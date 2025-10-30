Μαξ Ντάουμαν: Έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που ξεκινά βασικός στον αιώνα!

Η Άρσεναλ επικράτησε με 2-0 της Μπράιτον στο «Έμιρεϊτς» και πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Λιγκ Καπ. Το παιχνίδι του Λονδίνου θα μείνει στην ιστορία, καθώς ο Μαξ Ντάουμαν πέτυχε ένα ασύλληπτο ρεκόρ.

Ο Άγγλος εξτρέμ ξεκίνησε βασικός για τους «κανονιέρηδες» πριν αντικατασταθεί από τον Μπουκάγιο Σάκα στο 71ο λεπτό. Ο Ντάουμαν ήταν ο κορυφαίος παίκτης στο πρώτο ημίχρονο του παιχνιδιού, δείχνοντας για άλλη μια φορά τον λόγο που ο Μικέλ Αρτέτα τον εμπιστεύεται σε τόσο νεαρή ηλικία. Μάλιστα, πέτυχε ένα απίθανο ρεκόρ, καθώς δεν έγινε μόνο ο νεότερος παίκτης που ξεκίνησε ποτέ ένα ματς για την Άρσεναλ, η ακόμα και στην Premier League.

Ο Ντάουμαν έγινε ο νεότερος παίκτης που ξεκινά βασικός σε παιχνίδι συλλόγου που ανήκει στα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, για τον 21ο αιώνα, σε ηλικία μόλις 15 ετών και 9 μηνών.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο ταλαντούχος μέσος της Λιλ, Αγιέμπ Μπουάντντι και ο Γιουσούφα Μουκόκο σε ηλικία 16 ετών. Τρίτος ακολουθεί ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του το 2023 σε ηλικία 16 ετών και ένα μήνα.

Τα στατιστικά του με την Κ18 της Άρσεναλ είναι «τρομακτικά», καθώς σημείωσε 20 γκολ και παρείχε 10 ασίστ σε μόλις 25 παιχνίδια. Το ταλέντο του Ντάουμαν τον έκανε να ξεχωρίζει και οδήγησε τον Μικέλ Αρτέτα στο να τον εντάξει στην αποστολή της προετοιμασίας που έκανε η Άρσεναλ στην Κίνα. Εκεί, έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του, παίζοντας απέναντι σε Μίλαν και Νιουκάστλ, με τις ενέργειές του και την ωριμότητά του στο παιχνίδι του να εντυπωσιάζουν, παρότι ήταν μόλις 15 χρονών.

Παράλληλα, ο Ντάουμαν, σε ηλικία 15 ετών και 236 ημερών, έχει γίνει και ο δεύτερος νεότερος παίκτης στην ιστορία της Premier League, πίσω μόνο από τον συμπαίκτη του στην Άρσεναλ, Ίθαν Νουανέρι.