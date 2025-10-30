newspaper
Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025
Διασώθηκαν 79 μετανάστες και πρόσφυγες νοτιοδυτικά της Γαύδου
Αυστραλία: Μηνύματα στρατιωτών του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου σε μπουκάλι, βρέθηκαν σε παραλία 109 χρόνια μετά
Κόσμος 30 Οκτωβρίου 2025 | 10:38

Αυστραλία: Μηνύματα στρατιωτών του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου σε μπουκάλι, βρέθηκαν σε παραλία 109 χρόνια μετά

Μηνύματα μέσα σε μπουκάλι, γραμμένα από δύο Αυστραλούς στρατιώτες το 1916, βρέθηκαν περισσότερο από έναν αιώνα αργότερα στη νοτιοδυτική ακτή της Αυστραλίας

Μηνύματα σε ένα μπουκάλι, γραμμένα από δύο Αυστραλούς στρατιώτες το 1916, βρέθηκαν περισσότερο από έναν αιώνα αργότερα, στις νοτιοδυτικές ακτές της χώρας.

Τα σημειώματα γράφτηκαν λίγες μόλις μέρες μετά την έναρξη του ταξιδιού τους για να ενταχθούν στα πεδία των μαχών της Γαλλίας κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ένας από τους στρατιώτες, ο στρατιώτης Μάλκολμ Νέβιλ, είπε στη μητέρα του ότι το φαγητό στο πλοίο ήταν «πολύ καλό» και ότι ήταν «τόσο χαρούμενοι όσο ο Λάρι». Μήνες αργότερα, σκοτώθηκε εν ώρα μάχης σε ηλικία 28 ετών. Ο άλλος στρατιώτης, ο 37χρονος στρατιώτης Γουίλιαμ Χάρλεϊ, επέζησε του πολέμου και επέστρεψε σπίτι.

Οι επιστολές έχουν παραδοθεί στους απογόνους τους, οι οποίοι έχουν μείνει άναυδοι από την ανακάλυψη.

Θαμμένο στην άμμο το μπουκάλι

Το μπουκάλι βρέθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα στην απομακρυσμένη παραλία Wharton, κοντά στο Esperance στη Δυτική Αυστραλία, από την κάτοικο Deb Brown και την οικογένειά της.

Επισκεπτόταν την παραλία με τον σύζυγό της και την κόρη της σε μια από τις τακτικές εκδρομές τους με γουρούνα για να μαζέψουν τα σκουπίδια, όταν εντόπισαν ένα χοντρό γυάλινο μπουκάλι στην άμμο, όπως είπε την Τρίτη.

«Κάνουμε πολύ καθάρισμα στις παραλίες μας και έτσι δεν θα περνούσαμε ποτέ δίπλα από ένα σκουπίδι, χωρίς να το μαζέψουμε. Έτσι, αυτό το μικρό μπουκάλι ήταν εκεί περιμένοντας να το παραλάβουν», δήλωσε η κ. Μπράουν στο πρακτορείο ειδήσεων Associated Press.

Αν και το χαρτί ήταν βρεγμένο και τα δύο γράμματα ήταν ακόμα ευανάγνωστα, οπότε η κ. Μπράουν άρχισε να εντοπίζει τις οικογένειες των στρατιωτών για να τους τα δώσει.

Η κ. Μπράουν εντόπισε τον δισέγγονο του στρατιώτη Νέβιλ, Χέρμπι Νέβιλ, αναζητώντας στο διαδίκτυο το όνομα του στρατιώτη και την πόλη από την οποία καταγόταν, καθώς η διεύθυνση της μητέρας του περιλαμβανόταν στο σημείωμα.

Ο κ. Νέβιλ δήλωσε στο ABC News ότι η εμπειρία ήταν «απίστευτη» για την οικογένειά του, ειδικά για τη Μάριαν Ντέιβις – την ανιψιά του – η οποία θυμάται τον θείο της να φεύγει για να πάει στον πόλεμο και να μην επιστρέφει ποτέ.

«Σαν ο παππούς μας να μας άπλωσε το χέρι του από τον τάφο»,

Η δεύτερη επιστολή, γραμμένη από τον αρχηγό William Harley, απευθυνόταν απλώς σε όποιον έβρισκε το μπουκάλι. Η μητέρα του είχε πεθάνει χρόνια νωρίτερα.

Η εγγονή του στρατιώτη Χάρλεϊ, Αν Τέρνερ, δήλωσε στο ABC ότι αυτή και τα τέσσερα άλλα εν ζωή εγγόνια του στρατιώτη ήταν «απολύτως σοκαρισμένα» από το μήνυμα.

«Πραγματικά μοιάζει με θαύμα και νιώθουμε σαν ο παππούς μας να μας άπλωσε το χέρι του από τον τάφο», είπε.

«Νιώθω πολύ συγκινημένος όταν βλέπω ότι ο άλλος νεαρός είχε μια μητέρα να της γράψει, και αυτό το μήνυμα στο μπουκάλι ήταν για τη μητέρα του, ενώ ο παππούς μας πριν από πολύ καιρό είχε χάσει τη μητέρα του, οπότε το γράφει απλώς σε αυτόν που βρήκε το μπουκάλι».

Ένας καθηγητής ωκεανογραφίας δήλωσε στο ABC ότι μπορεί να βρισκόταν στο νερό μόνο για λίγες εβδομάδες πριν προσγειωθεί στην παραλία Wharton, όπου μπορεί να παρέμεινε θαμμένο για 100 χρόνια.

Τράπεζες
UniCredit: Με 29,5% στην Alpha Bank – Η έγκριση από ΕΚΤ

UniCredit: Με 29,5% στην Alpha Bank – Η έγκριση από ΕΚΤ

inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
«Κρυμμένο» αντιβιοτικό 100 φορές ισχυρότερο ενάντια στα υπερβακτήρια
Νέο όπλο 30.10.25

Πανίσχυρο αντιβιοτικό κρυβόταν για δεκαετίες κάτω από τη μύτη των επιστημόνων

Το νέο αντιβιοτικό παράγεται από ένα κοινό βακτήριο και φαίνεται να πολεμά αποτελεσματικά το ΜRSA αλλά και τον ανθεκτικό εντερόκοκκο (VRE) δίνοντας ελπίδα στη μάχη με τα ανθεκτικά βακτήρια.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Ρεάλ: Κλείνει τον «γίγαντα» Άλεξ Λεν
Euroleague 30.10.25

Ρεάλ: Κλείνει τον «γίγαντα» Άλεξ Λεν

Ο 32χρονος Ουκρανός σέντερ αναμένεται να αντικαταστήσει τον Μπρούνο Φερνάντο και να πλαισιώσει τον Ταβάρες στη φροντ λάιν της Ρεάλ Μαδρίτης

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Περισσότερα εκατομμύρια για την UEFA
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Περισσότερα εκατομμύρια για την UEFA

Η νέα εμπορική στρατηγική της UC3 ανοίγει τον δρόμο για συμφωνίες-μαμούθ σε τηλεοπτικά και χορηγικά δικαιώματα για την περίοδο 2027-2033 για την UEFA

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Swirling Sea Necklace: Το κολιέ – σύμβολο του σουρεαλιστικού μυαλού του Σαλβαδόρ Νταλί πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ
Τέχνη & πολυτέλεια 30.10.25

Swirling Sea Necklace: Το κολιέ – σύμβολο του σουρεαλιστικού μυαλού του Σαλβαδόρ Νταλί πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ

Το Swirling Sea Necklace, ένα κολιέ που είχε σχεδιάσει ο Σαλβαδόρ Νταλί το το 1954, βγήκε στο «σφυρί» από τον οίκο Sotheby's και η τιμή του ξεπέρασε τα 850.000 δολάρια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Καύσωνες: Συνδέονται με την αύξηση περιστατικών υπνικής άπνοιας
Νέα έρευνα 30.10.25

Με την αύξηση περιστατικών υπνικής άπνοιας συνδέονται οι καύσωνες

Οι καύσωνες επηρεάζουν πολλούς τομείς της ζωή μας - Ο κίνδυνος εμφάνισης μέτριας έως σοβαρής αποφρακτικής υπνικής άπνοιας αυξάνεται κατά 13% στην κορύφωση ενός καύσωνα, σύμφωνα με μελέτη

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αποφασισμένοι να βγάλουν τα τρακτέρ στους δρόμους οι αγρότες – Στις 23 Νοεμβρίου η κρίσιμη σύσκεψη
ΟΠΕΚΕΠΕ 30.10.25

Αποφασισμένοι να βγάλουν τα τρακτέρ στους δρόμους οι αγρότες - Στις 23 Νοεμβρίου η κρίσιμη σύσκεψη

«Θερμός» αναμένεται ο Νοέμβριος στο πεδίο των κινητοποιήσεων του αγροτικού κόσμου που βρίσκεται σε αναβρασμό λόγω του μπλοκαρίσματος των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και της ευλογιάς

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: «Ξορκίζει» την εσωστρέφεια με «στροφή» στην καθημερινότητα – Σε πρώτο πλάνο ακρίβεια και αγροτικό
Πολιτική Γραμματεία 30.10.25

ΠΑΣΟΚ: «Ξορκίζει» την εσωστρέφεια με «στροφή» στην καθημερινότητα – Σε πρώτο πλάνο ακρίβεια και αγροτικό

Πανεθνικό διάλογο με τον αγροτικό κόσμο σχεδιάζει το ΠΑΣΟΚ στη Λάρισα. Η «στροφή» στην καθημερινότητα με στόχο την αντιστροφή του κλίματος εσωστρέφειας

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Μητσοτάκης – Δένδιας αναζητούν κοινό βηματισμό προς τον Άγνωστο Στρατιώτη πατώντας σε μία δημιουργική ασάφεια
Πολιτική 30.10.25

Μητσοτάκης – Δένδιας αναζητούν κοινό βηματισμό προς τον Άγνωστο Στρατιώτη πατώντας σε μία δημιουργική ασάφεια

Μητσοτάκης και Δένδιας δίπλα - δίπλα στην τελετή αποκαλυπτηρίων της βιοκλιματικής όψης του κτιρίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με πλήθος υπουργών να παρακολουθούν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Σφαγές, εθνοκάθαρση, ανθρωπιστική καταστροφή – Ο ξεχασμένος πόλεμος στο Σουδάν και οι συλλογικές ευθύνες
«Υπαίθριο νεκροτομείο» 30.10.25

Σφαγές, εθνοκάθαρση, ανθρωπιστική καταστροφή – Ο ξεχασμένος πόλεμος στο Σουδάν και οι συλλογικές ευθύνες

Υπό το αδιάφορο βλέμμα της διεθνούς κοινότητας ο εμφύλιος στο Σουδάν μαίνεται εδώ και δυόμισι χρόνια, εν μέσω εκστρατείας εθνοκάθαρσης και τεράστιας ανθρωπιστικής καταστροφής

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Έρευνα: Οι οικονομικοί φόβοι των ελληνικών νοικοκυριών – Αποταμίευση, δαπάνες, διαχείριση καθημερινών εξόδων
Οικονομικές Ειδήσεις 30.10.25

Οι οικονομικοί φόβοι των ελληνικών νοικοκυριών - Αποταμίευση, δαπάνες, διαχείριση καθημερινών εξόδων

Αρκετοί φόβοι που σχετίζονται με τα χρήματα εξακολουθούν να «στοιχειώνουν» τα ελληνικά νοικοκυριά σύμφωνα και με νέα έρευνα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Γλυφάδα: Χαροπαλεύει η 70χρονη – «Την είχε απειλήσει ξανά, της λέγαμε να μην ξαναπάει εκεί»
Στη Γλυφάδα 30.10.25

Χαροπαλεύει η 70χρονη που δέχτηκε επίθεση - «Την είχε απειλήσει ξανά, της λέγαμε να μην ξαναπάει εκεί»

Μαρτυρία φίλης της ηλικιωμένης γυναίκας που δέχτηκε την επίθεση με πέτρα από τον 38χρονο άστεγο στη Γλυφάδα - «Ήταν αιμόφυρτη, δεν μπορούσε να μιλήσει»

Σύνταξη
Συνεχίζει στην Εθνική ομάδα ο Σπανούλης
Μπάσκετ 30.10.25

Συνεχίζει στην Εθνική ομάδα ο Σπανούλης

O Βασίλης Σπανούλης θα συνεχίσει να βρίσκεται στον πάγκο της Εθνικής Ελλάδος, με φόντο την πρόκριση στο Mundobasket του 2027, καθώς και η Μονακό άναψε το πράσινο φως στον Έλληνα τεχνικό.

Σύνταξη
Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025
