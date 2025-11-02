Χαμός στην Σερβία με τις νέες αποκαλύψεις για Νίκολιτς

Η υπόθεση του Ούρος Νίκολιτς έχει συγκλονίσει το ευρωπαϊκό μπάσκετ, καθώς ο Σέρβος διαιτητής της Euroleague έχει συλληφθεί με κατηγορίες για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση «Vracarci», η οποία έχει βρεθεί στο στόχαστρο για σοβαρά αδικήματα.

Προς το παρόν, τα μέχρι τώρα στοιχεία έδειχναν πως ο Νίκολιτς είχε κυρίως ρόλο «ταμία» στην όλη υπόθεση, χωρίς ο ίδιος να έχει άμεση σχέση με τις υπόλοιπες παράνομες ενέργειες λάμβαναν χώρα από την γνωστή πια εγκληματική οργάνωση.

Ωστόσο, δημοσίευμα από τη σερβική ιστοσελίδα «Blic» φέρνει στο «φως» νέες σοκαριστικές αποκαλύψεις. Συγκεκριμένα, επικαλούμενη δικές της πηγές, επισημαίνει ότι ο 40χρονος διαιτητής είχε λάβει μέρος στον σχεδιασμό της δολοφονίας του Νενάντ Αλαϊμπέγκοβιτς, ενός από τα κορυφαία στελέχη των «γκρόμπαρι», των οργανωμένων οπαδών της Παρτίζαν.

«Σύμφωνα με ισχυρισμούς, υπάρχουν υποψίες ότι ο Ούρος Νίκολιτς είχε σχέση με τον Στραχίνια Μ., ο οποίος είναι ύποπτος για τον πυροβολισμό του Αλιμπέγκ το 2020.

Ο Στραχίνια Μ. ενημέρωσε τον Ούρος Νίκολιτς για το σχέδιό του, πώς θα πυροβολούσε τον Αλιμπέγκ, σε ποια τοποθεσία, αλλά και για το σχέδιο διαφυγής του, πού θα κρυβόταν και όλα τα άλλα. Ο Νίκολιτς ήταν ο κύριος σύνδεσμος με τον ύποπτο για τη δολοφονία», αναφέρει το δημοσίευμα από τη Σερβία.

Πλέον μένει να δούμε κατά πόσο οι αρχές θα ασχοληθούν και με τις εν λόγω κατηγορίες, οι οποίες αν αποδειχθούν αληθείς τότε τα πράγματα για τον Ούρος Νίκολιτς θα γίνουν ακόμα πιο δύσκολα από ότι είναι τη δεδομένη στιγμή.