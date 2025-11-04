Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Φλεγμονή: ο αόρατος εχθρός της νεότητας: Πώς η ελαιοκανθάλη δίνει τη λύση
Τα Νέα της Αγοράς 04 Νοεμβρίου 2025 | 08:00

Φλεγμονή: ο αόρατος εχθρός της νεότητας: Πώς η ελαιοκανθάλη δίνει τη λύση

Η επίδραση της φλεγμονής στη γήρανση και στην υγεία των κυττάρων

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ικανότητες: Θεωρείς πως έχεις… βαρετές; Τόσο το καλύτερο

Ικανότητες: Θεωρείς πως έχεις… βαρετές; Τόσο το καλύτερο

Spotlight

Η φλεγμονή είναι μια φυσική διαδικασία άμυνας του οργανισμού. Όταν όμως παρατείνεται, μετατρέπεται σε έναν σιωπηλό εχθρό που επιταχύνει τη γήρανση των κυττάρων, καταπονεί τα αγγεία και αυξάνει τον κίνδυνο για:

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι η χρόνια φλεγμονή είναι ένας από τους βασικότερους λόγους που η νεότητα, κυτταρική και σωματική, χάνεται πρόωρα.

Και εδώ έρχεται η ελαιοκανθάλη, μια φυσική πολυφαινόλη του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου, γνωστή και ως «η αντιφλεγμονώδης δύναμη των ελιών».

Τι είναι η γήρανση των κυττάρων;

Η γήρανση των κυττάρων είναι μια φυσική διαδικασία κατά την οποία τα κύτταρα σταδιακά χάνουν την ικανότητά τους να διαιρούνται και να λειτουργούν αποτελεσματικά. Αυτή η κατάσταση ονομάζεται «κυτταρική γήρανση» ή cellular senescence. Τα γηρασμένα κύτταρα δεν πεθαίνουν, αλλά παραμένουν ενεργά στον οργανισμό, απελευθερώνοντας ουσίες που προκαλούν φλεγμονή στους ιστούς γύρω τους. Με τον καιρό, αυτή η «σιωπηλή» φλεγμονή συμβάλλει στην επιτάχυνση της γήρανσης ολόκληρου του οργανισμού.

Τι προκαλεί τη γήρανση των κυττάρων;

Η γήρανση προκαλείται από πολλούς παράγοντες:

  • Οξειδωτικό στρες:Οι ελεύθερες ρίζες που δημιουργούνται από ρύπανση, κάπνισμα ή κακή διατροφή προκαλούν βλάβες στο DNA.
  • Χρόνια φλεγμονή:Μια χαμηλού βαθμού αλλά συνεχιζόμενη φλεγμονή “κουράζει” τα κύτταρα.
  • Κακή διατροφή και καθιστική ζωή:Οδηγούν σε μεταβολικές διαταραχές που επιταχύνουν τη φθορά.
  • Έλλειψη ύπνου και στρες:Μειώνουν την ικανότητα αναγέννησης των κυττάρων.
  • Έκθεση σε ακτινοβολία και τοξίνες:Προκαλεί οξειδωτικές βλάβες και φθορά στο κυτταρικό DNA.

Πώς συνδέεται η φλεγμονή με την πρόωρη γήρανση;

Η χρόνια φλεγμονή είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που “πυροδοτούν” τη γήρανση των κυττάρων. Οι επιστήμονες μιλούν για το φαινόμενο της inflammaging, έναν συνδυασμό των λέξεων “inflammation” και “aging”, που περιγράφει τη φλεγμονώδη διαδικασία της γήρανσης. Όταν ο οργανισμός βρίσκεται διαρκώς σε χαμηλού βαθμού φλεγμονή, εξαντλείται ενεργειακά, τα κύτταρα δεν ανανεώνονται και εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια φθοράς, τόσο εσωτερικά (στα αγγεία, στο ανοσοποιητικό), όσο και εξωτερικά (στο δέρμα).

Η ελαιοκανθάλη: φυσική ασπίδα απέναντι στο οξειδωτικό στρες

Το οξειδωτικό στρες είναι μια φυσική αλλά επιβαρυντική διαδικασία, που συμβαίνει όταν ο οργανισμός μας εκτίθεται σε ρύπους, άγχος, κακή διατροφή ή έλλειψη ύπνου. Οι λεγόμενες «ελεύθερες ρίζες» που παράγονται σε αυτές τις συνθήκες επιτίθενται στα κύτταρα, μειώνοντας τη ζωτικότητά τους και επιταχύνοντας τη φθορά τους με τον χρόνο.

Φωτογραφία: κάψουλες ελαιοκανθάλης

Η ελαιοκανθάλη, μια ισχυρή φυσική πολυφαινόλη του ελαιολάδου, δρα σαν αντιοξειδωτική ασπίδα απέναντι σε αυτή τη διαδικασία.

  • Εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες, μειώνοντας τη φθορά των κυττάρων.
  • Προστατεύει την καρδιά και τα αγγεία, εμποδίζοντας την οξείδωση της «κακής» χοληστερίνης (LDL).
  • Υποστηρίζει τη φυσική άμυνα του οργανισμού, ενισχύοντας τη λειτουργία του ανοσοποιητικού.
  • Συμβάλλει στη διατήρηση της νεότητας, βοηθώντας το σώμα να διατηρεί την ενέργεια και τη λάμψη του.

Η τακτική πρόσληψη πολυφαινολών, όπως η ελαιοκανθάλη, μέσα από τη διατροφή ή εξειδικευμένα συμπληρώματα, βοηθά τον οργανισμό να παραμένει σε ισορροπία και να αντιστέκεται πιο αποτελεσματικά στις καθημερινές προκλήσεις.

Επιστημονικά τεκμηριωμένη δράση της ελαιοκανθάλης

Η δράση της ελαιοκανθάλης ανακαλύφθηκε από τους Beauchamp και συνεργάτες στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια (Nature, 2005), οι οποίοι απέδειξαν ότι η ουσία δρα όπως η ιβουπροφαΐνη, αναστέλλοντας τα ίδια ένζυμα (COX-1 και COX-2) που προκαλούν φλεγμονή.

Νεότερες μελέτες (Cicerale et al., Molecular Nutrition & Food Research, 2012) έδειξαν ότι η συστηματική κατανάλωση ελαιοκανθάλης μειώνει τους φλεγμονώδεις δείκτες στο αίμα και προστατεύει τα ενδοθηλιακά κύτταρα που επενδύουν τα αγγεία.

Σε πρόσφατη κλινική μελέτη (APRIL Study, Clinical Nutrition, 2023), η καθημερινή πρόσληψη πολυφαινολών ελαιολάδου βελτίωσε σημαντικά τη λειτουργία του ενδοθηλίου και τη ροή του αίματος, ενισχύοντας την καρδιαγγειακή ευεξία σε ενήλικες με αυξημένο οξειδωτικό στρες.

Νεότητα από μέσα προς τα έξω

Η φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες είναι οι δύο κύριοι μηχανισμοί που επιταχύνουν τη φθορά των κυττάρων. Όταν αυτοί περιοριστούν, το σώμα ανακτά τη φυσική του ισορροπία:

  • τα αγγεία παραμένουν ελαστικά,
  • η καρδιά λειτουργεί πιο αποτελεσματικά,
  • και το δέρμα διατηρεί τη λάμψη και τη σφριγηλότητά του.

Η ελαιοκανθάλη, μέσα από τη στοχευμένη αντιφλεγμονώδη της δράση, προστατεύει τον οργανισμό εκ των έσω, αποτελώντας ένα από τα ισχυρότερα φυσικά “αντίδοτα” στη γήρανση που προκαλεί ο σύγχρονος τρόπος ζωής.

Φωτογραφία: συμπλήρωμα με ελαιοκανθάλη

Η δύναμη των 1000 ελιών

Το Thousand Olives είναι ένα καινοτόμο, φυσικό συμπλήρωμα διατροφής από εξαιρετικό παρθένο ελληνικό ελαιόλαδο πρώιμης συγκομιδής (αγουρέλαιο) πλούσιο σε πολυφαινόλες. Βασίζεται σε πρωτοποριακή πατέντα* εκχύλισης και απομόνωσης ελαιοκανθάλης και άλλων πολυφαινολών. Αποτελεί αποτέλεσμα 20ετούς έρευνας Καθηγητών του Τμήματος Φαρμακευτικής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κάθε κάψουλα Thousand Olives περιέχει 5mg μείγματος πολυφαινολών, στη φυσική αναλογία που υπάρχουν στο ελαιόλαδο, και εγγυημένα την υψηλότερη ποσότητα (πάνω από το 50%) ελαιοκανθάλης. Η ελαιοκανθάλη είναι μία από τις πιο δραστικές πολυφαινόλες, με αποδεδειγμένες δράσεις σε διεθνείς μελέτες.

Η καθημερινή λήψη 5mg πολυφαινολών συμβάλλει στην προστασία των λιπιδίων του αίματος, όπως της χοληστερίνης, από το οξειδωτικό στρες, προλαμβάνοντας έτσι τη δημιουργία αθηρωματικής πλάκας και την στένωση των αγγείων. Επιπλέον, προστατεύει τα κύτταρα από την πρόωρη γήρανση λόγω οξειδωτικού στρες που προκαλείται από τις ελεύθερες ρίζες.

Κάθε συσκευασία Thousand Olives περιέχει 30 κάψουλες, που προέρχονται από εκχύλισμα τουλάχιστον 1000 ελιών (thousand olives).

*Η μέθοδος εκχύλισης προστατεύεται από εικοσαετές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (ΕP3924081).

Δείτε τη δύναμη των πολυφαινολών του Thousand Olives: https://thousand-olives.com.

*Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη διατροφή.
Συνιστάται πάντοτε, πριν από τη λήψη οποιουδήποτε συμπληρώματος, να συμβουλεύεστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
Τα παραπάνω στοιχεία βασίζονται σε πληθώρα κλινικών και εργαστηριακών μελετών.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα σενάρια για την πορεία του Γενικού Δείκτη – Οι κινήσεις των ξένων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα σενάρια για την πορεία του Γενικού Δείκτη – Οι κινήσεις των ξένων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ικανότητες: Θεωρείς πως έχεις… βαρετές; Τόσο το καλύτερο

Ικανότητες: Θεωρείς πως έχεις… βαρετές; Τόσο το καλύτερο

Τράπεζες
Eurobank: Επιχειρεί διεθνή ανάπτυξη μέσω Κύπρου

Eurobank: Επιχειρεί διεθνή ανάπτυξη μέσω Κύπρου

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Τα Νέα της Αγοράς
Μικρά τελετουργικά για cozy στιγμές στο σπίτι
Τα Νέα της Αγοράς 03.11.25

Μικρά τελετουργικά για cozy στιγμές στο σπίτι

Οι φθινοπωρινές στιγμές στο σπίτι δεν χάνουν ποτέ την μαγεία τους - ειδικά όταν συνοδεύονται από ζεστά ροφήματα, απαλά υφάσματα και την θαλπωρή των αναμμένων κεριών.

Σύνταξη
Η νέα σειρά “Betsson Stories” κάνει πρεμιέρα!
Τα Νέα της Αγοράς 03.11.25

Η νέα σειρά “Betsson Stories” κάνει πρεμιέρα!

Η Betsson παρουσιάζει τη νέα σειρά “Betsson Stories” με την Φελίσια Τσαλαπάτη, στην οποία αγαπημένοι αθλητές μιλούν ανοιχτά και αυθόρμητα για τη ζωή, την πορεία και τις εμπειρίες τους, μέσα από χαλαρές συζητήσεις που θα σας κεντρίσουν το ενδιαφέρον.

Σύνταξη
Γνωρίστε το τρομερό δίδυμο Τάκη και Μπούμπη και κάντε τη ζωή σας πιο εύκολη σήμερα
Τα Νέα της Αγοράς 03.11.25

Γνωρίστε το τρομερό δίδυμο Τάκη και Μπούμπη και κάντε τη ζωή σας πιο εύκολη σήμερα

Ο σκεπτικιστής τετράποδος Μπούμπης προσπαθεί να καταλάβει γιατί ο Τάκης δεν αγχώνεται πια για δάνεια, συμβουλές και καθημερινά απρόοπτα. Η απάντηση είναι πάντα η ίδια: Όλα γίνονται απλά & ανθρώπινα, χάρη στις ψηφιακές λύσεις της Εθνικής Τράπεζας.

Σύνταξη
Έχεις 2 λεπτά: Πώς η προστασία της υγείας του κατοικιδίου μας είναι η μεγαλύτερη πράξη αγάπης
Τα Νέα της Αγοράς 31.10.25

Έχεις 2 λεπτά: Πώς η προστασία της υγείας του κατοικιδίου μας είναι η μεγαλύτερη πράξη αγάπης

Καμία σχέση δεν μπορεί να συγκριθεί ή να αντικαταστήσει την ανεκτίμητη, βαθιά, ανιδιοτελή αγάπη που μας συνδέει με τους τετράποδους φίλους μας. Οι σκύλοι και οι γάτες μας δεν είναι απλώς μία συντροφιά, αλλά μέλη της οικογένειάς μας, πιστοί σύντροφοί στις χαρές και τις δυσκολίες της ζωής. Κάθε στιγμή που περνάμε μαζί τους είναι πολύτιμη […]

Σύνταξη
Κουζίνα από την αρχή!
Τα Νέα της Αγοράς 31.10.25

Κουζίνα από την αρχή!

Η καρδιά του σπιτιού χτυπάει στην ΙΚΕΑ, με έξυπνες, προσιτές και ευέλικτες λύσεις που μεταμορφώνουν τον χώρο μας και μας φέρνουν πιο κοντά!

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νταϊάν Λαντ: Έφυγε από τη ζωή η θρυλική ηθοποιός και μητέρα της Λόρα Ντερν
Θλίψη 04.11.25

Νταϊάν Λαντ: Έφυγε από τη ζωή η θρυλική ηθοποιός και μητέρα της Λόρα Ντερν

Η Νταϊάν Λαντ, τρεις φορές υποψήφια για Όσκαρ και μητέρα της Λόρα Ντερν, πέθανε στα 89 της χρόνια στο σπίτι της στην Καλιφόρνια, αφήνοντας πίσω μια καριέρα έξι δεκαετιών στον κινηματογράφο και την τηλεόραση

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της θρησκείας (Μέρος Α’)
Language 04.11.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της θρησκείας (Μέρος Α’)

Ο κόσμος της θρησκείας των αρχαίων Ελλήνων παρουσιάζει μεγάλες διαφορές από τον αντίστοιχο κόσμο της χριστιανικής Ευρώπης, γεγονός που αποτυπώνεται ασφαλώς και στο θρησκευτικό λεξιλόγιο

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ανισότητα: Βαθαίνει το χάσμα στον παγκόσμιο πλούτο μεταξύ πλούσιων και φτωχών – Πώς απειλεί την δημοκρατία
Διεθνής Οικονομία 04.11.25

Βαθαίνει το χάσμα στον παγκόσμιο πλούτο μεταξύ πλούσιων και φτωχών - Πώς η ανισότητα απειλεί την δημοκρατία

Περισσότερα από 70 τρισεκατομμύρια δολάρια κληρονομημένου πλούτου την επόμενη δεκαετία θα διευρύνουν την ανισότητα, προειδοποιούν οι οικονομολόγοι

Σύνταξη
Ολυμπιακός Κ19 – Αϊντχόφεν Κ19: Να κάνει βήμα πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Youth League
Youth League 04.11.25

Ολυμπιακός Κ19 – Αϊντχόφεν Κ19: Να κάνει βήμα πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Youth League

Ο Ολυμπιακός Κ19 αντιμετωπίζει την αντίστοιχη ομάδα της Αϊντχόφεν (17:00, Cosmote Sport 2) για την 4η αγωνιστική της League Phase του Youth League και θέλει να κάνει σημαντικό βήμα πρόκρισης στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης.

Σύνταξη
«Ξέρω ποιοι είναι» έλεγε ο Παζολίνι λίγο πριν την άγρια δολοφονία του μιλώντας για τα «υπεράνω υποψίας» πρόσωπα του φασισμού
«Μολυβένια χρόνια» 04.11.25

«Ξέρω ποιοι είναι» έλεγε ο Παζολίνι λίγο πριν την άγρια δολοφονία του μιλώντας για τα «υπεράνω υποψίας» πρόσωπα του φασισμού

Με το μυστήριο που εξακολουθεί να περιβάλλει τον θάνατο του Πιερ Πάολο Παζολίνι, οι προειδοποιήσεις του ποιητή και σκηνοθέτη για τη διαφθορά και τον αυξανόμενο ολοκληρωτισμό προσφέρουν ένα ανατριχιαστικό μήνυμα για την εποχή μας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σκάνδαλο Άντριου–Έπσταϊν: Ο Ντόναλντ Τραμπ «νιώθει πολύ άσχημα» για τη βασιλική οικογένεια
«Λυπάμαι για όλους» 04.11.25

Σκάνδαλο Άντριου–Έπσταϊν: Ο Ντόναλντ Τραμπ «νιώθει πολύ άσχημα» για τη βασιλική οικογένεια

Συμπόνια εκφράζει ο Ντόναλντ Τραμπ για το Παλάτι, καθώς ο Άντριου χάνει όλους τους τίτλους του εν μέσω νέας πίεσης για τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν

Σύνταξη
Σαρώνει ο τυφώνας Καλμάγκι τις Φιλιππίνες – Τουλάχιστον δύο νεκροί
Κόσμος 04.11.25

Σαρώνει ο τυφώνας Καλμάγκι τις Φιλιππίνες – Τουλάχιστον δύο νεκροί

 «Άνθρωποι αποκλεισμένοι σε οροφές ζήτησαν να διασωθούν», είπε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ρον Ράμος, εκπρόσωπος των αρχών στην Τσεμπού στις Φιλιππίνες προσθέτοντας πως πλημμύρισαν ακόμη και κάποια κέντρα των υπηρεσιών διάσωσης

Σύνταξη
RAFARM:  Διεθνείς συνεργασίες και επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ενισχύουν τις εξαγωγές
Ενίσχυση έρευνας 04.11.25

RAFARM:  Διεθνείς συνεργασίες και επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ενισχύουν τις εξαγωγές

Η νέα στρατηγική της αμιγώς ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας RAFARM στοχεύει σε νέα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας για κάλυψη ανεκπλήρωτων ιατρικών αναγκών

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Βορίζια: Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού μετά το μακελειό – Ανθρωποκυνηγητό για τους τρεις που καταζητούνται
Ελλάδα 04.11.25

Βορίζια: Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού μετά το μακελειό – Ανθρωποκυνηγητό για τους τρεις που καταζητούνται

Στις φυλακές Αλικαρνασσού κρατείται ο αδελφός και άλλοι συγγενείς του 39χρονου που σκοτώθηκε στα Βορίζια

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Το σχέδιο Τραμπ για διεθνή στρατιωτική δύναμη στη Γάζα – «Δύναμη επιβολής και όχι ειρηνευτική»
Κόσμος 04.11.25

Το σχέδιο Τραμπ για διεθνή στρατιωτική δύναμη στη Γάζα – «Δύναμη επιβολής και όχι ειρηνευτική»

Ο Τραμπ παρουσίασε σε μέλη του Σ.Α του ΟΗΕ, το σχέδιό του για τη δημιουργία δύναμης ασφαλείας στη Γάζα με ευρεία διετή εντολή - Προβλέπει αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και αφοπλισμό της Χαμάς

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: To «κόμμα αναποφάσιστων» απειλεί τη Νέα Δημοκρατία – Διπλασίασε τα ποσοστά του σε δέκα μήνες
Πολιτική Γραμματεία 04.11.25

To «κόμμα αναποφάσιστων» απειλεί τη Νέα Δημοκρατία - Διπλασίασε τα ποσοστά του σε δέκα μήνες

Σε απόσταση αναπνοής το «κόμμα των αναποφάσιστων» από τη Νέα Δημοκρατία, σε νέα δημοσκόπηση. Η τεράστια «δεξαμενή» ψηφοφόρων δείχνει πως βρισκόμαστε σε μια φάση πολιτικής αναμονής. Σημαντική δυσπιστία προς τους θεσμούς.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο