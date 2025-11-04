Η συνεχής εκπαίδευση είναι το κλειδί για εξελιχθείς επαγγελματικά σε έναν κόσμο που αλλάζει

Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, της αυτοματοποίησης και της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης, το μεγαλύτερο επαγγελματικό εφόδιο δεν είναι πια μόνο ο τίτλος σπουδών ή η εργασιακή εμπειρία, αλλά, κυρίως, η ικανότητα να μαθαίνεις συνεχώς.

Όπως επισημαίνουν σε διάφορες μελέτες τους ο ΟΟΣΑ και το World Economic Forum, σχεδόν 4 στους 10 εργαζόμενους θα χρειαστούν νέες δεξιότητες ως το 2030, ενώ οι μισές επιχειρήσεις παγκοσμίως σκοπεύουν να επαναπροσδιορίσουν ρόλους, λόγω των τεχνολογικών μετασχηματισμών.

Η συνεχής μάθηση δεν είναι απλώς το «κάτι παραπάνω», είναι απαραίτητη. Από την κατανόηση της τεχνητής νοημοσύνης και των big data, μέχρι δεξιότητες όπως η ανθεκτικότητα και η δημιουργική σκέψη, όλα εξελίσσονται γρήγορα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Vodafone Ελλάδας αποδεικνύει έμπρακτα τι σημαίνει δια βίου μάθηση, μέσα σε έναν οργανισμό που βρίσκεται στην καρδιά της τεχνολογίας. Κάθε εργαζόμενος έχει πρόσβαση σε απεριόριστες εκπαιδευτικές πηγές, προγράμματα upskilling και reskilling, καθώς και εξατομικευμένες εμπειρίες μάθησης που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, για να προσαρμόζονται στις ανάγκες και στους στόχους του καθενός ξεχωριστά. Η προσέγγιση αυτή καθώς και πολλές άλλες πολιτικές και διαδικασίες έχουν αναδείξει την Vodafone Κορυφαίο Εργοδότη από το Top Employers Institute για επτά συνεχόμενα χρόνια, φέρνοντάς την μάλιστα στην πρώτη θέση στην Ελλάδα τα δύο τελευταία έτη.

Μέσα από την πλατφόρμα Grow with Vodafone, οι εργαζόμενοι μπορούν να επιλέξουν μαθήματα και πιστοποιήσεις από κορυφαίους ακαδημαϊκούς οργανισμούς και πλατφόρμες, όπως το MIT, το Harvard και το Skillsoft, αλλά και να εκπαιδευτούν πάνω σε δεξιότητες αιχμής, από την κυβερνοασφάλεια έως την τεχνολογική ηγεσία. Μόνο τη χρονιά που πέρασε, οι άνθρωποι της Vodafone ολοκλήρωσαν πάνω από 51.000 ώρες εκπαίδευσης.

Η εκπαίδευση, ωστόσο, δεν περιορίζεται στις ψηφιακές πλατφόρμες. Στη Vodafone, το «on the job training» είναι καθημερινότητα: οι άνθρωποι μαθαίνουν μέσα από πραγματικά έργα που διαμορφώνουν το μέλλον της τεχνολογίας και των επικοινωνιών, συμμετέχοντας σε καινοτόμα projects, που συνδέουν την Ελλάδα με τον παγκόσμιο ψηφιακό χάρτη. Έτσι, η γνώση δεν μένει θεωρητική, αλλά πρακτική, ζωντανή και άμεσα αξιοποιήσιμη.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα διαρκούς μάθησης και εξέλιξης, είναι η ιστορία του Διονύση από την ομάδα Δικτύου, που βρίσκεται στη Vodafone εδώ και 24 χρόνια. Ξεκίνησε το 2001, τότε που η εταιρεία λεγόταν ακόμη Panafon, και σήμερα είναι Senior Network Engineer στην ομάδα Network Technology. Έχει ζήσει από κοντά τη μετάβαση από το 2G στο 5G και συνεχίζει να συμβάλλει ενεργά στα δίκτυα του μέλλοντος.

«Η Vodafone είναι σχολείο», λέει ο ίδιος. «Από την πρώτη μέρα μαθαίνεις και αυτό δεν σταματά ποτέ. Η τεχνολογία αλλάζει διαρκώς και σε ωθεί να αλλάζεις μαζί της, να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά». Για τον Διονύση, κάθε νέα τεχνολογική εξέλιξη είναι και μια αφορμή μάθησης. Και αυτό είναι που τον κρατά δημιουργικό και ενεργό μετά από δυόμισι δεκαετίες.

Σήμερα, αξιοποιώντας το υβριδικό μοντέλο εργασίας, ισορροπεί ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή, χωρίς να χάνει την αίσθηση ότι εργάζεται σε έναν οργανισμό που δεν σταματά να προχωρά. «Η συνεχής εκπαίδευση», λέει, «είναι το κλειδί για να αισθάνεσαι πάντα χρήσιμος, πάντα επίκαιρος, πάντα κομμάτι του μέλλοντος».

Δείτε το σχετικό βίντεο: