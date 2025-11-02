Αντιδράσεις προκαλεί η ποινή φυλάκισης 18 μηνών σε ακτιβιστή για παρέμβαση σε μουσείο – «Πολιτική ανυπακοή»

Ακτιβιστές καταδίκασαν την ποινή φυλάκισης 18 μηνών που επιβλήθηκε σε έναν ακτιβιστή που πέταξε μπογιές σε ένα προστατευτικό γυαλί στην Εθνική Πινακοθήκη ως «εξαιρετικά δυσανάλογη» και παραβίαση των δικαιωμάτων της ελευθερίας του λόγου και της ειρηνικής διαμαρτυρίας.

Ο Τίμοθι Μάρτιν, μαζί με την ακτιβίστρια Τζοάνα Σμιθ, διοργάνωσαν την διαμαρτυρία στην Πινακοθήκη της Ουάσιγκτον τον Απρίλιο του 2023, λερώνοντας με κόκκινη και μαύρη μπογιά το προστατευτικό γυαλί που κάλυπτε το γλυπτό του Γάλλου θεμελιωτή του ιμπρεσιονισμού Εντγκάρ Ντεγκά «Little Dancer Aged Fourteen Years».

«Πολιτική ανυπακοή»

Ο Μάρτιν, 55 ετών, και η Σμιθ, 54 ετών, συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν για συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη αδικήματος κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και για πρόκληση ζημιάς σε έκθεμα της Εθνικής Πινακοθήκης, κακουργήματα που επισύρουν ποινές έως και πέντε ετών φυλάκισης και πρόστιμο 250.000 δολαρίων.

Μια έρευνα που πραγματοποίησε η εφημερίδα Guardian πέρυσι αποκάλυψε ότι οι λομπίστες των ορυκτών καυσίμων συμμετείχαν στη σύνταξη αμερικανικών νόμων που επιβάλλουν αυστηρότερες ποινές σε μη βίαιους ακτιβιστές

Ο Μάρτιν κρατείται χωρίς εγγύηση από τον Απρίλιο, όταν κρίθηκε ένοχος, και νωρίτερα αυτή την εβδομάδα καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκισης από ομοσπονδιακό δικαστή στην Ουάσινγκτον.

A work of art in our collection, Degas’s original “Little Dancer Aged Fourteen,” was attacked with paint today. It was protected in a case and we are evaluating it now. We unequivocally denounce this behavior and will share information as it emerges. Message from our director: pic.twitter.com/x2YrrPzaGE — National Gallery of Art (@ngadc) April 27, 2023

«Ο Τιμ Μάρτιν εμπλέχθηκε σε ένα κλασικό παράδειγμα πολιτικής ανυπακοής για να εκφράσει μια άποψη και οι αρχές ουσιαστικά του επέβαλαν την αυστηρότερη ποινή. Είναι δύσκολο να κατανοήσουμε πώς ένας ειρηνικός διαδηλωτής μπορεί να λάβει μεγαλύτερη ποινή φυλάκισης από πολλούς από τους εξεγερμένους που προσπάθησαν να ανατρέψουν τις εκλογές», δήλωσε ο Τρέβορ Στανκιέβιτς, ερευνητής στο Climate Rights International, όπως μεταδίδει ο Guardian.

«Δεν βρίσκεις λύση στην κλιματική κρίση με το να φυλακίζεις [ακτιβιστές]», πρόσθεσε.

Οι νόμοι

Η Σμιθ ομολόγησε την ενοχή της και εξέτισε ποινή 60 ημερών και καταδικάστηκε σε 24 μήνες επιτήρησης, καθώς και σε 150 ώρες κοινωνικής εργασίας και πρόστιμα συνολικού ύψους 4.062 δολαρίων. Παράλληλα, της απαγορεύτηκε η είσοδος στην Ουάσιγκτον και σε όλα τα μουσεία και μνημεία για δύο χρόνια.

Ο Μάρτιν δεν δέχτηκε τη συμφωνία αποδοχής της ενοχής του και κρίθηκε ένοχος και για τις δύο κατηγορίες.

Οι ακτιβιστές για το κλίμα θεωρούν την ποινή φυλάκισης αποτέλεσμα της γενικότερης καταστολής συνθλίβει τις ΗΠΑ. Μια έρευνα που πραγματοποίησε η εφημερίδα Guardian πέρυσι αποκάλυψε ότι οι λομπίστες των ορυκτών καυσίμων συμμετείχαν στη σύνταξη αμερικανικών νόμων που επιβάλλουν αυστηρότερες ποινές σε μη βίαιους ακτιβιστές που διαμαρτύρονται.

Από την πλευρά τους, οι Μάρτιν και Σμιθ δήλωσαν ότι η δράση τους δεν είχε ως στόχο να βλάψει το έργο τέχνης, αλλά να αντιπαρατεθεί σε αυτό που θεωρούν ως άρνηση των ΗΠΑ να αντιμετωπίσουν την κλιματική κρίση που οξύνεται.

*Με πληροφορίες από: Guardian | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Declare Emergency