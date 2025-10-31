Επίσημο: Δεν θα αγωνιστεί στο τουρνουά της Αθήνας ο Τσιτσιπάς

Τα τουρνουά της ATP επιστρέφουν στην Ελλάδα με το «Hellenic Championship», ωστόσο ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας όλων των εποχών, Στέφανος Τσιτσιπάς, δεν θα αγωνιστεί μπροστά στους συμπατριώτες του.

Ο 27χρονος ταλαιπωρείται ακόμα από το πρόβλημα στη μέση που αντιμετώπιζε, κάτι που τον έθεσε εκτός από ένα ακόμα τουρνουά της ATP.

Ο Τσιτσιπάς είχε αγωνιστεί τον Σεπτέμβριο στο Davis Cup με την Ελλάδα απέναντι στη Βραζιλία χωρίς να έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του, και φαίνεται να επιβάρυνε περισσότερο την κατάστασή του, καθώς απέσυρε τη συμμετοχή του από τα τουρνουά σε Πεκίνο, Σανγκάη, Βιέννη και Παρίσι, ενώ αγωνίστηκε μόνο στο «Six Kings Slam» στη Σαουδική Αραβία, όπου χρειάστηκε να πάρει ιατρικό τάιμ-άουτ απέναντι στον Σίνερ.

Τη θέση του Τσιτσιπά στο ταμπλό θα πάρει ο Σέρβος, Λάζλο Τζέρε.

Ο Τσιτσιπάς και η αλλαγή με τον Τζέρε

Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν είναι ο μόνος που απέσυρε τη συμμετοχή του από το τουρνουά της Αθήνας, καθώς δεν θα αγωνιστούν ούτε οι Γιάκουμπ Μένσικ, Σεμπάστιαν Μπάεζ, Μάρτον Φούτσοβιτς και Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ, Ζοάο Φονσέκα και Γίρι Λεχέτσκα.

Παράλληλα, αμφίβολη παραμένει και η συμμετοχή του Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος αντιμετωπίζει επίσης πρόβλημα τραυματισμού.