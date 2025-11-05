Η Alpha Bank φέρνει το πνεύμα των Χριστουγέννων με 50% επιπλέον Bonus πόντους στους συνεργάτες του προγράμματος

Καθώς πλησιάζει η πιο γιορτινή περίοδος του χρόνου, η καθημερινότητα αρχίζει να γεμίζει με λίστες και προσμονή. Από τον στολισμό του σπιτιού και τα πρώτα ψώνια για το ρεβεγιόν, μέχρι την επιλογή δώρων για φίλους, συγγενείς ή συνεργάτες, οι εβδομάδες πριν τα Χριστούγεννα συνδυάζουν χαρά, οργάνωση και προετοιμασία. Είναι η εποχή που οι περισσότεροι αναζητούν τρόπους να απολαύσουν τις αγορές τους χωρίς να επιβαρύνουν υπερβολικά τον προϋπολογισμό τους.

Γιορτινή προετοιμασία από την Alpha Bank

Σε αυτό το πνεύμα, η Alpha Bank φέρνει μια πρόταση που κάνει τις χριστουγεννιάτικες αγορές πιο συμφέρουσες. Με τη νέα προσφορά του Προγράμματος Bonus, η τράπεζα προσφέρει στους πελάτες της 50% επιπλέον Bonus πόντους σε αγορές από τους συνεργάτες του προγράμματος.

Πιο αναλυτικά, από τις 29 Οκτωβρίου έως και τις 11 Νοεμβρίου 2025, όλοι οι κάτοχοι καρτών Bonus – πιστωτικών και χρεωστικών – έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από την προσφορά, πραγματοποιώντας τις αγορές τους είτε σε φυσικά καταστήματα είτε online. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε συναλλαγή αποκτά μεγαλύτερη αξία, μετατρέποντας την προετοιμασία για τα Χριστούγεννα σε μια πιο θετική και αποδοτική εμπειρία.

Ποικιλία επιλογών για κάθε καταναλωτική ανάγκη

Παράλληλα τα περισσότερα από 4.000 καταστήματα των συνεργατών του προγράμματος είναι εδώ για να καλύψουν όλες τις ανάγκες, που θα προκύψουν μέχρι τα Χριστούγεννα. Οι επιλογές είναι αμέτρητες: από είδη ένδυσης, υπόδησης και ομορφιάς, μέχρι παιχνίδια για τα παιδιά, ηλεκτρονικά είδη και είδη σπιτιού, ή ταξιδιωτικά πακέτα για ονειρεμένες χειμερινές αποδράσεις.

Έτσι, μπορείτε να ανανεώσετε τις ενδυματολογικές σας επιλογές για τις χριστουγεννιάτικες εξόδους, να γεμίσετε το δέντρο με πρωτότυπα δώρα, να οργανώσετε μια βραδιά με φίλους στο σπίτι ή ακόμα και να κλείσετε το ταξίδι των ονείρων σας — και όλα αυτά, μαζεύοντας περισσότερους Bonus πόντους που εξαργυρώνονται σε πραγματική αξία, προσφέροντάς σας την ευκαιρία να κερδίσετε μοναδικές εκπτώσεις στις επόμενες αγορές σας.

Ευκολία και άνεση μέσω του Bonus app

Για ακόμη μεγαλύτερη ευκολία, οι κάτοχοι καρτών μπορούν να χρησιμοποιούν και το Bonus app. Η εφαρμογή επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν το υπόλοιπο των πόντων τους, να εντοπίζουν συνεργαζόμενα καταστήματα στην περιοχή τους, να ενημερώνονται για νέες προσφορές και να αξιοποιούν Bonus e-coupons που προσφέρουν επιπλέον οφέλη. Το Bonus app λειτουργεί ως ο κόσμος του Bonus στο κινητό, που βοηθά τους καταναλωτές να οργανώσουν τις επιλογές τους και να αξιοποιήσουν πλήρως τα προνόμια του Προγράμματος.

Περισσότερες Bonus εκπλήξεις

Παράλληλα, η Alpha Bank ετοιμάζει μια μεγαλύτερη χριστουγεννιάτικη ενέργεια, που υπόσχεται περισσότερα οφέλη, ενισχύοντας έτσι το μήνυμα ότι οι γιορτές δεν χρειάζεται να συνδέονται με άγχος, αλλά με έξυπνες επιλογές.

Μέσα από το Πρόγραμμα Bonus, η προετοιμασία για τις πιο όμορφες μέρες του χρόνου γίνεται ευκολότερη, πιο οργανωμένη και – γιατί όχι – πιο λαμπερή, προσφέροντας πραγματική αξία σε κάθε αγορά και χαρά σε κάθε στιγμή.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές και τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, αλλά και για το Πρόγραμμα Bonus είναι στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος ή στην εφαρμογή Bonus app.