Σχέσεις: Πως αντιδράει ο εγκέφαλος όταν ο άλλος σου κάνει «κλικ»;

Έχεις γνωρίσει ποτέ κάποιον και ένιωσες αμέσως οικεία; Χωρίς προσπάθεια, η συζήτηση ρέει, τα αστεία βρίσκουν στόχο, και υπάρχει αυτή η ανεξήγητη αίσθηση ότι απλώς ταιριάζετε. Το λεγόμενο «κλικ». Κάποιοι το αποκαλούν «χημεία», άλλοι «καλό ένστικτο». Η επιστήμη όμως έχει έναν πιο συγκεκριμένο όρο: συντονισμός του μεταιχμιακού ή λιμβικού συστήματος, ή αλλιώς limbic resonance.

Το συναισθηματικό «κέντρο» του εγκεφάλου

Το λιμβικό σύστημα είναι το τμήμα του εγκεφάλου που ρυθμίζει τα συναισθήματά μας, τη μνήμη και τον τρόπο που αντιδρούμε στα ερεθίσματα γύρω μας. Περιλαμβάνει περιοχές όπως η αμυγδαλή, ο ιππόκαμπος και ο υποθάλαμος, ένα δίκτυο που λειτουργεί σαν συναισθηματική καρδιά του οργανισμού.

Όταν συντονιζόμαστε με κάποιον, το δικό μας λιμβικό σύστημα αρχίζει να «χορεύει» στον ίδιο ρυθμό με το δικό του. Οι παλμοί, οι εκφράσεις του προσώπου, ακόμη και ο τόνος της φωνής μας, συγχρονίζονται. Είναι σαν να μοιραζόμαστε μια κοινή συναισθηματική συχνότητα.

Όταν δύο εγκέφαλοι «συνομιλούν» χωρίς λόγια

Ο συντονισμός αυτός δεν έχει να κάνει με τη λογική. Συμβαίνει σε ένα βαθύτερο, μη λεκτικό επίπεδο.

Όταν νιώθεις ηρεμία κοντά σε κάποιον, όταν καταλαβαίνετε ο ένας τον άλλον χωρίς εξηγήσεις, τότε ο εγκέφαλός σας βρίσκεται σε limbic resonance.

Αυξάνεται η οκυτοκίνη (η «ορμόνη της εμπιστοσύνης»), μειώνεται η κορτιζόλη (η «ορμόνη του στρες») και το σώμα σου «θυμάται» πώς είναι να νιώθει ασφάλεια.

Γιατί έχει σημασία αυτή η «συναισθηματική συχνότητα»

Ο συντονισμός του λιμβικού συστήματος δεν είναι απλώς ένα όμορφο συναίσθημα, είναι βιολογικός μηχανισμός σύνδεσης.

Μας βοηθά να ρυθμίζουμε τα συναισθήματά μας, να καταλαβαίνουμε τους άλλους πιο βαθιά και να νιώθουμε ότι ανήκουμε κάπου.

Αυτός είναι ο λόγος που τα μωρά ηρεμούν στην αγκαλιά του γονιού τους· που μια θεραπευτική σχέση χτίζεται πάνω στην εμπιστοσύνη· ή που ένα ζευγάρι που “συντονίζεται” επικοινωνεί καλύτερα ακόμη και χωρίς λόγια.

Οι νευροεπιστήμονες το αποκαλούν συναισθηματική ρύθμιση μέσω σχέσης. Εμείς το αποκαλούμε αίσθηση οικειότητας.

Πού τη συναντάμε στην καθημερινότητα

Στην αγκαλιά ενός φίλου που μας ηρεμεί χωρίς να πει κουβέντα.

Στην επικοινωνία με ένα παιδί, όταν πιάνει το βλέμμα μας και χαμογελά.

Στην ψυχοθεραπεία , όταν νιώθουμε ότι ο θεραπευτής “μας καταλαβαίνει πραγματικά”.

Στην ερωτική σχέση, όταν τα συναισθήματα του ενός αντανακλώνται στο βλέμμα του άλλου.

Ακόμα και ψηφιακά, μέσα από βιντεοκλήσεις ή μηνύματα, μπορούμε να βιώσουμε παρόμοιο συντονισμό, αρκεί να υπάρχει αληθινή συναισθηματική διαθεσιμότητα.

Γιατί δεν «κουμπώνουμε» με όλους

Φυσικά, δεν γίνεται να συντονιστούμε με κάθε άνθρωπο που γνωρίζουμε. Ο συναισθηματικός συντονισμός προϋποθέτει εμπιστοσύνη, ασφάλεια και συναισθηματική διαφάνεια. Αν κάποιος είναι κλειστός, ή αν εμείς δεν είμαστε διαθέσιμοι να “συναντήσουμε” τον άλλον σε αυτό το επίπεδο, η σύνδεση απλώς δεν συμβαίνει κι αυτό είναι φυσιολογικό.

Τι είναι το «κλικ»

Όταν «κλικάρουμε» με κάποιον, δεν πρόκειται για τύχη ή για κάτι μαγικό. Είναι η χημεία της ενσυναίσθησης, η βιολογία της οικειότητας. Δύο άνθρωποι που «συναντιούνται» με ανοιχτή καρδιά και παρόμοια συναισθηματική ενέργεια, δημιουργούν έναν αόρατο δεσμό που τους βοηθά να νιώθουν κατανοητοί, ασφαλείς και λιγότερο μόνοι.

Κι αν το καλοσκεφτείς, αυτή ίσως είναι η πιο ανθρώπινη μορφή μαγείας.

* Πηγή: Vita