ομίλου ΔΕΗ στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας, θα πρέπει επίσης να προστεθούν τα έργα αντλησιοταμίευσης. Ειδικά, στη Δυτική Μακεδονία, ξεχωρίζουν τα δύο αντλησιοταμιευτικά έργα, οι «φυσικές μπαταρίες» με τη χρήση δύο λιμνών σε υψομετρική διαφορά μεταξύ τους. Πρόκειται για το έργο στο ορυχείο Καρδιάς, με δυναμικότητα παραγωγής 320 MW για 8 ώρες και το έργο στο ορυχείο Νοτίου Πεδίου με δυναμικότητα παραγωγής 240 MW για 12 ώρες, για τα οποία έχουν ολοκληρωθεί οι αδειοδοτικές εργασίες.