Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025
Η AMA απαγορεύει το μονοξείδιο του άνθρακα, αλλά αφήνει εκτός τις κετόνες
Άλλα Αθλήματα 02 Νοεμβρίου 2025 | 11:55

Σημαντικές αλλαγές στη λίστα απαγορευμένων ουσιών για το 2026, εν μέσω αντιδράσεων και επιστημονικών συζητήσεων σχετικά με τα όρια της αθλητικής απόδοσης

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ (AMA) ανακοίνωσε τη νέα λίστα απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων για το 2026, επιφέροντας σημαντικές τροποποιήσεις που αγγίζουν για πρώτη φορά την εισπνοή μονοξειδίου του άνθρακα. Η απόφαση αυτή, που θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2026, αλλάζει σε μεγάλο βαθμό το τοπίο στον παγκόσμιο αντιντόπινγκ έλεγχο, καθώς χαρακτηρίζει πλέον το μονοξείδιο του άνθρακα ως επικίνδυνη και παράνομη μέθοδο βελτίωσης της αθλητικής απόδοσης όταν χρησιμοποιείται για μη ιατρικούς σκοπούς.

Η απαγόρευση του μονοξειδίου του άνθρακα έρχεται ως συνέχεια της απόφασης της Παγκόσμιας Ποδηλατικής Ένωσης (UCI) τον Φεβρουάριο του 2025, η οποία διαπίστωσε περιπτώσεις αθλητών που χρησιμοποιούσαν ελεγχόμενες εισπνοές της ουσίας με φερόμενο σκοπό την αύξηση της ικανότητας οξυγόνωσης και συνεπώς τη βελτίωση της αντοχής. Ωστόσο, ταυτόχρονα, η AMA αποφάσισε να μην επεκτείνει την απαγόρευσή της στις κετόνες, μια επιλογή που έχει προκαλέσει συζητήσεις, αφού η UCI τις είχε ήδη αποθαρρύνει, επικαλούμενη έλλειψη επιστημονικών δεδομένων για την αποτελεσματικότητά τους.

Το Τμήμα Πρόληψης της Ισπανικής Επιτροπής για την Καταπολέμηση του Ντόπινγκ (CELAD), εξήγησε τους λόγους πίσω από την απόφαση αυτή: «Το μονοξείδιο του άνθρακα είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη ουσία· μέσω της εισπνοής μπορεί να προκαλέσει σοβαρή δηλητηρίαση ή ακόμα και θάνατο. Η εφαρμογή του επιτρέπεται αποκλειστικά σε διαγνωστικές πράξεις, όπως στη μέτρηση της διάχυσης των πνευμόνων ή της συνολικής μάζας αιμοσφαιρίνης, και όχι για λόγους ενίσχυσης της απόδοσης», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα τόνισε ότι η AMA αναγνωρίζει πως η χρήση της ουσίας στον χώρο του αθλητισμού είχε αρχίσει να ξεφεύγει από τα ιατρικά όρια, δημιουργώντας κινδύνους για την υγεία των αθλητών.

Αντίθετα, σχετικά με τις κετόνες, η CELAD υπογράμμισε πως δεν υπάρχει καμία αποδεικτική βάση που να στηρίζει τη χρήση τους για αύξηση της απόδοσης. Οι κετόνες είναι φυσικές ενώσεις που παράγονται από τον ανθρώπινο οργανισμό όταν τα αποθέματα γλυκόζης μειώνονται — όπως συμβαίνει σε περιόδους νηστείας ή χαμηλής πρόσληψης υδατανθράκων. Παρά την αρχική δημοσιότητα που είχαν λάβει το 2016, όταν κάποιες μελέτες υποστήριζαν ότι η λήψη κετονών πριν ή μετά την άσκηση θα μπορούσε να βελτιώσει την αντοχή, η επιστημονική κοινότητα σήμερα εμφανίζεται ενιαία και απορρίπτει αυτόν τον ισχυρισμό. «Δεν υπάρχει κανένα τεκμηριωμένο όφελος. Η λεγόμενη «κετονική κατάσταση» είναι φυσιολογική μεταβολική λειτουργία του σώματος και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως νόμιμο εργαλείο ενίσχυσης της απόδοσης», ανέφερε η επιτροπη.

Η λίστα για το 2026 φέρνει, ωστόσο, και άλλες αλλαγές με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και τον περιορισμό των «γκρίζων ζωνών» στο ντόπινγκ. Προστίθενται νέοι αναβολικοί εστέρες, που αποτελούν οργανικά παράγωγα γνωστών απαγορευμένων ουσιών, ενώ στα β-αγωνιστικά φάρμακα — που χρησιμοποιούνται για παθήσεις του αναπνευστικού — διατηρείται το ανώτατο επιτρεπτό όριο σαλμετερόλης στα 200 μικρογραμμάρια ανά 24 ώρες, αλλά αυστηροποιείται ο κανόνας ώστε σε μία μόνο εισπνοή να μην ξεπερνούν τα 100 μικρογραμμάρια. Παράλληλα, η AMA εντάσσει στις απαγορευμένες πρακτικές τη χρήση κυτταρικών στοιχείων στο πλαίσιο γονιδιακού ντόπινγκ, μια κατηγορία που αναμένεται να αποκτήσει ολοένα και μεγαλύτερη σημασία με τις εξελίξεις της βιοτεχνολογίας.

Η λίστα των ουσιών υπό παρακολούθηση διατηρείται με γνωστές διεγερτικές ουσίες όπως η καφεΐνη, η νικοτίνη και η κωδεΐνη, στις οποίες προστίθεται και η τιρζεπατίδη, μια ουσία που έχει χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο του σακχάρου και της παχυσαρκίας, αλλά η πιθανή χρήση της για έλεγχο βάρους σε αθλητές έχει κινήσει υποψίες.

Στο μεταξύ, η CELAD στην Ισπανία συνέχισε το 2024 την εντατική δράση της, διαχειριζόμενη περίπου 50 πειθαρχικές υποθέσεις ντόπινγκ.

Σύμφωνα με τη Γκαρθία, οι συχνότερες παραβάσεις εξακολουθούν να αφορούν ουσίες που σχετίζονται με τη μεταφορά οξυγόνου, όπως η ΕPO, αλλά και αναβολικά που επιδρούν στην μυϊκή μάζα. Σε αθλήματα όπου υπάρχουν κατηγορίες βάρους, όπως το τζούντο και το καράτε, εντοπίζεται αυξημένη χρήση διουρητικών ή μεταβολικών ουσιών που βοηθούν στη γρήγορη απώλεια βάρους. Εντύπωση προκαλεί και η αύξηση της χρήσης νέων ουσιών με προσωρινό μεταβολισμό που εξαφανίζονται από τον οργανισμό μέσα σε 24 ώρες, καθιστώντας πολύ δύσκολο τον εντοπισμό τους σε κοινές εξετάσεις.

Η CELAD, όπως δήλωσε η επικεφαλής της και μετεδωσε το EFE, έχει επενδύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση των νέων αθλητών, μέσα από ενημερωτικές δράσεις, συνεργασίες με ομοσπονδίες και προγράμματα πρόληψης. «Ένας αθλητής δεν πρέπει να περιμένει να πιαστεί για να μάθει. Το να μην ξέρει ότι η άρνηση ελέγχου αποτελεί παραβίαση ή ότι χρειάζεται άδεια για φάρμακα είναι απαράδεκτο. Το 2023 πραγματοποιήσαμε 10 εκπαιδεύσεις, το 2024 φτάσαμε στις 48 και φέτος ήδη έχουμε ξεπεράσει τις 70 χωρίς να έχει τελειώσει η χρονιά. Η εκπαίδευση είναι η βάση για την πρόληψη του ακούσιου ντόπινγκ», είπε χαρακτηριστικά.

Η νέα λίστα της AMA για το 2026 όχι μόνο αποτυπώνει την εξέλιξη της γνώσης γύρω από τις ουσίες που επηρεάζουν την ανθρώπινη απόδοση, αλλά και τον αυξανόμενο αγώνα των αρχών να προλάβουν τις μεθόδους που η επιστήμη –και συχνά η τεχνολογία– γεννά. Το όριο ανάμεσα στην επιστημονική και την αθέμιτη βελτίωση παραμένει λεπτό, και η ισορροπία που πρέπει να τηρηθεί ανάμεσα στην πρόοδο και την προστασία της αθλητικής ηθικής φαντάζει όλο και πιο δύσκολη. Το 2026 αναμένεται, όπως όλα δείχνουν, να αποτελέσει χρονιά-ορόσημο στον συνεχή αγώνα για έναν καθαρό, ασφαλή και δίκαιο αθλητισμό.

Economy
Δημόσιο Χρέος: Η αντίστροφη πορεία για το ελληνικό χρέος

Δημόσιο Χρέος: Η αντίστροφη πορεία για το ελληνικό χρέος

Τιμολόγια ρεύματος: Οι μεγάλοι πάροχοι ψαλίδισαν τις αυξήσεις

Τιμολόγια ρεύματος: Οι μεγάλοι πάροχοι ψαλίδισαν τις αυξήσεις

Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή
Vegan baby 02.11.25

Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία μας και τα τελευταία χρόνια η χορτοφαγία έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς. Ποια είναι τα οφέλη και τι κινδύνους κρύβει;

Σύνταξη
66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια
inTickets 01.11.25

66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια

Ο σκηνοθέτης της «Χαράς», Ηλίας Γιαννακάκης, επιστρέφει με το νέο του έργο «Μάχη» και την στορία δύο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου

Η παράσταση «Μαζί» με τη Μίνα Χειμώνα στον πρωταγωνιστικό ρόλο επιστρέφει για δεύτερη φορά στο θέατρο Altera Pars. Μια συγκινητική ιστορία που πραγματεύεται το ζήτημα της αποδοχής και της συμπερίληψης ατόμων με νοητική αναπηρία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Μπάσκετ 02.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Ηρακλής

LIVE: Ολυμπιακός – Ηρακλής. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 Sports.

Σύνταξη
Ρήξη μεταξύ ΔΟΕ και Σαουδικής Αραβίας
Άλλα Αθλήματα 02.11.25

Ρήξη μεταξύ ΔΟΕ και Σαουδικής Αραβίας

H Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με το Ριάντ για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων eSports του 2027

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Σενάρια για Ιμπάκα και Παναθηναϊκό
Euroleague 02.11.25

Σενάρια για Ιμπάκα και Παναθηναϊκό

Ο Σερτζ Ιμπάκα είναι ελεύθερος και φέρεται να προτάθηκε στον Παναθηναϊκό που έχει θέμα στη θέση του σέντερ λόγω Χολμς και Λεσόρ – Τι σκέφτονται οι άνθρωποι των πράσινων.

Σύνταξη
Μπακς – Κινγκς 133-135: Ήττα παρά το νταμπλ-νταμπλ του Αντετοκούνμπο
Μπάσκετ 02.11.25

Μπακς – Κινγκς 133-135: Ήττα παρά το νταμπλ-νταμπλ του Αντετοκούνμπο

Οι Κινγκς έφυγαν με τη νίκη από το Μιλγουόκι, κερδίζοντας τους Μπακς με 135-133 έχοντας τετράδα… φωτιά – Ο Γιάννης (26π.,11ρ.) το πάλεψε αλλά δεν μπόρεσε να γλιτώσει την ήττα για την ομάδα του

Σύνταξη
O Σιάο είχε συνάντηση με τον Ζήση με επίκεντρο τις ανάγκες του Άρη Betsson
Μπάσκετ 02.11.25

O Σιάο είχε συνάντηση με τον Ζήση με επίκεντρο τις ανάγκες του Άρη Betsson

Ο Άρης Betsson ηττήθηκε εντός έδρας από τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και μετά το παιχνίδι υπήρξε συνάντηση μεταξύ του ιδιοκτήτη της ομάδας, Ρίτσαρντ Σιάο και του General Manager, Νίκου Ζήση.

Σύνταξη
Student Councils Call for Nat'l Protest on Nov. 6
English edition 02.11.25

Student Councils Call for Nat'l Protest on Nov. 6

Students and university groups plan a nationwide demonstration on November 6, protesting staff shortages, poor infrastructure, and education reforms that they claim will increase academic pressure and reduce access to free public education

Σύνταξη
Ο Τσάρλι Σιν διευκρινίζει τις δηλώσεις του για τις σεξουαλικές σχέσεις με άνδρες – «Συγγνώμη για τη γραφικότητα»
Follow up 02.11.25

Ο Τσάρλι Σιν διευκρινίζει τις δηλώσεις του για τις σεξουαλικές σχέσεις με άνδρες - «Συγγνώμη για τη γραφικότητα»

«Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εντάξει, έκανα αυτό το πράγμα, αλλά αυτό και αυτό δεν συνέβησαν, απλά, δε συνέβησαν…» είπε ο Τσάρλι Σιν στην πρόσφατη εκπομπή «In Depth With Graham Bensinger».

Σύνταξη
Ευχολόγια Μητσοτάκη για την καταβολή των αγροτικών αποζημιώσεων και πανηγυρισμοί για τις διαγραφές φοιτητών
Η ανάρτηση 02.11.25

Ευχολόγια Μητσοτάκη για την καταβολή των αγροτικών αποζημιώσεων και πανηγυρισμοί για τις διαγραφές φοιτητών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, πανηγυρίζει ακόμη για τη μείωση του χρόνου αναμονής στα ΤΕΠ στις... 3 ώρες και 30 λεπτά, αν και υποστηρίζει ότι δεν το κάνει

Σύνταξη
«Δε θα τελειώσει καλά» – Η αλλόκοτα αισιόδοξη ματιά της Ναν Γκόλντιν πάνω στην ανθρώπινη φύση
Καθαρή αγάπη 02.11.25

«Δε θα τελειώσει καλά» - Η αλλόκοτα αισιόδοξη ματιά της Ναν Γκόλντιν πάνω στην ανθρώπινη φύση

Μέσα στην μεγάλη αναδρομική έκθεση της Αμερικανίδας φωτογράφου κι ακτιβίστριας, Ναν Γκόλντιν, στο Μιλάνο, όπου παρά τον δυσοίωνα προφητικό τίτλο This Will Not End Well, ο συναισθηματικός οπτιμισμός είναι κυρίαρχος –και παράλογος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΕΛΤΑ: Οι αντιδράσεις εντός και εκτός Βουλής έφεραν την πρώτη υποχώρηση στο λουκέτο – Στα σκοινιά η κυβέρνηση
Και «γαλάζιες» διαφωνίες 02.11.25

ΕΛΤΑ: Οι αντιδράσεις εντός και εκτός Βουλής έφεραν την πρώτη υποχώρηση στο λουκέτο - Στα σκοινιά η κυβέρνηση

Η αντιπολίτευση τονίζει ότι η τρίμηνη παράταση λειτουργίας των καταστημάτων της επαρχίας στα ΕΛΤΑ δεν είναι λύ

Σύνταξη
Ρήξη μεταξύ ΔΟΕ και Σαουδικής Αραβίας
Άλλα Αθλήματα 02.11.25

Ρήξη μεταξύ ΔΟΕ και Σαουδικής Αραβίας

H Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με το Ριάντ για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων eSports του 2027

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η AI απειλεί να αλλάξει ριζικά τη φύση του πολέμου – Γιατί τα «έξυπνα» όπλα τρομάζουν τους ειδικούς
Κρίσιμη καμπή 02.11.25

Η AI απειλεί να αλλάξει ριζικά τη φύση του πολέμου - Γιατί τα «έξυπνα» όπλα τρομάζουν τους ειδικούς

Τα όπλα με τεχνολογία AI εισβάλλουν στα πεδία των μαχών και εκτοπίζουν τον παράγοντα ανθρώπινη κρίση στον εντοπισμό στόχου και στην επίθεση, εγείροντας βαθιά ηθικά και νομικά διλήμματα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Οι Κατσιμιχαίοι, 40 χρόνια από τα Ζεστά Ποτά και ένα μυαλό γεμάτο στίχους: Ο Σπύρος Αραβάνης έμαθε τον κόσμο μέσω των τραγουδιών
Ιστορία 02.11.25

Οι Κατσιμιχαίοι, 40 χρόνια από τα Ζεστά Ποτά και ένα μυαλό γεμάτο στίχους: Ο Σπύρος Αραβάνης έμαθε τον κόσμο μέσω των τραγουδιών

Τέσσερις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ των αδελφών Κατσιμίχα Ζεστά Ποτά, ο Σπύρος Αραβανής μας… κερνάει μια ακόμα γύρα, γράφοντας ένα βιβλίο για τη γέννηση του θρυλικού δίσκου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σενάρια για Ιμπάκα και Παναθηναϊκό
Euroleague 02.11.25

Σενάρια για Ιμπάκα και Παναθηναϊκό

Ο Σερτζ Ιμπάκα είναι ελεύθερος και φέρεται να προτάθηκε στον Παναθηναϊκό που έχει θέμα στη θέση του σέντερ λόγω Χολμς και Λεσόρ – Τι σκέφτονται οι άνθρωποι των πράσινων.

Σύνταξη
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

