ΝΒΑ: Πρώτη νίκη για τους Πέισερς (114-109) – Απίθανη Κάνιγχαμ – Ντούρεν στο Ντιτρόιτ (122-110)

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς μετέτρεψαν το παιχνίδι απέναντι στους Ντάλας Μάβερικς σε «σόου», καθώς οι Κέιντ Κάνινγχαμ και Τζέιλεν Ντούρεν αποτέλεσαν τρομερό δίδυμο και οδήγησαν την ομάδα στη νίκη με 122-110. Με τη νίκη αυτή, η ομάδα του Τζέι Μπι Μπίκερσταφ ανέβηκε στο 4-2 στη regular season του ΝΒΑ, ενώ οι Μάβερικς έπεσαν στο 2-4.

Για τους Πίστονς, ο Ντούρεν ήταν ασταμάτητος κάτω από την μπασκέτα, και σημείωσε 33 πόντους (13/16 εντός παιδειάς) και 10 ριμπάουντ. Ο συνεργός του, Κέιντ Κάνινγχαμ, είχε 21 πόντους, 6 ριμπάουντ και 18 ασίστ, ενώ για τους Μάβερικς, ο Ράσελ είχε 31 πόντους.

Οι φιναλίστ της περσινής σεζόν, Ιντιάνα Πέισερς, δεν έχουν ξεκινήσει καθόλου καλά, κάτι που οφείλεται και στην απουσία του τραυματία Ταϊρίς Χαλιμπέρτον. Παρ’ όλα αυτά, απέναντι στους Γουόριορς κατάφεραν να επικρατήσουν με 114-109 και να ανέβουν στο 1-5, ρίχνοντας τους «πολεμιστές» στο 4-3.

Η ομάδα του Ρικ Καρλάιλ είχε μία τριάδα «φωτιά», η οποία σκόραρε τους 83 από τους 114 πόντους. Ο λόγος για τους Νέσμιθ (31 πόντοι, 6 ριμπάουντ), Σιάκαμ (27 πόντοι, 5 ριμπάουντ) και Κουέντον Τζάκσον, ο οποίος σημείωσε double double (25 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 10 ασίστ). Κορυφαίος από πλευράς Γουόριορς ήταν ο Στεφ Κάρι, με 24 πόντους, ωστόσο τα ποσοστά του ήταν πολύ χαμηλά (4/16 τρίποντα).

Τα υπόλοιπα αποτελέσματα της βραδιάς στο ΝΒΑ

Σάρλοτ Χόρνετς – Μινεσότα Τίμπεργουλβς 105-122 (Στατιστικά)

Ουάσινγκτον Γουίζαρντς – Ορλάντο Μάτζικ 94-125 (Στατιστικά)

Μπόστον Σέλτικς – Χιούστον Ρόκετς 101-128 (Στατιστικά)