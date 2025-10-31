Πρόβλημα στο μάτι για τον Κώστα Αντετοκούνμπο
Απρόοπτο στον Ολυμπιακό, καθώς ο Κώστας Αντετοκούνμπο χτύπησε στο μάτι λίγο πριν το τζάμπολ με τη Χάποελ και θα μείνει εκτός δράσης για λίγες μέρες.
Ο Κώστας Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε κατά την διάρκεια του ζεστάματος λίγο πριν την έναρξη του ματς του Ολυμπιακού απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ.
Ο Έλληνας σέντερ δέχτηκε ένα χτύπημα στο μάτι την ώρα της προετοιμασίας, με αποτέλεσμα να υποστεί αιμάτωμα αμφιβληστροειδούς.
Ωστόσο, τα καλά νέα είναι ότι το χτύπημα αυτό δεν είναι κάτι σοβαρό και έτσι ο Αντετοκούνμπο θα χρειαστεί να μείνει περίπου για 3-4 μέρες εκτός.
