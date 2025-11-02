Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-3: Νίκη για τους «πράσινους»

Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Ολυμπιακό με 3-0 σετ στο κλειστό του Ρέντη «Μ. Μερκούρη» στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Volley League ανδρών.

Οι ερυθρόλευκοι πλέουν στρέφουν την προσοχή τους στο πολύ σημαντικό ματς απέναντι στην Λας Πάλμας για το CEV Champions League που θα διεξαχθεί την προσεχή Πέμπτη (6/11), προκειμένου να διεκδικήσουν την πρόκριση στους ομίλους της κορυφαίας διοργάνωσης. Οι Πειραιώτες έκαναν μία καλή εμφάνιση και έδειξαν πως θα δούμε σπουδαίες «μάχες» στο μέλλον ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Αξίζει να αναφερθεί ότι πρόκειται για το ξεκίνημα της χρονιάς και φυσικά το σύνολο των Πειραιωτών, μαζί με τις νέες μεταγραφικές προσθήκες δεν έχει «δέσει» ακόμη πλήρως, ενώ και ο Τζούριτς δεν ήταν έτοιμος στο 100%, καθώς προέρχεται από τραυματισμούς. Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός μπήκε πιο ξεκούραστος στο ματς, αφού οι πράσινοι δεν αγωνίζονται στην Ευρώπη και δεν έχουν περισσότερες αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Η εξέλιξη του αγώνα Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Ο Ολυμπιακός έκανε δυναμική εκκίνηση στο ματς, αφού ήταν μπροστά με 2-0, χάρη σε πόντους του Καβάνα και του Τζούριτσιτς. Ακολούθησε ισοπαλία και 4-4 και στη συνέχεια οι πράσινοι πήραν προβάδισμα με τον Γιάντσουκ, ο οποίος με πόντους από επιθέσεις έκανε «καλή δουλειά» για την ομάδα του. Ο Ολυμπιακός ακολούθως, έκανε ένα επιμέρους 3-0 για το 20-23 και εν τέλει το Τριφύλλι πήρε το πρώτο σετ.

Ο Ατανασίεβιτς ξεκίνησε εκπληκτικά στο δεύτερο σετ, αφού με δύο διαδοχικούς άσσους διαμόρφωσε το 4-4.

Όμως, αργότερα, ο Παναθηναϊκός προσπέρασε και οι πράσινοι ήραν και το δεύτερο σετ με πολύ καλό παιχνίδι από τους Γιάντσουκ, Ανδρεόπουλο και Νίλσεν.

Στο τρίτο σετ, οι ερυθρόλευκοι «ξέσπασαν» και προηγήθηκαν με 7-6 και στη συνέχεια το ματς, εξελίχθηκε στον πόντο (15-16). Αλλά, οι πράσινοι εν τέλει επικράτησαν με 21-25.

Τα σετ: 22-25, 17-25, 21-25

Διαιτητές: Μυλωνάκης, Κυριοπούλου, Τσάλεντζ ρέφερι: Κουτσούλας, Παρατηρητής αγώνα: Καλπακτσόγλου, Παρατηρητής διαιτησίας: Γεωργουλέας, Επόπτες: Καπότης, Τσεκούρας, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 6-8, 13-16, 17-21, 22-25

2ο σετ: 6-8, 11-16, 15-21, 17-25

3ο σετ: 8-7, 12-16, 16-21, 21-25

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ προήλθαν: 6 άσσοι, 29 επιθέσεις (48%), 4 μπλοκ, 21 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού προήλθαν: 9 άσσοι, 44 επιθέσεις (59%), 5 μπλοκ, 17 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (22-25, 17-25, 21-25) σε 82΄.

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. (Αντρέα Γκαρτίνι): Πέρριν 12π. (10/15επ., 2 άσσοι, 29%υπ., 24%αρ.), Ατανασίγιεβιτς 13 (10/21επ., 3 άσσοι), Δαλακούρας 6 (5/13επ., 11%υπ., 5%αρ.), Καβάνα 2 (1/1επ., 1 μπλοκ), Τζούριτς 1 (1 μπλοκ), Νεντέλκοβιτς 3 (3/6επ.) / Τζιάβρας (λ. – 8%υπ.), Λινάρδος, Καπετανίδης, Χασμπάλα, Πιτακούδης 2 (1/1επ., 1 μπλοκ).

Παναθηναϊκός Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 10. (6/6επ., 3 μπλοκ, 1 άσσος), Γιάντσουκ 16 (12/14επ., 4 άσσοι, 48%υπ., 44%αρ.), Νίλσεν 14 (13/22επ., 1 μπλοκ), Βουλκίδης 4 (3/7επ., 1 μπλοκ), Ανδρεόπουλος 12 (10/21επ., 2 άσσοι, 47%υπ., 40%αρ.), Σπίριτο 2 (2 άσσοι) / Χανδρινός (λ. – 50%υπ., 30%αρ.), Κασαμπαλής, Μανδηλάρης, Πρωτοψάλτης.

MVP ο Λούκα Σπίριτο

Ο Ιταλός πασαδόρος Λούκα Σπίριτο αναδείχτηκε MVP στο ντέρμπι των αιωνίων. Την βράβευση έκανε ο Ρούλης Αγραπιδάκης.