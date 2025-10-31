Το κοινοβούλιο της Λετονίας υπερψήφισε χθες Πέμπτη την αποχώρηση της χώρας από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, κάτι πρωτόγνωρο στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ενωσης (στη φωτογραφία από diena.lv, επάνω, και στο βίντεο, κάτω, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή κατά της απόφασης αποχώρησης).

Η αποχώρηση της Λετονίας από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης υπερψηφίστηκε από 56 εκ των 100 βουλευτών

VIDEO: Pie Saeimas sācies protests pret Latvijas izstāšanos no Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu. pic.twitter.com/C9hHAH7MJk — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) October 29, 2025

Η συνθήκη-σταθμός για το Συμβούλιο της Ευρώπης, με στόχο να θέσει τέλος στη βία κατά των γυναικών και στην ενδοοικογενειακή βία, είχε επικυρωθεί από τη Λετονία τον Νοέμβριο του 2024.

Ενα από τα τρία κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού, η Ενωση Πρασίνων και Αγροτών (ZSS), τάχθηκε στο πλευρό της αντιπολίτευσης για να προωθήσει την αποχώρηση της Λετονίας από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, που τελικά υπερψηφίστηκε από 56 εκ των 100 βουλευτών.

«Αυτό δεν θα έχει τον παραμικρό αντίκτυπο στην ενδοοικογενειακή βία», υποστήριξε ο βουλευτής της ZSS Γκούναρς Γκούτρις στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Visu pūli ietilpināt kadrā bez drona nebija reāli, bet šeit, pakāpjoties uz sētas, dabūju, manuprāt, labu vizuālo reprezentāciju. Piketus reportēju gadus 10, pie Saeimas šis bija viens no lielākajiem pūļiem. Īpaši pēdējo gadu laikā pēc kovida. pic.twitter.com/d4P4I4sQT1 — Jānis Sildniks (@Sildniks) October 29, 2025

«Η προστασία κατά της ενδοοικογενειακής βίας υπήρχε στη λετονική νομοθεσία ακόμη και πριν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης», συμπλήρωσε.

Η μοναδική στην ΕΕ

Εφόσον εγκριθεί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, η Λετονία θα γίνει η πρώτη χώρα-μέλος της ΕΕ που εγκαταλείπει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης.

Το 2020 η Πολωνία είχε ξεκινήσει τη διαδικασία για την αποχώρησή της από τη σύμβαση, αλλά πέρυσι η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Τουσκ ακύρωσε το σχέδιο.