ENTERSOFTONE: Πώς το σύγχρονο CRM βοηθάει τις επιχειρήσεις να κάνουν το επόμενο βήμα

Σήμερα, η υγιής ανάπτυξη των επιχειρήσεων είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας. Σε αντίθεση με παλιότερα, η αξιοποίηση εργαλείων που βρίσκονται στην αιχμή της καινοτομίας παύει να αποτελεί προνόμιο αποκλειστικά των μεγάλων εταιρειών. Πλέον και οι μικρότερες επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν τα εν λόγω εργαλεία, προσφέροντας μια βελτιωμένη πελατειακή εμπειρία και αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητά τους.

Η νέα σύμπραξη ENTERSOFTONE

Σε μια αγορά όπως η ελληνική, όπου η πλειονότητα των επιχειρήσεων ανήκει στις λεγόμενες «μικρομεσαίες», η ανάπτυξη προσιτών ψηφιακών λύσεων ικανών να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες επιχειρηματικές τους ανάγκες αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Η ENTERSOFTONE, ο μεγαλύτερος πάροχος επιχειρηματικού λογισμικού στην Ελλάδα και μέλος της Olympia Group,έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο portfolio λύσεων που απαντούν σε αυτές τις ανάγκες. Στον πυρήνα της στρατηγικής του νέου οργανισμού, βρίσκεται ο σχεδιασμός και ανάπτυξη των κατάλληλων εργαλείων που χρειάζεται μια σύγχρονη επιχείρηση, πάντα με άξονα τις εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο της τεχνολογίας.

Αυξημένες πωλήσεις, βελτιωμένες πελατειακές σχέσεις

Είναι γεγονός πως οι νέες τεχνολογίες έχουν άμεσο αντίκτυπο στον τρόπο που μεγαλώνει η επιχείρησή σας. Το WEB CRM θέλει να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο που διαχειρίζεστε τις πωλήσεις και τις πελατειακές σχέσεις, μέσα από μια προηγμένη πλατφόρμα που ενοποιεί δεδομένα, ομάδες και εργαλεία. Εκτός από τα βασικά χαρακτηριστικά (διαχείριση πελατολογίου/leads, αυτοματοποίηση πωλήσεων, υποστήριξη προωθητικών ενεργειών, παρακολούθηση επικοινωνίας κ.α.), ο σχεδιασμός της νέας cloud-based λύσης της ENTERSOFTONE προσφέρει στην επιχείρησή σας την απαιτούμενη ευελιξία που χρειάζεστε για να μεγιστοποιήσετε την αποδοτικότητα σε κάθε φάση ανάπτυξης.

Στην πράξη αυτό σημαίνει πως τα εργαλεία της εφαρμογής ανταποκρίνονται απόλυτα στο τωρινό μέγεθος της επιχείρησης αλλά και στους ευρύτερους στόχους που έχετε θέσει για το μέλλον. Από την οργάνωση του ημερολογίου εργασιών μέχρι την ανάπτυξη ευκαιριών πώλησης και την ανάλυση στρατηγικών, η πλατφόρμα προσφέρει ολοκληρωμένο έλεγχο σε όλες τις πτυχές που αφορούν στην αλληλεπίδραση της επιχείρησης με τους πελάτες. Μάλιστα παρά τη μεγάλη γκάμα εξατομικευμένων εργαλείων που φέρνει μαζί του το WEB CRM, η πλατφόρμα δεν απαιτεί επιπρόσθετες επενδύσεις σε εξειδικευμένο εξοπλισμό ούτε πολύ χρόνο για την εκπαίδευση του προσωπικού. Ως αποτέλεσμα, όλες οι επιχειρήσεις, ακόμα και οι πιο μικρές, μπορούν στο εξής να υιοθετήσουν μια αξιόπιστη λύση για να υλοποιήσουν την ψηφιακή τους μετάβαση και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές.

ΑΙ: Περισσότερα οφέλη, λιγότερες προκλήσεις

Σήμερα διανύουμε μια εποχή ανακατατάξεων στην παγκόσμια αγορά. Μια εποχή στην οποία δεσπόζουσα θέση κατέχει η τεχνητή νοημοσύνη. Ήδη το ΑΙ συνιστά μέρος της καθημερινότητας για χιλιάδες επιχειρήσεις στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα. Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν οι ίδιες τις δυνατότητες του ΑΙ, απλοποιώντας ένα μεγάλο μέρος της καθημερινής ροής εργασιών. Στην πλατφόρμα της ENTERSOFTONE η τεχνητή νοημοσύνη παίρνει τη μορφή ενός καλά καταρτισμένου «συμβούλου», ο οποίος, μεταξύ άλλων, προσφέρει μια πλήρη εικόνα για ολοκληρωμένες και πιθανές νέες πωλήσεις αλλά και έξυπνες προτάσεις με βάση τα δεδομένα σας. Στόχος να διαχειριστείτε καλύτερα τις πωλήσεις, να καθορίστε τη στρατηγική της επιχείρησης και να λάβετε κρίσιμες αποφάσεις.

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη εγκαινιάζει μια νέα εποχή για το παγκόσμιο επιχειρείν, οι επιχειρήσεις που θα αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών θα έχουν και το προβάδισμα για να εδραιώσουν τη θέση τους σε μια αγορά που μεταλλάσσεται συνεχώς με ταχείς ρυθμούς. Έχοντας μακρά πείρα στον κλάδο του business software, η ENTERSOFTONE ενισχύει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να παραμείνουν ανταγωνιστικές, ενδυναμώνοντας τις σχέσεις με τους πελάτες τους.