Νεκρός εντοπίστηκε ένας 26χρονος άνδρας, αλβανικής υπηκοότητας, σε διαμέρισμα Airbnb στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε μέσα σε διαμέρισμα στην οδό Δωδεκανήσου. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις, έπειτα από κλήση μιας 29χρονης Ελληνίδας, η οποία διέμενε προσωρινά στο διαμέρισμα μαζί με τον 26χρονο.

Από τα πρώτα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας φαίνεται να αποκλείεται το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για αυτοκτονία με το όπλο που έβαλε στον κρόταφό του.

Σύμφωνα με το thestival, κατά τη διάρκεια της έρευνας της ΕΛ.ΑΣ. βρέθηκαν μικροποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, φυσίγγια, καθώς και το όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε. Επιπλέον, η 29χρονη σύντροφος του θύματος συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει το ΤΔΕΕ Λευκού Πύργου.