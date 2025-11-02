NBA στα 2.240 μέτρα: «Οι παίκτες μου δυσκολεύονταν να αναπνεύσουν»

Η ατμόσφαιρα στο Arena CDMX ήταν ηλεκτρισμένη το βράδυ του Σαββάτου, αλλά για τους Ντάλας Μάβερικς η αναμέτρηση με τους Ντιτρόιτ Πίστονς αποδείχθηκε πιο… αποπνικτική απ’ ό,τι περίμεναν. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στα 2.240 μέτρα υψόμετρο της Πόλης του Μεξικού, έφερε στο προσκήνιο μια διαφορετική πρόκληση για τις ομάδες του ΝΒΑ, καθώς οι παίκτες των Μάβερικς έδειχναν να παλεύουν όχι μόνο με τον ρυθμό του αγώνα, αλλά και με την ίδια την αναπνοή τους.

Οι Πίστονς, από την πλευρά τους, εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο τις συνθήκες και πήραν τη νίκη με 122-110, έχοντας σε μεγάλη βραδιά τον Τζέιλεν Ντούρεν. Ο νεαρός σέντερ έκανε τη διαφορά με 33 πόντους και 10 ριμπάουντ, δείχνοντας πως αποτελεί ήδη έναν από τους πιο σταθερά ανερχόμενους παίκτες της Ανατολής. Ο Κέιντ Κάνινγκχαμ, ο κινητήριος μοχλός της ομάδας, ολοκλήρωσε ακόμη ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι, με 21 πόντους και 18 ασίστ, καθοδηγώντας με ωριμότητα τους συμπαίκτες του στο παρκέ.

Απέναντι, οι Μάβερικς εμφάνισαν σημάδια κόπωσης από το πρώτο δωδεκάλεπτο. Με τον Άντονι Ντέιβις εκτός λόγω τραυματισμού και τον 19χρονο Κούπερ Φλαγκ, το νούμερο 1 του τελευταίου draft, να δυσκολεύεται (μόλις 3/14 σουτ για 16 πόντους), η ομάδα του Τζέισον Κιντ δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στην απαιτητική ατμόσφαιρα. Ο προπονητής των Μάβερικς παραδέχθηκε ανοιχτά μετά το παιχνίδι ότι το υψόμετρο έπαιξε καθοριστικό ρόλο:

«Η ατμόσφαιρα εδώ είναι πραγματική πρόκληση. Οι παίκτες μου δυσκολεύονταν να αναπνεύσουν, ένιωθαν την πίεση της αραίωσης του αέρα. Είναι μια εμπειρία που δεν έχουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρ’ όλα αυτά, έδειξαν χαρακτήρα και προσπάθησαν μέχρι τέλους», δήλωσε ο Κιντ.

Η συνθήκη αυτή δεν είναι καινούργια για το ΝΒΑ, καθώς η διοργάνωση μεταφέρει κάθε χρόνο παιχνίδια της στο εξωτερικό, όμως το μεγάλο υψόμετρο της Πόλης του Μεξικού (υψηλότερο ακόμα κι από το Ντένβερ) δημιουργεί ιδιαίτερες συνθήκες για τους αθλητές. Οι Πίστονς, πιο προσαρμοσμένοι και με βαθύτερο ροτέισον, πήραν από νωρίς προβάδισμα που διατήρησαν μέχρι τέλους, υποχρεώνοντας τους Μάβερικς σε ήττα που τους απομάκρυνε από την κορυφή της Δύσης.

Η διεξαγωγή του αγώνα στο Μεξικό δείχνει για άλλη μια φορά την εξάπλωση του ΝΒΑ πέρα από τα αμερικανικά σύνορα. Το ενδιαφέρον του κοινού ήταν τεράστιο, το γήπεδο κατάμεστο, αλλά το πραγματικό «στοίχημα» για τους παίκτες αποδείχθηκε το υψόμετρο. Όπως σχολίασε ένας δημοσιογράφος του ESPN, «το παιχνίδι δεν κρίθηκε στα σουτ ή στα ριμπάουντ, αλλά στις ανάσες».

Η παρουσία του NBA στο Μεξικό οφείλεται σε μια μακροχρόνια στρατηγική επένδυση της λίγκας στη χώρα, που έχει μετατραπεί σε έναν από τους πιο σημαντικούς διεθνείς αγορές της. Η λίγκα του NBA διοργανώνει αγώνες στο Μεξικό από το 1992, με φέτος να διεξάγεται ο 34ος αγώνας εκεί, αριθμός ρεκόρ για οποιαδήποτε χώρα εκτός ΗΠΑ και Καναδά. Η μεξικανική αγορά έχει μεγάλη πληθυσμιακή βάση (πάνω από 22 εκατομμύρια κατοίκους στην μητροπολιτική περιοχή της Πόλης του Μεξικού) και υποδομές υψηλού επιπέδου, όπως το Arena Ciudad de México, που πληρούν τα πρότυπα της NBA.

Η στρατηγική της λίγκας δεν περιορίζεται απλώς σε αγώνες επίδειξης αλλά περιλαμβάνει επενδύσεις σε όλα τα επίπεδα, από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, την ανάπτυξη ταλέντων, την εμπορική αξιοποίηση μέχρι τη δημιουργία τοπικής ομάδας, όπως η ομάδα Mexico City Capitanes στη G League. Ο ίδιος ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, έχει αναφερθεί στη σημασία της αγοράς του Μεξικού ως πύλη για όλη τη Λατινική Αμερική και έχει αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο επέκτασης της λίγκας με νέα ομάδα στο Μεξικό, αν και προς το παρόν δεν είναι άμεσο σχέδιο επεκτάσεων.