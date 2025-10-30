Μηνύματα σε ένα μπουκάλι, γραμμένα από δύο Αυστραλούς στρατιώτες το 1916, βρέθηκαν περισσότερο από έναν αιώνα αργότερα, στις νοτιοδυτικές ακτές της χώρας.

Τα σημειώματα γράφτηκαν λίγες μόλις μέρες μετά την έναρξη του ταξιδιού τους για να ενταχθούν στα πεδία των μαχών της Γαλλίας κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ένας από τους στρατιώτες, ο στρατιώτης Μάλκολμ Νέβιλ, είπε στη μητέρα του ότι το φαγητό στο πλοίο ήταν «πολύ καλό» και ότι ήταν «τόσο χαρούμενοι όσο ο Λάρι». Μήνες αργότερα, σκοτώθηκε εν ώρα μάχης σε ηλικία 28 ετών. Ο άλλος στρατιώτης, ο 37χρονος στρατιώτης Γουίλιαμ Χάρλεϊ, επέζησε του πολέμου και επέστρεψε σπίτι.

Οι επιστολές έχουν παραδοθεί στους απογόνους τους, οι οποίοι έχουν μείνει άναυδοι από την ανακάλυψη.

Θαμμένο στην άμμο το μπουκάλι

Το μπουκάλι βρέθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα στην απομακρυσμένη παραλία Wharton, κοντά στο Esperance στη Δυτική Αυστραλία, από την κάτοικο Deb Brown και την οικογένειά της.

Επισκεπτόταν την παραλία με τον σύζυγό της και την κόρη της σε μια από τις τακτικές εκδρομές τους με γουρούνα για να μαζέψουν τα σκουπίδια, όταν εντόπισαν ένα χοντρό γυάλινο μπουκάλι στην άμμο, όπως είπε την Τρίτη.

«Κάνουμε πολύ καθάρισμα στις παραλίες μας και έτσι δεν θα περνούσαμε ποτέ δίπλα από ένα σκουπίδι, χωρίς να το μαζέψουμε. Έτσι, αυτό το μικρό μπουκάλι ήταν εκεί περιμένοντας να το παραλάβουν», δήλωσε η κ. Μπράουν στο πρακτορείο ειδήσεων Associated Press.

Messages in a bottle written by two Australian soldiers a few days into their voyage to the battlefields of France during World War I have been found more than a century later on Australia’s coast. Read more: https://t.co/eimt8mySNv pic.twitter.com/Qq4uXrGA3y — ABC News (@ABC) October 29, 2025

Αν και το χαρτί ήταν βρεγμένο και τα δύο γράμματα ήταν ακόμα ευανάγνωστα, οπότε η κ. Μπράουν άρχισε να εντοπίζει τις οικογένειες των στρατιωτών για να τους τα δώσει.

Η κ. Μπράουν εντόπισε τον δισέγγονο του στρατιώτη Νέβιλ, Χέρμπι Νέβιλ, αναζητώντας στο διαδίκτυο το όνομα του στρατιώτη και την πόλη από την οποία καταγόταν, καθώς η διεύθυνση της μητέρας του περιλαμβανόταν στο σημείωμα.

Ο κ. Νέβιλ δήλωσε στο ABC News ότι η εμπειρία ήταν «απίστευτη» για την οικογένειά του, ειδικά για τη Μάριαν Ντέιβις – την ανιψιά του – η οποία θυμάται τον θείο της να φεύγει για να πάει στον πόλεμο και να μην επιστρέφει ποτέ.

«Σαν ο παππούς μας να μας άπλωσε το χέρι του από τον τάφο»,

Η δεύτερη επιστολή, γραμμένη από τον αρχηγό William Harley, απευθυνόταν απλώς σε όποιον έβρισκε το μπουκάλι. Η μητέρα του είχε πεθάνει χρόνια νωρίτερα.

Η εγγονή του στρατιώτη Χάρλεϊ, Αν Τέρνερ, δήλωσε στο ABC ότι αυτή και τα τέσσερα άλλα εν ζωή εγγόνια του στρατιώτη ήταν «απολύτως σοκαρισμένα» από το μήνυμα.

«Πραγματικά μοιάζει με θαύμα και νιώθουμε σαν ο παππούς μας να μας άπλωσε το χέρι του από τον τάφο», είπε.

«Νιώθω πολύ συγκινημένος όταν βλέπω ότι ο άλλος νεαρός είχε μια μητέρα να της γράψει, και αυτό το μήνυμα στο μπουκάλι ήταν για τη μητέρα του, ενώ ο παππούς μας πριν από πολύ καιρό είχε χάσει τη μητέρα του, οπότε το γράφει απλώς σε αυτόν που βρήκε το μπουκάλι».

Ένας καθηγητής ωκεανογραφίας δήλωσε στο ABC ότι μπορεί να βρισκόταν στο νερό μόνο για λίγες εβδομάδες πριν προσγειωθεί στην παραλία Wharton, όπου μπορεί να παρέμεινε θαμμένο για 100 χρόνια.