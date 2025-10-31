sports betsson
Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
Μπακς – Γουόριορς 120-110: Έλειπε ο Αντετοκούνμπο, «καθάρισε» ο Ρόλινς (vid)
Μπακς – Γουόριορς 120-110: Έλειπε ο Αντετοκούνμπο, «καθάρισε» ο Ρόλινς (vid)

Οι Μιλγουόκι Μπακς χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο πήρανε σπουδαία νίκη απέναντι στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς με 120-110 και ανέβηκαν στο 4-1.

Σύνταξη
Οι Μιλγουόκι Μπακς συνεχίζουν δυνατά στο NBA και παρά την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο, κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 120-110 επί των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και να ανέβουν στο 4-1, χαρίζοντας στην παρέα του Κάρι και του Μπάτλερ την δεύτερη ήττα στη σεζόν για το 4-2.

Εν απουσία του «Greek Freak» τα ηνία πήρε ο Ράιαν Ρόλινς, ο οποίος έκανε ρεκόρ καριέρας με 32 πόντους (8/14 δίποντα, 5/7 τρίποντα, 1/3 βολές), 3 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ συνολικά 8 παίκτες των Μπακς είχαν διψήφιο αριθμό πόντων.

Από την πλευρά των ηττημένων, εξαιρετικοί ήταν οι Στεφ Κάρι (27π, 6ρ, 4α), Τζόναθαν Κουμίνγκα (24π, 8ρ, 4α) και Τζίμι Μπάτλερ (23π, 11ρ, 3α) όμως οι προσπάθειες τους δεν ήταν αρκετές για να οδηγήσουν την ομάδα του Στιβ Κερ στην πέμπτη τους νίκη της σεζόν.

Μπακς – Γουόριορς 120-110: Οι καλύτερες στιγμές

YouTube thumbnail

Η ομάδα του Μιλγουόκι μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, φτάνοντας τη διαφορά στους 9 πόντους στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου (34-25), ενώ στα μισά του δευτέρου βρέθηκαν μέχρι και το +12 (49-37), ωστόσο οι Γουόριορς έβγαλαν αντίδραση και έφτασαν να ισοφαρίζουν με 58-58, ενώ ο Ρόλινς διαμόρφωσε το 60-58 που ήταν το σκορ ημιχρόνου.

Η ομάδα του Στιβ Κερ συνέχισε να πιέζει στο δεύτερο ημίχρονο, και πέρασε για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ, φτάνοντας μέχρι το +4 (75-79) στα μισά της περιόδου, ωστόσο με ένα σερί 12-5 οι Μπακς έκλεισαν την περίοδο με 87-84.

Οι διαφορά παρέμενε μικρή και στις αρχές του τελευταίου δεκαλέπτου, όμως στο δεύτερο μισό ξεκίνησε το «σόου» τριπόντων και η ομάδα του Ντοκ Ρίβερς ξέφυγε στο σκορ με τους Ρόλινς, Τέρνερ, Γκριν και Τρεντ να συμβάλλουν έξω από τη ρακέτα για να χαρίσουν μία μεγάλη νίκη στην ομάδα του Μιλγουόκι με 120-110 χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Τα δωδεκάλεπτα: 34-25, 60-58, 87-84, 120-110

Μιλγουόκι Μπακς (Ντοκ Ρίβερς): Τρεντ 13 (2/7 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 κλεψίματα), Κούζμα 10 (1 τρίποντο, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Τέρνερ 17 (3/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 μπλοκ), Γκριν 10 (3/7 τρίποντα), Ρόλινς 32 (5/7 τρίποντα, 8 ασίστ), Πρινς 10 (1), Άντονι 16 (5/8 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πόρτις 12 (2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κόφι, Χάρις

Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς (Στιβ Κερ): Κουμίνγκα 24 (2 τρίποντα, 8/8 βολές, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Γκριν 7 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Ποστ, Μπάτλερ 23 (6/16 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 8/8 βολές, 11 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κάρι 27 (4/9 δίποντα, 4/10 τρίποντα, 7/8 βολές, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 5 λάθη), Ποτζέμσκι 9 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα), Μούντι, Χιλντ 8 (2), Χόρφορντ 3 (1), Ρίτσαρντ 7 (1), Πέιον, Σάντος 2

